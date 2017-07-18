08:39 18 июля

США успешно испытали новый лазер LaWS в Персидском заливе

Согласно информации новостного портала lenta.ru , CNN сообщила о прошедших в Персидском заливе испытаниях лазерного оружия ВС США.

Данное оружие принадлежит к новому типу и именуется LaWS (Laser Weapons System). Оно было установлено на борт корабля-амфибии USS Ponce под командованием капитана Кристофера Уэллса. Как он пояснил, новое изделие работает «более точно, чем пуля». Командир назвал его «универсальным оружием, которое можно использовать против множества целей».

США успешно испытали новый лазер LaWS в Персидском заливе



В качестве цели был выбран беспилотный летательный аппарат — устройство, которое «все больше используется Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией и другими противниками».

Как утверждается, после наведения лазерного луча крыло беспилотника моментально нагрелось до температуры тысяча градусов и засветилось. БЛА получил критические повреждения и упал в море.

Луч при этом работает в невидимой части спектра. Со слов офицера Кейла Хьюза, прикрепленного к системе лазерного вооружения, «мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем воздействовать на цель со скоростью света».

Стоимость установки составляет 40 млн. долл., одного выстрела – всего один доллар. Электричество производится собственным небольшим генератором. Расчет системы – 3 чел.

Лазер предназначен в первую очередь для приведения в негодность или уничтожения самолетов и небольших лодок. Как утверждает К. Хьюз, за последние три года он смог продемонстрировать «невероятную эффективность».

Видео 2014 года:


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/watch?v=D0DbgNju2wE
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 07:08
    Блин, классная штука! У нас такая есть? Перспективы на лицо. Не хочется первенство Янкам отдавать...
    Logall
    1. AID.S Сегодня, 07:12
      Какое-такое первенство?
      AID.S
      1. Logall Сегодня, 07:19
        Цитата: AID.S
        Какое-такое первенство?

        В конкурсе "Сыны инженера​ Гарина''!
        Logall
        1. AID.S Сегодня, 07:31
          Цитата: Logall
          В конкурсе "Сыны инженера​ Гарина''!
          laughing
          Приз-китайская лазерная указка?
          AID.S
    2. DEZINTO Сегодня, 07:13
      Нет у нас такого нет. Вы что не знаете? рашка загнивается! какие там лазеры!? Всё уже последний прапорщик последние линзы для лазеров увёз! Ну известно же!
      DEZINTO
      1. AID.S Сегодня, 07:29
        Цитата: DEZINTO
        Нет у нас такого нет. Вы что не знаете?

        А что, есть у нас лазер, в 2014-м сбивавший беспилотники? Честно, не знаю! Наверно это секретный лазер.
        AID.S
        1. Правда Сегодня, 07:44
          Цитата: AID.S
          А что, есть у нас лазер, в 2014-м сбивавший беспилотники? Честно, не знаю! Наверно это секретный лазер.

          Сейчас Вам расскажут про бесполезные игрушки загнивающего ... Авианосцы, ПРО, лазер...
          Правда
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:14
    А по подлетающей гиперзвуковой ракете тоже джойстиком наводить дядька в очках будет? bully
    Наблюдатель2014
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 07:16
      На данном этапе этот лазер скорее что-то вроде ручного пулемета
      Юджин-Евгений
    2. Владимирец Сегодня, 07:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      тоже джойстиком наводить дядька в очках будет?

      Да, со скоростью света. yes А что вот это такое: "корабль-амфибия"? Он ещё и по полю ездит? what
      Владимирец
      1. Громобой Сегодня, 08:08
        Цитата: Владимирец
        что вот это такое: "корабль-амфибия"? Он ещё и по полю ездит?

        Это ловкости перевода---корабль амфибийных сил.
        Громобой
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:16
    А чё красненький не грохнули?Прицел сбит. У нас,знаю-разработки и испытания проводятся.Но инфы-никакой. request
    ВЕРЕСК
  4. colonel Сегодня, 07:51
    А почему видео 14-го года, на 17-й пленки не хватило? Предполагаю, что если бы агрегат реально поразил серьезную цель, визгу было бы больше чем у Ололоши с его многоразовой ступенью.
    colonel
  5. Алексей 2016 Сегодня, 08:11
    В идеальных условиях работали.Небо чистое, помех для прохождения пучка лазера никаких.А вот попробывали бы в иных условиях, более реальных.Дымка, тучи, облака, туман и т.п. эффективность и дальность действия сократилась бы в разы.
    Алексей 2016
    1. san4es Сегодня, 08:30
      Цитата: Алексей 2016
      .А вот попробывали бы в иных условиях, более реальных.Дымка, тучи, облака, туман и т.п. .

      ...и толстый слой соли на линзе
      san4es
  6. оки доки Сегодня, 08:25
    Zap Wars: U.S. Navy Successfully Tests Laser Weapon in the Persian Gulf
    Mark Thompson
    Dec 10, 2014
    Всё то же. На каком корабле испытывается (Ponce), где (Персидский залив), цель - небольшой беспилотник (blasted a six-foot drone from the sky) даже мем про "стоимость-выстрела-менее-одного-доллара-США" присутствует в тексте.

    Это репост новости, показывающий, что за три года ничего не поменялось.

    Не, понятно, что CNN надо поддерживать в американском народе "вау кул мы, чёрт побери, номер один, и надираем всем задницы" в формате газет рейха весны 1945, но вам то это зачем?
    оки доки
  7. Evgenijus Сегодня, 08:25
    Расчет стоимости одного выстрела какой то глупый. Если за все время службы лазерная установка сделает 40 боевых выстрелов (именно боевых, по боевым целям), так один выстрел будет стоить 1 миллион долларов, а не один доллар. Не учитываю стоимость (амортизацию) того места на корабле, на котором установлена эта "пушка". Это так же миллионы. А капитану и его команде так же нужно платить зарплату ...
    Нашли дешевое оружие. Все разговоры о дешевке - лапша на уши американским налогоплательщикам.
    Evgenijus
  8. Serzh_R Сегодня, 08:32
    За лазером будущее.
    Много говорили о бесполезности и отсталости этой технологии, пока не дождались публичного показа США.
    Пора нам делать презентацию, если есть чем хвастаться.
    В том числе и лазер на Т-50.
    Serzh_R
Картина дня