МиГ-31: истребитель мира

После того как американские эсминцы разбомбили сирийскую авиабазу «Томагавками» — крылатыми ракетами, умеющими скрытно, на малой высоте подбираться к цели, оживились дискуссии о средствах противодействия этому коварному оружию. Среди таких средств особое место занимает МиГ-31, один из самых интересных боевых самолетов, созданных в нашей стране.Когда рядом с тобой на летном поле стоит МиГ-31, то первым делом отмечаешь, насколько он велик. От легкого истребителя МиГ-29 его отделяют всего две единицы в индексе, но 31-й на 5 м длиннее и в два раза тяжелее. Эту величавую птицу сконструировали в 1970-е годы, а одним из ее «отцов» был знаменитый Глеб Лозино-Лозинский — творец «Бурана». И это не случайно — МиГ-31 гораздо ближе к космосу, чем все другие боевые самолеты. Принятому на вооружение в 1977 году всепогодному истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия предстояло работать в диапазоне высот от предельно малых до стратосферы (20 000 м и более). Большой практический потолок потребовался для того, чтобы, во‑первых, иметь возможность стремительно перемещаться на крейсерском сверхзвуке (2500 км/ч) в относительно экономичном режиме и, во‑вторых, иметь как можно больший обзор для поиска целей. Главной задачей МиГ-31 стало прикрытие наших обширных арктических территорий от атаки дозвуковых крылатых ракет, в том числе от низколетящих типа «Томагавка» (в 1970-е как раз шла разработка этого оружия). Для борьбы с воздушными целями самолет оснастили четырьмя управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Р-33.Дорога к возрождениюПоскольку наша арктическая зона весьма протяженна, самолетов для прикрытия севера от ракет было изготовлено более 500 единиц. На самом деле по советским меркам это немного — истребители тиражировались тысячами, но надо помнить, что речь идет о необычном самолете. Впрочем, в 1990-х и такое количество оказалось чрезмерным. В этот период, сложный для армии и оборонки, МиГ-31 фактически был выведен из эксплуатации. Налет по отдельным машинам составлял 10−15 часов в год. Части, в которых находились МиГи, переформировывались и расформировывались, некоторые самолеты были попросту списаны. Правда, уже в 1998 году была разработана программа модернизации — основная серийная модель МиГ-31-Б преобразовывалась в МиГ-31БМ. Активные работы по радикальному переоснащению высотного истребителя-перехватчика начались, однако, только несколько лет назад на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол», где нам и довелось недавно побывать. Приходящие на капитальный ремонт и модернизацию МиГи здесь разбирают едва ли не до винтика, и по внешнему виду отдельных комплектующих, еще не подвергнутых ремонту, можно заключить, что некоторые машины прибывают на завод в состоянии далеком от идеального. На выходе же МиГи выглядят как новые. Но насколько «созвучна времени» конструкция 1970-х?«В конце концов самолет — это транспортная платформа, которая должна доставить груз из точки А в точку Б. А груз может быть различным, — говорит Владимир Кирасиров, первый заместитель технического директора НАЗ «Сокол». — В процессе проектирования этого самолета в него были заложены такие возможности для модернизации и такой запас прочности, что его можно эксплуатировать и 20, и 30 лет. Электроника и бортовое оборудование меняются сейчас с необыкновенной частотой, так что, устанавливая новое БРЭО, мы получаем совсем иное качество самолета».МиГ-31 барражирует над Арктикой, высматривая возможные цели, — мчатся ли они в стратосфере, идут на средних высотах или крадутся у поверхности, а значит, главное для него — бортовая РЛС, способная обнаружить все эти цели. Поэтому ключевым моментом модернизации высотных перехватчиков стало оснащение их новой РЛС «Заслон-М» с фазированной антенной решеткой. Таким образом, значительно (до 320 км) повысилась дальность обнаружения ЛА вероятного противника, со 120 до 280 км выросла дальность поражения. Теперь самолет может одновременно отслеживать 24 цели и атаковать восемь из них. МиГ-31 вполне готов к «сетецентрической» войне, так как имеет возможность работать с наземной автоматизированной системой управления «Рубеж» и координировать свои действия с другими боевыми объектами. Например, обнаружив далекую цель, экипаж перехватчика способен передать ее координаты многофункциональным истребителям, не имеющим РЛС с таким дальним обзором, или другому МиГ-31. При этом один перехватчик может контролировать небо на фронте 500 км и более. Как говорят на заводе, достаточно пяти МиГ-31, чтобы прикрывать с воздуха территорию размером с Францию. В рамках модернизации самолет также оборудуется новой кабиной с современной индикацией. Точнее, кабинами: экипаж самолета состоит из двух человек — командира и штурмана. Обновлен навигационный комплекс — теперь в нем есть система спутниковой навигации и международная система посадки.В том же, что касается планера, МиГ-31 обнаруживает родство с МиГ-25. Оба самолета — высотные сверхзвуковые перехватчики, оба имеют цельносварной корпус с широким применением деталей из стали и титана. Использование этих металлов вместо более традиционных алюминиевых сплавов связано с необходимостью придать корпусу высокую термостойкость — при движении на сверхзвуке корпус подвергается интенсивному аэродинамическому нагреву, вплоть до того, что кромки воздухозаборников начинают светиться.«С МиГ-25 определенно есть преемственность, — говорит ведущий инженер-конструктор ОКБ Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Виктор Степанов, — и в плане материалов, и во внешнем виде, и в аэродинамике, но самолет это другой, с другим БРЭО, другими двигателями, сделанный под другие задачи».МиГ-25 начинали разрабатывать еще в 1950-х годах в ответ на планы США создать сверхзвуковые бомбардировщики (типа North American Valkyrie) и сверхзвуковые высотные разведчики SR-71. Поэтому приоритетом была скорость, и МиГ-25 мог разгоняться до 3,2 Маха. Для МиГ-31, как уже говорилось, главной задачей считается патрулирование арктического воздушного пространства и прикрытие его от крылатых ракет. В связи с этим для барражирования перехватчику потребовался экономичный дозвуковой режим. И если на МиГ-25 стояли турбореактивные Р15Б-300, то МиГ-31 оснастили силовыми установками Д-30Ф6. Это более экономичный (в силу двухконтурности) двигатель, построенный на основе Д-30, который устанавливали на гражданские самолеты (в частности, на Ту-134). Для сверхзвукового режима двигатель получил форсажную камеру.«МиГ-31 — чисто оборонительный самолет, самолет, охраняющий мир, — говорит ведущий инженер по летным испытаниям НАЗ «Сокол» Яков Исаенко. При этом задачи у 31-го гораздо сложнее: он должен обеспечивать перехват целей в диапазоне от минимальных и до максимальных высот. Машина устойчивая, хорошо пилотируется. В барражирующем режиме самолет использует механизацию крыла. Изменившиеся аэродинамические параметры позволяют увеличить подъемную силу и летать во время дежурства на большой высоте с меньшей скоростью».Еще одним важным отличием от одноместного МиГ-25 можно считать экипаж из двух человек. Управление системами самолета и прицеливанием настолько сложно, что несовместимо с пилотированием. Обычно двухместные истребители («спарки») — это учебно-боевые самолеты, в которых предполагается дополнительное место для инструктора, и только в МиГ-31 два расположенных тандемно кресла — это и есть стандартная боевая комплектация.«МиГ-31 с максимальной взлетной массой свыше 46 т уже подходит под классификацию «корабль», — добавляет заслуженный летчик-испытатель Сергей Томбак. — Если сравнивать с легким истребителем типа МиГ-29, у которого усилие на ручке не превышает 3,5 кг, то на МиГ-31 это значение может доходить до 15 кг. То есть 31-й определенно не пилотажная машина. Однако в целом управлять самолетом легко. Мой отец, тоже летчик-испытатель, шутя называл МиГ-31 «самолетом для пенсионеров»: в нем много автоматики, отличная навигация, сам приведет к полосе — только выровняй машину и садись. Конечно, для высшего пилотажа этот перехватчик мало подходит, хотя несложные фигуры можно выполнять и на нем. Вот только петля Нестерова получится гораздо больше, чем у пилотажного самолета. Ну и, разумеется, воздушный бой не стихия МиГ-31, хотя на всякий случай 23-мм автоматическая пушка на борту имеется».«Особенности пилотирования МиГ-31 проявляются и во время полета в стратосфере. Когда ты несешься там на больших скоростях, стихает шум и появляется ощущение, что все вокруг абсолютно неподвижно. МиГ-31 — это очень надежный самолет. Он и сегодня способен противостоять любым силам и средствам воздушного нападения», — говорит Виктор Степанов.