14:34 26 июля

Экранопланы как элемент российского флота будущего

Роль морского театра военных действий значительно возросла. Однако, сейчас чрезвычайно сложно создать традиционный флот, в составе которого были бы авианосцы, крейсеры, миноносцы и который смог бы состязаться на равных с сильнейшим флотом в мире – ВМС США. В связи с этим в настоящий момент морские державы ищут нестандартные подходы к созданию флота будущего. Одним из интересных и нестандартных решений является Экраноплан.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аспид 57 Сегодня, 14:29
    В любой мало мальски серьёзной драке шансы на выживание этого сверхдорогого монстра равны нулю! Людей жалко...
    Аспид 57
Картина дня