Совфед: Создание Малороссии было ожидаемым

Право на провозглашение своей государственности, наверное, они имеют, как и любой народ любой территории. Но насколько это правомочно и законно, покажет время. Этот шаг ожидался. Затяжка выполнения Минских соглашений со стороны Украины, нежелание принять закон об особом статусе Донбасса, продолжение военных действий подталкивали ДНР к принятию подобного решения. Говорить о позиции России рано, нужно изучить все документы, выслушать позиции, а уже потом, наверное, эти вопросы будут решаться ведущими странами мира

Они опять скажут, что во всём виновата Россия, которая хочет отнять у Украины очередные территории. Но я думаю, что во всём мире понимали, что там крайне длительный тупик, из которого Порошенко не в состоянии выйти