Экранопланы как элемент российского флота будущего

Роль морского театра военных действий значительно возросла. Однако, сейчас чрезвычайно сложно создать традиционный флот, в составе которого были бы авианосцы, крейсеры, миноносцы и который смог бы состязаться на равных с сильнейшим флотом в мире – ВМС США. В связи с этим в настоящий момент морские державы ищут нестандартные подходы к созданию флота будущего. Одним из интересных и нестандартных решений является Экраноплан.