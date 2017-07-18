12:55 18 июля

Выставка трофейной техники в иракском Мосуле

Как сообщает интернет-издание « Российская газета », в иракском Мосуле открылась выставка нестандартной техники, захваченной правительственными силами у боевиков. Всего представлено 23 экспоната.

Фантастический вид для машин характерен из-за того, что они изготовлены на основе обычных гражданских автомобилей с дополнительно смонтированной на них броней. Как можно заметить, часть техники имеет голубую окраску автотранспорта иракской полиции.

Как утверждается, после завершения демонстрации данная техника будет уничтожена.





















Использованы фотографии: https://rg.ru/2017/07/17/v-irake-otkryli-vystavku-trofejnyh-shahid-mobilej-na-grani-fantastiki.html
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Комментарии 14

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  1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
    Как утверждается, после завершения демонстрации данная техника будет уничтожена.

    А вот это зря ! Продайте лучше Голливуду для съёмок продолжения "Безумного Макса" ! yes
    bouncyhunter
    1. Владимирец Сегодня, 09:23
      Цитата: bouncyhunter
      Продайте лучше Голливуду для съёмок продолжения "Безумного Макса" !

      Паша, у меня это первое, что на ум пришло. laughing
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
        Параллельно мыслим , Женя ! good Это только в пословице у неумных мысли сходятся . На самом деле неумные и мыслить-то не способны . Так что мысли сходятся у умных людей . yes
        bouncyhunter
        1. inkass_98 Сегодня, 10:36
          В Голливуд-то зачем? Хохлошушпанцерные войска с удовольствием примут, они на всяком хламе привыкли рассекать, дело знакомое. Но примут только в дар, за грОши там исключительно "Саксоны" покупают".
          inkass_98
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
            А морда лица не треснет у "укропише панцерваффе" ? С Голливуда хоть копейку содрать можно , а с этих голодранцев что ? Спасибо ? Так за "спасибо" Мосул не восстановишь .
            bouncyhunter
            1. Shurik70 Сегодня, 11:41
              Украина не купит.
              Shurik70
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
                Так ведь и я о том же . У них священная мантра "Халява" .
                bouncyhunter
  2. soroKING Сегодня, 09:27
    украинцы нервно срисовывают технические идеи wassat
    soroKING
  3. garx Сегодня, 09:29
    Цена жизни!
    garx
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 09:32
      Д-30 на УАЗ - это 100-й лвл laughing
      Юджин-Евгений
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 09:55
    Тут, на военном обозрении, была реклама игры Crossout.. И сейчас эта статья. Совпадение? Не думаю. (сарказм)
    ШВЕДский_стол
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    Всего представлено 23 экспоната.

    Наши телевизионщики работающие в Сирии давно и не раз показывали аналогичную "чудо-технику" изготовленную боевиками. Иракцы с подачи американцев просто провели пропагандистскую акцию, которая должна отвлечь внимание от жертв мирного населения при штурме города.
    rotmistr60
  6. Pashhenko Nikolay Сегодня, 11:06
    Что то в этих гробах и бойниц не наблюдается.В чем их практическая польза?
    Pashhenko Nikolay
  7. Geisenberg Сегодня, 12:27
    Жуть ... Безумный Макс плачет в кустах ...
    Geisenberg
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