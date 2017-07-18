Кустурица сравнил силы НАТО с гитлеровцами

Всему миру известно, что сейчас у границ России стоят гораздо более серьезные военные силы, чем гитлеровские. В отличие от полумрака, в котором мы раньше жили, сегодня, благодаря развитию СМИ, это очень хорошо видно, нельзя лишь сделать соответствующие выводы.

Нам ничего не сообщили о намерениях.