16:38 18 июля

«Дозор-Б» назван лучшим среди десятка бронемашин по формуле 4х4

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , президент Украины Петр Порошенко в беседе с министром обороны Степаном Полтораком отметил, что бронемашины «Дозор-Б», которые прошли ведомственные испытания и эксплуатировались военными, доказали свои высокие тактико-технические характеристики.

Среди десятка подобных бронемашин «Дозоры» являются лучшими
– отметил Петр Порошенко.

«Дозор-Б» назван лучшим среди десятка бронемашин по формуле 4х4



Вся первая партия бронемашин «Дозор-Б», уже переданных ВСУ, имеют броню натовского стандарта, немецкий двигатель Deutz и американскую коробка Allison.

Большинство бронемашин с колесной формулой 4х4 сконструированы на гражданском шасси. Только «Дозор-Б» имеет ходовую БТРа, который находится в бронированном корпусе. Это реальная боевая машина
– отметил заместитель генерального директора по производству и авиастроения ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов.

Пресс-служба ГК «Укроборонпром» сообщает, что подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать на Львовском бронетанковом заводе «Дозор-Б» уже серийно. Сейчас работники завода ждут лишь подписания контракта с МОУ. Это отразится не только на самом заводе, но и на целом комплексе смежных предприятий всей Украины. В кооперации производства «Дозора» задействовано 17 предприятий-участников Концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности.

Использованы фотографии: фото © ГК «Укроборонпром»
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. mig29mks Сегодня, 14:10
    Ну сейчас точно всех победят)))
    mig29mks
    1. Серый брат Сегодня, 14:12
      Цитата: mig29mks
      Ну сейчас точно всех победят)))

      Ага, уже #Cкоро парад на Красной Площади. lol
      Серый брат
    2. Nahatak Сегодня, 14:31
      Я и сам кретически отношусь к такой технике. Но этот дозор получился довольно неплохим только там есть один минус это шумность( когда он гонит 100км там шумновато, а в остальном он довольно таки неплохой.
      Nahatak
      1. sabakina Сегодня, 15:08
        Фигня война! Он же не подлодка!
        sabakina
        1. KUOLEMA Сегодня, 15:29
          я стесняюсь спросить Буква Б в дозоре это про экипаж или про десант?
          KUOLEMA
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:10
    Запорожец уже не в теме? Я просто спрашиваю.Без всякого... wassat
    ВЕРЕСК
    1. Venceremos Сегодня, 14:40
      Большинство бронемашин с колесной формулой 4х4 сконструированы на гражданском шасси. Только «Дозор-Б» имеет ходовую БТРа, который находится в бронированном корпусе. Это реальная боевая машина


      Из всего написанного меня интересует ,чисто практически : ПКМ, с патроном "БЗ" его возьмёт,и с какой дистанции ?
      Venceremos
  3. 210окв Сегодня, 14:11
    Все имеется.И стандарт и даже тормоза..только прокладка между рулем и сиденьем негожая
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
      Я так понимаю , Педро сравнивал "Позор-Б" с насквозь гражданскими небронированными образцами , коли так смело пальму первенства ему вручил ? fool
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 15:06
        Паша, hi , ты не подскажешь, они из одного БТРа два Дозора-Б делают?
        Только «Дозор-Б» имеет ходовую БТРа
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:15
          Цитата: sabakina
          они из одного БТРа два Дозора-Б делают?

          Учитывая их непреодолимую страсть всё тырить , скорее из двух БТРов - один "Позор-Б" . lol
          Привет , Слава ! hi drinks
          bouncyhunter
  4. вит Сегодня, 14:19
    Рад за петьку! теперь есть на чем из страны сваливать.
    вит
  5. Комментарий был удален.
  6. ydjin Сегодня, 14:22
    Позозр-Б, который сами украинцы в ю-тюбе обгадили лучший? У Пети непрекращаюшийся Делириум Тременс (Белоя горячька)!
    ydjin
  7. Altona Сегодня, 14:23
    Ну чё вата? Шах и мат! Российский ВПК просто рыдает в полном бессилии, доставая дрожащими руками очередную сигарету. laughing lol
    Altona
    1. просто экспл Сегодня, 14:36
      забыли добавить что теперь контроль над землями Юго-Востока принадлежит каклам .
      просто экспл
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
      Рассыпал сигареты.Руки от страха трясутся.AltonaЧтож Вы так пугаете!Предупреждать надо. Пришёл полный мой аватар...Куда пойти,к кому податься... sad drinks
      ВЕРЕСК
  8. senima56 Сегодня, 14:31
    Это из той же серии, что и "Армия Украины сильнейшая в Европе!"
    senima56
  9. Bronevick Сегодня, 14:32
    Так он же провалил все испытания
    Bronevick
  10. Толстоевский Сегодня, 14:42
    "Дозор-Д", "Дозор-Г" и "Дозор-Х"
    Толстоевский
  11. kolkulon Сегодня, 14:47
    Уж ни от ГТТ у него жалюзи на радиатор?
    kolkulon
  12. Fitter65 Сегодня, 14:48
    Среди десятка подобных бронемашин «Дозоры» являются лучшими
    – отметил Петр Порошенко.

    Немного неправильно процитировали слова главы Рошена,ой извините -Украины.Он сказал,привожу дословно,-Среди десятка подобных бронемашин «Дозоры»,первые два в этом ряду являются лучшими!
    Fitter65
  13. brasist Сегодня, 14:58
    И в какую цену им обошлись эти бронемашины с закордонными агрегатами?
    brasist
  14. sabakina Сегодня, 15:03
    Только «Дозор-Б» имеет ходовую БТРа

    И какой БТР они испахабили? Неуж то Сексот?
    sabakina
  15. Aкim Сегодня, 15:04
    зачем так много оружия, когда есть бомбы и человек, эээ, размахивающий ей?
    Aкim
  16. Jovanni Сегодня, 15:10
    «Дозор-Б» назван лучшим среди десятка бронемашин по формуле 4х4

    Ага. А "Нива"?
    Jovanni
  17. bankirchik34 Сегодня, 15:12
    да пусть делают, хоть работяги с голоду не помрут. А то совсем там у них бяда)
    bankirchik34
Картина дня