Макрон в поход собрался…

Став президентом Франции, Эммануэль Макрон не оправдал возлагавшихся на него надежд, а многих удивил. Особенно в Брюсселе и в Берлине. Не оправдываются надежды, что он станет послушным Олландом и будет держаться за юбку Меркель, как опрометчиво предсказывала его соперница на президентских выборах, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Меркель, естественно, в ещё большем трауре.Макрон начал свою президентскую политику с того, что под благовидным историческим предлогом, от Петра I, пригласил в Париж Владимира Путина. Тучи обозревателей написали, что начинающий президент таким образом просто набирает политический вес и опыт: он как бы бросает вызов самому Путину. Российскому президенту в Париже оказали королевский приём, и это главный итог его визита к Макрону.Затем Макрон пригласил в Париж президента Дональда Трампа, для участия в национальном празднике, и тоже под благовидным франко-американским историческим предлогом, прибытия американских войск во Францию, во время Первой мировой, для войны против Германии. Более того, Макрон повёл президента Трампа на могилу Наполеона, как бы намекая на свои наполеоновские планы, или Трампа?Вдобавок, Макрон сделал антигерманское заявление, якобы Германия «извлекает миллиардные выгоды из европейских дисбалансов». Может быть, и извлекает, однако, Олланд таких заявлений себе не позволял. Во время президентской кампании Макрон даже слово «Фрексит» употреблял, конечно, в гипотетическом смысле, если интересы Франции будут ущемляться Евросоюзом, что представлялось делом невозможным.Это было вчера, а сегодня, после скандального заявления о «европейских дисбалансах», оговорка Макрона о Фрексит выглядит уже многообещающе. О чём он, вообще, говорил с Трампом, не изменяет ли он Меркель и Европе? — размышляют сейчас, наверняка, в Берлине.Ведь Трамп благословил Брексит, и тоже упрекает Германию в «торговых дисбалансах» с Америкой. Макрон просто повторяет претензии Трампа к Германии! Неужели Фрексит готовит, и приглашает Трампа, чтобы заручиться его поддержкой в деле о «дисбалансах» с Германией?А что же Меркель? Ещё вчера вся политологическая рать повторяла, как и Марин Ле Пен, что Макрон станет послушным другом Меркель, — сила германской экономики будет довлеть! — а сегодня Меркель молча проглатывает хулиганские обвинения Макрона! И повторяет, как мантру, тезис о европейском единстве в отношениях с Америкой. Похоже, европейское единство Меркель может неожиданно упокоиться в могиле Наполеона, неожиданные выходки Макрона тому порукой.Вообще, мудрые рассуждения разнообразных экспертов о молодости и неопытности Макрона, который выстраивает свою (!) политику, поэтому нужно проявлять к нему снисхождение, просто вопиют! Получается, судьба Франции зависит от удачливости Макрона, словно он уже Наполеон!Почему-то напрочь забыта старая истина, что короля делает свита. Макрона сделала президентом именно «свита», скорее всего, из французских спецслужб и бизнеса. Брюссель и Берлин в этом процессе играли роль статистов, поэтому сегодня молча смотрят на все эскапады Макрона.Мы забываем сегодня, что выборы Макрона стали похоронами французской демократии, они показали, чего реально стоят её «системные старейшие партии» — зеро! Вся демократическая политическая рать Франции была наголову разбита спецпроектом «Макрон», который был раскручен с нуля за какие-то полгода! Все противостоящие Макрону политические лидеры были не только облиты компроматом, против них были ещё и заведены уголовные дела! Что невозможно сделать без активнейшего участия спецслужб. Кстати, по американским образцам! И «русских хакеров» подготовили, но они не потребовались, потому что Макрон и без них победил.Где же хвалёное французское демократическое общество? Оно тоже оказалось фикцией. Хотя все французские политики, и даже таксисты, понимают происхождение успеха Макрона, хотя вся партийная система Франции лежит в руинах, избиратели голосуют за партийный новодел Макрона! Мощная пиар-кампания в СМИ за Макрона легко прочистила мозги якобы умудрённому демократическим опытом французскому избирателю!Кто же такой, в действительности, Макрон? Тёмная лошадка, и очевидный ставленник французских спецслужб и неких финансово-промышленных кругов. Они говорят его голосом, поэтому канцлер Меркель молчит на вызывающие обвинения Макрона: она не знает, с кем в действительности имеет дело, или, наоборот, слишком хорошо знает, поэтому тщательно обдумывает свои слова.Фактически, Макрон, со стоящими за ним силовиками, становится диктатором Франции, учитывая большие полномочия французского президента. Похоже, он совсем не случайно, не из своей прихоти, приглашает в Париж и Путина, и Трампа: он обещает стать для одних — французским Путиным, для других — французским Трампом. Этими демонстративными внешнеполитическими акциями Макрон подтверждает свои заявления о «великой Франции», совсем как Путин и Трамп, соответственно, о России и Америке.И французы довольны Макроном, говорят социологические опросы. Они довольны спецоперацией «Макрон», и тем, что французская демократия умерла!Предстоящее реформирование Евросоюза в «Европу двух скоростей» обещает стать захватывающим зрелищем. Дело совсем не в Макроне, всё более серьёзно: в элитах Франции возрождается наполеоновский дух…Макрон в поход собрался:Он Трампу помолился,У Путина причастился,На Меркель ополчился!..