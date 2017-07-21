Красная Финляндия – нереализованный проект большевиков

В 1917 году после Октябрьской революции Финляндия заявила о намерении создать свое независимое государство. Первой независимость Финляндии признала Советская Россия. На самом же деле большевики вовсе не собирались отказываться от взбунтовавшейся провинции и лишь стечение обстоятельств помешало Финляндии стать 16-й республикой СССР.Финляндия в составе Российской империи имела очень высокую степень автономии: свой сенат и свой парламент и прочие национальные государственные структуры. Так что вопрос строительства государства перед финнами не стоял, достаточно было вывеску «Великое княжество Финляндское Российской империи» снять и повесить «Независимая Финляндия».Когда в Гельсингфорс (Хельсинки) дошло известие об Октябрьском перевороте, финны мудро выждали три недели и 6 декабря, когда стало ясно, что Временное правительство не воскреснет, объявили об образовании своего государства и разослали во все концы обращения с просьбой признать независимую Финляндию.Первый ответ пришел из Петрограда. Некий Совет Народных Комиссаров выражал неподдельную радость по поводу образования нового государства. В финском сенате удивились неожиданной телеграмме, но первое признание несомненно обрадовало.А в стране между тем кипели страсти по поводу, какой должна быть новая Финляндия: буржуазной или социалистической? Сторонников социалистического выбора в Финляндии было предостаточно и у них были свои вооруженные отряды.Поскольку царская полиция была распущена, а новая еще не появилась, по всей стране организовывались отряды самообороны. Они строго делились на охранные отряды (шюцкор), поддерживавшие правительство и Красную гвардию – боевой оплот финских социал-демократов. Первые были сильны на севере страны, вторые на юге и они сильно не любили друг друга, доходило до вооруженных стычек.Парламент потребовал от сената навести порядок в стране и ликвидировать неподконтрольные правительству вооруженные отряды. Выполнить поставленную задачу могла только армия, которой у Финляндии на тот момент не было. Но зато был Маннергейм. Ему и было поручено создать с нуля финские вооруженные силы.Генерал-лейтенант российской армии Маннергейм принялся в скором темпе сбивать отряды шюцкора в армию. Он торопился, подозревая, что времени у него в обрез. И был прав, финские социал-демократы активно готовили вооруженный захват власти.22 января 1918 года на заседании Совета СДПФ был сформирован Исполнительный комитет, который принял решение о восстании. Советская Россия обещала всестороннюю помощь и 23 января в адрес финских товарищей пришла первая партия оружия.Восставшие рассчитывали на поддержку моряков балтийского флота, чьи корабли стояли в финских портах и солдат российской армии (около 60 тыс.), раскиданных по многочисленным гарнизонам. Маннергейм пока имел под руками 11-15 тыс. добровольцев. Восстание вовсе не выглядело безрассудной авантюрой.В ночь на 28 января Маннергейм начал разоружение российских воинских частей на контролируемой им территории. Расчет красных на поддержку солдат гарнизонов не оправдался. Солдаты не хотели воевать, а рвались домой «делить землю». Маннергейм не только вывел их из игры, но и получил необходимое ему для армии оружие.Вечером 27 января на башне Народного дома в Хельсинки зажегся красный свет – сигнал к восстанию. На следующий день город был в руках восставших. 28-го было создано правительство и объявлено о создании Финляндской Социалистической Рабочей Республики.Волна вооруженных выступлений покатилась по финским городам, и к концу января в руках красных был весь юг страны, где проживали 2/3 населения Финляндии. Белые контролировали северные территории, большие по площади, но гораздо менее населенные. Бежавшие из Хельсинки члены правительства собрались в Ваасе, ставшем столицей белофиннов.Февраль обе стороны провели, собираясь с силами и зачищая очаги сопротивления в своем тылу. Красные вынужденно занимались гражданским строительством, создавали на голом месте государственный аппарат, Маннергейм занимался созданием армии.18 февраля он ввел всеобщую воинскую повинность и благодаря этому сумел к концу месяца довести численность своих вооруженных сил до 70.000 человек. Однако армией вооруженную толпу делают офицеры, а их не было.На зов о помощи откликнулась Швеция. В первых числах февраля в Финляндию прибыли первые 84 шведских офицера-добровольца. Затем прибыл отряд численностью 400 человек. Всего в страну Суоми прибыли более 1.000 шведских волонтеров, из которых 600 были профессиональные военные.В штабах финской армии зазвучала шведская речь, шведские добровольцы планировали операции, организовывали взаимодействие войск и связь. Все артиллерийские офицеры в финской армии были шведы. Шведский король Густав V явно рассчитывал вернуть некогда потерянную провинцию и финская армия, укомплектованная шведскими офицерами, могла ему в этом очень помочь. Но на Финляндию заявила свои права более сильный игрок - Германия.Финны обратились к Германии с просьбой помочь оружием и снаряжением. В ответ немцы предложили направить для борьбы с большевиками военную группировку, которая впоследствии останется в стране. Финляндия будет монархией, на королевский трон сядет Фридрих Карл Гессенский, шурин кайзера Германии Вильгельма II.Ошарашенные финны попросили немцев снять ряд условий, но грозные тевтоны сказали «или Финляндия будет красная или немецкая, выбирайте». Гордые финны склонили головы и сказали «да». Правительство Финляндии и Вильгельм II подписало ряд секретных военных соглашений, о которых не знали ни Маннергейм, ни парламент.В Финляндию пошли из Германии оружие и снаряжение, а 25 февраля в Ваасе из Прибалтики прибыл батальон финских егерей, сражавшихся против России на стороне Германии - 950 человек, имеющих опыт боевых действий. Финская армия получила командиров и преподавателей военного дела.Советская Россия такой помощи оказать Финляндии не могла. В феврале 1918 года Красная Армия еще только рождалась. В Финляндию прибывали отряды петроградских красногвардейцев, но офицеров среди них не было. А в конце февраля Советской России стало уже не до Финляндии – немцы начали наступление на Петроград.10 февраля делегация, возглавляемая Троцким, со словами «войну прекращаем, мира не подписываем, армию демобилизуем» прервала мирные переговоры с Германией и покинула Брест-Литовск.Немцы, когда убедились, что Троцкий не шутил, двинули свои войска вперед. 19 февраля был взят Минск, 25 - Ревель, 28 – Псков, 4 марта – Нарва. Какая уж тут Финляндия, самим бы уцелеть! 3 марта советская делегация подписала в Бресте мир с немцами. Согласно договору РСФСР обязалась среди прочего вывести свои войска и флот из Финляндии.Те немногие части русской армии, что оказали поддержку восставшим, получили приказ сдать оружие финским властям и покинуть гарнизоны. Уходили отряды петроградских красногвардейцев. Корабли Балтфлота, на чьи орудия так надеялись красные финны, начали покидать Гельсингфорс. Красная Финляндия осталась одна, ей предстояло рассчитывать только на свои силы.15 марта белофинны начали наступление на юг. Почти месяц продолжалось сражение за Тампере – важный узел обороны красных. 3 апреля на полуострове Ханко высадился немецкий экспедиционный корпус под командованием генерала Гольца (12 тыс.чел., 18 орудий, 165 пулеметов). Судьба красной Финляндии была решена.13 апреля немцы взяли Хельсинки, провели в нем парад и двинулись победным маршем дальше, занимая один город за другим. 14 мая защитники форта Ино – последней цитадели красных подорвали батареи форта и ушли морем в Кронштадт. 16 мая в Хельсинки прошел парад победы. Возглавлял его генерал Маннергейм, главнокомандующий молодой национальной финской армии.Гражданская война в Финляндии окончилась. А в остальной части Российской империи она только начиналась.