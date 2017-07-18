Захарченко объявил о создании государства "Малороссия"

Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя

Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть

Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну

Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий - его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение

Представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины объявили сегодня о создании государства Малороссия. Конституционный акт нового государства зачитал на встрече делегатов в Донецке и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.— говорится в конституционном акте.Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.- добавил ЗахарченкоЗахарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.- сказал Захарченко -Он считает, что власти в Киеве не легитимны и не способны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался "такой узел, который разрубить уже нельзя".Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.