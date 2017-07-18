США успешно испытали новый лазер LaWS в Персидском заливе
Согласно информации новостного портала lenta.ru , CNN сообщила о прошедших в Персидском заливе испытаниях лазерного оружия ВС США.
Данное оружие принадлежит к новому типу и именуется LaWS (Laser Weapons System). Оно было установлено на борт корабля-амфибии USS Ponce под командованием капитана Кристофера Уэллса. Как он пояснил, новое изделие работает «более точно, чем пуля». Командир назвал его «универсальным оружием, которое можно использовать против множества целей».
В качестве цели был выбран беспилотный летательный аппарат — устройство, которое «все больше используется Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией и другими противниками».
Как утверждается, после наведения лазерного луча крыло беспилотника моментально нагрелось до температуры тысяча градусов и засветилось. БЛА получил критические повреждения и упал в море.
Луч при этом работает в невидимой части спектра. Со слов офицера Кейла Хьюза, прикрепленного к системе лазерного вооружения, «мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем воздействовать на цель со скоростью света».
Стоимость установки составляет 40 млн. долл., одного выстрела – всего один доллар. Электричество производится собственным небольшим генератором. Расчет системы – 3 чел.
Лазер предназначен в первую очередь для приведения в негодность или уничтожения самолетов и небольших лодок. Как утверждает К. Хьюз, за последние три года он смог продемонстрировать «невероятную эффективность».
Видео 2014 года:
Данное оружие принадлежит к новому типу и именуется LaWS (Laser Weapons System). Оно было установлено на борт корабля-амфибии USS Ponce под командованием капитана Кристофера Уэллса. Как он пояснил, новое изделие работает «более точно, чем пуля». Командир назвал его «универсальным оружием, которое можно использовать против множества целей».
В качестве цели был выбран беспилотный летательный аппарат — устройство, которое «все больше используется Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией и другими противниками».
Как утверждается, после наведения лазерного луча крыло беспилотника моментально нагрелось до температуры тысяча градусов и засветилось. БЛА получил критические повреждения и упал в море.
Луч при этом работает в невидимой части спектра. Со слов офицера Кейла Хьюза, прикрепленного к системе лазерного вооружения, «мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем воздействовать на цель со скоростью света».
Стоимость установки составляет 40 млн. долл., одного выстрела – всего один доллар. Электричество производится собственным небольшим генератором. Расчет системы – 3 чел.
Лазер предназначен в первую очередь для приведения в негодность или уничтожения самолетов и небольших лодок. Как утверждает К. Хьюз, за последние три года он смог продемонстрировать «невероятную эффективность».
Видео 2014 года:
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/watch?v=D0DbgNju2wE
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