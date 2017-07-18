Завершается создание Су-30СМ1
Как сообщает интернет-издание « Известия », корпорация «Иркут» совместно с военным ведомством страны завершает усовершенствование сверхманевренного истребителя Су-30СМ . Предполагается, что он получит новый индекс Су-30СМ1.
В ВКС РФ пояснили, что модернизация Су-30СМ идет с учетом опыта повседневной и боевой эксплуатации истребителей. Улучшения затронут бортовое радиоэлектронное оборудование; благодаря усовершенствованию будет расширена номенклатура высокоточных боеприпасов. Как утверждается, на текущий момент модернизацию прошли несколько самолетов.
- указал военный эксперт Антон Лавров
Бомба КАБ-250 обладает модульной конструкцией и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Изделие создавалось в ответ на разработку США управляемых авиационных бомб семейства SDB (Small Diameter Bomb). Ими оснащаются американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. КАБ-250 с лазерной головкой наведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения небронированной техники, железнодорожных узлов, складов и других объектов противника. Авиабомба может применяться как одиночно, так и залпом с самолета, оборудованного бортовыми лазерными целеуказателями, а также при внешней подсветке целей с земли.
Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа «катер» или «корабль». В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл».
В ВКС РФ пояснили, что модернизация Су-30СМ идет с учетом опыта повседневной и боевой эксплуатации истребителей. Улучшения затронут бортовое радиоэлектронное оборудование; благодаря усовершенствованию будет расширена номенклатура высокоточных боеприпасов. Как утверждается, на текущий момент модернизацию прошли несколько самолетов.
Су-30СМ
Су-30СМ очень хорошая машина. В случае с СМ1 речь может идти о добавлении новых подвесных обзорных систем и интеграции дополнительного вооружения. Можно предположить, что обновленные истребители получат возможность применять корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2.
- указал военный эксперт Антон Лавров
Бомба КАБ-250 обладает модульной конструкцией и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Изделие создавалось в ответ на разработку США управляемых авиационных бомб семейства SDB (Small Diameter Bomb). Ими оснащаются американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. КАБ-250 с лазерной головкой наведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения небронированной техники, железнодорожных узлов, складов и других объектов противника. Авиабомба может применяться как одиночно, так и залпом с самолета, оборудованного бортовыми лазерными целеуказателями, а также при внешней подсветке целей с земли.
Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа «катер» или «корабль». В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл».
Су-30СМ
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