Кустурица сравнил силы НАТО с гитлеровцами
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что у российских границ сосредоточены военные силы НАТО, от которых исходит существенно большая угроза, чем от гитлеровских войск.
Как он полагает, в современном мире обладание информацией не означает понимания происходящего: все осведомлены о количестве вооруженных сил у границ с РФ, но при этом не знают мотивацию их размещения.
Кустурица также назвал президента России Владимира Путина героем, заявив, что он делает нечто важное для всего мира.
Всему миру известно, что сейчас у границ России стоят гораздо более серьезные военные силы, чем гитлеровские. В отличие от полумрака, в котором мы раньше жили, сегодня, благодаря развитию СМИ, это очень хорошо видно, нельзя лишь сделать соответствующие выводы.
Как он полагает, в современном мире обладание информацией не означает понимания происходящего: все осведомлены о количестве вооруженных сил у границ с РФ, но при этом не знают мотивацию их размещения.
Нам ничего не сообщили о намерениях.
Кустурица также назвал президента России Владимира Путина героем, заявив, что он делает нечто важное для всего мира.
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