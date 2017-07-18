12:55 18 июля

Захарченко объявил о создании государства "Малороссия"

Представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины объявили сегодня о создании государства Малороссия. Конституционный акт нового государства зачитал на встрече делегатов в Донецке и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.

Мы, представители бывших регионов «Украины» (за исключением Крыма) заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей «Украины». Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название «Украина» дискредитировало себя
— говорится в конституционном акте.

Захарченко объявил о создании государства "Малороссия"



Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть
- добавил Захарченко

Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну
- сказал Захарченко -
Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий - его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение


Он считает, что власти в Киеве не легитимны и не способны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался "такой узел, который разрубить уже нельзя".

Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Использованы фотографии: http://smdnr.ru/
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Комментарии 170

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  1. Blue Fox Сегодня, 11:04
    Бог в помощь!
    Blue Fox
    1. Диана Ильина Сегодня, 11:06
      Так то оно так, но они бы для начала объединились с ЛНР. А то будет Малороссия с кордонами внутри страны...
      Диана Ильина
      1. Стропорез Сегодня, 11:11
        Ход конечно интересный,это был бы идеальный сценарий для всех.
        Интересно только какие регионы 404 готовы войти в Малороссию?
        Стропорез
        1. BecmepH Сегодня, 11:27
          Цитата: Стропорез
          Ход конечно интересный,это был бы идеальный сценарий для всех.
          Интересно только какие регионы 404 готовы войти в Малороссию?

          Вот он-ХПП...(хитрый план Путина)
          BecmepH
          1. jonhr Сегодня, 11:42
            так и есть. наихитрейший. Захарченко возмнил себя Януковичем. ладно того выбрали, а этот с каких пор наилигиметейшим стал?
            jonhr
            1. Incvizitor Сегодня, 12:42
              а этот с каких пор наилигиметейшим стал?

              Если его Янык признает приемником-будет.
              Incvizitor
              1. jonhr Сегодня, 12:44
                это так сказать передача власти по наследству? с каких пор Янукович стал царём всея Украины?
                насколько я помню сбежав он сам себя лишил всего
                jonhr
            2. BerBer Сегодня, 12:42
              А легитимность Порошенко не вызывает вопросов? Исходя из Украинских рейтингов политиков у Захарченко хоть рейтинг выше.
              BerBer
              1. jonhr Сегодня, 12:48
                неужели? и кто эти опросы проводил если не секрет?
                jonhr
          2. umah Сегодня, 11:50
            Я бы не стал объявлять Малороссию преемником Украины, ибо это означает что малороссы берут на себя все долги Руины. Я бы от Украины откусывал по кускам, а кто последний Украиной останется, тот всем и должен (желательно, Галиция).
            umah
            1. cyberhanter Сегодня, 12:23
              Если не объявлять, то нет и прав Украины, а это занчит - хапнем что успеем, остальное расхапают "соседи". Например р=Румния может попробовать хапнуть одессу, а Венгрия - закарпатье. И как потом требовать назад? Нет, грамотный ход
              cyberhanter
              1. Монос Сегодня, 12:40
                Представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины объявили сегодня о создании государства Малороссия.

                Пошла жара! Кто кого теперь оккупировал? Немцы и французы в ступоре. ВВП мило улыбается. smile Киевские крысы заметались, слегка взбледнули. и вспомнили о "Минске-2". Лето вошло в зенит.
                Монос
          3. Zibelew Сегодня, 12:03
            И объявить Украину временно оккупированной территорией Малороссии.
            Zibelew
            1. BerBer Сегодня, 12:44
              Вообще это наверное так и задумывалось.
              BerBer
          4. zoolu300 Сегодня, 12:12
            Да ну. Уже был гораздо более проработанный и перспективный проект "Новороссия", но "олигархат" РФ его быстро прикрыл.
            zoolu300
            1. cyberhanter Сегодня, 12:24
              Это был провльный изначально план, он предусматривал потерю более половины Украины
              cyberhanter
              1. zoolu300 Сегодня, 12:29
                Нет. Он предусматривал приобретение большей части территории всего СССР, поэтому он и был заторможен "олигархатом" РФ.
                zoolu300
            2. jonhr Сегодня, 12:30
              проект значительно уменьшился в размерах вледствии чего из Новороссия превратился в Малороссию
              а у меня вот такой вопрос. это , что и есть реализация Минских договорённостей?
              jonhr
              1. DMB_95 Сегодня, 12:40
                Цитата: jonhr
                а у меня вот такой вопрос. это , что и есть реализация Минских договорённостей?

                Минские договорённости ?? Они давно мертвы и не устраивают ни одну из сторон .
                DMB_95
                1. jonhr Сегодня, 12:46
                  тогда почему я ежедневно слышу по тв каналам вашим что Украина не выполняет Минские договорённости?
                  как можно требовать от кого-то того чего сам делать не собираешься?
                  jonhr
              2. BerBer Сегодня, 12:46
                Минские договорённости, просто красивые слова, которые трактуются как кому захочется
                BerBer
          5. mikh-korsakov Сегодня, 12:51
            В заявлении не упоминается Закарпатская и Черновицкая области. В остальном - все представлены.
            mikh-korsakov
        2. KUOLEMA Сегодня, 11:30
          Васюки назовем Нью -Москвой а Москву Старыми Васюками я верю товарищи не загорами тот день когда в Васюках состоится межпланетный турнир по литрболу
          KUOLEMA
          1. Deadушка Сегодня, 11:38
            Цитата: KUOLEMA
            состоится межпланетный турнир по литрболу

            А че уж сразу не по распитию боярышника?! Отжигать, так по полной. wassat
            Русские же они такие, все алкаши и наркоманы. negative
            Deadушка
          2. Now we are free Сегодня, 11:40

            Собственно флаг Малороссии он же флаг Богдана Хмельницкого. Грамотный ход о реинтеграции регионов бывшей украины. За 4 года граждане бывшей "нэзалэжной" наелись г... теперь у них есть возможность вырваться из этого страшного морока под руководством Вальцмано-Гройсмнаов-Авакянов.

            Эх не зря Дональд Фрэнкович и Владимир Владимирович общались за закрытыми дверями ДВА С ЛИШНИМ ЧАСА. Эх не зря... wink
            Now we are free
            1. jonhr Сегодня, 12:32
              вам бы не мешало съездить туда и пообщаться с гражданами нэзалэжной и узнать чего они наелись и кого они считают виноватым. а то ваши оптимистичные прогнозы как всегда могут попасть в просак
              jonhr
            2. Карась Сегодня, 12:44
              А Пецьке Дональд Фрэнкович на их молниеносной встрече сказал - "Подожди, Петро, не лезь, не мешай. Вот мы с Володей встретимся, там все и решим!" laughing
              Карась
            3. Монархист Сегодня, 12:51
              Дружище, Вы хоть думаете,что говорите:"не зря Дональд Фрэнкович и Владимир Владимирович за закрытыми дверями два с лишним часа..".
              Попробуйте за два часа обговорить всё: Сирия, санкции, Украина и то.д.
              Монархист
        3. ghby Сегодня, 12:09
          Цитата: Стропорез
          Интересно только какие регионы 404 готовы войти в Малороссию?

          Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.
          ghby
        4. Ныробский Сегодня, 12:23
          Цитата: Стропорез
          Интересно только какие регионы 404 готовы войти в Малороссию?

          Не дочитали?
          Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

          Ныробский
          1. Стропорез Сегодня, 12:26
            Цитата: Ныробский
            ghby

            Цитата: Ныробский
            Не дочитали?

            Спасибо! drinks не дослушал feel
            Стропорез
          2. tamnun Сегодня, 12:28
            Цитата: Ныробский
            Не дочитали?
            Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

            А луганская где ? belay
            laughing
            tamnun
            1. nadezhiva Сегодня, 12:35
              Луганская в "представителях Донбасса". Меня больше последние в списке озадачили. Поляки нервно курят в сторонке.
              nadezhiva
            2. jonhr Сегодня, 12:51
              да это неважно. главное что после объявления мероприятие продолжилось продолжительным банкетом. а чего мелочится отцы нового государства так сказать родили
              jonhr
      2. Хагалаз Сегодня, 11:12
        Цитата: Диана Ильина
        Так то оно так, но они бы для начала объединились с ЛНР. А то будет Малороссия с кордонами внутри страны...

        А вот и посмотрим, что в ЛНР скажут. Может уже оговорено всё? И это то, о чем намекал Владыка Сидх?
        Хагалаз
        1. Стропорез Сегодня, 11:14
          Цитата: Хагалаз
          И это то, о чем намекал Владыка Сидх?

          Венсеремос мне кажется больше в курсе дела. yes
          Стропорез
          1. Shurik70 Сегодня, 11:20
            Цитата: Хагалаз

            А вот и посмотрим, что в ЛНР скажут. Может уже оговорено всё? И это то, о чем намекал Владыка Сидх?

            Вот и посмотрим, как быстро Его Темнейшиство признает новое государство.
            Shurik70
          2. Хагалаз Сегодня, 12:20
            Не стану спорить. Просто Сидх мне больше на глаза попадался. Венсеремоса совсем не читал.
            Хагалаз
        2. Диана Ильина Сегодня, 11:15
          Хагалаз Сегодня, 11:12 ↑
          А вот и посмотрим, что в ЛНР скажут. Может уже оговорено всё? И это то, о чем намекал Владыка Сидх?
          Да я буду только рада! Только вот берут меня сильные сомнения, уж больно там бизнес интересы у всех разные. Как бы местный олигархат не похерил эту идею на корню, как уже было с Новороссией... Вот что меня беспокоит.
          Диана Ильина
          1. роман66 Сегодня, 11:19
            Дианочка hi love , а олигархату может и выгоднее ? объединенная страна дает бОльший разбег. имхо, конечно, я не олигарх laughing
            роман66
            1. Диана Ильина Сегодня, 11:24
              Рома hi love ! Оно конечно может Ахметову и было бы выгодно, да вот беда Ахметов там не один, да и подвинули его не слабо. Кто-то же занял его место когда в республиках его собственность приватизировали?! И этот кто-то, даже если его назвали временным, вряд ли захочет расстаться с вновь приобретенным имуществом. Как бы там очередная война уже внутри Малороссии не началась за новый передел собственности. Не так страшны бандеровцы, как внутренние пауки-кровососы...
              Так что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...!
              Диана Ильина
              1. роман66 Сегодня, 11:26
                а вот интересно - минским соглашениям - кирдык, получается? надо Мариуполь брать!
                роман66
                1. роман66 Сегодня, 11:27
                  кто ж ходит по оврагам? только по карте и компасу! laughing
                  роман66
              2. Стропорез Сегодня, 11:50
                Цитата: Диана Ильина
                Кто-то же занял его место когда в республиках его собственность приватизировали?!

                дерипаска
                Стропорез
              3. Хагалаз Сегодня, 12:16
                Цитата: Диана Ильина
                Рома hi love ! Оно конечно может Ахметову и было бы выгодно, да вот беда Ахметов там не один, да и подвинули его не слабо. Кто-то же занял его место когда в республиках его собственность приватизировали?! И этот кто-то, даже если его назвали временным, вряд ли захочет расстаться с вновь приобретенным имуществом. Как бы там очередная война уже внутри Малороссии не началась за новый передел собственности. Не так страшны бандеровцы, как внутренние пауки-кровососы...
                Так что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...!

                Да и я не против Вашего мнения, более того, согласен, что вопросов возикает масса....
                Хагалаз
              4. DMB_95 Сегодня, 12:54
                Цитата: Диана Ильина
                . Как бы там очередная война уже внутри Малороссии не началась за новый передел собственности. Не так страшны бандеровцы, как внутренние пауки-кровососы...
                Так что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить...!

                Если действительно состоится новое государство , то его в любом случае ожидают свои "лихие 90-е" .. Но бандитские разборки со стрельбой и взрывами автомобилей всё же лучше артобстрелов по площадям .
                DMB_95
            2. 97110 Сегодня, 11:45
              Цитата: роман66
              а олигархату может и выгоднее

              "Хозяевам" не до "выгоды", быть бы живу. Американцам грубиянов не надо - они сами грубияны. В Малороссии варианты могут быть... Но по сути, какие им, начисто, варианты? Свою страну про..., кому они теперь нужны? Остались ребята в роли подножного корма. Весь вопрос - кто и когда съест.
              97110
          2. андрей юрьевич Сегодня, 12:29
            Как бы местный олигархат не похерил эту идею на корню, как уже было с Новороссией
            с Россией...
            андрей юрьевич
      3. Дуплет Сегодня, 11:14
        Цитата: Диана Ильина
        о они бы для начала объединились с ЛНР

        Странно, что до сих пор они не объединились. Кто в теме, не расскажите почему?
        Дуплет
        1. Стропорез Сегодня, 11:33
          Цитата: Дуплет
          Странно, что до сих пор они не объединились. Кто в теме, не расскажите почему?

          Уже объявили, что ЛНР и ДНР вошли в состав Малороссии. утвердили гимн и флаг.
          Стропорез
      4. Pirogov Сегодня, 11:17
        Цитата: Диана Ильина
        Так то оно так, но они бы для начала объединились с ЛНР. А то будет Малороссия с кордонами внутри страны...

        Полностью с Вами согласен ,а то понаделали удельных княжеств ,чего ожидать если ДНР с ЛНР объединится не могут.
        Pirogov
      5. Монархист Сегодня, 11:19
        Диана, Вы правы : какое нафиг государство Малороссия, когда они между собой не могут договориться.
        Монархист
    2. tiredwithall Сегодня, 11:06
      Редкая хорошая новость с бывшей Украины. Теперь надо восстановить границы по контуру УССР за исключением Крыма, но можно с Приднестровьем.
      tiredwithall
      1. Невский_ЗУ Сегодня, 11:15
        Цитата: tiredwithall
        Редкая хорошая новость с бывшей Украины.

        Ничего хорошего. На ваших глазах вирус "Свидомости" устами Захарченко продвинулся на Восток официально. Кто разбирается, поймет о чем я толкую. Сегодня Мароссия, завтра снова Украина, мол, нас украинцев так уничижительно называли русские, - малороссами. Легитимность историческая будет на стороне укров.
        Невский_ЗУ
        1. tiredwithall Сегодня, 11:20
          Цитата: Невский_ЗУ
          Кто разбирается, поймет о чем я.

          К чему такая загадочность? Врежьте прямо без экивоков.
          tiredwithall
          1. Невский_ЗУ Сегодня, 11:32
            Цитата: tiredwithall
            Цитата: Невский_ЗУ
            Кто разбирается, поймет о чем я.

            К чему такая загадочность? Врежьте прямо без экивоков.

            Это прямо нарушение территориально-ментальной исторической объеквтивности. Тогда Калуга и Пермь, это тоже Малороссия. Нам правнуки не простят. А нормальных людей будут считать сектантами, которые будут доказывать, что там жили русские в Новороссии и говорили на русском.
            Невский_ЗУ
            1. tiredwithall Сегодня, 11:51
              Значит должно объединять все земли, а создание нового государства Малороссия должно быть временно-промежуточным явлением как, например, ДВР или ЗСФР.
              tiredwithall
            2. KUOLEMA Сегодня, 12:21
              Кубань потом Дон
              KUOLEMA
        2. Alexsin Сегодня, 11:43
          Это что получается,Захарченко отказывается от планов возвращения Донбасса в состав России?Опять единая Украина,а через двадцать лет опять война между Юго-Востоком и западенцами!
          Alexsin
          1. Карась Сегодня, 12:53
            Цитата: Alexsin
            а через двадцать лет опять война между Юго-Востоком и западенцами!

            Очень сомнительно, что когда/если этот проект выгорит, найдется второй такой м...дак как Янукович, который даст вот так просто всяким проплаченым правосекам сменить власть на площади Ленина! Вы можете себе такое представить в Москве? Правильно, и я в Астане такого представить не могу.
            Карась
        3. 97110 Сегодня, 11:49
          Цитата: Невский_ЗУ
          Легитимность историческая будет на стороне

          сильного. А уж сильный назначит... Или освободит...
          97110
        4. DenZ Сегодня, 11:56
          Цитата: Невский_ЗУ
          мол, нас украинцев так уничижительно называли русские, - малороссами

          А раньше они обижались? Почему тогда сейчас должны обижаться?
          Цитата: Невский_ЗУ
          Сегодня Мароссия, завтра снова Украина

          Сегодня Малороссия- завтра Россия smile Че? Не может быть?
          DenZ
        5. nadezhiva Сегодня, 12:39
          Цитата: Невский_ЗУ
          Ничего хорошего. На ваших глазах вирус "Свидомости" устами Захарченко продвинулся на Восток официально. Кто разбирается, поймет о чем я толкую. Сегодня Мароссия, завтра снова Украина, мол, нас украинцев так уничижительно называли русские, - малороссами. Легитимность историческая будет на стороне укров.

          Пусть референдум проведут. И как хотят, так и называются.
          nadezhiva
      2. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:17
        А вы войти в их состав не пожелаете? А, Белая Русь?
        HelenSTEPANOFF
        1. tiredwithall Сегодня, 11:21
          Лично я - с удовольствием. И тут не важно кто к кому присоединиться.
          tiredwithall
      3. zoolu300 Сегодня, 12:16
        Нет. Должен остаться свидомый "петушиный" угол (Галиция), который возьмет на себя все долги укрорейха.
        zoolu300
    3. Невский_ЗУ Сегодня, 11:06
      Почему не Новороссия, где преобладает русскоязычное население, от Одессы до Харькова?
      Решили побороться за Центральную мовную Украину?!
      Ой не знаю, не знаю...
      как тут уже заметили, это культурное продвижение Украины на Восток.
      Донецк и Малороссия? Бррр...
      Так и до Владивостока доберутся к концу 21 века ))
      Невский_ЗУ
      1. лысова Сегодня, 11:33
        Вот тоже думаю об этом, если исходить из истории.
        лысова
        1. reservist Сегодня, 11:36
          это смотря в какое время ...
          reservist
          1. лысова Сегодня, 12:02
            Да, территория меняла вывеску десятки раз. К примеру, вот тоже интересная.
            лысова
    4. Комментарий был удален.
    5. Венд Сегодня, 11:09
      Вот и нашелся приемник Украины. Теперь будет на кого повесить долги. Так что есть шанс, что в ближайшие месяцы украинский беспредел закончится. Один из факторов нежелания запада закончить с Украиной были долги. с кого их взыскивать. Теперь определилось. Так что есть шанс. Захарченко взял этот чемодан без ручки. Ничего ручку приделает и понесет куда нужно. Бог в помощь, да и Россия думаю в стороне не останется.
      Венд
      1. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:21
        Запад, мне думается, завертит кровавые шашни... Иначе Госдепу придётся уже сейчас отвечать перед американским налогоплательщиком, с какой стати с 2013 года как в прорву Окраине шли транши их трудовых доляров :(((
        HelenSTEPANOFF
        1. Венд Сегодня, 11:25
          Цитата: HelenSTEPANOFF
          Запад, мне думается, завертит кровавые шашни... Иначе Госдепу придётся уже сейчас отвечать перед американским налогоплательщиком, с какой стати с 2013 года как в прорву Окраине шли транши их трудовых доляров :(((

          Вот уж кому кому, а налогоплательщикам в США рот заткнут на раз. Сколько подобных компаний было и ничего. А сколько стартапов собрали кучу бабла и разорились оставив налогоплательщиков ни с чем. И ничего, ни крика. ни митингов, ничего.
          Венд
      2. Бехтин Сегодня, 11:38
        Насчет долгов есть хороший пример ИСЛАНДИЯ, они очень просто расделались с долгами.
        Бехтин
      3. 97110 Сегодня, 11:51
        Цитата: Венд
        приемник

        Ваше превосходительство, позвольте прИёмник прЕемником назвать? А то вопрос про передатчик возникает...
        97110
        1. Венд Сегодня, 12:04
          Цитата: 97110
          Цитата: Венд
          приемник

          Ваше превосходительство, позвольте прИёмник прЕемником назвать? А то вопрос про передатчик возникает...

          Грамматические ошибки бывают, особенно когда пишешь на работе. Однако вы назвали меня титулом, к которому я не имею ни какого отношения. Мои предки не поднимались так высоко.
          Венд
          1. 97110 Сегодня, 12:15
            Цитата: Венд
            вы назвали меня титулом

            Дак на погоны глянул... За коммент простите великодушно. Привык уже на приёмник вопросом про передатчик реагировать. Есть надежда, что может кто и примет к сведению. Слабая, конечно.
            97110
            1. Венд Сегодня, 12:20
              Цитата: 97110
              Цитата: Венд
              вы назвали меня титулом

              Дак на погоны глянул... За коммент простите великодушно. Привык уже на приёмник вопросом про передатчик реагировать. Есть надежда, что может кто и примет к сведению. Слабая, конечно.

              Грамотность это, как музыкальный слух. Трудно стерпеть фальшивые ноты.
              Венд
      4. tamnun Сегодня, 12:31
        Цитата: Венд
        Вот и нашелся приемник Украины. Теперь будет на кого повесить долги. Так что есть шанс, что в ближайшие месяцы украинский беспредел закончится. Один из факторов нежелания запада закончить с Украиной были долги. с кого их взыскивать. Теперь определилось. Так что есть шанс. Захарченко взял этот чемодан без ручки. Ничего ручку приделает и понесет куда нужно. Бог в помощь, да и Россия думаю в стороне не останется.

        Трепло этот Захарченко , был им им и останется.
        Все его заявления( как и десятки прежних ) не стоят выеденного яйца.
        tamnun
        1. Венд Сегодня, 12:35
          Цитата: tamnun

          Трепло этот Захарченко , был им им и останется.
          Все его заявления( как и десятки прежних ) не стоят выеденного яйца.

          Ну вероятно из Израиля видней laughing
          Венд
    6. Deniska999 Сегодня, 11:09
      Очередные слова, не более.
      Deniska999
      1. tiredwithall Сегодня, 11:11
        "Вначале было слово"....
        tiredwithall
      2. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:22
        Кто знает... Слова ли... С дивана легко делать заключения....
        HelenSTEPANOFF
    7. сибиралт Сегодня, 11:19
      Заявлять мало, делать надо! Россия за Новороссию! С почином! good
      сибиралт
    8. Горный стрелок Сегодня, 11:53
      Однако, заявочка! Сейчас начнется "бурление ..." Запасаемся попкорном.
      Горный стрелок
    9. Incvizitor Сегодня, 12:41
      Похоже в итоге от "украины" один Чернобыль останется, раз такая движуха всё решили.
      Incvizitor
  2. vch Сегодня, 11:05
    Захарченко бы поменьше глупостей говорил. Уже заявлял о параде в Киеве на 9 мая. Только дискредитирует и себя и идею.......
    vch
    1. ИванИванов Сегодня, 11:10
      По-хорошему решение напрашивается, причем со стороны РФ, признание легитимной именно этой части Украины. другое дело есть ли ресурсы и политволя
      ИванИванов
      1. vch Сегодня, 11:14
        Вот в том то и дело. Сейчас нет ни того ни другого. Т.е. в ближайшей перспективе эти планы не осуществимы. Так зачем делать такие заявления? Что бы потом те же укропы выставляли его (и нас еже с ним) на посмешище?
        vch
    2. сибиралт Сегодня, 11:50
      Инициатива Захарченко исходит от жителей осажденного Донбасса и не надо ля-ля. Но не только Кремль держит его за жабры, но и общий бизнес общих же олигархов.
      сибиралт
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:06
    Сильно сказано.А итоги?Границы республик? Война идёт.Непонимаю.Владыка Ситх!-Обьясните ситуацию,если время есть. hi
    ВЕРЕСК
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 11:09
      Цитата: ВЕРЕСК
      Сильно сказано.А итоги?Границы республик? Война идёт.Непонимаю.Владыка Ситх!-Обьясните ситуацию,если время есть. hi

      А что он может объяснить? Сейчас не 10 век, чтобы отдельное княжество, могло бы не озираться, и начать самостоятельно собирать русские земли,пока другое крупное русское княжество зависит от продаж пушнины, "свифта" и прочих заморских запчастей к доспехам и ремеслам)))
      Невский_ЗУ
  4. andrew 07 Сегодня, 11:06
    Хорошая новость.
    andrew 07
  5. Roma-1977 Сегодня, 11:06
    А шо - малороссийские бандеривци отличаются от украинских, чи ни?
    Roma-1977
    1. Комментарий был удален.
      1. Roma-1977 Сегодня, 11:28
        Пан Ярош казав,що дочекався часу, колы бандеривська армия перейшла Днипро.
        Roma-1977
  6. pjastolov Сегодня, 11:06
    столицей Малороссии становится город Донецк,
    это что ж - укропский вирус такой заразный? recourse
    pjastolov
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 11:12
      Цитата: pjastolov
      столицей Малороссии становится город Донецк,
      это что ж - укропский вирус такой заразный? recourse

      Так и до Волгограда доберется. Теперь город, не имеющий отношения к Малороссии, становится ее столицей.
      Невский_ЗУ
  7. igfrost1957 Сегодня, 11:07
    Давно пора!
    igfrost1957
  8. Andrew67 Сегодня, 11:09
    Сильно. Очень.сильно. А ЛНР?
    Andrew67
    1. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:26
      Так Захарченко ж ответил о ЛНР - вместе, они хотят на этот шаг пойти вместе, но стольным градом сделать Донецк....
      HelenSTEPANOFF
  9. Ferdinant Сегодня, 11:09
    Заявил и,что?
    Ferdinant
    1. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:27
      А Вы, сир, поинтересуйтесь у Макрона, слыхал ли он об этой новине?
      HelenSTEPANOFF
  10. Douel Сегодня, 11:10
    В добрый путь! Малороссия это историческое название тех краёв. Украина это создано было при революции 17 года. Т е сам по себе проект мертворожденый.
    Douel
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 11:24
      Цитата: Douel
      В добрый путь! Малороссия это историческое название тех краёв. Украина это создано было при революции 17 года. Т е сам по себе проект мертворожденый.

      Учи историю. Донецк, это не Малороссия. Ты еще скажи, что Краснодар и вся Кубань, это Малороссия, а в перспективе, снова Украина.
      Меня в школе учили, что Донбасс, это Новороссия и земли Донского казачества.
      Меня сейчас стошнит, на моих глазах вирус "свидомости" камуфлируют, и это вижу только я и еще пару человек на сайте!? belay am
      Невский_ЗУ
      1. reservist Сегодня, 11:41
        Цитата: Невский_ЗУ
        Донбасс, это Новороссия и земли Донского казачества.

        reservist
    2. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:28
      Не, ещё Бессарабия, территории Беларуси...
      HelenSTEPANOFF
  11. литератор Сегодня, 11:12
    Похоже на речь Остапа в Васюках.
    литератор
  12. Berkut24 Сегодня, 11:13
    Какой-то тотальный волюнтаризм. Хоть бы референдум провели. Кто принял такое решение? Как теперь будут формировваться органы власти? Где принятая всенародно Конституция? Означает ли это выход из Минских соглашений? Где закреплены границы территории Новороссии? Предусмотрен ли порядок присоединения других территорий Украины?
    Блин, я не против Новороссии как таковой, люди заслужили свою свободу. НО НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ *************!!!!!!!! Государство - это не шутки, как создашь, так и хлебать проблемы придется! Захарченко не плохой мужик, но кто-нибудь, поправьте ему веслом очередность мыслей в голове!
    Berkut24
    1. свой1970 Сегодня, 11:33
      Berkut24
      он НЕ объединил территории ЛДНР в Малороссию - он объявил ВСЮ территорию Украины Малороссиией..
      Ни чем не подкрепленные слова,сотрясание воздуха...
      свой1970
      1. zoolu300 Сегодня, 12:26
        Нет. В принципе идея объявить большую часть территории укрорейха(за исключением Галиции) Малороссией здравая и при грамотном планировании действий вполне осуществимая. Вопрос только в избранной идеологии нового государства, ибо именно из за этого вопроса не был реализован проект Новороссия.
        zoolu300
  13. Виктор Русаков Сегодня, 11:13
    P.S.
    В конце февраля — начале марта 2014 года, в Открытом письме Президенту РФ В.Путину, я внёс предложение создать и учредить Славяно-Русскую Республику Новороссия, в которую бы вошли: территории Крыма, и всего Приазовья, Приднестровья с правом граничащих территорий в административных постсоветских границах, на основании территориальных Референдумов войти в состав Новороссии, а в последующем — в качестве федеративного субъекта Российской Федерации.

    Администрация Президента РФ, ГосДума РФ, СБРФ — проигнорировали моё предложение, сделав Первую стратегическую ошибку на ближайшую перспективу развития политической ситуации.

    Второй стратегической ошибкой я назвал — Приказ В. Пустина «из семи пунктов», написанный на коленке в самолёте «О прекращении наступления ополченцев на Мариуполь и по всему фронту», с выдворением банд АТО до административных границ Донбасса!

    Далее, СБРФ совершил ещё одиннадцать стратегических ошибок, результаты которых мы пожинаем и будем пожинать в настоящее время и Будущем РФ.

    Виктор Русаков
    http://rusvic.ru/
    .
    Сознание определяет бытие!
    Виктор Русаков
    1. Виктор Русаков Сегодня, 11:31
      P.S.
      В конце февраля — начале марта 2014 года, в Открытом письме Президенту РФ В.Путину, я внёс предложение создать и учредить Славяно-Русскую Республику Новороссия, в которую бы вошли: территории Крыма, и всего Приазовья, Приднестровья с правом граничащих территорий в административных постсоветских границах, на основании территориальных Референдумов войти в состав Новороссии, а в последующем — в качестве федеративного субъекта Российской Федерации.

      В этом историческом случае, Крым - естественно переходил в юрисдикцию РФ, всё Приазовье и Причерноморье, включая Крым, могло учредиться в качестве Азово-Черноморской Славяно-Русской Республики Новороссия, сохранив географическое название Крым и Донбасс, а полит-экономическое - Азово-Черноморская Республика Новороссия в составе РФ. Поскольку, так или иначе, в этом случае, объявление санкций США и ЕС - Западом было неизбежно, - покричали бы покричали, и успокоились бы, в настоящей политической ситуации, но Историческое Дело было бы сделано! А так...

      Администрация Президента РФ, ГосДума РФ, СБРФ — проигнорировали моё предложение, сделав Первую стратегическую ошибку на ближайшую перспективу развития политической ситуации. Второй стратегической ошибкой я назвал — Приказ В. Пустина «из семи пунктов», написанный на коленке в самолёте «О прекращении наступления ополченцев на Мариуполь и по всему фронту», без наступательного выдворения банд АТО до административных границ Донбасса!

      Далее, СБРФ совершил ещё одиннадцать стратегических ошибок, результаты которых мы пожинаем и будем пожинать в настоящее время и Будущем РФ.
      Виктор Русаков
    2. brr1 Сегодня, 12:00
      Нельзя совершить ошибки чего то не сделав. Это старая истина
      brr1
  14. Dave36 Сегодня, 11:15
    Теперь хохлы будут хреначить Малороссию....
    Dave36
  15. МВГ Сегодня, 11:16
    Да будет Малороссия ! Включая Днепропетровск, Харьков и Одессу с Николаевым
    МВГ
    1. домохозяйка Сегодня, 11:27
      И в конце-концов с Киевом, который сейчас временно оккупирован фашистами.
      домохозяйка
    2. свой1970 Сегодня, 11:35
      Цитата: МВГ
      Да будет Малороссия ! Включая Днепропетровск, Харьков и Одессу с Николаевым
      - а они туда просились???
      свой1970
      1. роман66 Сегодня, 11:52
        Одесса скорее к Израилю присоединиться
        роман66
  16. HelenSTEPANOFF Сегодня, 11:16
    Браво! Воистину - браво! Только справятся ли республики сами, вот в чём вопрос :((( А помощь со стороны, увы, развяжет большую кровь... Ибо недобитки сволочей, что ещё сто лет назад там рвались к власти, так просто не отступят....
    HelenSTEPANOFF
  17. Суровый Сегодня, 11:16
    Очень умно! Параша и Ко набирают долги а платить будет Захар и русские люди- как в сказке-чем дальше тем страшнее. Что за бред?
    Суровый
  18. Циник Сегодня, 11:17
    Интересно что как прокомментирует ВВП, ранее на референдумы в республиках им было сказано: РАНО. Что будет сказано сейчас?
    Циник
  19. mikh-korsakov Сегодня, 11:18
    Мало объявить - надо осуществить! А как?
    mikh-korsakov
  20. Михаил55 Сегодня, 11:18
    Бог в помощь! Но если уж сказано А, то ждем продолжения...
    Михаил55
  21. На страже Сегодня, 11:19
    Ого сколько медалей
    На страже
    1. mikh-korsakov Сегодня, 11:54
      Медалей много, но на роль Бонапарта или на худой конец Сталина Захарченко явно не годится. Захарченко явно отбился от рук, пора строго указать.
      mikh-korsakov
    2. Нормаль ок Сегодня, 12:42
      Цитата: На страже
      Ого сколько медалей

      Сам себя не наградишь, - никто не наградит laughing
      Нормаль ок
  22. samarin1969 Сегодня, 11:20
    Надеюсь, это как-то поможет народу Донбасса.
    samarin1969
  23. Donch4ak Сегодня, 11:21
    Снова папулистские заявления..... Для начала восстановить надо админграницы и таможню, хотя бы, с ЛНР убрать
    Donch4ak
  24. Монархист Сегодня, 11:21
    Цитата: Стропорез
    Ход конечно интересный,это был бы идеальный сценарий для всех.
    Интересно только какие регионы 404 готовы войти в Малороссию?

    ДНР и ещё раз ДНР
    Монархист
  25. rotmistr60 Сегодня, 11:21
    Мне кажется, что сначала нужно победить, а уж потом переносить столицу. Когда такие заявления делаются раньше времени, то они не идут на пользу тем кто сражается с ВСУ за свою независимость.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:54
      такие заявления ,собственно, - отказ от Минска и дальше что? наступать?
      роман66
      1. mikh-korsakov Сегодня, 12:31
        Для начала хоть бы освободили Авдеевку с Марьинкой. чтобы Донецк перестали обстреливать. А так похоже на фарс. Когда Порошенко захотел провести саммит в Ялте, все смеялись, но со знаком минус, и заявление Захарченко смешное, но со знаком плюс. На фоне бездарной политики Кремля на Украине, читать конечно приятно, но не более того.
        mikh-korsakov
  26. parusnik Сегодня, 11:23
    А вот и тот, кто сможет гордиев узел разрубить...
    parusnik
  27. samarin1969 Сегодня, 11:28
    Если "РФ" ответит в духе мая 2014го года - это будет просто неумный фарс. Судьба Донбасса в московских кабинетах. От Запада признания можно ждать лет триста, пока их какой-нибудь Йеллустоун или африканский Аттилла не прихлопнет.
    samarin1969
  28. Alexsin Сегодня, 11:32
    Глупость какая! Киев то зачем нужен Новороссии? Опять кормить этих бездельников.Вы ещё и Галичину включите в своё государство! А куда бандеровцев денете? Если за всё это время Юго-Восток не примерился с Западом,в Новороссии примерятся? Нет конечно! Это или мирный распад как в Чехословакии или война!
    Alexsin
  29. BAI Сегодня, 11:36
    ДНР и ЛНР объединились - это понятно. А остальные делегаты откуда и кто их прислал?
    BAI
  30. истопник Сегодня, 11:39
    Мужественный человек. Взять такое на себя...
    истопник
  31. P0LYM Сегодня, 11:41
    Правопреемницей????... Чота-какта погорячились по-моему...Эмм.... это что же? Вы и долги за них платить будете? И все международные договора и обязательства выполнять???
    P0LYM
  32. ЦУС-ВВС Сегодня, 11:44
    ну на конец то хоть какое то движение вперёд! а то столько топчуться на месте. ---Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.--- не понял этого абзаца-что народ всей украины согласился выйти из состава украины?
    ЦУС-ВВС
    1. роман66 Сегодня, 11:56
      украина выворачивается наизнанку и перелицовывается
      роман66
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:44
        Цитата: роман66
        украина выворачивается наизнанку

        Точно, мехом- внутрь. Главное - не забыть предварительно, как следует, вытрясти и выбить пыль. yes
        Paranoid50
        1. роман66 Сегодня, 12:48
          пыль, моль и блох - к ногтю!
          роман66
  33. ufpb Сегодня, 11:45
    "Оба документа были единогласно одобрены делегатами. Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

    Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового федеративного государства с широкой автономией регионов должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет флаг Богдана Хмельницкого."
    ufpb
  34. olimpiada15 Сегодня, 11:45
    Это единственный способ прекратить уничтожение страны, её народа. Граждане Украины в своём большинстве поддержат такую идею. Народ настрадался, в т.ч. и бизнесмены. Происходящее в стране иначе как ужасом не назовёшь. Против будут лишь нынешние власти, ибо их оторвут от кормушки размеров в целое государство, но многие из них понимают, что стране приходит конец. Терроризирующие население бандеровцы, большинство из которых просто бандиты-уголовники, которых власть поставила над законом, будут сопротивляться-с ними предстоит длительная борьба. Если прижать этих бандитов, и организовать выборы, то большинство населения поддержат. ЕС и США выльют очередной ушат помоев- этим дерьмократирующим мир гегемонам не нужен мир и суверенные государства. Высказанная Захарченко идея может стать реальностью, хотя будет тяжело и сложно: но происходящий террор надо остановить.
    olimpiada15
  35. Злой 55 Сегодня, 11:50
    Вот это ход со стороны Захарченко..Теперь посмотрим,что на это ответит паучатник дона Педро..
    Злой 55
    1. mikh-korsakov Сегодня, 12:36
      Дон Педро к сожалению ответит "Осудить и обстрелять"
      mikh-korsakov
      1. роман66 Сегодня, 12:49
        и немедленно выпьет!
        роман66
  36. Толстоевский Сегодня, 11:52
    тут окраине конец, кто не прыгал молодец
    Толстоевский
  37. Dave36 Сегодня, 11:53
    Опять в Кремле придумали много много ходовочку...
    Dave36
    1. mikh-korsakov Сегодня, 12:39
      На поверхности выглядит как многоходовочка - д.урацкая. На деле, все же надеюсь не все же в Кремле кретины, может быть за заявлением Захарченко что-то и стоит, надеюсь, но сомневаюсь.
      mikh-korsakov
  38. Комментарий был удален.
  39. dukalis Сегодня, 11:54
    Это троллинг Украины, наивысшего уровня wassat laughing wassat
    dukalis
    1. Alexsin Сегодня, 12:30
      Думаю,что дальше этого троллинга дело не пойдёт.Оно Захарченко надо вытаскивать Киев из жопы,в которую Украину опустили майданщики? Да ещё и киевские долги выплачивать Донбассу. Да и надо ли это объединение России,тоже вопрос. Кто гарантирует,что после образования Новороссии,бандеровщина опять не возродится? И начинай всё сначала? А за что боролись те кто погиб за свободу от бандеровщины? Ну не наплевать же Захарченко на них,ради своих амбиций?
      Alexsin
  40. Коллега Сегодня, 11:57
    Кажись началось, не зря Трамп прятался трое суток - доходило до него долго.
    Коллега
  41. Комментарий был удален.
  42. brr1 Сегодня, 12:00
    Цитата: Виктор Русаков
    P.S.
    В конце февраля — начале марта 2014 года, в Открытом письме Президенту РФ В.Путину, я внёс предложение создать и учредить Славяно-Русскую Республику Новороссия, в которую бы вошли: территории Крыма, и всего Приазовья, Приднестровья с правом граничащих территорий в административных постсоветских границах, на основании территориальных Референдумов войти в состав Новороссии, а в последующем — в качестве федеративного субъекта Российской Федерации.
    Администрация Президента РФ, ГосДума РФ, СБРФ — проигнорировали моё предложение, сделав Первую стратегическую ошибку на ближайшую перспективу развития политической ситуации.
    Второй стратегической ошибкой я назвал — Приказ В. Пустина «из семи пунктов», написанный на коленке в самолёте «О прекращении наступления ополченцев на Мариуполь и по всему фронту», с выдворением банд АТО до административных границ Донбасса!
    Далее, СБРФ совершил ещё одиннадцать стратегических ошибок, результаты которых мы пожинаем и будем пожинать в настоящее время и Будущем РФ.
    Виктор Русаков
    http://rusvic.ru/
    .
    Сознание определяет бытие!

    Нельзя совершить ошибки чего то не сделав. Это старая истина
    brr1
  43. Мар.Тира Сегодня, 12:07
    Цитата: Диана Ильина
    Так то оно так, но они бы для начала объединились с ЛНР. А то будет Малороссия с кордонами внутри страны...

    С чего то надо было начинать?Сделав шаг по пути к независимости разгромив укронацистов,надо делать другой.Создавать новую страну.Народ устал ожидать.Все подтянутся.
    Мар.Тира
  44. серафимамурский Сегодня, 12:09
    Малороссия - да. А причём тут Львовская и другие бандеровские области?
    серафимамурский
  45. Foxmara Сегодня, 12:14
    Цитата: Диана Ильина
    Представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины

    "Представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины.."
    Foxmara
  46. vladimirw Сегодня, 12:18
    опоздали на 2-3 года. Но удачи!
    vladimirw
  47. Foxmara Сегодня, 12:18
    Цитата: olimpiada15
    Это единственный способ прекратить уничтожение страны, её народа. Граждане Украины в своём большинстве поддержат такую идею. Народ настрадался, в т.ч. и бизнесмены. Происходящее в стране иначе как ужасом не назовёшь. Против будут лишь нынешние власти, ибо их оторвут от кормушки размеров в целое государство, но многие из них понимают, что стране приходит конец. Терроризирующие население бандеровцы, большинство из которых просто бандиты-уголовники, которых власть поставила над законом, будут сопротивляться-с ними предстоит длительная борьба. Если прижать этих бандитов, и организовать выборы, то большинство населения поддержат. ЕС и США выльют очередной ушат помоев- этим дерьмократирующим мир гегемонам не нужен мир и суверенные государства. Высказанная Захарченко идея может стать реальностью, хотя будет тяжело и сложно: но происходящий террор надо остановить.

    Это может стать началом полномасштабной гражданской войны. Не хотелось бы конечно. Наши на границе ударные части уже сформировали..
    Foxmara
  48. Alexsin Сегодня, 12:19
    Захарченко хочет сделать Донбасс правоприемником бывшей Украины. А кто долги будет возвращать,которые Киевская хунта набрала после майдана для карательной войны с Донбассом? Народ Донбасса,понёсший многочисленные жертвы в результате этой войны?
    Alexsin
  49. Нормаль ок Сегодня, 12:19
    Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одессской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей.

    Не, ну понятно, что это троллинг. Но упоминание мифических представителей остальных областей (которых никто не уполномочивал никого представлять), только портит картину.
    Нормаль ок
    1. Alexsin Сегодня, 12:38
      Я вот тоже так думаю,что Захарченко троллит киевские власти.Ну не глупый же он,чтобы не понимать,что объединить сегодняшнею Украину и уберечь её от распада не возможно.Уж больно разный народ там живёт и по культуре и по самосознанию.Ну как можно объединить Юго-Восток с западенцами.Это удалось только Сталину,да и только силой! А демократией тут и не пахло.
      Alexsin
  50. brr1 Сегодня, 12:20
    https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201707181
    146-7cmu.htm будут изучать маленькую победоносную войну?
    brr1
  51. DimerVladimer Сегодня, 12:28
    Как оккупированную Украиной территорию освобождать планируете? Своими силами?
    DimerVladimer
    1. Нормаль ок Сегодня, 12:45
      Цитата: DimerVladimer
      Как оккупированную Украиной территорию освобождать планируете? Своими силами?

      Эта роль отводится России. А вот управлять дальше будет Захарченко.
      Нормаль ок
  52. igor1981 Сегодня, 12:36
    Не думаю что это хорошая идея объединить русскоговорящую Новороссию (8 областей) с мовной Малороссией (без Галиции). Это будет практически та же Украина. Это тупиковый путь. Нет, только отделение Новороссии и в дальнейшем присоединение к России. Малороссия - это вся центральная Украина, должна отделиться от Зап. Украины и стать самостоятельным государством. А Зап.Украина - это и есть Украина и тоже должна стать самостоятельным государством(пусть потом с поляками разбираются). Т.е. нынешнее образование под названием Украина должна разделиться на 3 части. Это раз и навсегда решит все проблемы сейчас и в будущем. Умные люди меня поймут. Не думайте сердцем , а думайте головой.
    igor1981
  53. PowerStep Step Сегодня, 12:36
    Его бы слова да Богу в уши, а то "так то оно так, только вот из хаты як"
    PowerStep Step
  54. Lester7777 Сегодня, 12:39
    Вполне логичный шаг, учитывая что выполнять Минские соглашения Уркаина как не собиралась, так и не собирается.
    Lester7777
  55. Комментарий был удален.
  56. поневолебрат Сегодня, 12:42
    Звучит хорошо, да столько уж было за 3 года, что особо не верится. По-моему, просто троллинг руины. И не более. Они там грозились "реинтегрировать" военным путем и забрать АТО от СБУ в армию. ДНР подождали месяц и придумали Малороссию. 1:1. Я уж убедился, что на всем делают гешефт, а к чему протянул ручонки бизнес будь то золото или идея - все превращается в оно. Чем крупнее бизнес - тем больше куча. Вот собсно и всё. Ничего не будет. Не дадут. Ни партнеры ни партнеры партнеров - отечественный олигархат.
    поневолебрат
  57. капер2000 Сегодня, 12:43
    Здравия желаемо славянские народы. нндаааа.....во поворот то аааа.....это просто ход конем. во новость.это шото и с чем то. слов нема.
    капер2000
  58. « Михаил » Сегодня, 12:54
    Сильный ход.
    Бог в помощь!
    « Михаил »
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