08:50 19 июля

Танки в России, госрезервы в США. К войне готовы...

Министерство финансов России озвучило, не побоюсь этого слова, удивляющие данные. По словам заместителя главы Минфина Владимира Колычева, впервые с 2010 года ведомство фиксирует не отток, а приток капитала в страну. Приток, если верить Владимиру Колычеву, зафиксирован во втором квартале текущего года на уровне «2-3 миллиардов долларов США». При этом отмечено, что приток капитала нужно понимать в плане бухгалтерской статистики. В общем, «по бумагам»...

После заявлений заместителя Антона Силуанова, судя по всему, нужно садиться за стол и приступать к празднованию «бумажного притока», однако в Центробанке тем временем говорят о том, что приток капитала – явление, хотя и состоявшееся, но кратковременное, и связано оно с обслуживанием облигаций федерального займа (ОФЗ). В целом же за первое полугодие 2017 года, по данным Банка России, чистый отток капитала из страны вновь ускорился. Если с января по июнь 2016 года сумма оттока составила около 8,6 млрд долларов, то за аналогичный период года текущего – уже $14,7 млрд. В ЦБ объясняют тенденцию тем, что ведётся активное погашение банками внешних долговых обязательств. При этом не уточняется, в отношении кого эти долговые обязательства погашаются при условии сохранения в отношении России экономических санкций большинством западных (и не только западных) стран-кредиторов. Судя по всему, речь в большей степени идёт о погашении тех кредитов перед иностранными банками, которые брались до введения антироссийских санкций. Хотя ЦБ в любом случае не откроет тайны, чтобы не вышло так, что, простите за жаргон, «спалятся» те финансово-кредитные учреждения, которые кредитую российскую экономику в обход санкционных мер. А то получится как к немецким «Сименсом», который продал газовые турбины России, а теперь должен играть роль оболганной «нечестными русскими» компании...

Кстати, не будет лишним публикация прогнозируемых Банком России данных об оттоке капитала из России на ближайшие три года. Прогнозы следующие: по итогам текущего года – 37 млрд. долларов, по итогам 2018 – уже 14 млрд долларов (то есть столько же, сколько за шесть месяцев текущего года), а в 2019-м и вовсе 8 млрд.


Экономисты считают, что связано падение физического оттока капитала из РФ якобы с тем, что «рубль излишне переоценён». Причём это заявление от «экономических гуру» приходится слышать не в первый раз. А если эти самые «гуру» с экранов телевизоров и статей в интернет-изданиях и печатной прессе постоянно говорят о том, что «рубль слишком дорого стоит», и что «курс необходимо, кровь из носу, скорректировать», то объяснимо и желание отдельных граждан обезопасить себя от очередной попытки банкиров нажиться на их финансовом имуществе. По оценкам финансово-аналитических площадок, объёмы приобретения иностранной валюты (в первую очередь доллара США) в России за последние два месяца подскочили примерно на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть доллары покупают и складывают «про запас».

Обусловлен прогноз падения объёмов оттока капитала за рубеж (а отток, это не только ведь вывоз «чёрного нала») ещё и тем, что, как уже было отмечено, российская банковская система в последнее время в связи с санкциями испытывает проблемы при получении долгосрочных (не говоря уже о дешёвых) кредитов. То есть наступает время выплат по краткосрочным и среднесрочным займам, но этих займов с 2014 по 2016 было взято существенно меньше, нежели в предыдущие годы. Если и кредитовались, то в основном (де-юре) у партнёров из Юго-Восточной Азии.

В общем и целом, можно ещё долго обсуждать экономические хитросплетения по ввозу-вывозу капитала в Россию и из России, делать прогнозы и строить схемы оптимизации процесса. Можно оперировать 3-4-ярусными формулами из экономической математики. Можно даже притащить за уши оправдания из серии: вывоз капитала – это нормальный инвестиционный процесс, который как бы взаимовыгоден и как бы для многих стран характерен.

Можно... можно... можно... Но любая экономика с её законами и инструментами уходит на второй, третий, десятый план, когда в России вспоминают, где, а точнее в чём, хранятся наши резервы. Может быть, «наши» - это громко сказано. Ну, пусть – государственные. Эти понятия (народные и государственные) всё больше разделяются...

Так вот. Ни для кого не секрет, что львиная доля накоплений резервного и прочих госфондов хранится вовсе не в отечественной юрисдикции. Это триллионы рублей госдоходов, вложенные в обслуживание американского долга, американской резаной бумаги, «обеспеченной» войнами фактически по всему миру, включая Сирию и Украину.

И вот мы тут такие раздуваем щёки, считаем, сколько у нас и у них танков, самолётов, ракетных эсминцев и подводных лодок, а над всем этим висит на верёвке «ключик»...

Танки в России, госрезервы в США. К войне готовы...


А ведь это тот самый ключик, который в своё время перекрывал доступ к резервам Ливии, Ирака, Ирана, Югославии да и вообще любой страны, в которой обнаруживалось «критически мало демократии». На счетах, которые имели хоть какое-то отношение к западной системе, вмиг арестовывались не просто личные счета чиновников этих стран, а те же госрезервы. А ведь и в Багдаде до 2003 года считали, что швейцарские банки – очччччень надёжные и независимые организации... Где теперь те средства? Не говоря уже о том, что теперь лидеры тех же Ирака, Ливии или Югославии?

И ещё – клеймим позором Маккейна и иных американских сенаторов, которые предлагают обложить Россию новыми санкциям. А тут, похоже, не клеймить надо, а удивляться тому, что американские «партнёры» держат паузу и не прикладывают руку к российским резервам, хранящихся в долларах, евро и американских гособлигациях. По большому счёту, Россия сегодня пытается грозить пальцем в адрес тех, кому сама и передала право распоряжаться госсредствами. Ну, это всё равно что заработную плату за несколько месяцев передать на хранение вору-рецидивисту, известному ещё и своими разбойными нападениями, а после этого причитать, какой же всё-таки он нарушитель законов и бесчестный человек, при этом в тайне рассчитывая, что он не тронет переданных «на сохранение» средств.

Объяснение со стороны экономических «гуру», которые двумя руками выступают за продолжение не просто набивания «кубышки», а одновременно и за передачу её под западный протекторат, всегда одно и то же: мы живём в глобальном мире и нужно минимизировать риски.
Да это всё «замечательно». Вот только вряд ли лидеры тех стран, которые были в прах разнесены американской «демократией», не догадывались, что живут они в глобальном мире. А ведь тоже старались набить «кубышку», перевести сотни миллиардов в долларовую массу, показать «партнёрам», что они на той же экономической волне. А что партнёры? А те попросту выжидали подходящего момента (чтобы, как говориться, два раза не вставать), сколачивали коалицию и отбирали резервы вместе с государственностью.

Понятное дело, танковых атак на Россию в ближайших планах у «наших друзей» нет, да ведь только это им и не надо. Перекрыть доступ к резервам – вот шаг, который на сегодняшний день способен нанести куда более существенный удар. А если учесть, что Запад прекрасно знает об итогах любой затеянной открытой войны с Россией, именно перекрытие финансовых массивов резервных фондов – то, на что «друзья России» вполне могут решиться, если кто-то из среды полуруководителей-полуолигархов решится взбрыкнуть.

Есть ли сегодня в России политическая воля, чтобы защитить обеспеченность резервами без ущерба интересам как народа, так и самого государства? Или надеются, что «ключиком» никто не воспользуется?..
Автор: Володин Алексей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Titsen Сегодня, 07:03
    Кричать "Держи вора" может каждый!

    А ты его поймай!

    Или по другому - "Обидеть художника может каждый, а ты сначала нарисуй!

    Короче, что автор кроме критики предлагаешь?

    Как я понял ничего...
    Titsen
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:10
      Цитата: Titsen
      Как я понял ничего...

      А подумать? wink
      Средства нужно вкладывать в экономику собственной страны, а не в экономику потенциального противника! Вот всё предложение. hi
      П.С. Но сейчас придет киса(кот манул), и объяснит, что трежерис ОЧ-Ч-ЧЕНЬ выгодны, и проценты выше, чем ставка рефинансирования ЦБ РФ. laughing
      Ингвар 72
    2. Ольгович Сегодня, 08:02
      Цитата: Titsen
      Короче, что автор кроме критики предлагаешь?

      Китай-первая экономика мира, имеющая непростые отношения с США, держит в трежерис в десять раз больше денег, чем Россия. И Япония тоже далеко за триллион долларов держит там же. Неумные, конечно, да.

      А уж если дело дойдет до танков и ракет, то никакая бумага (и доллары тоже) уже не понадобится никому-в ходу будут натуральные обмены....
      Ольгович
      1. Гардамир Сегодня, 08:13
        Китай-первая экономика мира, имеющая непростые отношения с США, держит в трежерис в десять раз больше денег, чем Россия
        То есть Китай потому первая экономика в мире, что держит свои деньги в облигациях США. Или они сначала подняли экономику, и теперь могут себе позволить держать часть денег где-то ещё. Нам же говорят, денег нет.
        Гардамир
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    Где теперь те средства?

    А при сложившихся взаимоотношениях и склонных к беспределу американцев можно запросто ожидать заморозки наших денежек в американских банках. Тем более мы слишком вяло реагируем на жесткие действия американцев, что дает им повод считать России не способной ответить. И, что тогда запоют наши министры-финансисты-экономисты и советники вроде Кудрина? А денежки то уже будут тю. тю.
    rotmistr60
  3. ИмПерц Сегодня, 07:20
    Есть ли сегодня в России политическая воля, чтобы защитить обеспеченность резервами без ущерба интересам как народа, так и самого государства? Или надеются, что «ключиком» никто не воспользуется?..

    Почему бы не поддержать Китай?
    ИмПерц
  4. Flinky Сегодня, 07:22
    Опять туповатая агитка от Володина про госрезервы. Никакого понимания, что в случае чего все валюты превратятся в реальную резаную бумагу (а значит, смысл держаться за госрезервы есть только для обеспечения внешторга и внешзайма), и останется только золото. А оно у нас есть. Физическое, а не бумажное, как на биржах. И много.
    Flinky
    1. Сергей-svs Сегодня, 07:35
      Отлично сказано! good Давненько не видел здесь грамотного коммента на эту тему. yes
      Сергей-svs
    2. Ингвар 72 Сегодня, 07:46
      Цитата: Flinky
      Физическое, а не бумажное, как на биржах. И много.

      Да ладно!? belay А в процентном соотношении можете разложить золотую составляющую? wink И сколько в процентах в ГКО США.
      Я понимаю Китай, держащий огромные суммы в ГКО США - их экономика зависит от экспорта, и экспорт большей частью зависит от запада. Но и они стараются уйти от трежерис, накапливая золото завидными для нас темпами.
      А у нас нет видимых причин для вкладов в пеньдосовскую экономику.
      Ингвар 72
      1. Flinky Сегодня, 08:12
        Может, вам ещё дать и ключик от сейфа, где золото лежит? Ищите инфу в открытых источниках.
        Для тех, кто любит цепляться за ГКО - сумма вложенных в них зелёных фантиков примерно равна стоимости реальных матрасных активов на нашей территории (заводов, газет, пароходов, etc). Дальше думайте сами. С учётом того, что уже высказано.
        Flinky
  5. Victor_B Сегодня, 07:30
    Ага! приватизировать Роснефть и Газпром ибо в бюджете денег нет, а денежки в американские бумаги.
    Вспоминаем про замороженные авуары Ливии, Ирака, Ирана и тд.
    Задумываемся на кого работает наш Центробанк.
    Victor_B
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:31
    Так для этого и развалили СССР. Поэтому Россия раз,за разом,и"не замечает"удары по соплям.И с дипломатами,и с арестами русских,и с санкциями.Потому что ещё с Горбачёвских времён она крепко сидит на зелёной бумажке.Грузия,Сирия,Украина,проблемные регионы будут ещё расти как на дрожжах,вот увидите.Пока мы раз и навсегда не избавимся от долларовой зависимости.США не выгодно нас брать за горло.Лучше держать наживку перед нашими глазами,и водить ей туда сюда
    Мар.Тира
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:47
      Цитата: Мар.Тира
      Поэтому Россия раз,за разом,и"не замечает"удары по соплям

      Это уже массаж простаты больше напоминает.... angry
      Ингвар 72
    2. Ken71 Сегодня, 07:50
      А как вы хотите от нее избавиться когда половина нашего бюджета от продажи углеводородов. На что танчики будем строить.
      Ken71
      1. Гардамир Сегодня, 08:19
        А как вы хотите
        Мозгами надо мозгачить. Тот же Китай, уловив тендецию, перепрофилировал, часть фабрик производящих смартфоны на производство спинеров. Посмотрите в стране на каждом углу продают спинеры и все они китайские. Сколько Китай на этом заработал? Процентов 200-300, от этой суммы можно част отложить и в трежерис.
        Гардамир
        1. Ken71 Сегодня, 08:39
          А для этого нужно средний и малый бизнес не гнобить а развивать и поддерживать. Чтобы он мог быстро развивать новые производства.
          Ken71
  7. Ken71 Сегодня, 07:48
    Автор конечно молодец но имхо сурово недопонимает о чем пишет усиленно путая деньги на счетах в западных банках и долговые обязательства США.
    Ken71
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:54
      Цитата: Ken71
      путая деньги на счетах в западных банках и долговые обязательства США.

      Т.е. Вы хотите сказать, что на трежерис нельзя наложить арест в случае конфликта? belay
      Ингвар 72
      1. Ken71 Сегодня, 08:15
        А как. Подскажите вариант. Отказаться выкупать . Так это дефолт . И их можно слить дисконтом третьим покупателям. И в любом случае это никак не арест счетов. Или я не прав
        Ken71
      2. Flinky Сегодня, 08:17
        Именно что нельзя, потому что это вызовет их массовый сброс, либо конфискацию активов - это же долговой рынок, там всё держится на "блин буду, когда-нибудь отдам". А это матрасам не надо, им бы день простоять, да ночь продержаться с их многотриллионным госдолгом.
        Flinky
  8. savage1976 Сегодня, 08:06
    Увы, все ьудет как с дип.собственностью, будем договариваться, давать время подумать, сохранить лицо. А ведь созраняя их лицо, пачкаем свое, да еще позуже. Трусость и предательство никогда не отмывались.
    savage1976
  9. Yujiko Сегодня, 08:37
    https://youtu.be/5Ik8p0BxdRU?t=1184 См. с 19:45
    Там же есть видео о том как Набиулина вложила 100 млрд долл в активы США.
    Yujiko
  10. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:48
    На арест российских активов (частных и государственных) за рубежом следует ответить национализацией иностранной собственности и отказом от долговых обязательств. На попытку силового вмешательства (а оно практически неизбежно в таком случае) со стороны стран НАТО следует незамедлительно отвечать огнем из всех орудий, включая СЯС.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  11. sedan Сегодня, 08:49
    Вся финансовая система базируется на долларе поэтому, чтобы увеличить рублёвую наличность, необходимо увеличивать долларовые резервы. Вот как то так. Но вопрос конечно интересный, если США "вдруг" заблокируют эти самые резервы, то что центральный банк должен изъять всю наличность? А если не должен, тогда зачем все эти пляски с бубном?
    sedan
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