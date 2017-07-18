16:38 18 июля

Русское оружие в Сирии: эмоциональные отзывы иностранцев

В зарубежных СМИ и сегментах социальных сетей публикуются многочисленные комментарии по поводу появления в Сирии той или иной российской военной техники. И если первоначально отзывы со стороны зарубежных «партнёров» сводились в основном к тому, что «у России кроме ржавого хлама ничего из вооружений нет», то теперь риторика существенным образом поменялась.

Свою роль сыграли новейшие вооружения, с помощью которых ведётся боевая операция против террористов в разных сирийских провинциях. Это и крылатые ракеты «Калибр», и российские ударные вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», это и БМПТ «Терминатор» и др.

Русское оружие в Сирии: эмоциональные отзывы иностранцев



Американский журналист Тайлер Рогуэй отметил использование российских вертолётов, которые, по его выражению, «не дают поднять голову боевикам, нанося разящие удары даже с предельно малой высоты».

Из комментариев в зарубежных сегментах социальных сетей к публикациям о появлении новейших образцов российского оружия (перевод с английского):

Кто-то здесь говорил, что у русских ничего кроме старых бомбардировщиков Су-24 в Сирии нет и не будет. А их «Терминатор» тоже нужно считать старьём?


Я постоянно слежу за сюрпризами Путина в Сирии. Он всякий раз достаёт козыри в виде новых вооружений. Эти козыри не дают возможности самолётам США летать там, где они захотят.


Когда русские применили крылатые ракеты в Сирии, это стало настоящим откровением. Наши СМИ заявляли, что такие есть только у США. Теперь откровений об оружии России всё больше. Мы что-то предпринимаем в этом направлении?


Перевод с немецкого:
А у нас есть средства защиты от такого оружия России?


Эти комментарии из соцсетей отчасти говорят о том, что западные пользователи сами не прочь разогнать новую гонку вооружений.

Использованы фотографии: News2world.net
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Комментарии 38

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  1. Чёрный Полковник Сегодня, 14:24
    Стереотипы изменяются под фактами. Образ дремучей России была заложена на генном уровне у "элиты человечества". Теперь приходится переосмысливать действительность. А как это болезненно им осознавать!
    Чёрный Полковник
    1. сибиралт Сегодня, 14:26
      Даже российского "ржавого хлама" хватит еще лет на 50 войны на БВ. laughing
      сибиралт
      1. soroKING Сегодня, 14:33
        ха! гаубицы М-30 1938года шикарно воюют good
        soroKING
        1. Sovetskiy Сегодня, 15:08
          Цитата: soroKING
          ха! гаубицы М-30 1938года шикарно воюют good

          Гаубицы может и да. Да кто их заряжать то будет и стрелять из них? Человеческий материалец то не тот. В случае "кипиша" элиты свалят первыми, остальные - кто успеет билет купить. Кто не успел - побегут сдаваться "родным" западным ценностям. Воевать останутся те самые 22 млн. нищих по данным Росстата, которых власти держат за плебс, который должен спасать их активы?
          Первую мировую помните? Так это будет то же самое, пока не придут опять большевики (если конечно успеют, при нынешних скоростях), иначе эту территорию хотя бы в нынешнем виде не сохранить. .
          Sovetskiy
          1. ML-334 Сегодня, 15:36
            Не соглашусь с Вами.В случае"кипиша",принимать эту мразь-лоб себе зелёнкой мазать.Эти 22 млн.нищих-раком всех поставят.Даже не сомневаюсь в этом.
            ML-334
    2. Маз Сегодня, 15:21
      А где наши гениальные с их супероружием избранных и особенных? Странно, такая тема, про них практически и никто не зашёл - наверно в отпуска ушли, у них там щас попёрло, арабы каждый день бедокурят, наверно братские чувства проявляют и хозяйскую суровость в столице земли обетованной.
      Маз
  2. Подрезчик Сегодня, 14:24
    Иногда обьективности надо учиться у противника...
    Подрезчик
    1. pjastolov Сегодня, 14:34
      Ключевое слово - иногда, но они про него забыли laughing
      pjastolov
    2. роман66 Сегодня, 14:36
      так-то да, но так и хочется охаять что-нибудь американское - наверное, личное что-то
      роман66
      1. pjastolov Сегодня, 14:43
        не у вас одного, но забанят laughing
        pjastolov
        1. роман66 Сегодня, 14:45
          а мы культурно, правил не нарушая lol
          роман66
          1. pjastolov Сегодня, 14:48
            тогда попробую культурно
            pjastolov
            1. роман66 Сегодня, 14:53
              прэлестно. прэлестно ! good
              роман66
    3. 210окв Сегодня, 14:48
      Нет опаснее похвальбы со стороны противника.
      Цитата: Подрезчик
      Иногда обьективности надо учиться у противника...

      .
      210окв
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 14:25
    дожили, уже на комментарии из интернета обращают внимание
    ВАЗ2106
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. analgin Сегодня, 16:31
      Цитата: ВАЗ2106
      дожили, уже на комментарии из интернета обращают внимание

      А что ещё людям остаётся делать?
      analgin
  4. Svetoch Сегодня, 14:28
    Генералы западных стран это с радостью подтвердят и заработаю денюжку для своих МО. Их воякам это только на руку. Деньги и ещё раз деньги.
    Svetoch
  5. Zadayvoprosy Сегодня, 14:31
    А на комментарии украинцев в интернете следует обращать внимание? Или интересны только инглиш и дойч? И с чего взяли что раньше зарубежные СМИ наше оружие ругали? Как ругая наше оружие они деньги трясли на разработку нового? Окончательно ничего не понимаю...
    Zadayvoprosy
  6. К-50 Сегодня, 14:31
    Перевод с немецкого: А у нас есть средства защиты от такого оружия России?

    А Кац предлагал сдаться. yes laughing
    К-50
  7. LUCKY777 Сегодня, 14:31

    А про 16-ть против 300-ста ужо забыли?
    LUCKY777
    1. роман66 Сегодня, 14:37
      так это люди. а не оружие, а русский солдат - брэнд покруче "калашникова" будет
      роман66
    2. PN Сегодня, 14:44
      Согласен. Лучшее оружие это подготовленный, обученный и мотивированный солдат.
      PN
      1. роман66 Сегодня, 14:47
        как не процитировать - " бойцовый кот - есть боевая единица сама в себе"
        роман66
        1. KUOLEMA Сегодня, 15:27
          Ишо не все показано)))
          KUOLEMA
          1. роман66 Сегодня, 15:30
            а все и не надо - как говорил буратино- " не буду покупать папе Карло большой театр, а то он умрет от радости"
            роман66
  8. Atlant-1164 Сегодня, 14:34
    вот в таком стиле и надо общаться с западом.быстрее до их ума дойдет..а не озабоченности высказывать каждый раз.


    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO, сообщает «Дождь».

    Напомним, в интервью речь зашла о геях и о противостоянии России со странами Запада. Кадыров заявил: «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, знаешь, раком поставим».
    Atlant-1164
  9. Сергей-8848 Сегодня, 14:36
    Меньше надо обращать внимания на комментарии из соцсетей. Большей частью ничего они не означают, и уж тем более не стоит уподобляться западным СМИ и опираться на статистику сетей, как на что-то значащее. Да и выборку из комментариев можно сделать с каким угодно уклоном (перепроверять поленятся, а поверить - поверят).
    Сергей-8848
  10. Proton Сегодня, 14:38
    Главное,что б это вооружение в войска массово шло,а не на экспорт,а то не успеют обкатать всем без разбору продают и хвалятся,"во какие мы грозные"на столько млрд $ понахватали контрактов.А потрм оказывается,что то турбины делать не умеем,то лопаты из китая и африки возим,зато оборонэкспорт в почёте. angry
    Proton
  11. Altona Сегодня, 14:42
    Цитата: Atlant-1164
    Напомним, в интервью речь зашла о геях и о противостоянии России со странами Запада. Кадыров заявил: «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, знаешь, раком поставим».

    -------------------------
    Я вот кстати насчет дипломатических зданий подумал. Озвучил бы устами Кадырова вот такое предложение США:"Хрен с вами, господа. Не хотите у себя российского консульства, будет у вас российская комендатура." laughing laughing soldier
    Altona
    1. роман66 Сегодня, 14:48
      и комендантский час! laughing soldier
      роман66
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 15:02
    Он всякий раз достаёт козыри У нашего Президента в колоде 5 тузов.И все козырные.А если "пулю" писать начнёт-паровоз соперникам обеспечен.
    ВЕРЕСК
    1. Pulya Сегодня, 16:37
      Про ПУЛЮ эт да wassat
      Pulya
  13. Love is Сегодня, 15:04
    Интересное видео на тему создания оружия в США laughing
    Love is
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:32
      это видео о создании всего в мире

      это видео даже не о создании оружия - а о коммуникации людей

      с-т Petrov
  14. Jovanni Сегодня, 15:07
    Русское оружие в Сирии: эмоциональные отзывы иностранцев

    Русское оружие в Сирии: эмоциональные отзывы заср... иностранцев: - Ох, ё!!! ... тыдыщ!... и тишина...
    Jovanni
  15. словак Сегодня, 15:24
    Пора, пора проводить парады на площадях и улицах Европы. Ведь наши СМИ действительно, днем и ночью льют гадость на Россию, а альтернативной официальной информации просто нет
    словак
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:33
      Пора, пора проводить парады на площадях и улицах Европы.


      дорого и людей жалко. думаю нам больше не надо идти в Европу - туда будут лететь ракеты
      с-т Petrov
  16. Zubr Сегодня, 15:56
    Ну что можно сказать, конечно льстит и приятно слышать такие выводы от наших зарубежных "партнёров".. smile
    У нас там по статистике на сей год насыщенность новыми образцами вооружений на круг 50-55% кажется ? Есть чем гордиться и чему радоваться. А главное, нужно очень грамотно и правильно вовремя погрозить пальцем и дать понять, что в случае неадекватных действий, будет атата по попе... smile Как это было с "Дональд Кук" и с 36-ю топорами в Сирии... smile soldier
    Zubr
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