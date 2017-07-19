В погоне за Люфтваффе-4. 1943-й, год перелома

FW-190G-7







Источники:

Кондратьев В.В. Сравнительный анализ конструкций и летно-технических данных советских и германских истребителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Шавров В. Б. История конструкций самолётов в СССР 1938—1950 гг.

Шунков В. Н. Авиация Люфтваффе.