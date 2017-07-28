ВКС России: история, реформы и боевой потенциал

Если работа российских ВКС стала для НАТО неожиданностью, то это потому, что предыдущие операции России не были столь масштабны. Российская авиация понесла серьезные потери во время конфликта с Грузией в 2008 году: 7 самолетов, включая бомбардировщик Ту-22М, были сбиты, 4 повреждены, что составляло 1 потерянный самолет на 17 боевых вылетов. Начиная с 1994 года новые самолеты в армию практически не поставлялись. Экипажи российский самолетов имели гораздо меньший налет в часах, чем их коллеги из НАТО.