МИД Ирана о внешней политике страны

Мы жили наперекор США, хотя необязательно, что это был наш выбор.

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Тегеран имеет серьезные сомнения в возможности подтверждения Вашингтоном химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне.С его слов, Иран настаивал на посещении следователями данного района, так как, «если химическое оружие было применено, остались следы, можно выяснить, кто и как его использовал», но у Тегерана есть «серьезные сомнения, что недавние обвинения со стороны США» можно подтвердить.При этом дипломат обозначил, что Иран всецело выступает против применения химического оружия.Он отметил возможность обсуждения с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выполнения ядерного соглашения, отметив необходимость пересмотра США своей санкционной политики, «вбить себе в голову», что давление указанного рода, рассчитанное на смену режимов, не работает в отношении Ирана.Имеющийся у страны ракетный арсенал, со слов Зарифа, рассчитан исключительно для отражения угроз. При этом разработка ракет, способных нести ядерный боезаряд, не ведется.По его мнению, совместная работа с Саудовской Аравией по разрешению региональных кризисов (в Йемене и Сирии) вполне осуществима, даже при отсутствии согласия в подходах к их устранению. В отношении иракских курдов Зариф полагает, что предоставление им независимости приведет к катастрофическим последствиям.