НАТО и Россия: псы войны окончательно обнаглели

Лишь безнадёжно наивный человек посчитает случайностью размещение в Twitter Североатлантического альянса видео о «лесных братьях» в Прибалтике накануне состоявшегося 13-14 июля в Брюсселе заседания Совета Россия–НАТО (СРН). Публично выраженное сочувствие к «борцам за независимость Балтии» 1940-х годов должно было лишний раз оттенить раздражение военных и гражданских чиновников альянса действиями России в регионе, который и после разгрома гитлеровской Германии оставался ареной борьбы с коллаборационистами и политическими бандитами.Да, раздражение: именно такую лексику использовал представитель НАТО, давая накануне заседания СРН комментарий американскому изданию Politico: «Испытывающие растущее раздражение союзники НАТО заявят Кремлю в четверг о своем недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных летчиков над Балтийским морем, включая небезопасное поведение российских летчиков при перехватах».Неизвестно, насколько эмоциональным был обмен мнениями на самом заседании – информация о нём крайне скудна. Стороны обменялись подробными данными по проводимым ими учениям. Альянс передал информацию об учениях Trident Javelin 2017. Российская сторона провела брифинг по предстоящим в сентябре на территории Белоруссии российско-белорусским учениям «Запад-2017», в том числе назвала численность участвующих в них самолётов и кораблей, а также военнослужащих – российских и белорусских.«Запад-2017» особенно беспокоит натовцев. Ещё весной, при первых известиях об этих учениях ряд политиков Балтии и Польши договорились до того, что под предлогом проведения военных учений российские войска могут оккупировать Белоруссию, а вообще Москва и Минск готовятся к агрессии. Вот некоторые цитаты. Президент Литвы Даля Грибаускайте: «Мы с тревогой ожидаем учения "Запад-2017", в которых примет участие очень большое количество агрессивных сил, демонстративно готовящихся к войне с Западом». Министр обороны Польши Антоний Мачеревич: «Мы провели встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, на которой обсудили в том числе и вопрос грядущих учений "Запад-2017". Наши позиции по этому вопросу совпадают: такого рода манёвры угрожают стабильности в Европе». Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна: «Для российских участников учений "Запад-2017" это билет в один конец».Как полный бред оценил подобные высказывания министр иностранных дел России Сергей Лавров, давая 23 июня интервью белорусским СМИ. «Стенания и причитания по поводу наших учений с Республикой Беларусь, они не первый год наблюдаются, – подчеркнул он. – Сейчас у нас готовятся учения "Запад-2017", пару лет назад были учения "Щит союза-2015". Те же самые крики раздавались, что сейчас российские войска войдут якобы для проведения учений и останутся там навеки, и оккупируют Республику Белоруссию… Большего бреда, наверное, трудно себе представить…»С. Лавров особо обратил внимание на то, что «наши коллеги из Североатлантического альянса прекрасно знают, что у них есть приглашение на эти учения, они проводятся транспарентно». Так что генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания СРН напрасно пытался посеять сомнения в правдивости сообщенных российской стороной сведений: у него, мол, «есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня». Доказательств сказанного – никаких. Да и в своих призывах «придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями» Столтенберг ломится в открытую дверь.В соответствии с обязательствами по Венскому документу пригласить международные организации и страны-соседки для наблюдения за учением «Запад-2017» выразила готовность и Белоруссия. Приглашения, как сообщил 13 июля пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик, будут направлены представителям международных организаций – ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международному комитету Красного Креста, а также Латвии, Литве, Польше, Украине, Эстонии, Швеции и Норвегии.Впрочем, сам Й. Столтенберг на той же пресс-конференции вынужден был признать, что альянс не видит в российско-белорусских учениях и в России в целом «какой-либо неминуемой угрозы в адрес любой из стран НАТО». А вот повышение активности Североатлантического альянса у западных границ России ухудшает обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на недавнем заседании коллегии военного ведомства, что «ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов».Российские военные и политики не находят понимания у своих коллег в руководстве альянса и отдельных натовских странах. Боевая подготовка войск НАТО, развёрнутых у границ России, свидетельствует о нежелании Запада отказаться от антироссийского курса. Так и не удаётся восстановить полноценное функционирование Совета Россия–НАТО на высшем уровне после того, как в апреле 2014 г. НАТО заморозила все практическое сотрудничество с РФ. С прошлого года заседания возобновились, но лишь на уровне постоянных представителей.В рамках встречи в Брюсселе 30 марта с.г. были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и в Афганистане, с военной активностью в Европе, взаимной транспарентностью и сокращением рисков. Прошло три с половиной месяца, но никаких признаков того, что в Брюсселе услышали озабоченности Москвы наращиванием натовской военной активности у российских границ, нет.Такой формат взаимоотношений всё меньше устраивает российскую сторону. В руководстве не исключают, что после возвращения нынешнего постоянного представителя России при НАТО Александра Грушко в Москву, где его ждёт должность заместителя министра иностранных дел, уровень представительства РФ при НАТО может быть понижен. Такие меры, по словам источников в МИД РФ, связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против России, которую пытаются представить виновницей практически всех крупных современных кризисов.О каком понимании можно говорить, если штаб-квартира альянса опускается до провокации с демонстрацией ролика в поддержку «лесных братьев». Официальный представитель МИД Мария Захарова метко и лаконично оценила эту затею как «историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга». Она призвала западную общественность решительно пресекать эти попытки: «Если сегодня Бандера – герой, а "лесные братья" – партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?»Не стал прибегать к дипломатическому языку и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, несколько лет назад бывший постпредом России при альянсе: «Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков». «Псы войны» окончательно обнаглели, заявил Рогозин.