Выставка трофейной техники в иракском Мосуле
Как сообщает интернет-издание « Российская газета », в иракском Мосуле открылась выставка нестандартной техники, захваченной правительственными силами у боевиков. Всего представлено 23 экспоната.
Фантастический вид для машин характерен из-за того, что они изготовлены на основе обычных гражданских автомобилей с дополнительно смонтированной на них броней. Как можно заметить, часть техники имеет голубую окраску автотранспорта иракской полиции.
Как утверждается, после завершения демонстрации данная техника будет уничтожена.
Фантастический вид для машин характерен из-за того, что они изготовлены на основе обычных гражданских автомобилей с дополнительно смонтированной на них броней. Как можно заметить, часть техники имеет голубую окраску автотранспорта иракской полиции.
Как утверждается, после завершения демонстрации данная техника будет уничтожена.
Использованы фотографии: https://rg.ru/2017/07/17/v-irake-otkryli-vystavku-trofejnyh-shahid-mobilej-na-grani-fantastiki.html
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