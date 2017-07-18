Совфед: Создание Малороссии было ожидаемым
После провозглашения на Донбассе нового государства Малороссия, в СМИ начали появляться комментарии и мнения российских политиков. Владимир Джабаров, являющийся первым зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что создание Малороссии было ожидаемым.
Также Джабаров прокомментировал возможную реакцию Украины, которая последует в ответ на создание Малороссии, назвав ее предсказуемой.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что создание на переходный период до трёх лет государства Малороссии поможет разрешить ситуацию на Украине.
Право на провозглашение своей государственности, наверное, они имеют, как и любой народ любой территории. Но насколько это правомочно и законно, покажет время. Этот шаг ожидался. Затяжка выполнения Минских соглашений со стороны Украины, нежелание принять закон об особом статусе Донбасса, продолжение военных действий подталкивали ДНР к принятию подобного решения. Говорить о позиции России рано, нужно изучить все документы, выслушать позиции, а уже потом, наверное, эти вопросы будут решаться ведущими странами мира— сказал Джабаров в интервью RT
Также Джабаров прокомментировал возможную реакцию Украины, которая последует в ответ на создание Малороссии, назвав ее предсказуемой.
Они опять скажут, что во всём виновата Россия, которая хочет отнять у Украины очередные территории. Но я думаю, что во всём мире понимали, что там крайне длительный тупик, из которого Порошенко не в состоянии выйти— заключил сенатор.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что создание на переходный период до трёх лет государства Малороссии поможет разрешить ситуацию на Украине.
Использованы фотографии: http://pravfond.ru/
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