12:55 18 июля

Кустурица сравнил силы НАТО с гитлеровцами

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что у российских границ сосредоточены военные силы НАТО, от которых исходит существенно большая угроза, чем от гитлеровских войск.

Всему миру известно, что сейчас у границ России стоят гораздо более серьезные военные силы, чем гитлеровские. В отличие от полумрака, в котором мы раньше жили, сегодня, благодаря развитию СМИ, это очень хорошо видно, нельзя лишь сделать соответствующие выводы.


Кустурица сравнил силы НАТО с гитлеровцами



Как он полагает, в современном мире обладание информацией не означает понимания происходящего: все осведомлены о количестве вооруженных сил у границ с РФ, но при этом не знают мотивацию их размещения.

Нам ничего не сообщили о намерениях.


Кустурица также назвал президента России Владимира Путина героем, заявив, что он делает нечто важное для всего мира.


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Комментарии 30

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  1. soroKING Сегодня, 09:49
    просто озвучил
    soroKING
    1. cniza Сегодня, 09:51
      Озвучил то , что все специалисты уже оценили.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 09:55
        Цитата: cniza
        Озвучил то , что все специалисты уже оценили.

        Другие и этого боятся сказать ,так что мое мнение ,молодец Кустурица.
        Pirogov
        1. cniza Сегодня, 09:58
          Это очень смелый человек , а главное справедливый.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
            Всегда уважал Эмира Кустурицу не только за творчество , но и за жизненную позицию . А его фильм "Чёрная кошка , белый кот" частенько пересматриваю с удовольствием . Респект и уважуха ! good
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:10
              Да , он настоящий человек и режиссер очень талантливый.
              cniza
      2. soroKING Сегодня, 09:59
        вот-вот...какие-то непонятные теракты с машинами, ножами
        а тут просто вооружённые до зубов у границы конденсируются am
        "над границей тучи ходят хмуро..."
        soroKING
        1. cniza Сегодня, 10:08
          " край суровый..." , история имеет свойство повторяться.
          cniza
        2. dorz Сегодня, 10:22
          сравнил силы НАТО с гитлеровцами

          Естественно, ведь там сейчас служат их потомки.
          dorz
    2. pjastolov Сегодня, 09:52
      просто озвучил
      как бы персоной нон грата не стал hi
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 09:57
        У кого ? , он свободный и признанный художник .
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 10:05
          Ну у них все свободные и признанные, а найти за что для них не проблема - к примеру за популяризацию Милошевича hi
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 10:07
            У кого он станет персоной ? я об этом спрашивал... smile
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 10:13
              я об этом спрашивал...
              у толераснтных гейропейцев - перестанут на фестивали, кинопоказы приглашать request
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 10:21
                Их заклюют , хотя какой нибуть чудак может и попробовать.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 10:35
                  Их заклюют
                  и кто будет тот петух? laughing
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 10:38
                    Весь европейский курятник. lol
                    cniza
    3. сибиралт Сегодня, 09:59
      "Озвучить" - это сказать голосом, но не написать или показать на пальцах. Доходит до маразма. Вместо того, чтобы предложить сказать, рассказать, нынешние умники просят - "озвучить мысль" при беседе (на собрании). belay А что касается Кустурицы, то он говорит о том что видит и понимает в соответствии своим убеждениям. И в чем он не прав?
      сибиралт
    4. Spartanez300 Сегодня, 10:27
      Когда фашистов разгромили в 1945 году у них тут же появились последователи в лице НАТО которые и стоят сейчас у границ России . Всегда всех стремящихся завоевать нашу страну привлекали ее бескрайние просторы , теперь в их роли выступают натовцы которое не усвоили уроки истории .
      Spartanez300
      1. Подрезчик Сегодня, 11:40
        Нормальный адекватный человек, не боится говорить правду и то, что видит...Гражданского мужества поболее, чем у многих политиков!
        Подрезчик
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:57
    Кустурица молодец.Толковый мужик.
    ВЕРЕСК
  3. samarin1969 Сегодня, 09:58
    У Эмира Кустурицы больше здравого смысла, чем у многих российских "деятелей" и равнодушных граждан. На Россию надвигаются войны с Запада, с Юга: за ресурсы, за воду, за пространство, за рынки, за само право на существование. К сожалению руководство "РФ" 30 лет маниакально пытается встроить Россию во враждебный мир. ...
    Что из этого получится Великий Эмир показал в "Андеграунде" и "Жизни как чудо".
    samarin1969
    1. Комментарий был удален.
  4. василий50 Сегодня, 10:00
    Про то что НАТО готовит войну не было секретом со дня основания. Они готовятся. выжидают *удобный* момент для нападения, пробуют провокации и перевороты с участием оплаченных предателей недоумков. Всё это известно. Вот только в РОССИИ слишком много тех кто обслуживает чужие интересы, такие есть даже в правительстве. При любом обострении ситуации ведь придётся отстреливать этих предателей, и их семьи придётся отправлять в ссылку. ПРИДЁТСЯ. Своим хозяевам они нужны только когда они вредят РОССИИ и конечно никто их спасать не будет, это потом про них будут плести *демократическая общественность* откровенный бред. Совсем как сегодня про то как готовилась ВМВ и про тех кто предавал собственную страну, а их за это так *нетолерантно* в тюрьму или под расстрел.
    Кстати собственных предателей, если конечно они не из *высшего общества*, в Англии-Франции отстреляли-повесили без всяких сантиментов, некоторых и вовсе потихоньку и не публично без всяких арестов и судов. Особенно во Франции после ВМВ было много таких котоые сгинули в неизвестность, кстати тогда и уголовников отстреливали без судей-адвокатов.
    василий50
    1. soroKING Сегодня, 10:08
      уже потихоньку..., правда совсем тихо пока не получается, но списка Немцова нет good
      soroKING
  5. Злой 55 Сегодня, 10:09
    Всё правильно..Мы имеем на теперешний период Евросоюз, а что это, как не современная интерпретация 4 Рейха, только основанного на совместной экономике, а не на крови и бесплатном труде..
    Злой 55
  6. Старый Воин Сегодня, 10:19
    Кустурица прав. А мы всё сопли жуём, видимо 1941-й год нас ничему не научил. Почему мы не требуем НЕМЕДЛЕННОГО вывода войск нато из приграничных государств и роспуска всего блока как уничтожения источника агрессии в Европе? С предупреждением, в случае противного, принять привентивные меры.
    Старый Воин
    1. demiurg Сегодня, 11:04
      Потомучто немирный атом. Даже на Северную Корею, с её гипотетическими 5-10 зарядами без средств стратегической доставки опасаются нападать. Ни одно из государств из числа входящих в золотой миллиард не сможет пережить уничтожение города миллионника с радиоактивным заражением территории.
      Вернее переживет, но его съедят соседи.
      demiurg
    2. Ursus Сегодня, 11:09
      Почему мы не требуем НЕМЕДЛЕННОГО вывода войск нато из приграничных государств и роспуска всего блока как уничтожения источника агрессии в Европе? С предупреждением, в случае противного, принять привентивные меры.


      Воистину, лучше промолчать и показаться глупым, чем открыть рот и развенчать все сомнения.

      Скажите, как Вы себе это представляете? Территории сопредельных государств имеют свои правительства, свое законодательство, свои договоренности. Хорошие они или плохие - пускай судят граждане этих стран. Своими высказываниями Вы предлагаете вмешаться в дела суверенных государств, да еще и угрожать им некими "превентивными" мерами? Уже был один такой "кукурузный деятель" с ядерной дубиной, который поставил мир на грань ядерной войны. Вы предлагаете повторить? Боюсь, что без личного бункера, в эту "пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе". У меня бункера нет, думаю, что у Вас тоже. Поэтому, давайте, вдохнем глубоко и выдохнем. Без нас, диванных экспертов, разберутся :)
      Ursus
  7. Толстоевский Сегодня, 11:54
    сравнение не уместно, ибо нато, даже не просто прямой потомок третьего рейха, а одна из голов на теле общечеловеческой гадины, вырастающей взамен нами отрубленной
    Толстоевский
  8. win9090 Сегодня, 12:19
    Если бы наши не кинули Югославию, глядишь и по другому бы все сложилось.
    win9090
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