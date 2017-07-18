Украина приступила к туристической блокаде Крыма
Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сделал заявление о новом инструментарии блокады Крымского полуострова со стороны Украины. По словам крымского регионального чиновника, украинские власти предпринимают меры по недопущению украинских туристов для отдыха на российский полуостров. РИА Новости приводит заявление Смирнова:
Заур Смирнов отмечает, что такие действия официального Киева объясняются просто: майданные элиты попросту боятся того, что граждане Украины увидят реальные условия для жизни и отдыха в Крыму и избавятся от пресса украинской пропаганды о том, что в Крыму «пустые пляжи» и «разгуливают автоматчики, заставляющие всех туристов держаться за колючей проволокой».
Из обращения Заура Смирнова к гражданам Украины:
Тем временем погрануправление ФСБ по Республике Крым сообщает о том, что на украинской стороне километровые очереди из украинцев, желающих посетить Крым. Однако украинские пограничники предпринимают все меры, чтобы очередь продвигалась крайне медленно.
А это о многом говорящий плакат на украинской стороне:
Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия.
Заур Смирнов отмечает, что такие действия официального Киева объясняются просто: майданные элиты попросту боятся того, что граждане Украины увидят реальные условия для жизни и отдыха в Крыму и избавятся от пресса украинской пропаганды о том, что в Крыму «пустые пляжи» и «разгуливают автоматчики, заставляющие всех туристов держаться за колючей проволокой».
Из обращения Заура Смирнова к гражданам Украины:
Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста.
Тем временем погрануправление ФСБ по Республике Крым сообщает о том, что на украинской стороне километровые очереди из украинцев, желающих посетить Крым. Однако украинские пограничники предпринимают все меры, чтобы очередь продвигалась крайне медленно.
А это о многом говорящий плакат на украинской стороне:
Использованы фотографии: Rossijane.mirtesen.ru
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