16:37 18 июля

В РФ создан принципиально новый комплекс РЭБ

Конструкторы КРЭТ (входит в Ростех) создали новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона, который уже принят на снабжение военного ведомства, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора концерна Владимира Зверева.

В РФ создан принципиально новый комплекс РЭБ


В рамках ОКР "Былина" КРЭТ создал принципиально новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона. Он принят на снабжение войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках государственного оборонного заказа спланированы его поставки в части и подразделения РЭБ,
сказал Зверев агентству.


По его словам, данный комплекс, в сравнении с уже эксплуатируемыми изделиями, «обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками по дальности и точности определения местоположения источников радиоизлучения».

Он способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты радиоподавления и оптимально управлять комплексами радиопомех, в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления,
пояснил гендиректор.

Использованы фотографии: КРЭТ
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Комментарии 14

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  1. pvv113 Сегодня, 14:52
    Даже супостаты признают, что в разработке средств РЭБ Россия ушла на десятки лет вперед! hi
    pvv113
    1. pjastolov Сегодня, 15:10
      А томагавки где? laughing
      pjastolov
    2. BNVSurgut Сегодня, 15:16
      Зато в электронике отстала, т.е. они могут разработать что-то принципиально новое, и без понимания оного мы уже не сможем им эффективно противостоять.
      BNVSurgut
      1. ydjin Сегодня, 15:27
        Цитата: BNVSurgut
        Зато в электронике отстала, т.е. они могут разработать что-то принципиально новое, и без понимания оного мы уже не сможем им эффективно противостоять.

        Но свои процессоры уже делаем, и в целом теорию то разработали наши, Жорес Алфёров положил основы технологий и кто тут главный? Сейчас Госструктуры переходят на Люникс, майкрософт отсосал леденец чупа-чупс
        ydjin
      2. pvv113 Сегодня, 15:35
        Не судите об уровне развития нашей электроники по демотиваторам про Сколково
        pvv113
      3. bk316 Сегодня, 16:15
        т.е. они могут разработать что-то принципиально новое

        например?
        bk316
      4. НасРать Сегодня, 16:35
        МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские и американские ученые, работающие в Гарварде, создали и проверили первый в мире квантовый компьютер, состоящий из 51 кубита. Устройство пока является самой сложной вычислительной системой такого рода, заявил профессор Гарвардского университета, сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) Михаил Лукин.
        Физик сообщил об этом, выступая с докладом на Международной конференции по квантовым технологиям ICQT-2017, которая проводится под эгидой РКЦ в Москве. Это достижение позволило группе Лукина стать лидером в гонке по созданию полноценного квантового компьютера, которая неофициально проходит уже несколько лет между несколькими группами ведущих физиков мира.

        Квантовые компьютеры представляют собой особые вычислительные устройства, чья мощность растет экспоненциальным образом благодаря использованию законов квантовой механики в их работе. Все подобные устройства состоят из кубитов — ячеек памяти и одновременно примитивных вычислительных модулей, способных хранить в себе спектр значений между нулем и единицей.
        .........
        продолжение по ссылке:

        РИА Новости https://ria.ru/science/20170714/1498476410.html
        НасРать
  2. ydjin Сегодня, 15:11
    Белый шум в уши врага, это хорошо!
    ydjin
  3. мичман Сегодня, 15:30
    По особому виду РЭБ наша карточка в МО РФ лежит уже год. Вот это будет особый вид. Честь имею.
    мичман
  4. Deadушка Сегодня, 15:44
    а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления

    по зонам смогут работать, а не все сразу накрывать?... what
    Спецы есть у нас, кто в курсе дела?
    Deadушка
    1. bk316 Сегодня, 16:15
      по зонам смогут работать, а не все сразу накрывать?... what
      Спецы есть у нас, кто в курсе дела?

      Вам зачем?
      bk316
      1. Deadушка Сегодня, 16:22
        Знама дело за чем - в хвамерику побегу, за грошами. laughing
        Deadушка
  5. askme Сегодня, 15:50
    Вот молодцы! К каждому военному обострению у Запада с РФ - новый гостинец от КРЭТ - сорванная агрессия))
    askme
  6. Zubr Сегодня, 16:14
    Он способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты радиоподавления и оптимально управлять комплексами радиопомех, в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления,


    А вот это мне больше всего понравилось !

    в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления


    Раньше о такой скорости обработки сигнала, а тем более о пространственно-распределенном способе радиоподавления, только мечтали...
    Zubr
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