МИД: Россия и США «продолжают поиск развязок» накопившихся проблем

С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры,

В Вашингтоне продолжаются консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, передает Интерфакс сообщение пресс-службы российского МИД.В ходе переговоров «был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США», говорится в сообщении.рассказали в пресс-службе.Согласно информации, «затрагивались также некоторые актуальные вопросы стратегической стабильности: внимание американских партнеров вновь было обращено на то, что Россия выступает за возобновление регулярного диалога по данной проблематике, прерванного предыдущим руководством США». «Дело за Вашингтоном», – отметили в ведомстве.Ранее западный СМИ сообщили, что стороны близки к решению проблемы российской дипсобственности в США, но окончательно вопрос еще не решен. К такому выводу журналисты пришли после того, как Рябков по итогам 3-часовых переговоров с Шэнноном в ответ на вопрос об урегулировании проблемы сказал: «Почти, почти».Американская сторона обошла вопрос молчанием, отметили СМИ.