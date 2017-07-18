12:55 18 июля

В ОДКБ не поддержали идею направления сил организации в Сирию

В Минске в понедельник прошло заседание глав МИД стран-членов ОДКБ. Дипломаты одобрили несколько совместных заявлений и перечень тем коллективных деклараций на будущее, сообщает Коммерсантъ .

В ОДКБ не поддержали идею направления сил организации в Сирию


«С практическим сотрудничеством дела в организации обстоят хуже: выдвинутую ранее Москвой идею подключения сил ОДКБ к охране зон деэскалации в Сирии остальные члены блока восприняли со скепсисом и воплощать, похоже, не собираются», – говорится в репортаже корреспондента газеты с места события.


Переход от сотрудничества на бумаге к коллективным действиям на практике дается членам блока нелегко. Россия некоторое время назад предложила странам ОДКБ рассмотреть возможность их участия – в той или иной форме – в обеспечении безопасности зон деэскалации в Сирии. Однако эта идея не воодушевила остальные страны.

«Публично главы МИД стран-партнеров России по ОДКБ заявили, что рассмотрят возможность задействования сил альянса в Сирии, если за это выскажется Совет Безопасности ООН. Но на деле все понимают, что такой резолюции, скорее всего, не будет: США вряд ли одобрят инициативу, у истоков которой наряду с Россией и Турцией стоит Иран», – пишет газета.

При этом Москва была бы не против участия стран организации в обеспечении перемирия в Сирии в индивидуальном порядке (что можно сделать и без мандата СБ ООН), но пока ни одна из них такого желания не проявила. Эту тему даже не стали вносить в повестку заседания в Минске.

Источник газеты в МИД России в этой связи отметил, что Москва могла бы надавить на партнеров, не станет этого делать, поскольку «в ОДКБ – в отличие от НАТО – не палочная дисциплина».

Использованы фотографии: Sputnik / Виктор Толочко
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Furious Bambr Сегодня, 11:21
    Кто ж сомневался: базы российские нужны, аренда нехилая за них выходит - но не больше: наша хата с краю
    Furious Bambr
    1. сибиралт Сегодня, 11:25
      В отличии от НАТО ОДКБ - ничто без России. Как только доходит до дела, то все "союзнички" зарывают голову в песок. Одна надежда на Армению. Американский "альянс" из 63 государств без всякого согласия ООН. И сколько из них реально участвуют в Сирии? Но зато какая мировая поддержка! А страны члены ОДКБ даже в аналогичной поддержке России и Сирии в коленях задрожали. bully
      сибиралт
      1. сибиралт Сегодня, 11:37
        Похоже, что элиты стран ОДКБ, наворованное тоже держат на счетах американских банков. Иначе их позицию объяснить сложно, если вообще невозможно.
        сибиралт
        1. Нормаль ок Сегодня, 12:37
          Цитата: сибиралт
          Похоже, что элиты стран ОДКБ, наворованное тоже держат на счетах американских банков. Иначе их позицию объяснить сложно, если вообще невозможно.

          Что ж тут не понятного? Просто никто не хочет подставляться за чужие интересы.
          Нормаль ок
      2. Владимирец Сегодня, 11:38
        Цитата: сибиралт
        Одна надежда на Армению.

        И что за надежда?
        Владимирец
        1. garnik Сегодня, 12:10
          Со всех стран ОДКБ на территории Сирии присутствуют добровольцы.И только армяне и русские воюют на стороне Асада. Думаю из-за напряженности на границе Ар.цаха и Азербайджана официально армяне не будут участвовать. По мне, все же батальон можно было бы выделить .
          garnik
      3. Paranoid50 Сегодня, 12:13
        Цитата: сибиралт
        Одна надежда на Армению.

        Да как сказать... При том ,что ,касательно Сирии, армянам там как раз делать нечего - находиться в Сирии предпочтительнее контингентам из мусульманских стран - ну, Вы понимаете... yes ОДКБ дружно очканула... да и хрен с ними - как говорится,было бы предложено. Тут наши правы - давить не нужно. Просто записать на будущее, в "должок",пригодится. Ну, и ещё момент- неплохая проверка "на вшивость" для "ближнего круга" России. Всё же полезно знать "кто,чего и почём", ибо предупреждён - вооружён.
        Paranoid50
        1. Хагалаз Сегодня, 12:37
          Очканули однозначно, ну и опять же эт финансово потратиться надо. Думаю, многие страны ОДКБ до тех пор голову в песке держать будут, пока их самих в зад не клюнут какие-нибудь бармалеи.
          Хагалаз
          1. Хагалаз Сегодня, 12:39
            А когда клюнут, первые побегут просить помощи у России.
            Хагалаз
      4. Yeraz Сегодня, 12:48
        Цитата: сибиралт
        Одна надежда на Армению

        laughing laughing laughing
        Yeraz
    2. Дуплет Сегодня, 11:26
      Я же говорю, никчёмная организация..
      Дуплет
      1. KUOLEMA Сегодня, 11:27
        там и так клоунов хватает
        KUOLEMA
    3. RASKAT Сегодня, 11:41
      Вот такие они нам друзья, делаем выводы. Хотя если рассмотреть подробней то боевиков из средней Азии там ( в Сирии) в разы больше чем из России. И в случае падения Асада в Сирии они в первую очередь начали бы дестабилизировать обстановку именно в средней Азии, а не в России. Так что это напрямую в их интересах, перебить в Сирии как можно больше фанатиков. Что же не хотят помогать солдатами пусть хоть деньгами помогают, надеюсь на деньги то мы их раскрутим. В противном случае зачем такой альянс вообще нужен?
      RASKAT
      1. DenZ Сегодня, 12:10
        Да трусы они. Только обнимашки на саммитах устраивать да списание долгов и прочую экономическую поддержку от России получать, а как враг у ворот- то голову в песок.
        DenZ
      2. garnik Сегодня, 12:29
        Практически все мусульмане Средней Азии и боевики в Сирии сунниты.Скорее они будут сражаться за фанатиков ,чем за алавитов Асада. Глупо ждать от" наших" мусульман поддержки в Сирии ,неужели это трудно уяснить .
        garnik
        1. Yeraz Сегодня, 12:53
          Цитата: garnik
          Практически все мусульмане Средней Азии и боевики в Сирии сунниты

          И ТЮРКИ.В хороших отношениях с Турцией.И в этих зонах уместно было бы их разместить.Турецкие военные в этих зонах стоят,они что за Асада??Отнюдь.
          Просто многим нафиг не сдалось эти шиитско-суннитские разборки Арабов.Гипотетически можно было бы в района Туркманов их отправит и Сунниты и Тюрки.Но там и так Турки плотно сидят.
          Yeraz
  2. А. Привалов Сегодня, 11:24
    Правильно, нечего лезть со здоровой головой в больную постель.
    А. Привалов
  3. злой партизан Сегодня, 11:25
    А если вдруг война? Будут ли у нас союзники? Может прав Багдасаров, когда говорит, что с демократией в ОДКБ пора завязывать?
    злой партизан
    1. Дуплет Сегодня, 11:27
      Цитата: злой партизан
      А если вдруг война? Будут ли у нас союзники? Может прав Багдасаров, когда говорит, что с демократией в ОДКБ пора завязывать?

      Конечно, давно пора завязывать с демократией и либералами в правительстве.
      Дуплет
    2. сибиралт Сегодня, 11:43
      Никакой военный союз невозможен без лидера и жесткой централизации. Иначе, это чистый базар для разводки лохов. bully
      сибиралт
      1. ИванИванов Сегодня, 11:56
        как и любая демократия хороша лишь в спокойное время да и то с единодушием по ключевым вопросам, иначе развал или удобный способ демонтажа от партнеров.
        ИванИванов
  4. 3officer Сегодня, 11:32
    Организация дармоедов-паразитов.В следующий раз когда пошатнется трон под ..опой очередного среднеазиатского царька..выразить озабоченность и предложить решать свои проблемы самостоятельно.
    3officer
    1. Семен Семеныч Сегодня, 12:20
      Надо приводить к власти марионеток и держать их за яйца, как это делают американцы. Возможности не те, но рычагов хватает. А если им
      Цитата: 3officer
      предложить решать свои проблемы самостоятельно.

      то потом получим там штатовские базы.
      Семен Семеныч
  5. максим1987 Сегодня, 11:36
    Долги простили, можно Россию и послать ....... Когда наше руководство поймет что у нас НЕТ союзников fool
    максим1987
    1. ИванИванов Сегодня, 12:03
      у нашей элиты ситуация непростая. как и лидеры бывших республик, они - бенефициары распада, на любые претензии им могут возразить: а вы кто собственно такие, те же сепаратисты? отсюда выпады вроде "вова не порти вечер", политманевры, говоры-переговоры, многовекторность соседей и тп., соседи тоже неглупые, считают несет ли им выгоду более тесный союз или пока на двух стульях покататься.
      ИванИванов
  6. лом123 Сегодня, 11:43
    ПШИК, КОНТОРА И СЛИЛАСЬ(((
    лом123
  7. mikh-korsakov Сегодня, 11:43
    И где же здесь солидарность? Давно пора понять, что все эти государства - не союзники, а попутчики. Пока есть чем от России поживиться будут на словах поддерживать. А как придет трудная минута - воткнут нож в спину, и первый - Назарбаев.
    mikh-korsakov
    1. Delink Сегодня, 11:48
      Они просто как рыбы-прилипалы. Под крылом России спокойней, но и дальше двигаться не стоит, а вдруг придется курс менять.
      Delink
    2. Atlant-1164 Сегодня, 11:53
      Назарбаеву Турки ближе. метнально-супер этнос Тюрки,религия,язык и многое другое.с нами пока так ему выгодно.
      Atlant-1164
      1. mikh-korsakov Сегодня, 12:01
        Но нам надо было исправлять его ментальность - в том числе и на примере наказаний.
        mikh-korsakov
    3. ИванИванов Сегодня, 12:10
      само собой маневры между центрами в попытке сохраниться никто не отменял.
      ИванИванов
  8. Atlant-1164 Сегодня, 11:50
    писал уже, повторюсь.. ОДКБ это тот же СНГ который нафиг не нужен никому!! кроме самой России. отсюда и такое отношение к этим структурам у наших "союзничков". которым нужны только дотации и преференции от России. а остальное это проблемы России.
    Atlant-1164
  9. dnestr74 Сегодня, 11:57
    А ведь если бармалей припекут кого,верещать будут-спаси,Матушка Русь...
    dnestr74
    1. alexddd Сегодня, 12:22
      Вот заставьте ос или шершней жить семьей как пчелы, зимовать, корма заготавливать-не будут никогда!!!!!!! Так природой устроено. Так и у людей- какие народы государства организовали , так это давно уже произошло в процессе эволюции человеческого сообщества, а какие вновь появившиеся в 20 веке если за 2-3-4 тысячи лет не организовали, значит этнос не способен к этому. Искусственное насаждение это не надолго. Как там в интернете пишут- ИМХО. Россия отвернется и все-сожрут "партнеры" и нет государства. За примером далеко ходить не надо- Ирак, Югославия, Ливия. Так это были гораздо более сильные в государственном плане страны чем наши бывшие республики.Там Китай или Турция шагнет шажок и все. Посмотрите на карту. Не шагнули еще до сих пор только потому что Россия может шагалки поломать.
      alexddd
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    Поучаствовать в совместных даже полицейских операциях это не военную помощь выпрашивать и периодически шантажировать. Тут смелость и политическая воля нужна. А ее видно нет. На чужом горбу и за чужой спиной всегда проще.
    rotmistr60
  11. NUR Сегодня, 12:28
    Послать могли в Афганистан при союзе, тогда было единоначалие, теперь по желанию. Страны ОДКБ просят мандат СБ ООН, в Сирию их никто не приглашал, да и в уставе ОДКБ участие за пределами этих стран не предусмотрено.
    NUR
    1. 3officer Сегодня, 12:36
      Цитата: NUR
      Страны ОДКБ просят мандат СБ ООН, в Сирию их никто не приглашал, да и в уставе ОДКБ участие за пределами этих стран не предусмотрено.

      Отговорки и не более.Факт - практически все комменты выше.
      3officer
  12. DeniZ Сегодня, 12:32
    Все боятся реакции США.
    DeniZ
  13. Карен Сегодня, 12:43
    Цитата: Atlant-1164
    Назарбаеву Турки ближе. метнально-супер этнос Тюрки,религия,язык и многое другое.с нами пока так ему выгодно.

    А ещё он потомок Чингисхана. Так что его внуку остаётся спокойно ждать лет 50, пока русские демографически проиграют, чтобы восстановить их империю. Я помню, как ещё при Союзе Назарбаеву разрешили принять 200 тысяч уйгуров с Китая, только Союз распался быстрее.
    Карен
Картина дня