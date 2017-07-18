В ОДКБ не поддержали идею направления сил организации в Сирию
В Минске в понедельник прошло заседание глав МИД стран-членов ОДКБ. Дипломаты одобрили несколько совместных заявлений и перечень тем коллективных деклараций на будущее, сообщает Коммерсантъ .
«С практическим сотрудничеством дела в организации обстоят хуже: выдвинутую ранее Москвой идею подключения сил ОДКБ к охране зон деэскалации в Сирии остальные члены блока восприняли со скепсисом и воплощать, похоже, не собираются», – говорится в репортаже корреспондента газеты с места события.
Переход от сотрудничества на бумаге к коллективным действиям на практике дается членам блока нелегко. Россия некоторое время назад предложила странам ОДКБ рассмотреть возможность их участия – в той или иной форме – в обеспечении безопасности зон деэскалации в Сирии. Однако эта идея не воодушевила остальные страны.
«Публично главы МИД стран-партнеров России по ОДКБ заявили, что рассмотрят возможность задействования сил альянса в Сирии, если за это выскажется Совет Безопасности ООН. Но на деле все понимают, что такой резолюции, скорее всего, не будет: США вряд ли одобрят инициативу, у истоков которой наряду с Россией и Турцией стоит Иран», – пишет газета.
При этом Москва была бы не против участия стран организации в обеспечении перемирия в Сирии в индивидуальном порядке (что можно сделать и без мандата СБ ООН), но пока ни одна из них такого желания не проявила. Эту тему даже не стали вносить в повестку заседания в Минске.
Источник газеты в МИД России в этой связи отметил, что Москва могла бы надавить на партнеров, не станет этого делать, поскольку «в ОДКБ – в отличие от НАТО – не палочная дисциплина».
«С практическим сотрудничеством дела в организации обстоят хуже: выдвинутую ранее Москвой идею подключения сил ОДКБ к охране зон деэскалации в Сирии остальные члены блока восприняли со скепсисом и воплощать, похоже, не собираются», – говорится в репортаже корреспондента газеты с места события.
Переход от сотрудничества на бумаге к коллективным действиям на практике дается членам блока нелегко. Россия некоторое время назад предложила странам ОДКБ рассмотреть возможность их участия – в той или иной форме – в обеспечении безопасности зон деэскалации в Сирии. Однако эта идея не воодушевила остальные страны.
«Публично главы МИД стран-партнеров России по ОДКБ заявили, что рассмотрят возможность задействования сил альянса в Сирии, если за это выскажется Совет Безопасности ООН. Но на деле все понимают, что такой резолюции, скорее всего, не будет: США вряд ли одобрят инициативу, у истоков которой наряду с Россией и Турцией стоит Иран», – пишет газета.
При этом Москва была бы не против участия стран организации в обеспечении перемирия в Сирии в индивидуальном порядке (что можно сделать и без мандата СБ ООН), но пока ни одна из них такого желания не проявила. Эту тему даже не стали вносить в повестку заседания в Минске.
Источник газеты в МИД России в этой связи отметил, что Москва могла бы надавить на партнеров, не станет этого делать, поскольку «в ОДКБ – в отличие от НАТО – не палочная дисциплина».
Использованы фотографии: Sputnik / Виктор Толочко
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