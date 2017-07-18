12:56 18 июля

Иракский ударный вертолет "покрошил" боевиков в реке Тигр

Недавно было опубликовано видео, на котором один из вертолётов ВВС Ирака работает по боевикам, мечущимся на берегу реки Тигр, которая протекает через самое сердце Мосула. Неизвестно, вышли ли боевики для пополнения запасов воды или попытались скрыться, переплыв реку, но факт остаётся фактом – боевой вертолёт пресек эти попытки на корню.




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Комментарии 1

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  1. Владимирец Сегодня, 11:31
    Судя по видео работал Bell 407.
    Владимирец
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