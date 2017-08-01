Результаты работы военных советников России в Сирии

Когда речь заходит об операции России в Сирии первое, что приходит в голову большинству людей – это участие в операции российских штурмовиков, истребителей, боевых вертолетов и удары крылатыми ракетами. Лишь немногие могут упомянуть о незаметной работе, которая была проделана большой командой опытнейших профессионалов, которые помогли сирийским военным, находившимся на волоске от поражения и превратили сирийскую армию, способную начать освобождать территорию Сирии. При всем понимании значимости военной кампании, одни только авиаудары не смогли бы изменить ход войны.