Центр Хруничева выполнит пять пусков «Рокота» до завершения программы
Государственный космический центр им. Хруничева (ГКНПЦ) планирует осуществить не менее 5-ти пусков ракет легкого класса «Рокот» до завершения программы в начале 2018 года, передает РИА Новости сообщение представителя предприятия.
Ранее сообщалось, что последний пуск ракеты «Рокот» запланирован на первый квартал 2018 года.
На сегодняшний день мы имеем пять контрактов на пуски "Рокота" – два коммерческих и три от государственных заказчиков. План пусков находится в стадии согласования, сказал агентству собеседник.
По его словам, «в сентябре 2017 года планируется запустить аппарат Sentinel-5P», а последним на орбиту будет выведен спутник Sentinel-3B.
Ранее гендиректор ГКНПЦ Андрей Калиновский сообщал, что продлевать программу запусков "Рокота" бессмысленно «из-за изношенности производственных мощностей, функционирующих уже более 30 лет».
Справка агентства: «Носитель "Рокот" был создан по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Ракету оснастили разгонными блоками "Бриз-К", а затем – "Бриз-КМ" и адаптировали под коммерческие спутники с помощью новой переходной системы и головного обтекателя. Первый демонстрационный коммерческий пуск ракеты со стартового комплекса в Плесецке с двумя имитаторами спутника Iridium ("Иридиум") состоялся в 2000 году».
Ранее сообщалось, что последний пуск ракеты «Рокот» запланирован на первый квартал 2018 года.
На сегодняшний день мы имеем пять контрактов на пуски "Рокота" – два коммерческих и три от государственных заказчиков. План пусков находится в стадии согласования, сказал агентству собеседник.
По его словам, «в сентябре 2017 года планируется запустить аппарат Sentinel-5P», а последним на орбиту будет выведен спутник Sentinel-3B.
Ранее гендиректор ГКНПЦ Андрей Калиновский сообщал, что продлевать программу запусков "Рокота" бессмысленно «из-за изношенности производственных мощностей, функционирующих уже более 30 лет».
Справка агентства: «Носитель "Рокот" был создан по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Ракету оснастили разгонными блоками "Бриз-К", а затем – "Бриз-КМ" и адаптировали под коммерческие спутники с помощью новой переходной системы и головного обтекателя. Первый демонстрационный коммерческий пуск ракеты со стартового комплекса в Плесецке с двумя имитаторами спутника Iridium ("Иридиум") состоялся в 2000 году».
Использованы фотографии: www.ispaceman.ru, www.arms-expo.ru
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