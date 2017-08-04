«Молот войны»: морская 7-дюймовая гусеничная пушка США Mk.2 1918

Наверное, нет таких людей в нашей стране, кто хотя бы раз не видел наших впечатляющих орудий на гусеничной транспортной тележке сразу трех калибров: 152-мм (Бр-2), 203-мм (Б-4) и 280-мм (Бр-5) – пушку, гаубицу и мортиру. Однако идея поставить тяжелое орудие на гусеничный ход родилась задолго до появления этих образцов, а первым образцом ее воплощения в металле стала французская 194-мм пушка St. Chamond SP.Морская 7-дюймовая гусеничная пушка США Mk.2 1918Была выпущена «линейка», состоявшая из трех основных модификации этой машины. Установка со 194-мм, 220-мм и 280-мм орудиями. Дальность стрельбы 194-мм орудия несколько превышала 20000 м, вес снаряда составлял 78 кг, а скорость возки – 8-10 км/ч. Интересно, что несколько этих французских орудий дожили до Второй мировой войны, попали к немцам в руки и применялись на Восточном фронте. Впрочем, важно не это, а то, что образец гусеничного артиллерийского шасси нашел свое применение уже в годы Первой мировой войны. Но это не были единственные образцы гусеничной артиллерийской техники. За океаном, в США также в это же время 7-дюймовая морская пушка была установлена на гусеничный ход с целью повысить ее проходимость на пересеченной местности.194-мм французская пушка на гусеничном ходу220-мм гаубица280-мм мортираА началось все в том самый момент, когда Соединенные Штаты официально вступили в войну и начали разрабатывать планы по переброске экспедиционных сил в Европу. Но оказалось, что морская пехота в состав отправляемых за границу войск не включена. Получилось, что американское присутствие во Франции должно было быть обеспечено только армией, что морские пехотинцы посчитали обидным: все на войну, а они? Решили отправить в Европу и морскую пехоту, и тут уж ей пришлось совсем несладко: в путешествии по океану на тесных и неудобных кораблях ВМС США, сопровождающих другие войска через Атлантический океан, было мало приятного.Французская 194-мм пушка St. Chamond SP на Абердинском полигоне в США.После того как 27 июня 1917 года 5-й полк Корпуса морской пехоты США прибыл во Францию, его солдат настигло новое разочарование. Вместо того, чтобы попасть на линию фронта, морские пехотинцы выполняли функции охранников, военной полиции, курьеров и гарнизонных войск. И это были они, «первые, кто сражается», как они этого ожидали. Это был чувствительный удар по их морской гордости, зато имело смысл в военном плане, поскольку это позволяло армии США держать всю 1-ю пехотную дивизию единым целым, не распыляя ее по мелочам.Несмотря на столь неудачное начало, морские пехотинцы не унывали. В конце концов, они все-таки были на войне и можно было надеяться на то, что рано или поздно, но в бой они все-таки пойдут! Однако кроме количества морской пехоты возник вопрос о поддерживающей ее артиллерии. Морские пехотинцы долгое время имели собственную артиллерийскую часть в виде первого полевого артиллерийского батальона. Но только лишь в январе 1918 года он был реорганизован в 10-й морской полк.В 1917 году артиллерийские подразделения Корпуса морской пехоты США были оснащены американскими 3-дюймовыми полевыми пушками 1902 года. Эти пушки были надежными и эффективными, но беда в том, что их боеприпасы не соответствовали французскому стандарту калибра 75 мм. Поэтому-то они не взяли свои 3-дюймовые орудия во Францию. Но... таким образом морская пехота США оказалась на театре военных действий без артиллерии.Морская 7-дюймовая гусеничная пушка США Mk.2 1918. Фото тех лет.Американская промышленность в 1917 году еще не смогла производить артиллерийские боеприпасы в любом количестве. Это означало, что армии США в Европе пришлось принять на вооружение французские 75-миллиметровые и 155-миллиметровые пушки, и применять их до тех пор, пока промышленная мощь Америки не оказалась бы в состоянии снабдить их американскими боеприпасами.Современный вид.Между тем военно-морской флот США уже планировал переделать свои 14-дюймовые военно-морские орудия в железнодорожные установки, которые американцы увидели в действии во Франции. И вот тут-то морские пехотинцы и обратили внимание на большой запас 7-дюймовых орудий (195-мм), оставшихся от старых броненосцев класса «Коннектикут». 7-дюймовые пушки имели обычные 1/45-калиберные стволы, смонтированные на тумбовых установках, и стреляли снарядами весом 74,8 кг. Дальность стрельбы их составляла чуть больше 15000 метров. Но посредством изменения устройства лафета стало возможным увеличить и угол наклона ствола, что привело к увеличению дальнобойности до 22 000 метров, что, конечно же, можно было только приветствовать. Пушки нашлись как раз вовремя, когда они были очень нужны.Вид сбоку.Морские пехотинцы попросили завод морской артиллерии в Вашингтоне D.C. спроектировать колесный лафет для 7-дюймовых орудий. Но оказалось, что пожелать - это одно, а вот сделать – совсем другое! Получилось нечто весом в 32 тонны на колесах диаметром почти 2 метра. Вес был слишком большим для передвижения орудия по пересеченной местности. Тогда флотские инженеры, начавшие работу над новой установкой 15 марта 1918 года, решили использовать гусеничную тележку по образцу французского шасси.Казенная часть ствола.Понятно, что у французов было свое тракторное шасси, а у американцев – свое, взятое с трактора Холта. Конечно, было невозможно использовать его ходовую часть «один к одному», но наличие множества готовых деталей существенным образом облегчило работу. Проектные работы были завершены уже 15 мая 1918 года, а 18 июня 1918 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, был подписан контракт на производство 20 гусеничных тележек с установленными на них лафетами для орудий. Пока велась работа по выполнению заказа, 10-й полк был реорганизован в два батальона, в состав которых входили 1, 9, 13, 85-ая, 91-ая и 92-ая роты. Часть получила один трактор Холт мощностью 120 л.с., а также прожекторы, автомобили для транспортировки боеприпасов и полевые ремонтные мастерские.Наконец, заказ был выполнен, орудия доставлены и смонтированы на своих станках, начались испытательные стрельбы. Ожидаемая дальность чуть более 21 900 метров была достигнута. Гусеничные тележки продемонстрировали настолько высокую устойчивость, что орудия на них не требовали повторной корректировки наведения между выстрелами! Ну, а о мощности снарядов морских орудий, рассчитанных на поражение крупных кораблей, можно и не говорить. Наблюдатели от армии США засвидетельствовали, что испытания закончились успешно, и, кстати, сами оказались под таким впечатлением, что по их рекомендации теперь уже и армия заказала 36 аналогичных установок для собственного использования, благо с орудийными стволами проблем не возникало изначально.Вот только перемирие с Германией было подписано до того, как новые пушки были погружены на суда и отправлены во Францию. Всего было выпущено восемнадцать таких пушек, причем заказ на последние два отменили ввиду окончания войны. Армия только получила 20 установок из первоначального заказа в 36. Морские пехотинцы в конечном счете все же получили свои 75-мм французские пушки, плюс несколько 155-мм пушек GPF. Казалось, что на этом история 7-дюймовых орудий закончилась. Но на самом деле это было не так. Некоторые орудия, все еще находившиеся на своих шасси, были еще раз извлечены со складов и использованы для вооружения морской пехоты США теперь уже в начале Второй мировой войны. Правда, в боях они не участвовали, а применялись в качестве установок подвижной береговой обороны различных баз ВМС США. К 1945 году казалось, что ни одного 7-дюймового орудия уже не осталось, пока одну такую установку не нашли в Дальгрене, в штате Вирджиния. В течение нескольких лет она прослужила там памятником, стоящим у ворот учебного центра морской пехоты, после чего орудия перевезли к его нынешнему месту пребывания в Квантико.Затвор впечатляющих размеров, не так ли?Так что даже такую редкость, которой на следующий год «стукнет» ровно 100 лет, тем, кто в США интересуется своей военной историей, можно при желании увидеть.