РПГ-7 не помог: сирийский Т-62 заставил боевиков панически бежать

Недавно появился новый ролик, довольно нетипичный для боевиков. Если, как правило, на видеоматериалы попадают кадры с атаками по технике из различного противотанкового вооружения, а также огонь артиллерии или результаты авиаударов, то ближний бой снимают довольно редко.На этом же ролике боевики лицом к лицу встретились с Т-62 САА и пытаются его поразить из РПГ. Видимо, под рукой не оказалось более мощных противотанковых средств. «Морковки» ПГ-7в не взяли броню танка, и тот ответным огнём поверг боевиков в бегство. Вояки побежали, бросая оружие.