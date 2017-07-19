Танки в России, госрезервы в США. К войне готовы...

Министерство финансов России озвучило, не побоюсь этого слова, удивляющие данные. По словам заместителя главы Минфина Владимира Колычева, впервые с 2010 года ведомство фиксирует не отток, а приток капитала в страну. Приток, если верить Владимиру Колычеву, зафиксирован во втором квартале текущего года на уровне «2-3 миллиардов долларов США». При этом отмечено, что приток капитала нужно понимать в плане бухгалтерской статистики. В общем, «по бумагам»...После заявлений заместителя Антона Силуанова, судя по всему, нужно садиться за стол и приступать к празднованию «бумажного притока», однако в Центробанке тем временем говорят о том, что приток капитала – явление, хотя и состоявшееся, но кратковременное, и связано оно с обслуживанием облигаций федерального займа (ОФЗ). В целом же за первое полугодие 2017 года, по данным Банка России, чистый отток капитала из страны вновь ускорился. Если с января по июнь 2016 года сумма оттока составила около 8,6 млрд долларов, то за аналогичный период года текущего – уже $14,7 млрд. В ЦБ объясняют тенденцию тем, что ведётся активное погашение банками внешних долговых обязательств. При этом не уточняется, в отношении кого эти долговые обязательства погашаются при условии сохранения в отношении России экономических санкций большинством западных (и не только западных) стран-кредиторов. Судя по всему, речь в большей степени идёт о погашении тех кредитов перед иностранными банками, которые брались до введения антироссийских санкций. Хотя ЦБ в любом случае не откроет тайны, чтобы не вышло так, что, простите за жаргон, «спалятся» те финансово-кредитные учреждения, которые кредитую российскую экономику в обход санкционных мер. А то получится как к немецким «Сименсом», который продал газовые турбины России, а теперь должен играть роль оболганной «нечестными русскими» компании...Кстати, не будет лишним публикация прогнозируемых Банком России данных об оттоке капитала из России на ближайшие три года. Прогнозы следующие: по итогам текущего года – 37 млрд. долларов, по итогам 2018 – уже 14 млрд долларов (то есть столько же, сколько за шесть месяцев текущего года), а в 2019-м и вовсе 8 млрд.Экономисты считают, что связано падение физического оттока капитала из РФ якобы с тем, что «рубль излишне переоценён». Причём это заявление от «экономических гуру» приходится слышать не в первый раз. А если эти самые «гуру» с экранов телевизоров и статей в интернет-изданиях и печатной прессе постоянно говорят о том, что «рубль слишком дорого стоит», и что «курс необходимо, кровь из носу, скорректировать», то объяснимо и желание отдельных граждан обезопасить себя от очередной попытки банкиров нажиться на их финансовом имуществе. По оценкам финансово-аналитических площадок, объёмы приобретения иностранной валюты (в первую очередь доллара США) в России за последние два месяца подскочили примерно на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть доллары покупают и складывают «про запас».Обусловлен прогноз падения объёмов оттока капитала за рубеж (а отток, это не только ведь вывоз «чёрного нала») ещё и тем, что, как уже было отмечено, российская банковская система в последнее время в связи с санкциями испытывает проблемы при получении долгосрочных (не говоря уже о дешёвых) кредитов. То есть наступает время выплат по краткосрочным и среднесрочным займам, но этих займов с 2014 по 2016 было взято существенно меньше, нежели в предыдущие годы. Если и кредитовались, то в основном (де-юре) у партнёров из Юго-Восточной Азии.В общем и целом, можно ещё долго обсуждать экономические хитросплетения по ввозу-вывозу капитала в Россию и из России, делать прогнозы и строить схемы оптимизации процесса. Можно оперировать 3-4-ярусными формулами из экономической математики. Можно даже притащить за уши оправдания из серии: вывоз капитала – это нормальный инвестиционный процесс, который как бы взаимовыгоден и как бы для многих стран характерен.Можно... можно... можно... Но любая экономика с её законами и инструментами уходит на второй, третий, десятый план, когда в России вспоминают, где, а точнее в чём, хранятся наши резервы. Может быть, «наши» - это громко сказано. Ну, пусть – государственные. Эти понятия (народные и государственные) всё больше разделяются...Так вот. Ни для кого не секрет, что львиная доля накоплений резервного и прочих госфондов хранится вовсе не в отечественной юрисдикции. Это триллионы рублей госдоходов, вложенные в обслуживание американского долга, американской резаной бумаги, «обеспеченной» войнами фактически по всему миру, включая Сирию и Украину.И вот мы тут такие раздуваем щёки, считаем, сколько у нас и у них танков, самолётов, ракетных эсминцев и подводных лодок, а над всем этим висит на верёвке «ключик»...А ведь это тот самый ключик, который в своё время перекрывал доступ к резервам Ливии, Ирака, Ирана, Югославии да и вообще любой страны, в которой обнаруживалось «критически мало демократии». На счетах, которые имели хоть какое-то отношение к западной системе, вмиг арестовывались не просто личные счета чиновников этих стран, а те же госрезервы. А ведь и в Багдаде до 2003 года считали, что швейцарские банки – очччччень надёжные и независимые организации... Где теперь те средства? Не говоря уже о том, что теперь лидеры тех же Ирака, Ливии или Югославии?И ещё – клеймим позором Маккейна и иных американских сенаторов, которые предлагают обложить Россию новыми санкциям. А тут, похоже, не клеймить надо, а удивляться тому, что американские «партнёры» держат паузу и не прикладывают руку к российским резервам, хранящихся в долларах, евро и американских гособлигациях. По большому счёту, Россия сегодня пытается грозить пальцем в адрес тех, кому сама и передала право распоряжаться госсредствами. Ну, это всё равно что заработную плату за несколько месяцев передать на хранение вору-рецидивисту, известному ещё и своими разбойными нападениями, а после этого причитать, какой же всё-таки он нарушитель законов и бесчестный человек, при этом в тайне рассчитывая, что он не тронет переданных «на сохранение» средств.Объяснение со стороны экономических «гуру», которые двумя руками выступают за продолжение не просто набивания «кубышки», а одновременно и за передачу её под западный протекторат, всегда одно и то же: мы живём в глобальном мире и нужно минимизировать риски.Да это всё «замечательно». Вот только вряд ли лидеры тех стран, которые были в прах разнесены американской «демократией», не догадывались, что живут они в глобальном мире. А ведь тоже старались набить «кубышку», перевести сотни миллиардов в долларовую массу, показать «партнёрам», что они на той же экономической волне. А что партнёры? А те попросту выжидали подходящего момента (чтобы, как говориться, два раза не вставать), сколачивали коалицию и отбирали резервы вместе с государственностью.Понятное дело, танковых атак на Россию в ближайших планах у «наших друзей» нет, да ведь только это им и не надо. Перекрыть доступ к резервам – вот шаг, который на сегодняшний день способен нанести куда более существенный удар. А если учесть, что Запад прекрасно знает об итогах любой затеянной открытой войны с Россией, именно перекрытие финансовых массивов резервных фондов – то, на что «друзья России» вполне могут решиться, если кто-то из среды полуруководителей-полуолигархов решится взбрыкнуть.Есть ли сегодня в России политическая воля, чтобы защитить обеспеченность резервами без ущерба интересам как народа, так и самого государства? Или надеются, что «ключиком» никто не воспользуется?..