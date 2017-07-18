12:55 18 июля

Совфед: Создание Малороссии было ожидаемым

После провозглашения на Донбассе нового государства Малороссия, в СМИ начали появляться комментарии и мнения российских политиков. Владимир Джабаров, являющийся первым зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что создание Малороссии было ожидаемым.

Совфед: Создание Малороссии было ожидаемым


Право на провозглашение своей государственности, наверное, они имеют, как и любой народ любой территории. Но насколько это правомочно и законно, покажет время. Этот шаг ожидался. Затяжка выполнения Минских соглашений со стороны Украины, нежелание принять закон об особом статусе Донбасса, продолжение военных действий подталкивали ДНР к принятию подобного решения. Говорить о позиции России рано, нужно изучить все документы, выслушать позиции, а уже потом, наверное, эти вопросы будут решаться ведущими странами мира
— сказал Джабаров в интервью RT


Также Джабаров прокомментировал возможную реакцию Украины, которая последует в ответ на создание Малороссии, назвав ее предсказуемой.

Они опять скажут, что во всём виновата Россия, которая хочет отнять у Украины очередные территории. Но я думаю, что во всём мире понимали, что там крайне длительный тупик, из которого Порошенко не в состоянии выйти
— заключил сенатор.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что создание на переходный период до трёх лет государства Малороссии поможет разрешить ситуацию на Украине.

Использованы фотографии: http://pravfond.ru/
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Комментарии 4

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  1. Zibelew Сегодня, 12:49
    Не знаю, как там насчёт Малороссии, жизнь покажет, но то, что название "Украина" себя дискредитировало - вот это точно.
    Zibelew
  2. Монос Сегодня, 12:50
    Совфед: Создание Малороссии было ожидаемым

    laughing Просто ждали, когда всё подготовят и дадут отмашку. Похоже, правы были те, кто говорил, что а.меры хохлов слили.
    Монос
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:55
      Малороссию нужно было создавать сразу, в 14 году !
      Uncle Lee
  3. Teberii Сегодня, 12:51
    Естественная реакция на миротворческие инициативы Украины.
    Teberii
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