12:55 18 июля

МИД: Россия и США «продолжают поиск развязок» накопившихся проблем

В Вашингтоне продолжаются консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, передает Интерфакс сообщение пресс-службы российского МИД.

Томас Шэннон и, Сергей Рябков

В ходе переговоров «был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США», говорится в сообщении.


С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры,
рассказали в пресс-службе.

Согласно информации, «затрагивались также некоторые актуальные вопросы стратегической стабильности: внимание американских партнеров вновь было обращено на то, что Россия выступает за возобновление регулярного диалога по данной проблематике, прерванного предыдущим руководством США». «Дело за Вашингтоном», – отметили в ведомстве.

Ранее западный СМИ сообщили, что стороны близки к решению проблемы российской дипсобственности в США, но окончательно вопрос еще не решен. К такому выводу журналисты пришли после того, как Рябков по итогам 3-часовых переговоров с Шэнноном в ответ на вопрос об урегулировании проблемы сказал: «Почти, почти».

Американская сторона обошла вопрос молчанием, отметили СМИ.

Использованы фотографии: https://www.golos-ameriki.ru
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Комментарии 11

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 12:06
    Американцы не развязки ищут, а ждут уступок от России...
    Грэг Миллер
    1. mayday Сегодня, 12:09
      Американцы не развязки ищут, а ждут уступок от России...


      У Сергея Рябкова как раз и стоит задача: деликатно поставить на место зарвавшуюся "борзоту".
      mayday
    2. Zibelew Сегодня, 12:10
      Американцы сели МИДу России на шею и свесили ноги. Если дальше так будет продолжаться начнут совать прибор ему в рот.
      Zibelew
      1. Дуплет Сегодня, 12:24
        Цитата: Zibelew
        Американцы сели МИДу России на шею и свесили ноги. Если дальше так будет продолжаться начнут совать прибор ему в рот.

        Да, согласен. Они действуют до безобразия просто, если им не дают ответа, то наглеют дальше. Удивляет почему мы в ответ на арест дип.собственности не принимаем зеркальных мер.Да и вообще во внешней политике всё больше не поняток. А про внутреннею, вообще слов нет.
        Дуплет
      2. Rusj Сегодня, 12:24
        у себя вытащи.
        Rusj
    3. сибиралт Сегодня, 12:33
      Что-то в нашем МИДе требует перделки. Может хватит свое масло мазать на общий хлеб в переговорах? Или, как понимать поступок нашего дипломата, возложившего на памятник "лесным братьям" венок от России? Или вспомнить полных швах нашей дипломатии от Пилюлькина в Куеве? Или МИД не добивался списания колоссальных долгов "братьям" по социалистическому разуму? А за какие коврижки, спрашивается? belay
      сибиралт
  2. mayday Сегодня, 12:07
    Делаем ставки, господа!
    Ставлю, что до конца месяца вопрос будет решен в положительную для нас сторону. В противном случае, американцы распишутся в окончательной утрате договороспособности.
    mayday
    1. vovanpain Сегодня, 12:27
      Цитата: mayday
      Ставлю, что до конца месяца вопрос будет решен в положительную для нас сторону.

      Вопрос только,какой ценой. request полосатотряпочным нужны
      Цитата: Грэг Миллер
      не развязки ищут, а ждут уступок от России...

      Все сказано. yes
      vovanpain
  3. Zibelew Сегодня, 12:09
    Чем больше церемоний - тем хуже результат, отвечать надо сразу. пока проблему не замылили... Надоели эти несимметричные ответы. То США заберут собственность или нанесут ракетный удар по аэродрому, а в ответ получат несимметричную покупку гособлигаций США до уровня 100 миллиардов долларов. То Турция собьет самолет, а в ответ получит гневно растоптанные помидоры.
    Zibelew
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:10
    Третий раз за день уже не хочется комментировать одну и ту же тему.
    rotmistr60
  5. Сергей-svs Сегодня, 12:22
    Давно уже надо было аналогичные меры в отношении их дипсобственности принять, а не сопли по полгода на кулак наматывать и проблема была бы уже разрешена! yes
    Сергей-svs
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