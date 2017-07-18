Русское оружие в Сирии: эмоциональные отзывы иностранцев

Кто-то здесь говорил, что у русских ничего кроме старых бомбардировщиков Су-24 в Сирии нет и не будет. А их «Терминатор» тоже нужно считать старьём?

Я постоянно слежу за сюрпризами Путина в Сирии. Он всякий раз достаёт козыри в виде новых вооружений. Эти козыри не дают возможности самолётам США летать там, где они захотят.

Когда русские применили крылатые ракеты в Сирии, это стало настоящим откровением. Наши СМИ заявляли, что такие есть только у США. Теперь откровений об оружии России всё больше. Мы что-то предпринимаем в этом направлении?

А у нас есть средства защиты от такого оружия России?

В зарубежных СМИ и сегментах социальных сетей публикуются многочисленные комментарии по поводу появления в Сирии той или иной российской военной техники. И если первоначально отзывы со стороны зарубежных «партнёров» сводились в основном к тому, что «у России кроме ржавого хлама ничего из вооружений нет», то теперь риторика существенным образом поменялась.Свою роль сыграли новейшие вооружения, с помощью которых ведётся боевая операция против террористов в разных сирийских провинциях. Это и крылатые ракеты «Калибр», и российские ударные вертолёты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», это и БМПТ «Терминатор» и др.Американский журналист Тайлер Рогуэй отметил использование российских вертолётов, которые, по его выражению, «не дают поднять голову боевикам, нанося разящие удары даже с предельно малой высоты».Из комментариев в зарубежных сегментах социальных сетей к публикациям о появлении новейших образцов российского оружия (перевод с английского):Перевод с немецкого:Эти комментарии из соцсетей отчасти говорят о том, что западные пользователи сами не прочь разогнать новую гонку вооружений.