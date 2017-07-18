Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 12. Немецкие тяжелые бронеавтомобили Sd.Kfz.231 (8-Rad) и Sd.Kfz.234
Schwerer Panzerspähwagen 8-Rad — немецкий тяжелый бронеавтомобиль 1930-х годов. В соответствии с принятой в Германии ведомственной системе обозначений военной техники ему был присвоен индекс Sd.Kfz.231 (8-Rad). Был спроектирован в 1934-1936 годах для замены не в полной мере отвечавших требованиям военных неполноприводных трехосных бронеавтомобилей Sd.Kfz.231 (6-Rad) , стал первым в мире полноприводным четырехосным бронеавтомобилем. На момент создания являлся одним из наиболее совершенных в техническом плане бронеавтомобилей своего времени, мог активно действовать на пересеченной местности, обладая сравнимыми с танками проходимостью.
Модель Sd.Kfz.231 (8-Rad) в линейной версии и Sd.Kfz.232 (радийная версия) серийно выпускались в Германии с 1936 по 1943 год. Эти бронемашины стояли на вооружении разведывательных подразделений вермахта и активно использовались немецкими войсками в годы Второй мировой войны на всех театрах боевых действий.
Появление в Германии первых тяжелых трехосных бронеавтомобилей Sd.Kfz.231 положило начало более активным работам в этой области. Первые трехосные бронеавтомобили обладали существенными недостатками, начиная от «коммерческого» шасси и отсутствия полного привода до недостаточного вооружения. В то же время опыт их разработки и дальнейшего применения в вермахте и полицейских частях позволил немецким конструкторам приступить к созданию гораздо более совершенной боевой машины. Как ни странно, новый бронеавтомобиль получил тот же индекс, что и его предшественник Sd.Kfz.231, к которому в дальнейшем было прибавлено лишь обозначение количества колес — Sd.Kfz.231 (8-Rad). Соответственно старый трехосный бронеавтомобиль начали обозначать как Sd.Kfz.231 (6-Rad).
Первый в мире серийный полноприводный четырехосный (8x8) бронеавтомобиль Sd. Kfz. 231 (8-Rad), ставший впоследствии основным тяжелым бронеавтомобилем вермахта в годы Второй мировой войны, был выполнен по компоновочной схеме с задним расположением силовой установки, двумя постами управления и восемью ведущими колесами. Полностью закрытый корпус боевой машины обладал довольно сложной конфигурацией и производился с помощью сварки из листов катаной стали, обладающих дифференцированной толщиной и расположенных под рациональными углами наклона.
Толщина бронирования напрямую зависела от важности и уязвимости защищаемых агрегатов и узлов боевой машины, а также от размещения внутри нее членов экипажа. К примеру, верхний лобовой лист корпуса обладал толщиной 15 мм при наклоне 28°, нижний бронелист — 10 мм при наклоне 35°. Бронирование бортов корпуса состояло из узкого верхнего и широкого нижнего рядов бронелистов толщиной 8 мм, угол их наклона составлял 35°. При этом в поперечном сечении корпус тяжелого бронеавтомобиля имел форму двух трапеций с общим основанием, перевернутых самой узкой стороной вниз. Толщина бронирования кормовых листов корпуса составляла 8-10 мм при угле наклона 35°, крыша корпуса бронировалась 6-мм стальными листами, над боевым отделением они устанавливались строго горизонтально, а над задней частью корпуса бронемашины, где находился моторный отсек — под углом 84° к вертикали. При производстве днища корпуса использовались листы стали толщиной 5 мм.
Дополнительную защиту носовой части тяжелого бронеавтомобиля обеспечивал согнутый под тупым углом броневой щит толщиной 10 мм, который мог быть установлен на расстоянии в 50 см от корпуса при помощи кронштейнов из стального уголкового профиля, а также перфорированных металлических пластин, которые придавали конструкции необходимую жесткость. Пустое пространство, образованное между вынесенным вперед бронещитком и корпусом, экипаж мог занять для размещения разнообразного снаряжения: канистр с топливом и водой, камуфляжных сетей, брезентовых чехлов. Такое бронирование обеспечивало экипажу бронеавтомобиля, который состоял из 4-х человек: командира, наводчика и двух механиков-водителей, один из которых выполнял также функции радиста, надежную защиту от пуль со стальным сердечником, а также от осколков мин и снарядов небольших калибров.
Для посадки в тяжелый бронеавтомобиль Sd.Kfz.231 (8-Rad) в нижней части бортов между второй и третьей осями располагались входные двустворчатые люки. Трапециевидные створки данных люков крепились при помощи внешних шарнирных петлей и открывались наружу и вниз. Дополнительный двустворчатый люк имелся также в верхнем бронелисте передней части корпуса бронемашины. И наконец, покинуть бронеавтомобиль или наоборот попасть внутрь можно было через два люка в башне: одностворчатый на ее крыше и двустворчатый в задней стенке.
В передней части корпуса бронеавтомобиля располагалось отделение управления, в котором с левой стороны находилось место механика-водителя. Справа от него место мог занять любой член экипажа бронемашины, не занятый в этот момент выполнением своих непосредственных обязанностей, к примеру, механик-водитель заднего поста управления Обзор за местностью им обеспечивали узкие прямоугольные окна, расположенные в лобовом листе, а также в бортах отделения управления. В боевой обстановке они прикрывались бронекрышками, смотровые щели которых получили пуленепробиваемые стеклопакеты. Точно такие же по конструкции смотровые приборы располагались и в корме корпуса, где было оборудовано рабочее место мехвода заднего поста рулевого управления.
Среднюю часть корпуса занимало боевое отделение — здесь размещались места для командира боевой машины и наводчика. Тут же была размещена радиостанция FuSpr со штыревой антенной, которая была выведена на корпус. Боевые машины более поздних серий отличались наличием радиостанции FuSprGer «f». Непосредственно над боевым отделением была расположена вращающаяся на 360° закрытая башня шестигранной формы, которая собиралась на стальном каркасе. К этому каркасу под углом 30° градусов крепились 15 мм бронелист (лоб) и 8-мм бронелисты (борта, крыша и корма). Башня вращалась при помощи механического привода. В конструкции башни был использован полик, что облегчало командиру и наводчику работу в боевых условиях — им не нужно было менять своего положения при горизонтальной наводке вооружения, которое состояло из 20-мм автоматической пушки 2cm KwK 30 L/55 и спаренного с ней 7,92-мм пулемета MG34. Для наведения на цель использовался оптический прицел TZF6. В вертикальной плоскости вооружение можно было наводить в диапазоне от -10 до +26 градусов. При этом работникам ремонтных полевых бригад удавалось довести угол возвышения орудия до +37 градусов, хотя в таком случае терялась возможность с одновременным наведением орудия и пулемета на цель.
В кормовой части корпуса находился моторный отсек, отделенный от боевого отделения противопожарной перегородкой. Здесь был расположен V-образный карбюраторный двигатель Bussing-NAG L8V рабочим объемом 7,9 литра, развивавший максимальную мощность 150 л.с. при 3000 оборотах в минуту. Более поздние серии тяжелых бронеавтомобилей Sd.Kfz. 231 (8-Rad) получали двигатели объемом уже 8,4 литра и максимальной мощностью 180 л.с. Доступ к двигателю был обеспечен через два люка, расположенные в бортах моторного отсека и один двухстворчатый люк, находящийся в его крыше. Немного выше находились вентиляционные жалюзи, регулируемые механиком-водителем. В зависимости от климатических и погодных условий количество открываемых мехводом секций жалюзи могло быть разным.
Вращающий момент от двигателя передавался затем на колеса с помощью трансмиссии Bussing-NAG GS, в состав которой были включены: 6-скоростная коробка передач преселекторного типа с двухдисковым сухим сцеплением; самоблокирующийся дифференциал; демультипликатор и механические тормоза. Коробка передач могла обеспечить бронеавтомобилю 6 скоростей переднего и заднего хода, а наличие демультипликатора в сумме давало 24 скорости.
Очень большие габариты и сравнительно неплохая защищенность привели к тому, что боевая масса тяжелого бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-Rad) достигла рекордных на тот момент 8300 кг. При этом, созданные уже в ходе Второй мировой войны на его базе бронеавтомобили Sd.Kfz.234 обладали массой более 11 000 кг. Несмотря на большую боевую массу достаточно мощный 150-сильный двигатель обеспечивал боевой машины хорошие ходовые качества и удельную мощность. При движении по шоссе максимальная скорость хода составляла до 90 км/ч, при этом на одной заправке бронеавтомобиль мог пройти до 300 км по дорогам с твердым покрытием и до 170 км по проселку. Характеристики преодоления тяжелым бронеавтомобилем препятствий также были внушительными — бронемашина могла преодолевать подъем в 30 градусов, различные стенки высотой до 0,5 метра, а также водные преграды глубиной до метра, нестрашны ей были и рвы шириной до 1,3 метра.
Ходовые, а затем и войсковые испытания нового бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-Rad) завершились триумфом. На вооружение вермахта тяжелый бронеавтомобиль был принят уже в 1937 году, после чего началось его крупносерийное производство. В войсках эту боевую машину нередко называли «Achtrad» (восьмиколесный). Также довольно скоро выяснилось, что Sd.Kfz.231 (8-Rad) станет отличной платформой для дальнейшего развития и создания различных модификаций на его базе, что позволило создать разноплановые бронеавтомобили, продлив срок активной эксплуатации боевой машины. Так на базе Sd.Kfz.231 (8-Rad) были созданы:
Sd.Kfz.232 — специализированный тяжелый бронеавтомобиль, отличающийся наличием усиленного радиооборудования, с сохранением вооружения линейной машины.
Sd.Kfz.233 — тяжелый бронеавтомобиль непосредственной поддержки пехоты, по сути, представлял собой колесную САУ. Вместо башни на данной модели ставилось короткоствольное орудие 7.5cm Sturmkanone 37 L/24, которое демонтировалось с устаревших моделей немецкого среднего танка Pz.Kpfw.IV. При этом углы наведения орудия в горизонтальной и вертикальной плоскости были очень ограниченными, так что фактически комфортно вести огонь можно было лишь прямо по курсу.
Sd.Kfz.234 — серия тяжелых бронеавтомобилей, которые были оснащены различными типами вооружения, считались самой мощной колесной бронетехникой периода Второй мировой войны: 20-мм автоматической пушкой KwK38 L/55, 50-мм пушкой KwK39/1 L/60, или 75-мм пушкой PaK40/2 L/46 и KwK37 L/24.
Sd.Kfz.263 — радийный тяжелый бронеавтомобиль с измененным корпусом. Вместо башни на нем размещалась высокая надстройка большого размера со смотровыми люками. Состав вооружения такой версии бронеавтомобиля был уменьшен до одного пулемета MG34, который размещался с правой стороны в лобовом листе надстройки. Рамочная антенна крепилась к корпусу бронеавтомобиля на высоких кронштейнах.
Серийное производство тяжелых полноприводных бронеавтомобилей с колесной формулой 8х8 продолжалось со второй половины 1936 года по сентябрь 1943 года без внесения каких-либо существенных изменений в конструкцию бронеавтомобиля. Всего за это время немецкая промышленность выпустила 607 «линейных» и «радийных» бронеавтомобилей данного типа, абсолютное большинство которых добралось до фронта. География применения тяжелых бронеавтомобилей Sd.Kfz.231 (8-Rad) и машин, созданных на его базе, была очень обширной. Данная колесная бронетехника успела повоевать на всех фронтах Второй мировой войны, начиная от Польши в сентябре 1939 года и заканчивая боями в Берлине весной 1945 года.
Тяжелый разведывательный бронеавтомобиль Sd.Kfz.234
Уже в августе 1940 года в Германии началась разработка более совершенного тяжелого разведывательного бронеавтомобиля Sd.Kfz.234, который был предназначен для боевых действий в условиях Северной Африки. В подготовленных технических требованиях к бронеавтомобилю указывалось, что в качестве базы можно использовать компоненты шасси бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-Rad), несущий корпус, а также дизельный двигатель.
Особые условия предъявлялись к защищенности нового бронеавтомобиля — его лобовая броня должна была иметь толщину 30 мм, это обеспечило бы надежную защиту от попаданий 20-мм снарядов автоматических пушек и бронебойных пуль крупнокалиберных пулеметов, а бортовые бронелисты корпуса должны были выдерживать обстрел бронебойными пулями калибра 7,92-мм. Как это ни странно, однако состав вооружения не поменялся по сравнению с бронеавтомобилем Sd.Kfz.231 (8-Rad) и включал в себя 20-мм пушку (способную также вести огонь по воздушным целям) и спаренный с ней 7,92-мм пулемет. В качестве обязательного условия в техническом задании указывалась способность преодолевать броды глубиной до 1,2 метра.
Бронекорпус новой боевой машины Sd.Kfz.234/1 сохранил достаточно много элементов от более раннего Sd.Kfz.231 (8-Rad), имея в своей основе сварной каркас из таврового профиля, на который болтами крепились листы брони разной толщины. Главное отличие от более ранней модели бронеавтомобиля заключалось в том, что нижняя часть бортов была установлена не под отрицательными углами наклона, а вертикально. В соответствии с предъявленными требованиями лобовые листы корпуса обладали толщиной 30 мм, в то время как борта и корма прикрывались бронелистами толщиной 8 и 10 мм соответственно.
Всеобъемлющие испытания нового тяжелого бронеавтомобиля стартовали только 8 июня 1942 года, при этом уже в июле машину признали завершенной и готовой к серийному производству. Несмотря на это вопрос о постановке бронеавтомобиля в серию пока не ставился, так как на протяжении всей второй половины 1942 год чешская компания Tatra занималась доводкой до ума своего дизельного двигателя, который старались приспособить для работы в условиях Северной Африки. Но обстоятельства сложились таким образом, что данные работы так и не были завершены, а сами боевые машины, которые создавались специально для африканского корпуса, так никогда и не попали в Африку. Остатки немецкой армии капитулировали в Тунисе в мае 1943 года, еще до того, как началось серийное производство нового разведывательного бронеавтомобиля. Доводка данной боевой машины затягивалась еще и потому, что основным приоритетом в этот момент стали танки и самоходные орудия, поэтому для работы над колесными бронемашинами не было ни средств, ни времени. В результате до 1943 года немцы продолжали производить уже устаревающие Sd.Kfz.231 (8-Rad), так как менять их было просто не на что.
В конечном итоге производство нового бронеавтомобиля удалось развернуть лишь во второй половине 1943 году, его выпуск продолжался до конца войны. Бронеавтомобили Sd.Kfz.234 разных модификаций активно использовались немцами в составе разведывательных подразделений моторизованных и танковых дивизий, начиная с 1944 года и вплоть до завершения войны, главным образом, они использовались в боях на Восточном фронте. Именно на этой модели была решена одна из самых главных проблем всех немецких тяжелых четырехосных бронеавтомобилей — слабое вооружение. Созданные на базе Sd.Kfz.234 бронеавтомобили вооружались длинноствольными 50-мм танковыми пушками, 75-мм противотанковыми пушками и короткоствольными 75-мм пушками. Бронеавтомобиль выпускался в следующих модификациях:
Schwerer Panzerspähwagen (2 cm), Sd.Kfz.234/1 — базовая версия с 20-мм автоматической пушкой (2cm KwK38 L/55) в открытой сверху башне. Всего с сентября 1943 по январь 1945 года было выпущено 200 единиц.
Schwerer Panzerspähwagen (5 cm), Sd.Kfz.234/2 — вариант, вооруженный 50-мм пушкой (5cm KwK39/1 L/60) в закрытой башне. Был запущен в серийное производство в связи с требованиями немецкой армии по усилению вооружения разведывательных бронеавтомобилей. Всего с декабря 1943 по сентябрь 1944 года был выпущен 101 бронеавтомобиль данного типа.
Schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm), Sd.Kfz.234/3 — вариант бронеавтомобиля огневой поддержки, вооруженный 75-мм короткоствольной пушкой K51, установленной в неподвижной открытой сверху боевой рубке. До конца войны было выпущено 88 бронеавтомобилей данного типа.
Schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm), Sd.Kfz.234/4 — противотанковый вариант тяжелого бронеавтомобиля, вооруженный 75-мм противотанковой пушкой PaK.40, которая монтировалась в открытом сверху боевом отделении и была защищена только лобовым щитком. Всего с конца 1944 года по май 1945 года было собрано 89 боевых машин данного типа.
Тактико-технические характеристики Sd.Kfz.231 (8-Rad):
Габаритные размеры: длина корпуса — 5850 мм, ширина — 2200 мм, высота — 2350 мм (по крыше башни), клиренс — 270 мм.
Боевая масса — 8,3 тонны.
Бронирование — от 5 мм (днище корпуса) до 15 мм (лоб корпуса и башни).
Силовая установка — V-образный 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Bussing-NAG L8V мощностью 150 л.с.
Запас топлива — 150 л.
Максимальная скорость — до 90 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 300 км (по шоссе).
Вооружение — 20-мм автоматическая пушка 2 cm KwK 30 L/55 и 1х7,92-мм пулемет MG 34.
Боекомплект — 180 выстрелов к пушке и 2100 патронов к пулемету.
Колесная формула — 8х8.
Экипаж — 4 человека.
Источники информации:
http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/Sd_Kfz_231.html
https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.231_8rad.htm
https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.234_8rad.htm
http://worldtanks.su/articles/development-of-type-armored-vehicle-chassis-sd-kfz-234-puma/
Материалы из открытых источников
Модель Sd.Kfz.231 (8-Rad) в линейной версии и Sd.Kfz.232 (радийная версия) серийно выпускались в Германии с 1936 по 1943 год. Эти бронемашины стояли на вооружении разведывательных подразделений вермахта и активно использовались немецкими войсками в годы Второй мировой войны на всех театрах боевых действий.
Появление в Германии первых тяжелых трехосных бронеавтомобилей Sd.Kfz.231 положило начало более активным работам в этой области. Первые трехосные бронеавтомобили обладали существенными недостатками, начиная от «коммерческого» шасси и отсутствия полного привода до недостаточного вооружения. В то же время опыт их разработки и дальнейшего применения в вермахте и полицейских частях позволил немецким конструкторам приступить к созданию гораздо более совершенной боевой машины. Как ни странно, новый бронеавтомобиль получил тот же индекс, что и его предшественник Sd.Kfz.231, к которому в дальнейшем было прибавлено лишь обозначение количества колес — Sd.Kfz.231 (8-Rad). Соответственно старый трехосный бронеавтомобиль начали обозначать как Sd.Kfz.231 (6-Rad).
Sd. Kfz. 231 (8-Rad)
Первый в мире серийный полноприводный четырехосный (8x8) бронеавтомобиль Sd. Kfz. 231 (8-Rad), ставший впоследствии основным тяжелым бронеавтомобилем вермахта в годы Второй мировой войны, был выполнен по компоновочной схеме с задним расположением силовой установки, двумя постами управления и восемью ведущими колесами. Полностью закрытый корпус боевой машины обладал довольно сложной конфигурацией и производился с помощью сварки из листов катаной стали, обладающих дифференцированной толщиной и расположенных под рациональными углами наклона.
Толщина бронирования напрямую зависела от важности и уязвимости защищаемых агрегатов и узлов боевой машины, а также от размещения внутри нее членов экипажа. К примеру, верхний лобовой лист корпуса обладал толщиной 15 мм при наклоне 28°, нижний бронелист — 10 мм при наклоне 35°. Бронирование бортов корпуса состояло из узкого верхнего и широкого нижнего рядов бронелистов толщиной 8 мм, угол их наклона составлял 35°. При этом в поперечном сечении корпус тяжелого бронеавтомобиля имел форму двух трапеций с общим основанием, перевернутых самой узкой стороной вниз. Толщина бронирования кормовых листов корпуса составляла 8-10 мм при угле наклона 35°, крыша корпуса бронировалась 6-мм стальными листами, над боевым отделением они устанавливались строго горизонтально, а над задней частью корпуса бронемашины, где находился моторный отсек — под углом 84° к вертикали. При производстве днища корпуса использовались листы стали толщиной 5 мм.
Дополнительную защиту носовой части тяжелого бронеавтомобиля обеспечивал согнутый под тупым углом броневой щит толщиной 10 мм, который мог быть установлен на расстоянии в 50 см от корпуса при помощи кронштейнов из стального уголкового профиля, а также перфорированных металлических пластин, которые придавали конструкции необходимую жесткость. Пустое пространство, образованное между вынесенным вперед бронещитком и корпусом, экипаж мог занять для размещения разнообразного снаряжения: канистр с топливом и водой, камуфляжных сетей, брезентовых чехлов. Такое бронирование обеспечивало экипажу бронеавтомобиля, который состоял из 4-х человек: командира, наводчика и двух механиков-водителей, один из которых выполнял также функции радиста, надежную защиту от пуль со стальным сердечником, а также от осколков мин и снарядов небольших калибров.
Для посадки в тяжелый бронеавтомобиль Sd.Kfz.231 (8-Rad) в нижней части бортов между второй и третьей осями располагались входные двустворчатые люки. Трапециевидные створки данных люков крепились при помощи внешних шарнирных петлей и открывались наружу и вниз. Дополнительный двустворчатый люк имелся также в верхнем бронелисте передней части корпуса бронемашины. И наконец, покинуть бронеавтомобиль или наоборот попасть внутрь можно было через два люка в башне: одностворчатый на ее крыше и двустворчатый в задней стенке.
В передней части корпуса бронеавтомобиля располагалось отделение управления, в котором с левой стороны находилось место механика-водителя. Справа от него место мог занять любой член экипажа бронемашины, не занятый в этот момент выполнением своих непосредственных обязанностей, к примеру, механик-водитель заднего поста управления Обзор за местностью им обеспечивали узкие прямоугольные окна, расположенные в лобовом листе, а также в бортах отделения управления. В боевой обстановке они прикрывались бронекрышками, смотровые щели которых получили пуленепробиваемые стеклопакеты. Точно такие же по конструкции смотровые приборы располагались и в корме корпуса, где было оборудовано рабочее место мехвода заднего поста рулевого управления.
Среднюю часть корпуса занимало боевое отделение — здесь размещались места для командира боевой машины и наводчика. Тут же была размещена радиостанция FuSpr со штыревой антенной, которая была выведена на корпус. Боевые машины более поздних серий отличались наличием радиостанции FuSprGer «f». Непосредственно над боевым отделением была расположена вращающаяся на 360° закрытая башня шестигранной формы, которая собиралась на стальном каркасе. К этому каркасу под углом 30° градусов крепились 15 мм бронелист (лоб) и 8-мм бронелисты (борта, крыша и корма). Башня вращалась при помощи механического привода. В конструкции башни был использован полик, что облегчало командиру и наводчику работу в боевых условиях — им не нужно было менять своего положения при горизонтальной наводке вооружения, которое состояло из 20-мм автоматической пушки 2cm KwK 30 L/55 и спаренного с ней 7,92-мм пулемета MG34. Для наведения на цель использовался оптический прицел TZF6. В вертикальной плоскости вооружение можно было наводить в диапазоне от -10 до +26 градусов. При этом работникам ремонтных полевых бригад удавалось довести угол возвышения орудия до +37 градусов, хотя в таком случае терялась возможность с одновременным наведением орудия и пулемета на цель.
Sd.Kfz. 232 (8-Rad)
В кормовой части корпуса находился моторный отсек, отделенный от боевого отделения противопожарной перегородкой. Здесь был расположен V-образный карбюраторный двигатель Bussing-NAG L8V рабочим объемом 7,9 литра, развивавший максимальную мощность 150 л.с. при 3000 оборотах в минуту. Более поздние серии тяжелых бронеавтомобилей Sd.Kfz. 231 (8-Rad) получали двигатели объемом уже 8,4 литра и максимальной мощностью 180 л.с. Доступ к двигателю был обеспечен через два люка, расположенные в бортах моторного отсека и один двухстворчатый люк, находящийся в его крыше. Немного выше находились вентиляционные жалюзи, регулируемые механиком-водителем. В зависимости от климатических и погодных условий количество открываемых мехводом секций жалюзи могло быть разным.
Вращающий момент от двигателя передавался затем на колеса с помощью трансмиссии Bussing-NAG GS, в состав которой были включены: 6-скоростная коробка передач преселекторного типа с двухдисковым сухим сцеплением; самоблокирующийся дифференциал; демультипликатор и механические тормоза. Коробка передач могла обеспечить бронеавтомобилю 6 скоростей переднего и заднего хода, а наличие демультипликатора в сумме давало 24 скорости.
Очень большие габариты и сравнительно неплохая защищенность привели к тому, что боевая масса тяжелого бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-Rad) достигла рекордных на тот момент 8300 кг. При этом, созданные уже в ходе Второй мировой войны на его базе бронеавтомобили Sd.Kfz.234 обладали массой более 11 000 кг. Несмотря на большую боевую массу достаточно мощный 150-сильный двигатель обеспечивал боевой машины хорошие ходовые качества и удельную мощность. При движении по шоссе максимальная скорость хода составляла до 90 км/ч, при этом на одной заправке бронеавтомобиль мог пройти до 300 км по дорогам с твердым покрытием и до 170 км по проселку. Характеристики преодоления тяжелым бронеавтомобилем препятствий также были внушительными — бронемашина могла преодолевать подъем в 30 градусов, различные стенки высотой до 0,5 метра, а также водные преграды глубиной до метра, нестрашны ей были и рвы шириной до 1,3 метра.
Sd.Kfz.263
Ходовые, а затем и войсковые испытания нового бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-Rad) завершились триумфом. На вооружение вермахта тяжелый бронеавтомобиль был принят уже в 1937 году, после чего началось его крупносерийное производство. В войсках эту боевую машину нередко называли «Achtrad» (восьмиколесный). Также довольно скоро выяснилось, что Sd.Kfz.231 (8-Rad) станет отличной платформой для дальнейшего развития и создания различных модификаций на его базе, что позволило создать разноплановые бронеавтомобили, продлив срок активной эксплуатации боевой машины. Так на базе Sd.Kfz.231 (8-Rad) были созданы:
Sd.Kfz.232 — специализированный тяжелый бронеавтомобиль, отличающийся наличием усиленного радиооборудования, с сохранением вооружения линейной машины.
Sd.Kfz.233 — тяжелый бронеавтомобиль непосредственной поддержки пехоты, по сути, представлял собой колесную САУ. Вместо башни на данной модели ставилось короткоствольное орудие 7.5cm Sturmkanone 37 L/24, которое демонтировалось с устаревших моделей немецкого среднего танка Pz.Kpfw.IV. При этом углы наведения орудия в горизонтальной и вертикальной плоскости были очень ограниченными, так что фактически комфортно вести огонь можно было лишь прямо по курсу.
Sd.Kfz.234 — серия тяжелых бронеавтомобилей, которые были оснащены различными типами вооружения, считались самой мощной колесной бронетехникой периода Второй мировой войны: 20-мм автоматической пушкой KwK38 L/55, 50-мм пушкой KwK39/1 L/60, или 75-мм пушкой PaK40/2 L/46 и KwK37 L/24.
Sd.Kfz.263 — радийный тяжелый бронеавтомобиль с измененным корпусом. Вместо башни на нем размещалась высокая надстройка большого размера со смотровыми люками. Состав вооружения такой версии бронеавтомобиля был уменьшен до одного пулемета MG34, который размещался с правой стороны в лобовом листе надстройки. Рамочная антенна крепилась к корпусу бронеавтомобиля на высоких кронштейнах.
Серийное производство тяжелых полноприводных бронеавтомобилей с колесной формулой 8х8 продолжалось со второй половины 1936 года по сентябрь 1943 года без внесения каких-либо существенных изменений в конструкцию бронеавтомобиля. Всего за это время немецкая промышленность выпустила 607 «линейных» и «радийных» бронеавтомобилей данного типа, абсолютное большинство которых добралось до фронта. География применения тяжелых бронеавтомобилей Sd.Kfz.231 (8-Rad) и машин, созданных на его базе, была очень обширной. Данная колесная бронетехника успела повоевать на всех фронтах Второй мировой войны, начиная от Польши в сентябре 1939 года и заканчивая боями в Берлине весной 1945 года.
Тяжелый разведывательный бронеавтомобиль Sd.Kfz.234
Уже в августе 1940 года в Германии началась разработка более совершенного тяжелого разведывательного бронеавтомобиля Sd.Kfz.234, который был предназначен для боевых действий в условиях Северной Африки. В подготовленных технических требованиях к бронеавтомобилю указывалось, что в качестве базы можно использовать компоненты шасси бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-Rad), несущий корпус, а также дизельный двигатель.
Sd.Kfz.234/2
Особые условия предъявлялись к защищенности нового бронеавтомобиля — его лобовая броня должна была иметь толщину 30 мм, это обеспечило бы надежную защиту от попаданий 20-мм снарядов автоматических пушек и бронебойных пуль крупнокалиберных пулеметов, а бортовые бронелисты корпуса должны были выдерживать обстрел бронебойными пулями калибра 7,92-мм. Как это ни странно, однако состав вооружения не поменялся по сравнению с бронеавтомобилем Sd.Kfz.231 (8-Rad) и включал в себя 20-мм пушку (способную также вести огонь по воздушным целям) и спаренный с ней 7,92-мм пулемет. В качестве обязательного условия в техническом задании указывалась способность преодолевать броды глубиной до 1,2 метра.
Бронекорпус новой боевой машины Sd.Kfz.234/1 сохранил достаточно много элементов от более раннего Sd.Kfz.231 (8-Rad), имея в своей основе сварной каркас из таврового профиля, на который болтами крепились листы брони разной толщины. Главное отличие от более ранней модели бронеавтомобиля заключалось в том, что нижняя часть бортов была установлена не под отрицательными углами наклона, а вертикально. В соответствии с предъявленными требованиями лобовые листы корпуса обладали толщиной 30 мм, в то время как борта и корма прикрывались бронелистами толщиной 8 и 10 мм соответственно.
Всеобъемлющие испытания нового тяжелого бронеавтомобиля стартовали только 8 июня 1942 года, при этом уже в июле машину признали завершенной и готовой к серийному производству. Несмотря на это вопрос о постановке бронеавтомобиля в серию пока не ставился, так как на протяжении всей второй половины 1942 год чешская компания Tatra занималась доводкой до ума своего дизельного двигателя, который старались приспособить для работы в условиях Северной Африки. Но обстоятельства сложились таким образом, что данные работы так и не были завершены, а сами боевые машины, которые создавались специально для африканского корпуса, так никогда и не попали в Африку. Остатки немецкой армии капитулировали в Тунисе в мае 1943 года, еще до того, как началось серийное производство нового разведывательного бронеавтомобиля. Доводка данной боевой машины затягивалась еще и потому, что основным приоритетом в этот момент стали танки и самоходные орудия, поэтому для работы над колесными бронемашинами не было ни средств, ни времени. В результате до 1943 года немцы продолжали производить уже устаревающие Sd.Kfz.231 (8-Rad), так как менять их было просто не на что.
Sd.Kfz.234/4
В конечном итоге производство нового бронеавтомобиля удалось развернуть лишь во второй половине 1943 году, его выпуск продолжался до конца войны. Бронеавтомобили Sd.Kfz.234 разных модификаций активно использовались немцами в составе разведывательных подразделений моторизованных и танковых дивизий, начиная с 1944 года и вплоть до завершения войны, главным образом, они использовались в боях на Восточном фронте. Именно на этой модели была решена одна из самых главных проблем всех немецких тяжелых четырехосных бронеавтомобилей — слабое вооружение. Созданные на базе Sd.Kfz.234 бронеавтомобили вооружались длинноствольными 50-мм танковыми пушками, 75-мм противотанковыми пушками и короткоствольными 75-мм пушками. Бронеавтомобиль выпускался в следующих модификациях:
Schwerer Panzerspähwagen (2 cm), Sd.Kfz.234/1 — базовая версия с 20-мм автоматической пушкой (2cm KwK38 L/55) в открытой сверху башне. Всего с сентября 1943 по январь 1945 года было выпущено 200 единиц.
Schwerer Panzerspähwagen (5 cm), Sd.Kfz.234/2 — вариант, вооруженный 50-мм пушкой (5cm KwK39/1 L/60) в закрытой башне. Был запущен в серийное производство в связи с требованиями немецкой армии по усилению вооружения разведывательных бронеавтомобилей. Всего с декабря 1943 по сентябрь 1944 года был выпущен 101 бронеавтомобиль данного типа.
Schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm), Sd.Kfz.234/3 — вариант бронеавтомобиля огневой поддержки, вооруженный 75-мм короткоствольной пушкой K51, установленной в неподвижной открытой сверху боевой рубке. До конца войны было выпущено 88 бронеавтомобилей данного типа.
Schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm), Sd.Kfz.234/4 — противотанковый вариант тяжелого бронеавтомобиля, вооруженный 75-мм противотанковой пушкой PaK.40, которая монтировалась в открытом сверху боевом отделении и была защищена только лобовым щитком. Всего с конца 1944 года по май 1945 года было собрано 89 боевых машин данного типа.
Тактико-технические характеристики Sd.Kfz.231 (8-Rad):
Габаритные размеры: длина корпуса — 5850 мм, ширина — 2200 мм, высота — 2350 мм (по крыше башни), клиренс — 270 мм.
Боевая масса — 8,3 тонны.
Бронирование — от 5 мм (днище корпуса) до 15 мм (лоб корпуса и башни).
Силовая установка — V-образный 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Bussing-NAG L8V мощностью 150 л.с.
Запас топлива — 150 л.
Максимальная скорость — до 90 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 300 км (по шоссе).
Вооружение — 20-мм автоматическая пушка 2 cm KwK 30 L/55 и 1х7,92-мм пулемет MG 34.
Боекомплект — 180 выстрелов к пушке и 2100 патронов к пулемету.
Колесная формула — 8х8.
Экипаж — 4 человека.
Источники информации:
http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/Sd_Kfz_231.html
https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.231_8rad.htm
https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.234_8rad.htm
http://worldtanks.su/articles/development-of-type-armored-vehicle-chassis-sd-kfz-234-puma/
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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