Су-37. Повелитель неба

Су-37 — экспериментальный сверхманевренный истребитель четвёртого поколения с передним горизонтальным оперением (ПГО) и двигателями с УВТ. Создан на базе истребителя Су-27М. Первый полёт Су-37 с двигателями с УВТ состоялся 2 апреля 1996 года.Единственный лётный экземпляр (заводской шифр самолёта Т10М-11, б/н 711), построенный ещё в конце 1993 года, разбился в одном из испытательных полётов 19 декабря 2002 года, когда на нём стояли обычные двигатели без УВТ для отработки других систем. Программа прекращена, однако ряд наработок был воплощен на Су-35 и Су-30СМ.