12:54 18 июля

МИД Ирана о внешней политике страны

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Тегеран имеет серьезные сомнения в возможности подтверждения Вашингтоном химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне.

С его слов, Иран настаивал на посещении следователями данного района, так как, «если химическое оружие было применено, остались следы, можно выяснить, кто и как его использовал», но у Тегерана есть «серьезные сомнения, что недавние обвинения со стороны США» можно подтвердить.

МИД Ирана о внешней политике страны



При этом дипломат обозначил, что Иран всецело выступает против применения химического оружия.

Он отметил возможность обсуждения с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выполнения ядерного соглашения, отметив необходимость пересмотра США своей санкционной политики, «вбить себе в голову», что давление указанного рода, рассчитанное на смену режимов, не работает в отношении Ирана.

Мы жили наперекор США, хотя необязательно, что это был наш выбор.


Имеющийся у страны ракетный арсенал, со слов Зарифа, рассчитан исключительно для отражения угроз. При этом разработка ракет, способных нести ядерный боезаряд, не ведется.

По его мнению, совместная работа с Саудовской Аравией по разрешению региональных кризисов (в Йемене и Сирии) вполне осуществима, даже при отсутствии согласия в подходах к их устранению. В отношении иракских курдов Зариф полагает, что предоставление им независимости приведет к катастрофическим последствиям.


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Комментарии 7

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  1. tiredwithall Сегодня, 11:17
    Иран отстреливается.
    tiredwithall
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:23
      Персов есть за, что уважать....Тысячелетиями не под кого "не ложились", не, ну иногда "мудрили"....с полосатыми заигрывали и с Сашкой Македонским...Но в целом позиция страны всегда была независимой.
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
        Цитата: Соломон Кейн
        Но в целом позиция страны всегда была независимой.

        За что и страдали в прошлом , да и сейчас . Ну вот органически нетерпимы матрасы к тем , кто им не подчиняется .
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:39
          Не только матрасы, но и ребята с Голанских высот....
          Соломон Кейн
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
            Про этих я могу сказать : одного поля ягоды с матрасами , только у матрасов возможностей побольше .
            bouncyhunter
  2. Комментарий был удален.
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:36
      Так не понятна тема на Mignews....? Угроза со стороны Ирана?
      Так суверенитету Израиля постоянно кто-то "угрожает".... Пора бы и привыкнуть..
      Соломон Кейн
  3. Толстоевский Сегодня, 11:50
    внешняя политика Ирана - ориентир для всего прогрессивного человечества
    Толстоевский
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