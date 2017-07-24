14:27 24 июля

Частные военные компании России. Аналитический обзор

9 декабря 2016 года во время празднования Дня Героев Отечества внимание было привлечено к одному из малоизвестной составляющих военизированного потенциала России, информации о которой практически нет. В соцсетях появилось фото, на котором были запечатлены Президент Владимир Путин и руководитель так называемой «Группы Вагнера».




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Комментарии 1

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  1. KudrevKN Сегодня, 13:48
    Возможно. что будет воссоздана Туземная или Дикая дивизия в российской армии времен ПМВ и "исламская" бригада с войны в Афганистане? Ситуация. похоже. так складывается с решением вопроса по созданию ЧВК из выходцев с Северного Кавказа? Надеюсь. что "горцы" будут достойны своих великих предков!? Ведь Героев Советского Союза во время ВОВ из числа жителей СК на тысячу населения было самым высоким!
    KudrevKN
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