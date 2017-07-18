В РФ создан принципиально новый комплекс РЭБ
Конструкторы КРЭТ (входит в Ростех) создали новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона, который уже принят на снабжение военного ведомства, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора концерна Владимира Зверева.
По его словам, данный комплекс, в сравнении с уже эксплуатируемыми изделиями, «обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками по дальности и точности определения местоположения источников радиоизлучения».
В рамках ОКР "Былина" КРЭТ создал принципиально новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона. Он принят на снабжение войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках государственного оборонного заказа спланированы его поставки в части и подразделения РЭБ,сказал Зверев агентству.
По его словам, данный комплекс, в сравнении с уже эксплуатируемыми изделиями, «обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками по дальности и точности определения местоположения источников радиоизлучения».
Он способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты радиоподавления и оптимально управлять комплексами радиопомех, в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления,пояснил гендиректор.
Использованы фотографии: КРЭТ
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