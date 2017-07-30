12:33 30 июля

Роль Сил специальных операций России

Российские силы специального назначения – спецназ – имеют долгую историю участия в операциях, начиная с Гражданской войны в Испании. Однако, до недавних времен их роль сводилась к поддержке действующих совместно с ними частей Сухопутных войск путем сбора разведданных и уничтожения ключевых объектов противника в ближнем и дальнем тылу.




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