13:51 01 августа

Результаты работы военных советников России в Сирии

Когда речь заходит об операции России в Сирии первое, что приходит в голову большинству людей – это участие в операции российских штурмовиков, истребителей, боевых вертолетов и удары крылатыми ракетами. Лишь немногие могут упомянуть о незаметной работе, которая была проделана большой командой опытнейших профессионалов, которые помогли сирийским военным, находившимся на волоске от поражения и превратили сирийскую армию, способную начать освобождать территорию Сирии. При всем понимании значимости военной кампании, одни только авиаудары не смогли бы изменить ход войны.




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Комментарии 2

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:25
    При помощи российских специалистов армия Сирии стала намного эффективнее и боеспособнее , на фоне того что она состоит из большого числа гражданских лиц которых нужно обучить защищать свою страну от терроризма .
    Spartanez300
  2. svp67 Сегодня, 11:56
    Роль нашей армии, в нынешней ситуации в Сирии, лучше всего характеризуют успехи САА. Площадь контролируемая ею увеличилась в РАЗЫ, тогда как до нашего прихода вообще стоял вопрос о её существовании...
    svp67
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