Рост мощи морских десантных сил Китая

За последние 20 лет китайские власти достигли значительных успехов с точки зрения модернизации и усиления своих вооруженных сил и в настоящий момент страна быстрыми темпами уравнивает свои силы по сравнению с потенциальными противниками на Западе. Китай совершил большой скачок в плане перестройки своих вооруженных сил и теперь может конкурировать и превосходить своих противников на современном поле боя. Есть много статей о недавно принятой НОА и ВМФ НОА Китая программы постройки авианосцев. В настоящий момент на вооружении армии Китая состоит один авианосец – Ляонин, еще один находится в стадии строительства. Очевидно, что Китай поставил задачу обеспечить хотя бы минимальную военную мощь в части оснащенности авианосцами.