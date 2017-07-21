Сирийский армейский спецназ "Силы Тигра": история создания, боевой потенциал

«Силы тигра» являются элитным подразделением Сирийской арабской армии, специализирующимся в наступательных операциях, и одним из основных подразделений сирийской армии. Действуя на наиболее трудных участках фронта Тигры, фактически не понесли ни одного поражения, выходя победителем из самых ожесточенных битв конфликта. «Силы тигра» принадлежат к так называемым «дивизиям нового образца», созданным в период Гражданской войны – в то время, когда сирийская армия потеряла боевую эффективность, деморализовавшись после нескольких лет вооруженных столкновений.