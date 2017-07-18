12:55 18 июля

Украина приступила к туристической блокаде Крыма

Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сделал заявление о новом инструментарии блокады Крымского полуострова со стороны Украины. По словам крымского регионального чиновника, украинские власти предпринимают меры по недопущению украинских туристов для отдыха на российский полуостров. РИА Новости приводит заявление Смирнова:
Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия.


Заур Смирнов отмечает, что такие действия официального Киева объясняются просто: майданные элиты попросту боятся того, что граждане Украины увидят реальные условия для жизни и отдыха в Крыму и избавятся от пресса украинской пропаганды о том, что в Крыму «пустые пляжи» и «разгуливают автоматчики, заставляющие всех туристов держаться за колючей проволокой».

Из обращения Заура Смирнова к гражданам Украины:

Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста.


Тем временем погрануправление ФСБ по Республике Крым сообщает о том, что на украинской стороне километровые очереди из украинцев, желающих посетить Крым. Однако украинские пограничники предпринимают все меры, чтобы очередь продвигалась крайне медленно.

А это о многом говорящий плакат на украинской стороне:
Украина приступила к туристической блокаде Крыма

Использованы фотографии: Rossijane.mirtesen.ru
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. cniza Сегодня, 10:27
    Похоже , скоро просто перекроют.
    cniza
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:31
      Нормальные украинцы знают что в Крыму все супер потому и стремятся туда на отдых , ну а у укронацистов опять никакой блокады не получится , пусть грызут себе локти .
      Spartanez300
      1. Burbon Сегодня, 10:34
        Цитата: Spartanez300
        что в Крыму все супер

        что именно?..цены?...отели?...пляжи?..может сотовая связь? или банкоматы?....
        Burbon
        1. DenZ Сегодня, 10:40
          Цитата: Burbon
          что именно?..цены?...отели?...пляжи?..может сотовая связь? или банкоматы?....

          Не это все вторично. Воздух свободы- вот что важно ( и безопасность).
          DenZ
          1. Burbon Сегодня, 10:45
            Цитата: DenZ
            Не это все вторично.

            с точки зрения геополитики- то да! с точки зрения отдыха -туризма - то нет!!!
            Burbon
            1. Serg65 Сегодня, 10:48
              Цитата: Burbon
              с точки зрения геополитики- то да! с точки зрения отдыха -туризма - то нет!!!

              what Ох как вас перекашивает то? Бедненький crying
              Serg65
              1. Burbon Сегодня, 11:04
                Цитата: Serg65
                Ох как вас перекашивает то? Бедненький

                в чем твой стёб?...ты хочешь всем доказать , что отдых в Крыму самый бюджетный и там все просто отлично?.... fool
                Burbon
                1. Комментарий был удален.
        2. Kars Сегодня, 10:42
          Я лично в Крым и до 14 года не ездил.
          Kars
          1. Байкал Сегодня, 11:13
            У меня сестра на прошлой неделе приезжала ко мне в Севастополь из 404, вроде нормально все было. Что характерно - украинским "пограничникам" до лампы, что ты там везешь. С нашей стороны - шмон такой, что булавку не провезешь))
            Байкал
        3. mark_rod Сегодня, 10:48
          Цены не дороже Сочи, Отели на разный кошелек. Пляжи - на любой вкус. С сотовой связью проблем не ощутил, оплата банковскими картами вполне в ходу. Еще аргументы есть против нашего Крыма?
          mark_rod
        4. KAV Сегодня, 10:50
          Цитата: Burbon
          что именно?..цены?...отели?...пляжи?..может сотовая связь? или банкоматы?

          А с чем, собственно, связан Ваш агрессивный выпад? Вы сами-то там были, например, этим летом?
          Для сравнения. Один мой сосед ездил в Крым на 10 дней и потратил на двоих 60 т.р. Второй мой сосед летал на Кипр на 10 дней и потратил 120 т.р. на двоих. Оба отдыхали чуть ли не одновременно. Оба соседа из одной социальной группы.
          Т.ч., не надо тут сарказма и намеков, что в Крыму все плохо!
          Еще, мой шурин уехал туда же позавчера. Вернется - расскажет всю правду. Уж ему-то врать мне не за чем будет.
          KAV
          1. Морм Сегодня, 10:58
            У меня нет знакомых армян из Крыма, и делать какие то выводы о состоянии Крыма по публикациям в российских и украинских интернет- сайтах я не стану- оба относятся к экономическому положению в Коыму предвзято.
            Морм
        5. Лганхи Сегодня, 10:57
          Уж получше чем на пляжах Одессы или Бердянска.
          Лганхи
          1. Нормаль ок Сегодня, 12:07
            Цитата: Лганхи
            Уж получше чем на пляжах Одессы или Бердянска.

            Про Бердянск ничего не знаю. Но, по поводу Одессы не нужно всякую фигню писать. О пляжах Одессы, вы по ходу, знаете только из "Россия 24". laughing
            Да и вообще народ больше отдыхает в Затоке и Коблево. А там никогда не было хуже чем в Крыму (сейчас и подавно).
            Нормаль ок
            1. Лганхи Сегодня, 12:10
              Ну и отдыхайте в Затоке и Коблево. Мы не тоталитарная страна как Украина, и навязывать вам где следует вам отдыхать, не будем.
              Лганхи
        6. sevsor Сегодня, 10:58
          Burbon, что Вам не нравится в Крыму? Цены - как в среднем по России, отели - есть и пять звёзд, есть и бюджетные, есть приличные и недорогие гостевые дома, сотовая связь - МТС, другой нет, материковые операторы боятся санкций, не наша вина, банкоматы - принимают сейчас любые карты, дороги - основные магистрали как по Крыму, так и в основных городах отремонтированы...не пользуйтесь слухами, за три года многое исправлено.
          sevsor
    2. pjastolov Сегодня, 10:32
      скоро просто перекроют
      выкопают пролив laughing
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 10:36
        Нет , пулеметчиков поставят.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 10:38
          пулеметчиков поставят.
          патронов мало, а копать они научились на черном море lol
          pjastolov
    3. майор Юрик Сегодня, 10:40
      Жлобы во всём,какл таким был всегда со времён Гоголя и Шевченко! Ничего нового,просто хохлонатура прёт со всех щелей! am
      майор Юрик
    4. Морм Сегодня, 10:40
      Если в данной статье все,что написано- не ложь,то я должен констатировать,что уважамые украинцы не дружат с собственной головой,мягко говоря.Отдых в Крыму- это как если бы азербайджанцы приходили отдыхать в Нагорном Карабахе.У народа нет чувства собственного достоинства.
      Морм
      1. Б.Т.В. Сегодня, 10:46
        Цитата: Морм
        уважамые украинцы не дружат с собственной головой,мягко говоря


        На Украине " не дружат с головой" те, кто находится у власти.
        Б.Т.В.
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:10
          А им и не надо..
          Соломон Кейн
      2. reservist Сегодня, 11:11
        а есть ли вообще "украинский народ" ?
        я вот сколько не сталкивался с ребятами с Украины - никаких принципиальных отличий, кроме паспорта и той галиматьи, которая людям попадает в голову из телевизора не обнаружил ...
        мы один народ ... кому Путин не нравиться - едут в Киев, кому Порошенко - в Крым ...
        reservist
        1. Лганхи Сегодня, 11:45
          Очень четко видна: украинцы более темные, смуглые и черноволосые, видимо сказывается как их кровь столетиями "портили" крымские татары и турки lol Так же у кастрюлек совсем другой менталитет: жлобский, завистливый, трусливый и подлый. "Боже, пусть у меня подохнет корова, но чтобы у соседа сдохли обе!" - вот точно в глаз про салоеда.
          Лганхи
          1. reservist Сегодня, 11:50
            ну такого рода отличий можно и у русских с Кубани, Волги, Сибири и с других мест "нарыть" ...
            reservist
            1. Лганхи Сегодня, 12:08
              Нет, нельзя нарыть. Русские с Кубани, Волги и Сибири совсем одинаковый народ.
              Лганхи
              1. reservist Сегодня, 12:45
                да, различия не существенные, впрочем как и у жителей Сочи, Севастополя и Одессы
                reservist
                1. Лганхи Сегодня, 12:47
                  Вы с жителями Кубани и Сочи стрелялись? А вот попоробуйте помириться с выходцами Украины и Польши!
                  Лганхи
          2. Комментарий был удален.
          3. Нормаль ок Сегодня, 12:12
            Цитата: Лганхи
            Очень четко видна: украинцы более темные, смуглые и черноволосые, видимо сказывается как их кровь столетиями "портили" крымские татары и турки lol Так же у кастрюлек совсем другой менталитет: жлобский, завистливый, трусливый и подлый. "Боже, пусть у меня подохнет корова, но чтобы у соседа сдохли обе!" - вот точно в глаз про салоеда.

            Себя вы, по ходу, считаете суперчеловеком. Истинный ариец, блин...
            Нормаль ок
            1. Лганхи Сегодня, 12:13
              Нет, мне ненавистны ВСЕ нацисты. А бендеровцы как раз нацистами и являлись!
              Лганхи
      3. Seriomilander Сегодня, 11:39
        Уважаемый Морм, почему Вы сравниваете Нагорный Карабах и Крым?
        В Нагорном Карабахе был этнический конфликт, в котором столкнулись две национальности, была война, и я прекрасно понимаю про "отдых азербайджанцев".
        В Крыму был политический конфликт, в котором столкнулись наиболее активные граждане одной страны. Официальной войны, где граждане России и Украины убивали друг друга не было. И так как конфликт политический не у всех граждан Украины одна и та же позиция по поводу конфликта, что бы не говорили СМИ.

        По поводу собственного достоинства народа, повторюсь, что конфликт двух национальностей это одно, а конфликт разных национальностей друг с другом это другое, например, в Украине и на Донбассе русские убивают русских, украинцы украинцев, и т.д. не из-за "цвета кожи", а по политическим мотивам, иными словами это гражданская война!
        Seriomilander
      4. Нормаль ок Сегодня, 12:08
        Цитата: Морм
        Если в данной статье все,что написано- не ложь,то я должен констатировать,что уважамые украинцы не дружат с собственной головой,мягко говоря.Отдых в Крыму- это как если бы азербайджанцы приходили отдыхать в Нагорном Карабахе.У народа нет чувства собственного достоинства.

        Для большинства тех кто ездит, - это форма пассивного протеста против власти.
        Нормаль ок
    5. сибиралт Сегодня, 10:41
      Русофобия украинской хунты разрывает у неё шаблоны реальности. Или украинские туристы не могут попасть в Крым иначе чем через Перекоп? belay Тут наши перевозчики и заправки только выигрывают.
      сибиралт
    6. Дуплет Сегодня, 10:43
      Чем больше дурости со стороны официальных властей, тем лучше. Скорее власть снесут. Правда, тут работа нужна,с нашей стороны. Странно, что мы ее не проводим.
      Дуплет
  2. vch Сегодня, 10:32
    Как же так? К "врагу" на отдых!! Ну ладно на работу! Голод не тетка - вкалывают, где деньги платят! Но вот укроп на отдыхе в Крыму! А если серьезно, то что бы не творила укрохунта, какие бы барьеры не воздвигала, сколько бы дер-ма не лила, а разорвать наши народы не может!
    vch
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 10:34
    Скоро укропы все наши границы перекроют! belay
    Чёрный Полковник
    1. Лганхи Сегодня, 10:59
      Ну и славненько! И так уже куда ни плюнь, попадешь в гастарбайтера с неньки, которые демпингуют на рынке труда.
      Лганхи
  4. Смог Сегодня, 10:35
    Как же майданные власти правды боятся.
    А вот если ветер будет на украину со стороны России дуть, что они предпримут? Может заставят население противогазы надеть?А если кому не хватит, то ватно- марлевые повязки. Дальше фраза Лаврова..
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
      Привет , Костик ! soldier drinks Мне эти укрорейховские блокады напоминают потуги престарелого импотента в постели . lol
      bouncyhunter
    2. pjastolov Сегодня, 10:48
      если ветер будет на украину со стороны России дуть,
      поставят на встречу вентиляторы laughing
      pjastolov
  5. segamegament Сегодня, 10:39
    Главное, кто им теперь будет сообщать о расположениях воинских частей ВС РФ в Крыму?))) Своей "разведке" все каналы перекрыли...
    segamegament
  6. gabonskijfront Сегодня, 10:39
    смотрел веб-камеру Чонгар перехода,движуха в обе стороны.
    gabonskijfront
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 10:42
    Не пускайте, не пускайте их туда. Им хорошо в своём евродемократичном государстве. Пусть наслаждаются всеми прелестями жития в цеевропейской стране!
    Из личных впечатлений:
    Я фактически вырос на ЮБК (ну так сложилось при Союзе) и когда в последний раз там был (просто на отдыхе с семьёй), в пору когда Крым еще не вернулся к России, заметил, что с понедельника по пятницу на берегу отдыхать более комфортно. Да, есть отдыхающие, народ тусуется когда много, когда мало... Но приходит вечер пятницы и приезжают украинцы. Типа "хозяева" приперлись. После них ,как правило, мусор, бутылки, загаженный пляж, срач, огрызки кукурузы и пачки от чипсов.... Такое ощущение, что откровенно приехали нагадить и смыться.
    Повторюсь - это моё личное впечатление.
    И, по моему мнению, то что не пускают народ из Юкрейн в Крым - да и бог с ними... Хуже Крыму от этого не станет.
    КОТ БАЮН
    1. Прогрессор Сегодня, 11:12
      Наоборот, ПУСКАЙТЕ украинцев и чем больше тем лучше, это им даст иммунитет от украинец -зомби пропаганды по возвращению. Им надо создавать комфортные условия отдыха. Армия украинских туристов видя как их обманывает украинец -сми получит иммунитет от пропаганды. Именно, поэтому хунта их туда и не пускает.
      Прогрессор
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:35
        Это все понятно. И Вы правы.
        Но и все туда не приедут и озлобятся многие. Но озлобятся не на свою власть, а скорее всего на "москалей клятых".
        КОТ БАЮН
  8. pvv113 Сегодня, 10:42
    А это о многом говорящий плакат на украинской стороне

    Странно, а почему плакат не на мове?
    pvv113
    1. pjastolov Сегодня, 10:51
      а почему плакат не на мове?
      а если не все поймут?
      pjastolov
    2. reservist Сегодня, 11:21
      на каком языке думают, на том и пишут ...
      reservist
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:42

    Характерный плакат от украинских фашистов пытающихся переложить с больной головы на здоровую
    rotmistr60
    1. Ursus Сегодня, 10:58
      Любопытный плакат. Получается, если украинец поехал на отдых в Крым - то автоматически лишается гражданства Украины? Какая прелесть! Думаю, под это дело - полстраны свалит.

      Странная идеологическая уловка. Похоже, правду говорят: хуже дурака - только идейный
      Ursus
    2. Лганхи Сегодня, 11:02
      Надо крымчанам поставить на границе биллборды с Украиной, выкрашенной в черно-красный правосековский цвет и со свастикой, а Крым закрасить в триколор. И сделать надпись: "Спасибо вам, бендеровцы, что мы вернулись домой wink !".
      Лганхи
    3. Прогрессор Сегодня, 11:05
      Имхо, это анти-реклама. Она показывает узость мышления и высокий уровень зомбирования населения. Какой серп и молот? О чем это? Раша и серп с молотом, полная разруха в головах.
      Прогрессор
    4. Deadушка Сегодня, 12:30
      Цитата: rotmistr60
      Характерный плакат от украинских фашистов пытающихся переложить с больной головы на здоровую

      Но про серп и молот они не соврали, только цвет должен быть красный.
      Типа возврат к истокам laughing
      Deadушка
  10. Шурале Сегодня, 10:44
    А когда появится плакат -"Президент Украины , держащий свои денежные активы в России , больше не президент!" ?
    Шурале
    1. Нормаль ок Сегодня, 12:15
      Цитата: Шурале
      А когда появится плакат -"Президент Украины , держащий свои денежные активы в России , больше не президент!" ?

      В России "денежные активы" не держат даже российские элиты laughing
      Нормаль ок
  11. Злюка Бобёр Сегодня, 10:50
    ДБ!!!Как ещё можно охарактеризовать?Кроме мата больше ничего на язык не наворачивается(особенно после фото с плакатом)
    Злюка Бобёр
  12. Комментарий был удален.
  13. Фагелов Сегодня, 10:55
    Живу в Крыму. Лето. Что бы видел машины с украинскими номерами, так не видно их. Что бы слышал мову или суржик? Не слышно. Чтобы в обменниках была очередь, или что бы менялы предлагали рубли за гривны не замечал. Другими словами,что есть туристическая блокада, что её нет - без разницы. Меня больше волнует,когда гость из Карелии или с Урала говорит, что пляж неудобен или перекусить дороговато стоит. В целом, крымчане не делят гостей, рады всем. Кромя придурков, нападающих на водителей "скорой". Для таких- всегда есть 160 часов принудительных работ на благо Родины.
    Фагелов
    1. Прогрессор Сегодня, 11:08
      Это не есть хорошо, украинцев должно быть много в Крыму. Им надо создавать условия для максимально комфортного отдыха. Тогда по возвращению на Украину это будет готовая идеологическая армия, которую украинец -зомби-пропаганда не пробьет.
      Прогрессор
  14. sgr291158 Сегодня, 10:57
    Кот скребет на свой хребет.
    sgr291158
  15. Роберт Родионов Сегодня, 11:00
    Эти клоуны во власти незалежной все безуспешно пытаются отвадить народ Украины от поездок в Россию на отдых и на заработки. Это пустые траты времени, но им убогим это не дано понять, что народ валом валит туда, где лучше и никакая сила их не отвадит от России!
    Роберт Родионов
    1. Прогрессор Сегодня, 11:13
      И нам надо этот турпоток поддерживать, однозначно.
      Прогрессор
  16. Прогрессор Сегодня, 11:03
    А по-моему, хорошая реклама -)))
    Прогрессор
  17. Fil743 Сегодня, 11:04
    а почему надпись на плакате сделана по-русски?
    Fil743
  18. Прогрессор Сегодня, 11:07
    Я бы в ответ повесил плакат: "Ласкаво просимо до Криму, ширий украинец! Ты наш друг и уважаемый гость!"
    Прогрессор
  19. МВГ Сегодня, 11:18
    Судя по вывеске свидомых, отдых граждан Украины в Крыму это способ отказаться от Украинского гражданства ))) ...и получить Российское ? ))))))
    МВГ
  20. tchoni Сегодня, 11:23
    тут пол м4 украинские номера. Так и украинцев не останется. придется в красную книгу заносить. и в киевском зоопарке показывать с табличкой "дывытыся, це справжный украиныць. не був у рашки ре був у крыму"
    tchoni
  21. Pacifist Сегодня, 11:24
    Отсутствие мозга приводит к появлению таких плакатов. У них не хватает ума понять, что это не предостережение, это реклама. Особенно знаково выглядит Серп и Молот. Да тупицы! Мы родом из СССР и многие давно уже поняли, что это отмороженное бандеробыдло нужно только им самим. А возврат на территорию наследника СССР это хорошо! good
    Pacifist
  22. HAM Сегодня, 11:44
    Самое интересное,что мои украинские родственники раньше разговаривали с акцентом,а теперь на чистом русском языке,не вставляя слов из "мовы",к чему бы это!?
    HAM
    1. Лганхи Сегодня, 12:12
      Потому что они твари, которые раньше были якобы "хозяевами", а теперь опустились до уровня гостей :)))
      Лганхи
  23. BAI Сегодня, 11:45
    А почему плакатик на русском языке, а не на соловьиной мове? Это ведь зрада! Куда СБУ и "активисты" смотрят?
    BAI
  24. Ingvar0401 Сегодня, 12:26
    Цитата: KAV
    Цитата: Burbon
    что именно?..цены?...отели?...пляжи?..может сотовая связь? или банкоматы?

    А с чем, собственно, связан Ваш агрессивный выпад? Вы сами-то там были, например, этим летом?
    Для сравнения. Один мой сосед ездил в Крым на 10 дней и потратил на двоих 60 т.р. Второй мой сосед летал на Кипр на 10 дней и потратил 120 т.р. на двоих. Оба отдыхали чуть ли не одновременно. Оба соседа из одной социальной группы.
    Т.ч., не надо тут сарказма и намеков, что в Крыму все плохо!
    Еще, мой шурин уехал туда же позавчера. Вернется - расскажет всю правду. Уж ему-то врать мне не за чем будет.

    Вы, наверное, забываете что 60 т.р. это без стоимости билетов....У меня дочь в июне 10 дней в Турции отдыхала за 24 т.р. включая авиаперелеты и "все включено"....Как-то так...
    Ingvar0401
  25. tochila Сегодня, 12:44
    Раз едут отдыхать в Крым,значит есть на что!Ще не вмерла!!!Не терзают смутные сомнения о том,что наши НОВОСТИ нам чего -то не договаривают третий год обещая крах украинской экономики?
    tochila
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