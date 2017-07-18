12:56 18 июля

Су-47 "Беркут": прообраз пятого поколения

Су-47 «Беркут» — проект российского перспективного палубного истребителя, разработанный в ОКБ им. Сухого. Истребитель имеет крыло обратной стреловидности, в конструкции планера широко используются композитные материалы.

Экземпляр Су-47 является экспериментальным. Он создавался для отработки схемы планера, компоновочных решений и материалов, поэтому вооружение не могло быть размещено без дополнительной модернизации самолёта. В ходе разработки Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, планер Су-47 был модернизирован и получил один бомбоотсек, опыт создания которого впоследствии был применён на ПАК ФА.




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Комментарии 3

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:05
    Своеобразная машина.Не знаю её будущее-но,жаль её.Столько лет и один.Может найдётся применение?
    ВЕРЕСК
    1. inkass_98 Сегодня, 10:31
      По такой же схеме СР-10 построили, вот его и продвигают как дешевый учебный самолет. А боевой вариант Су-47 будущего как истребитель не имеет.
      inkass_98
  2. ИмПерц Сегодня, 10:25
    У обратной стреловидности есть проблема с нагрузками на крылья. Тут нужны новые технологические решения, а до этого всё будет только в эксперименте.
    ИмПерц
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