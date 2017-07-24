Частные военные компании России. Аналитический обзор

9 декабря 2016 года во время празднования Дня Героев Отечества внимание было привлечено к одному из малоизвестной составляющих военизированного потенциала России, информации о которой практически нет. В соцсетях появилось фото, на котором были запечатлены Президент Владимир Путин и руководитель так называемой «Группы Вагнера».