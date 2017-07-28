«У них не было выбора!» Лошадь в боях и походах (часть вторая)

«…стрелы его заострены, и все луки его натянуты; копыта коней его подобны кремню, и колеса его – как вихрь»

(Книга пророка Иеремии 4:13)

Самой древней культурой, люди которой сумели приручить диких лошадей, сегодня принято считать ботайскую культуру меднокаменного века, существовавшую между 3700 и 3000 гг. до н. э. на севере современной республики Казахстан. Но есть и другое мнение, что лошадь приручили на Южном Предуралье людьми прибельской культуры, поселениях которых – Муллино II и Давлеканово II, были обнаружены на территории Башкортостана. Считать так дают основания кости лошадей, найденные там при раскопках и датируемые VII—VI тыс. до н. э. То есть получается так, что лошадь была одомашнена в степной зоне Урала и Казахстана за многие тысячи лет до того, как она оказались на территории древнейших цивилизаций Ближнего Востока. Причем именно у ботайской культуры было отмечено применение удил, то есть ботайцы знали верховую езду! Каким образом это выяснили? А очень просто: по деформации зубов и челюстей древних лошадок, обнаруженных в погребениях рядом с людьми. А анализ других костей этих лошадей показал их идентичность значительно более поздним животным бронзового века.Греческая амфора со всадником. Лувр.Совсем неподалеку от них были найдены следы синташтинской культуры бронзового века (обнаружена в захоронении Кривое озеро, ок. 2026 г. до н. э.), которая, как оказалось, владела самыми древними в мире колесницами (во всяком случае это доказывается раскопками археологов). Кроме того, их следы обнаружены в погребениях, принадлежащих катакомбной культуре («Тягунова Могила» в селе Марьевка в Запорожье, III—II тыс. до н. э.).Карта миграций племен шнуровой керамики на Восток.Сама культура была названа по месту обнаруженного поселения на реке Синташты (левом притоке реки Тобол). К настоящему времени в Челябинской и Оренбургской областях нашли уже 22 укрепленных поселения этой культуры. К числу характерной особенности этих поселений относится наличие продуманной системы укреплений, имеющих форму замкнутого круга, овала или многоугольника с площадью или поперечной улицей в центре. Стены складывались из глинобитных блоков толщиной до 5,5 метров и высотой до 3,5 м. В жилищах представителей этой культуры и рядом с ними нашли очаги и камины, погреба, колодцы и металлургические печи.Коринфский кратер, 575–550 гг. до н.э. Лувр.Погребения данной культуры обнаруживают в курганных могильниках, нередко находившихся на берегу реки напротив поселения. Усопшие находятся в глубоких, глубиной до 3,5 метров ямах-склепах и лежат в них на левом боку, держа ладони у лица. Интересно, что многие погребения помимо оружия и орудий труда включают также жертвоприношение лошади, голову, ноги которой находятся в положении бега; а также остатки боевых колесниц. Всего в 9 погребениях синташтинской и близкой ей петровской культуры археологи нашли не менее 16 захоронений с колесницами, из которых самые ранние относятся приблизительно к 2000 г. до н. э. Причем нужно подчеркнуть, что это самые первые в истории человечества настоящие колесницы — легкие двухколесные повозки с оспицованными колесами, конями в которых управляли с помощью кольцевых удил.Голова коня с ассирийского рельефа из Британского музея. Хорошо видны удила и их конструкция.Согласно последним исследованиям, проведенным палеогенетиками, люди, принадлежавшие к синташтинской культуре, имеют большое генетическое родство с представителями европейской культуры шнуровой керамики или как ее еще называют – культуры боевых топоров. Поэтому можно сделать вывод, что к формированию данной синташтинской культуры привела миграция представителей этой культуры из Европы в уральские степи. Интересно также, что в ходе изучения ископаемых ДНК у древних синташтинцев была найдена доминирующая Y-хромосомная гаплогруппа R1a (субклады R1a1a1b2a2-Z2124 и R1a1a1b2a2a-Z2123) и митохондриальные гаплогруппы J1, J2, N1 и U2.Рельеф с изображением лошади с колонны Траяна. Как видите, высота в холке у нее совсем небольшая, так что ноги у всадника при езде свисали чуть ли не до земли и полноценной такая конница могла быть вряд ли.А теперь представим себе на минуту, какое впечатление должны были производить воины этой культуры, выезжавшие на своих колесницах из укрепленных поселений и разъезжавшие на них по степям? Наличие в погребениях наконечников стрел позволяет предположить их наличие в арсенале этих воинов и то, что они, стоя на колеснице и имея при себе большой запас стрел, стреляли с нее непосредственно в движении. В этом случае даже несколько десятков таких колесниц становились исключительно мощным оружием, в особенности если их сопровождали еще и всадники, выполнявшие функцию разведчиков. А при необходимости, погрузив скарб уже на четырехколесные повозки, они легко могли покинуть не приглянувшийся им район и в считанные часы уйти из него на большое расстояние, непосильное для преодоления никакому пешему человеку.Устройство египетской колесницы с барельефа из гробницы Хоремхеба, 18-ая династия.Здесь нужно отметить, что датировки появления колесниц несколько расходятся у разных историков. В частности, в более ранних зарубежных исследованиях встречаются даты 1900 и 1700 гг. до н.э. Так, дату «1900» приводит в своей книге «Археология оружия» Э. Окшотт (С. 9), тогда как Дэвид Доусон относит их появление ко времени «после 1700 г. до н.э.». Правда, в таком случае получается, что арийцы не могли начать свои завоевания раньше этой даты, ибо они были бы просто невозможны без наличия колесниц. Другой английский исследователь этой темы Ник Филус в своей книге «Боевые колесницы Бронзового века» (Fild, N. Brouze Age War Chariots. Oxford: (New Vangard series №119, 2006), пишет, что первые боевые колесницы появились около 4-го тысячелетия до н. э. на территории от Рейна до Индии (Р.3), то есть особенно-то и не стремится уточнять.Фракийский кавалерист. Коллекция исторического музея в Старой Загоре, Болгария.О наличии в древних армиях и колесниц, и всадников свидетельствует такой исторический источник, как «Махабхарата» - эпическое древнеиндийское произведение, формировавшееся на протяжении целого тысячелетия, с IV в. до н.э. по V – IV вв. н. э. Понятно, конечно, что это произведение литературы, однако из него, как и из той же «Илиады», можно многое узнать о том, каким оружием пользовались древние индоевропейцы и какие у них были доспехи.«Махабхарата» сообщает о том, что главная войсковая единица акшаухини состояла из 21870 колесниц, 21870 слонов, 65610 конных и 109350 пеших воинов, и понятно, что такого просто не могло быть. Но то, что в битвах были задействованы и колесницы, и слоны, и всадники, и пехотинцы – несомненно. Но колесницы названы первыми, а едва ли не все герои поэмы описываются в ней сражающимися в качестве воинов на колесницах, стоя на которых, они и ведут в бой свои войска.Индийские всадники и слоны 1645 г. Национальный музей в Кракове.Дошедшие до нас памятники показывают, что боевые колесницы в древности использовались не только в Древнем Египте и в Ассирии, но и в Китае. Уже в эпоху династии Шан-Инь (ок.1520 – 1030 гг. до н.э.) ее воины не только имели разнообразные виды бронзового оружия, но и четкую военную организацию. Так, воины на колесницах назывались «ма» (и они считались элитой), за ними шли лучники «ше» и воины, имевшие оружие для ближнего боя - называвшиеся «шу». То есть китайские войска шаниньцев включали в себя пехоту и боевые колесницы, как это практиковалось и у египтян, хеттов, ассирийцев и ахейцев Гомера, воевавших крепкостенную Трою.Персидский царь Шапур I празднует победу над Валерианом. Римский император стоит на коленях в плаще полководца перед сидящим на коне сасанидским повелителемБлагодаря опять-таки находкам археологов мы знаем, что колесницы китайцев были сделаны из дерева и имели высокие спицованные колеса числом от 2-ух до 4-х, в которые они запрягали от 2-х до 4-х лошадей.Кстати, высокие колеса китайских колесниц не только увеличивали их проходимость, но и позволяли воинам с большим успехом сражаться с пехотой противника. Что же касается лошадей, то китайцы получали их в качестве дани от народов, живших в степях к северу от Китая. Это были большеголовые и низкорослые кони, похожие на лошадь Пржевальского. Их-то и запрягали в колесницах, но и китайская конница воевала тоже на них и поэтому высокой эффективностью не отличалась. Положение изменилось только в 102 году до н.э., когда китайскому полководцу Бань Чао удалось разбить кушанов, после чего император У-ди («Государь-воин») наконец-то получил несколько тысяч лошадей (в Китае их называли «небесными конями») для своей тяжеловооруженной конницы, крайне необходимой для войны с гуннами.Надгробие с изображением всадника из археологического музея г. Анапы.Ну, а вот коневодство в Древней Греции было развито слабо в силу горного рельефа местности на большей части территории страны и точно так же оно было недостаточно развито и в Древнем Риме. Следствием этого явилась слабость сначала греческой, а затем и римской конницы. Афины, например, в 457 г. до н.э. выставляли всего 300 всадников, а в 433 г. до н.э. – 1200, тогда как Спарта даже в 424 г. до н.э. – всего лишь 400!Снаряжение всадника эпохи раннего средневековья из окрестностей г. Анапы.Кони стоили дорого, а так как государство оплачивало стоимость павших на войне лошадей, то иметь много всадников и Афинам, и Спарте именно из-за этого просто невыгодно.На этом каменном барельефе изображен всадник Трифон, сын Андромена. Барельеф из Танаиса. Поскольку всадник тогда не имел стремян, копье ему приходилось держать обеими руками…Зато на плодородных равнинах Фессалии густое разнотравье позволяло выращивать быстроногих и сильных коней, и, как результат, именно фессалийские всадники, пусть даже у них и не было седел и стремян, стали настоящей конницей, а не отрядами ездящих на лошадях пехотинцев.П.С. Значительно более подробно и к тому же с прекрасными иллюстрациями о древних колесничих Евразии рассказывается в монографии А.И. Соловьева «Оружие и доспехи. Сибирское вооружение от каменного века до средневековья». Новосибирск, «ИНФОЛИО-пресс», 2003. – 224с.: ил.