Завершается создание Су-30СМ1

Су-30СМ

Су-30СМ очень хорошая машина. В случае с СМ1 речь может идти о добавлении новых подвесных обзорных систем и интеграции дополнительного вооружения. Можно предположить, что обновленные истребители получат возможность применять корректируемые авиабомбы КАБ-250, а также ракеты «воздух-поверхность» Х-59МК2.

Су-30СМ