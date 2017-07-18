08:39 18 июля

Завершается создание Су-30СМ1

Как сообщает интернет-издание « Известия », корпорация «Иркут» совместно с военным ведомством страны завершает усовершенствование сверхманевренного истребителя Су-30СМ . Предполагается, что он получит новый индекс Су-30СМ1.

В ВКС РФ пояснили, что модернизация Су-30СМ идет с учетом опыта повседневной и боевой эксплуатации истребителей. Улучшения затронут бортовое радиоэлектронное оборудование; благодаря усовершенствованию будет расширена номенклатура высокоточных боеприпасов. Как утверждается, на текущий момент модернизацию прошли несколько самолетов.


Су-30СМ



Су-30СМ очень хорошая машина. В случае с СМ1 речь может идти о добавлении новых подвесных обзорных систем и интеграции дополнительного вооружения. Можно предположить, что обновленные истребители получат возможность применять корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2.

- указал военный эксперт Антон Лавров

Бомба КАБ-250 обладает модульной конструкцией и может оснащаться высокоточными системами спутникового и лазерного наведения. Изделие создавалось в ответ на разработку США управляемых авиационных бомб семейства SDB (Small Diameter Bomb). Ими оснащаются американские истребители пятого поколения F-22 и F-35. КАБ-250 с лазерной головкой наведения и осколочно-фугасной боевой частью предназначена для поражения небронированной техники, железнодорожных узлов, складов и других объектов противника. Авиабомба может применяться как одиночно, так и залпом с самолета, оборудованного бортовыми лазерными целеуказателями, а также при внешней подсветке целей с земли.

Х-59МК2 — дальнейшее развитие ракеты Х-59. Последняя предназначалась для поражения надводных целей типа «катер» или «корабль». В варианте МК2 к этим возможностям добавилась возможность уничтожения малоконтрастных на фоне земли стационарных наземных целей с заранее разведанными координатами. Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл».


Су-30СМ


15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:58
    Шикарно! Модернить надо почаще.Мир не стоит на месте.Ракета относится к классу высокоточных авиационных средств поражения, действующих по принципу «выстрелил-забыл». Состряпали? fellow Срочно в Сирию.Предлагаю название для Х-59МК2-"ПЕСЕЦ".
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
      Цитата: ВЕРЕСК
      Срочно в Сирию.

      Думаю , так и будет (если их уже на Су-35С не обкатали wink )
      Цитата: ВЕРЕСК
      Предлагаю название для Х-59МК2-"ПЕСЕЦ".

      И логотип с Вашей аватарки нанести на каждую ракету . good hi
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 08:32
        Привет. Паша! Мне тоже кажется, что свои следы эти ракеты в Сирии уже оставили. По крайней мере - должны были оставить hi
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
          Доброго дня , Володя ! hi Как ни цинично это звучит , но Сирия стала хорошим полигоном для боевой обкатки новых вооружений и техники . Справедливости ради замечу , что так зачастую обстоит в любом вооружённом конфликте .
          bouncyhunter
  2. сибирячок Сегодня, 08:06
    Хорош уже тот факт, что ИАПО загружено на 200% и по оборонке и по гражданке(МС21). Трудовой коллектив ИАЗ, насчитывающий около 12500 человек, – самый молодой среди предприятий авиационной отрасли России. Средний возраст сотрудников составляет 39,5 лет. Удачи Вам и всем кто связан с авиацией!!!
    сибирячок
    1. Alexey-74 Сегодня, 08:23
      И это радует!
      Alexey-74
  3. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:27
    Хорошо бы поставить на Су-30 РЛС с АФАР, заменив несколько устаревшую "Барс". ВТО, конечно же, необходимо для повышения эффективности работы самолета по наземным целям, но и о борьбе с авиацией противника забывать не стоит.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
Картина дня