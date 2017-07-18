«Дозор-Б» назван лучшим среди десятка бронемашин по формуле 4х4
Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , президент Украины Петр Порошенко в беседе с министром обороны Степаном Полтораком отметил, что бронемашины «Дозор-Б», которые прошли ведомственные испытания и эксплуатировались военными, доказали свои высокие тактико-технические характеристики.
Вся первая партия бронемашин «Дозор-Б», уже переданных ВСУ, имеют броню натовского стандарта, немецкий двигатель Deutz и американскую коробка Allison.
Пресс-служба ГК «Укроборонпром» сообщает, что подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать на Львовском бронетанковом заводе «Дозор-Б» уже серийно. Сейчас работники завода ждут лишь подписания контракта с МОУ. Это отразится не только на самом заводе, но и на целом комплексе смежных предприятий всей Украины. В кооперации производства «Дозора» задействовано 17 предприятий-участников Концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности.
Среди десятка подобных бронемашин «Дозоры» являются лучшими– отметил Петр Порошенко.
Вся первая партия бронемашин «Дозор-Б», уже переданных ВСУ, имеют броню натовского стандарта, немецкий двигатель Deutz и американскую коробка Allison.
Большинство бронемашин с колесной формулой 4х4 сконструированы на гражданском шасси. Только «Дозор-Б» имеет ходовую БТРа, который находится в бронированном корпусе. Это реальная боевая машина– отметил заместитель генерального директора по производству и авиастроения ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов.
Пресс-служба ГК «Укроборонпром» сообщает, что подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать на Львовском бронетанковом заводе «Дозор-Б» уже серийно. Сейчас работники завода ждут лишь подписания контракта с МОУ. Это отразится не только на самом заводе, но и на целом комплексе смежных предприятий всей Украины. В кооперации производства «Дозора» задействовано 17 предприятий-участников Концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности.
Использованы фотографии: фото © ГК «Укроборонпром»
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти