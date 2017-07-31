«Побоище в степи» - или битва под Адрианополем 14 апреля 1205 года

«...мы поразили их стрелами;»

(Числа 21:30)

А было так – это прелюдия к самому рассказу о битве, – что совершенно слепой дож Венеции Дандоло оказался человеком большого ума, и когда к 1202 году туда сошлось множество крестоносцев, чтобы плыть в Египет, решил воспользоваться этим обстоятельством и сокрушить с их помощью Византию. Все очень просто – «божье дело» вещь, конечно, важная, но встал вопрос, а кто будет платить за их перевозку морем? На оплату перевозки денег у «воинов Христа», понятно, не было, и к тому же, живя в Венеции, многие там сильно задолжали. В погашение долгов Дандоло вынудил крестоносцев направиться не в Египет, а в Далмацию, а там они поступили совсем не по-христиански: 15 ноября 1202 года предали огню и мечу христианский город Зара, бывший важным торговым конкурентом Венеции.Имея у себя в истории столь показательный исторический факт, болгары сняли об этом событии весьма впечатляющий исторический фильм «Калоян», очень похожий на советского «Александра Невского». Фильм цветной, яркий, вот только несколько непродуманный по части костюмов… Ну вот как вам этот кадр из кинофильма? Можно было бы и более фантастические шлемы придумать, но… некуда!Затем к лидерам похода обратился за помощью Алексей IV Ангел, сын низвергнутого императора Византийской империи Исаака II. Он попросил о помощи и был так «убедителен», что крестоносцы отправились в Константинополь, осадили город, взяли его штурмом и, разумеется, жестоко разграбили. Ну, а на обломках некогда великой империи в 1204 году они основали свою собственную – Латинскую империю.Герб Латинской империи.Чтобы наглядно себе представить образцы воинов-латинян, обратимся как всегда к эффигиям – надгробным скульптурам. Начнем с несколько более ранней эпохи, чтобы показать преемственность вооружения. Вот перед нами эффигия Гамо де Вестона (ок. 1189 г.), погребен в церкви Вестона около Лизарда.Битва была в 1205 году. Эта эффигия принадлежит Уильяму де Ланвалею (церковь Валкерн) и она относится в 1217 году. Как видите, оба рыцаря одеты в кольчужные доспехи с головы до ног, а на голове – полностью закрытый шлем.Уильям Маршал 1-ый граф Пемброка, умер в 1219 году, погребен в Темпле, в Лондоне.Знаменитая эффигия Уильяма Лонгспи, умер в 1226 году, кафедральный собор в Солсбери.Для кого-то все эти события были важными, очень важными. А для кого-то лишь… «некое движение на периферии их границ», поскольку свои-то дела бесконечно важнее. Именно делом чрезвычайной важности в это время болгарский царь Калоян считал переговоры с римским папой Иннокентием III. Суть их заключалась в том, чтобы опереться на силы папства в борьбе за власть и укрепление своей государственности. В итоге Калоян получил от святого престола желанный для него титул «rex», то есть «король», а вот болгарский архиепископ сделался «примасом», что фактически было эквивалентно высочайшему статусу патриарха. Нам все эти «высокие титулы» и борьба за них кажется несколько странной – лучше бы, скажем, человек численностью войска озаботился. Но тогда люди были простые и быть «rex’ом» для многих правителей означало очень многое.Иллюстрация из Вестминстерской Псатири Матфея Парижского, середина ХIII века. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. На нем типичное снаряжение рыцаря того времени и примерно также могли быть снаряжены и «франки» под Адрианополем.Причем самое интересное, что между болгарами и европейскими рыцарями-крестоносцами отношения установились хорошие. Друг другу они не мешали, вдобавок, разорив Константинополь, они им даже помогли. Но вот затем они стали ухудшаться день ото дня и вот почему: латиняне стали совершать набеги на земли Болгарии, которая после прихода к власти Алексея IV существенным образом расширила свои владения.А вот это царь Калоян из фильма. Очень показательна корона на шлеме. И вообще его доспех. То есть над образом своего царя и его воинов болгарские кинематографисты поработали хорошо.Затем крестоносцам показалось странным желание Калояна добиться от них признания его королевского титула, пусть даже в обмен на заключение союзного договора. Подобное требование с его стороны вызвало весьма высокомерную реакцию со стороны Балдуина I, который даже заявил, что Иоанну (так называли «франки» Калояна) следует обращаться с ними не как королю с друзьями, а как рабу с господами, ибо… он без всякого на то права присвоил себе власть над землями, которые он отнял у греков, а греков, мол, поразили мы силой меча. То есть мы даем тебе право на эту землю, но… за это ты должен признать себя нашим подданным, а не королем, имеющим равные права с нами!И к снаряжению этих персонажей что-либо трудно добавить… Тем более, что налицо следование известным нам историческим источникам, в частности миниатюрам из «Обозрения истории» Иоанна Скилицы.Соответственно местное население завоевателей ненавидело, а греческая знать, видя, что происходит, вступила в тайные переговоры с Калояном, упирая на то, что «мы одной веры»! И Калоян пообещал им к Пасхе 1205 года начать с Латинской империей войну. Для этого у него было собственное войско и вдобавок 10-тысячный отряд наемников куман (половцев). В феврале умер граф Гюг де Сен-Поль – наместник восточных земель империи, что послужило сигналом к восстанию по всей территории Фракии. Сил у крестоносцев для его подавления не было. В это время они вели бои в Малой Азии Никейской империей – обломком былой Византии. И хотя победа оказалась на их стороне, на севере положение оказалось очень серьезным.А это вождь куманов. Типичный такой «хан Кончак»!Тогда император Латинской империи, не дождавшись прибытия войск из Азии, в конце марта 1205 года направился к Адрианополю, который захватили болгары, и осадил его. Соответственно царь Калоян направился к городу с целью его деблокады.А это две совершенно «гнусные рожи» – вожди крестоносцев, справа – император Балдуин.Ну, а это его исторический портрет.И граф Луи… тоже типичный такой… горделивый негодяй. Хороший типаж, хороший выбор! Но… ну не было тогда цельнокованых кирас, которые бы носили, не прикрыв их сюрко, а аж тем более никто на такой кирасе не стал бы рисовать крест! Мелочь, конечно, но она показывает отношение многих «киношников» к истории.«Иоаннис, король Блакии, шел на помощь тем, кто был в Андринополе, с огромным войском: он привел с собой блаков, бугров и чуть ли не сорок тысяч куменов, которые были нехристями...» – сообщает нам Жоффруа де Виллардуэн в своем труде «Завоевание Константинополя». Сорок тысяч половцев это, конечно, что-то уж слишком много, тем более, что сам Виллардуэн о количестве рыцарей, отправившихся с императором, пишет, как всего лишь о сотнях: «Император повелел Макэру де Сент-Менеу, и Матье де Валинкуру, и Роберу де Ронсуа, у которых имелось около сотни рыцарей…» – далее в тексте упоминаются и другие. Но несомненно, что куманы пришли с Калояном в большом количестве.План сражения.13 апреля объединение войско болгар и половцев подошло к осажденному Адрианополю и вступило в бой с крестоносцами. Вот что об этом пишет хронист: «И Иоаннис находился теперь столь близко, что расположился всего в пяти лье от них. И он выслал своих коменов к их лагерю; и в лагере поднялся тревожный крик, и они выехали из него в беспорядке. И они преследовали коменов доброе лье, совсем потеряв рассудок. А когда они захотели вернуться назад, комены начали безостановочно пускать в них стрелы и ранили многих из их коней. Воистину Бог кого захочет наказать, он решает его разума. Так получилось и с крестоносцами. Потому что половцы развернули своих коней и.. начали расстреливать отряд крестоносцев из луков, чего от них и следовало ожидать, ведь это же обычная тактика кочевников.Вот такими стрелами, вернее, наконечниками на них, выводили куманы крестоносцев из строя.На следующий день битва возобновилась. Вперед пошла конница крестоносцев, а болгары и куманы ее натиска не выдержали и начали отступать.Не только эффигии, но и миниатюра из книг того время могут помочь нам пролить свет на то, как выглядели воины, участники сражения. Вот, например, миниатюра, датируемая периодом 1175-1215 гг., из рукописи, находящейся в Британской библиотеке.«Граф Луи вышел первым со своим боевым отрядом; и он начал преследовать коменов; и он послал к императору Бодуэну, чтобы тот последовал за ним. Увы! Как худо соблюдали они то, что было решено накануне вечером: ведь они преследовали таким образом коменов почти два лье, и они настигли их; и они их гнали какое-то время перед собой; а комены в свой черед кинулись на них и начали улюлюкать и стрелять».Перед вами очень интересная миниатюра из Хантингфилдской Псалтири 1212-1220 гг. из Оксфорда, которая находится сегодня в Библиотеке Моргана. На ней показано, из чего состояло в то время рыцарское защитное снаряжение.«...были, помимо боевых отрядов из рыцарей, другие, состоявшие из воинов, которые не слишком хорошо знали ратное дело; и они начали испытывать страх и дрогнули. И граф Луи, который ввязался в бой первым, был очень тяжело ранен в двух местах; и комены, и блаки начали их теснить...» – сообщает Жоффруа де Виллардуэн, то есть первыми дрогнули как раз не рыцари, а некие воины «не очень хорошо знавшие ратное дело». Кто они такие, сейчас уже и не выяснить, но, видимо, было их много. Тем временем куманы и блаки (болгары) зашли с обеих сторон и, как и в прошлый раз, начали расстреливать воинство императора Балдуина из луков. Теперь уже никто сражаться не хотел и отдельные отряды начали разбегаться кто куда… В оправдание поражению хронистом было сказано: «Наконец – ведь Бог допускает неудачи – наши были разбиты».В итоге, по сообщению хрониста, крестоносцы в этом сражении понесли тяжелейшие потери, множество рыцарей погибло, а сам император Балдуин попал к болгарам в плен, где и умер впоследствии. Ну, а 1 июня в Константинополе в возрасте 98 лет (!) умер и участвовавший в этом походе венецианский дож Энрико Дандоло, который был погребен в соборе святой Софии.Гробница Энрико Дандоло в Святой Софии.«Там погибли епископ Пьер Вифлеемский и Этьен дю Перш, брат графа Жоффруа и Рено де Монмирай, брат графа Неверского и Матьё де Валинкур, и Робер де Ронсуа, Жан Фринэзский, Готье де Нюлли, Ферри д'Иерр, Жан, его брат, Эсташ де Эмон, Жан, его брат, Бодуэн де Невилль и многие другие, о которых книга здесь не говорит...».Монеты императора Балдуина.К числу самых печальных последствий этого поражения следует отнести то, что ореол непобедимости вокруг крестоносцев, до сего момента компенсировавший их незначительное количество, был уничтожен. Объединенное войско болгар и половцев теперь свободно могло разорять земли до Редеста, Селимврии и Константинополя, что очень не понравилось тамошним грекам.А вот эта картинка из все той же Хантингфилдской Псалтири показывает сцену убиения Фомы Бекета, убитого на ступенях алтаря Кентерберийского собора в 1170 году. Но… сама псалтырь была написана и иллюстрирована в 1212-1220 гг. и воины на ее миниатюрах изображены именно этого времени. То есть все они были либо в сюрко, либо с головы до ног облачены в кольчужные доспехи. Шлемы могли были как закрытые, так и в форме «таблетки».Ну, а пленного латинского императора доставили в болгарскую столицу Тырново и заперли в башне рядом с «Френскими воротами». Башня не сохранилась: ее пришлось реконструировать, а вот ворота стоят по сей день. О дальнейшей судьбе и обстоятельствах смерти Балдуина точной информации нет. Скорее всего, с ним обращались достаточно хорошо, поскольку он являлся важным заложником, но по одной из версий Калоян убил его в приступе ярости. По болгарской легенде, Балдуин попытался соблазнить жену Калояна (что лишний раз говорит о том, что обращались с венценосным пленником вполне прилично, раз он познакомился даже с женой болгарского царя!), ну и понятно, что царь приревновал. Историк Георгий Акрополит приводит и такую подробность, что из черепа Балдуина Калоян сделал чашу, что до того случилось с императором Никифором I за четыреста лет до этого. По другой версии Балдуину отрубили руки и ноги и бросили на мучения в ущелье, а хищные птицы клевали там его еще живого.Башня Балдуина в Велико-Тырново. Реконструкция 1930 года.Только в июле 1206 года о смерти Балдуина узнали в Константинополе. Наследовал ему его родной брат Генрих, которого короновали императорской короной в августе этого же года. Во Фландрии, поскольку он был еще и фландсрским графом, наследницами Балдуина стали две дочери, Жанна и Маргарита.