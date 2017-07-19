Безвизовый статус не сделал Украину страной выездного туризма
Прошёл месяц, как в Киеве завершились торжества по случаю получения безвизового режима в Евросоюзе. Мечты президента Петра Порошенко о том, что у граждан Украины открылась возможность слетать на вечер в Вену и посмотреть там оперу, или позавтракать на Елисейских полях в Париже кофе с круассаном, оказались очередной, далёкой от жизни, блажью. Украинцев сегодня интересует другое: как найти работу в Европе, чтобы прокормиться и прокормить близких. Безвизовый режим в этом не помощник. Он, как известно, не даёт право на трудоустройство в Евросоюзе.
В Варшаве придумали, как воспользоваться бедностью украинцев
Возможно, поэтому массовый отъезд украинцев в Европу не случился. Любопытную статистику привёл в этой связи глава облгосадминистрации Закарпатской области Геннадий Москаль. По его сведениям, в июне, после открытия безвизового въезда в страны Евросоюза, «через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам — 6003 человека (остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами, полученными еще до введения безвиза)».
Эту новость киевские СМИ разложили, что называется, на атомы. Припомнили высокую стоимость биометрических паспортов, привычку украинцев отдыхать на побережье Азовского и Чёрного морей и нежелание менять свои планы на лето. Меж тем, опросы социологической службы Центра Разумкова показали, что каждый десятый респондент декларировал безусловную готовность воспользоваться возможностями безвизового выезда. Но не воспользовался. Почему?
Ответ на этот вопрос дали в Варшаве. Власти Польши в конце июня изменили внутреннее законодательство и разрешили трудоустройство украинцев, которые воспользуются безвизовым режимом. Как написала газета «Европейская правда», согласно поправкам, внесённым поляками в закон «О трудоустройстве», въехавшие в Польшу по безвизу могут получить разрешение на сезонную работу.
Этот документ даёт возможность украинцам работать в Польше до восьми месяцев в течение одного года. Теперь сезонным рабочим можно будет оставаться в стране на срок, вдвое превышающий 90 «безвизовых» суток. Правда, при одном важном условии: всё это время работать разрешается только на территории Польши.
Если кто-то подумал, что поляки проявили солидарность с украинцами и поддержали соседей в трудную для них минуту, то его придётся огорчить. Варшава преследует исключительно свои цели. Ей надо заместить те трудовые ресурсы, которые переместились в страны Старой Европы. Сегодня экономисты оценивают потребность Польши в рабочей силе в пределах 4-5 миллионов человек.
Цифра сопоставима с числом украинцев, готовых, согласно опросам, воспользоваться безвизовым режимом. В Киеве планы Варшавы вызвали противоречивые чувства. С одной стороны, украинские «туристы» в Польше денежными переводами поддержат бюджет страны. С другой — такой большой отток трудовых ресурсов способен ещё больше обескровить экономику Украины.
За примерами далеко ходить не надо. Их можно найти в уже упомянутом Закарпатье. Там, по оценкам экспертов, примерно треть местных жителей перебивается заработками, в основном в Чехии и Венгрии. В результате сложилась своеобразная картина: закордонные доходы поддерживают домохозяйства региона на уровне выше среднего по стране. А вот предприятия Закарпатья в массе своей окончательно захирели. Восстановить былой экономический потенциал области теперь вряд ли удастся.
Украину не просто оторвать от России
Не всех во властных кабинетах Украины это заботит. В Киеве достаточно много персон, с одобрением воспринявших новую ситуацию. Их радует, что теперь украинцы предпочтут работе в России, пусть сезонное, но трудоустройство в соседних странах Евросоюза. Почти, как в старом анекдоте: хоть чучелом, хоть тушкой, но выехать в Европу. Постмайданная власть видит в этом окончательный разрыв Украины с Россией и радуется ему.
Такая радость обуяла не многих. Люди понимают, что за многовековое сожительство между украинским и русским народами установились настолько прочные связи, что их не получится легко разорвать. Примечательна в этом смысле оценка, которую в интервью телеканалу 112 дал экс-президент Украины Леонид Кравчук. Тот самый Кравчук, который начал экспансию западных селюков в Киев и весь процесс возрождения украинского национализма, приобретшего в новом веке совсем уж уродливые формы.
Леонид Кравчук, как и ожидалось, назвал безвиз большим достижением Украины, но не удержался от критики президента Петра Порошенко, который успел вульгарно попрощаться с Россией. Кравчук назвал причины, которые ещё долго будут сближать народы двух стран. Прежде всего, это общая вера, культура, «национальные вопросы» и родственные связи, среди которых он выделил смешанные браки.
«Такие браки у нас были очень развиты в советское время, — удивлял экс-президент журналиста телеканала. — Каждый год в УССР приезжал миллион русских, и из УССР каждый год выезжали где-то не менее 900 тыс. Просто приезжали, в том числе на работу и проживание. Это всё осталось… Безвиз есть безвиз, а оторваться от России — это немного другое».
Наверное, Леониду Кравчуку передалось общее настроение украинцев, отношение которых к России в последние полгода значительно улучшилось. В понедельник «Независимая газета» опубликовала данные недавнего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Согласно им, о положительном отношении к России заявили 44% опрошенных (в феврале было 39%).
Такая динамика прослеживается во всех регионах Украины, кроме подконтрольных Киеву районов на востоке страны (там отношение к России ухудшилось). В западных регионах число благожелательно настроенных к России выросло на 5%, в центральных областях — на 7, в южных — на 13%. Больше стало и колеблющихся с ответом. Процент их вырос с 16 до 33. Социологи посчитали это добрым знаком улучшения отношения.
Оценки КМИС хорошо коррелируются с результатами другого опроса. Его провёл фонд «Демократические инициативы» им. И. Кучерива. Он исследовал связи между народами двух стран. По данным, представленным газете руководителем фонда Ириной Бекешкиной, 51% украинцев имеют в России родственников, друзей, знакомых. Больше всего связей (73%) у жителей востока Украины, на юге — у 48,5%, в центре Украины — у 47%, в западных областях — у 33%.
Эти люди никак не готовы распрощаться с Россией. Большинство из них (63%) высказались резко против введения визового режима между нашими странами. О чём в последнее время блажат радикалы из окружения Петра Порошенко и в Верховной раде, не очень считающиеся с реальным настроением украинцев.
* * *
Однако вернёмся к безвизовому режиму с Европой. Это безусловное благо для людей. Ведь чем меньше барьеров на пути их передвижения, тем больше возможностей реализовать свои потребности. Правда, при одном существенном условии — наличие денег на поездку. С этим у украинцев сегодня большие проблемы.
Об отсутствии средств на поездку по безвизу социологам Института Горшенина и Представительства Фонда Фридриха Эберта на Украине и в Беларуси заявили более 70% опрошенных. Для них безвизовый режим, который так бодро оттанцевали гопаком и праздничными хороводами, сегодня не имеет никакого практического смысла.
Впрочем, и завтра положение для такой большой группы населения Украины вряд ли изменится к лучшему. Уже через неделю после введения безвизового режима городские власти Киева объявили о повышении в два раза тарифов на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий в столице Украины. К осени эксперты ожидают повышения на 20% цен на газ. За годы после Майдана украинцы привыкли, что власть без стеснения залазит в их в кошельки. И это сейчас одна из главных проблем в жизни наших соседей.
В Варшаве придумали, как воспользоваться бедностью украинцев
Возможно, поэтому массовый отъезд украинцев в Европу не случился. Любопытную статистику привёл в этой связи глава облгосадминистрации Закарпатской области Геннадий Москаль. По его сведениям, в июне, после открытия безвизового въезда в страны Евросоюза, «через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам — 6003 человека (остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами, полученными еще до введения безвиза)».
Эту новость киевские СМИ разложили, что называется, на атомы. Припомнили высокую стоимость биометрических паспортов, привычку украинцев отдыхать на побережье Азовского и Чёрного морей и нежелание менять свои планы на лето. Меж тем, опросы социологической службы Центра Разумкова показали, что каждый десятый респондент декларировал безусловную готовность воспользоваться возможностями безвизового выезда. Но не воспользовался. Почему?
Ответ на этот вопрос дали в Варшаве. Власти Польши в конце июня изменили внутреннее законодательство и разрешили трудоустройство украинцев, которые воспользуются безвизовым режимом. Как написала газета «Европейская правда», согласно поправкам, внесённым поляками в закон «О трудоустройстве», въехавшие в Польшу по безвизу могут получить разрешение на сезонную работу.
Этот документ даёт возможность украинцам работать в Польше до восьми месяцев в течение одного года. Теперь сезонным рабочим можно будет оставаться в стране на срок, вдвое превышающий 90 «безвизовых» суток. Правда, при одном важном условии: всё это время работать разрешается только на территории Польши.
Если кто-то подумал, что поляки проявили солидарность с украинцами и поддержали соседей в трудную для них минуту, то его придётся огорчить. Варшава преследует исключительно свои цели. Ей надо заместить те трудовые ресурсы, которые переместились в страны Старой Европы. Сегодня экономисты оценивают потребность Польши в рабочей силе в пределах 4-5 миллионов человек.
Цифра сопоставима с числом украинцев, готовых, согласно опросам, воспользоваться безвизовым режимом. В Киеве планы Варшавы вызвали противоречивые чувства. С одной стороны, украинские «туристы» в Польше денежными переводами поддержат бюджет страны. С другой — такой большой отток трудовых ресурсов способен ещё больше обескровить экономику Украины.
За примерами далеко ходить не надо. Их можно найти в уже упомянутом Закарпатье. Там, по оценкам экспертов, примерно треть местных жителей перебивается заработками, в основном в Чехии и Венгрии. В результате сложилась своеобразная картина: закордонные доходы поддерживают домохозяйства региона на уровне выше среднего по стране. А вот предприятия Закарпатья в массе своей окончательно захирели. Восстановить былой экономический потенциал области теперь вряд ли удастся.
Украину не просто оторвать от России
Не всех во властных кабинетах Украины это заботит. В Киеве достаточно много персон, с одобрением воспринявших новую ситуацию. Их радует, что теперь украинцы предпочтут работе в России, пусть сезонное, но трудоустройство в соседних странах Евросоюза. Почти, как в старом анекдоте: хоть чучелом, хоть тушкой, но выехать в Европу. Постмайданная власть видит в этом окончательный разрыв Украины с Россией и радуется ему.
Такая радость обуяла не многих. Люди понимают, что за многовековое сожительство между украинским и русским народами установились настолько прочные связи, что их не получится легко разорвать. Примечательна в этом смысле оценка, которую в интервью телеканалу 112 дал экс-президент Украины Леонид Кравчук. Тот самый Кравчук, который начал экспансию западных селюков в Киев и весь процесс возрождения украинского национализма, приобретшего в новом веке совсем уж уродливые формы.
Леонид Кравчук, как и ожидалось, назвал безвиз большим достижением Украины, но не удержался от критики президента Петра Порошенко, который успел вульгарно попрощаться с Россией. Кравчук назвал причины, которые ещё долго будут сближать народы двух стран. Прежде всего, это общая вера, культура, «национальные вопросы» и родственные связи, среди которых он выделил смешанные браки.
«Такие браки у нас были очень развиты в советское время, — удивлял экс-президент журналиста телеканала. — Каждый год в УССР приезжал миллион русских, и из УССР каждый год выезжали где-то не менее 900 тыс. Просто приезжали, в том числе на работу и проживание. Это всё осталось… Безвиз есть безвиз, а оторваться от России — это немного другое».
Наверное, Леониду Кравчуку передалось общее настроение украинцев, отношение которых к России в последние полгода значительно улучшилось. В понедельник «Независимая газета» опубликовала данные недавнего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Согласно им, о положительном отношении к России заявили 44% опрошенных (в феврале было 39%).
Такая динамика прослеживается во всех регионах Украины, кроме подконтрольных Киеву районов на востоке страны (там отношение к России ухудшилось). В западных регионах число благожелательно настроенных к России выросло на 5%, в центральных областях — на 7, в южных — на 13%. Больше стало и колеблющихся с ответом. Процент их вырос с 16 до 33. Социологи посчитали это добрым знаком улучшения отношения.
Оценки КМИС хорошо коррелируются с результатами другого опроса. Его провёл фонд «Демократические инициативы» им. И. Кучерива. Он исследовал связи между народами двух стран. По данным, представленным газете руководителем фонда Ириной Бекешкиной, 51% украинцев имеют в России родственников, друзей, знакомых. Больше всего связей (73%) у жителей востока Украины, на юге — у 48,5%, в центре Украины — у 47%, в западных областях — у 33%.
Эти люди никак не готовы распрощаться с Россией. Большинство из них (63%) высказались резко против введения визового режима между нашими странами. О чём в последнее время блажат радикалы из окружения Петра Порошенко и в Верховной раде, не очень считающиеся с реальным настроением украинцев.
* * *
Однако вернёмся к безвизовому режиму с Европой. Это безусловное благо для людей. Ведь чем меньше барьеров на пути их передвижения, тем больше возможностей реализовать свои потребности. Правда, при одном существенном условии — наличие денег на поездку. С этим у украинцев сегодня большие проблемы.
Об отсутствии средств на поездку по безвизу социологам Института Горшенина и Представительства Фонда Фридриха Эберта на Украине и в Беларуси заявили более 70% опрошенных. Для них безвизовый режим, который так бодро оттанцевали гопаком и праздничными хороводами, сегодня не имеет никакого практического смысла.
Впрочем, и завтра положение для такой большой группы населения Украины вряд ли изменится к лучшему. Уже через неделю после введения безвизового режима городские власти Киева объявили о повышении в два раза тарифов на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий в столице Украины. К осени эксперты ожидают повышения на 20% цен на газ. За годы после Майдана украинцы привыкли, что власть без стеснения залазит в их в кошельки. И это сейчас одна из главных проблем в жизни наших соседей.
Автор: Геннадий Грановский
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