«Дозор-Б» назван лучшим среди десятка бронемашин по формуле 4х4

Среди десятка подобных бронемашин «Дозоры» являются лучшими

Большинство бронемашин с колесной формулой 4х4 сконструированы на гражданском шасси. Только «Дозор-Б» имеет ходовую БТРа, который находится в бронированном корпусе. Это реальная боевая машина