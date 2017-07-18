16:36 18 июля

РПГ-7 не помог: сирийский Т-62 заставил боевиков панически бежать

Недавно появился новый ролик, довольно нетипичный для боевиков. Если, как правило, на видеоматериалы попадают кадры с атаками по технике из различного противотанкового вооружения, а также огонь артиллерии или результаты авиаударов, то ближний бой снимают довольно редко.

На этом же ролике боевики лицом к лицу встретились с Т-62 САА и пытаются его поразить из РПГ. Видимо, под рукой не оказалось более мощных противотанковых средств. «Морковки» ПГ-7в не взяли броню танка, и тот ответным огнём поверг боевиков в бегство. Вояки побежали, бросая оружие.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. inkass_98 Сегодня, 15:39
    Бармалей аж автомат бросил от радости, что жив остался, да чтоб бежать было легче.
    На видео не видно попадания в танк, могли просто промахнуться.
    inkass_98
    1. Владимирец Сегодня, 16:15
      Цитата: inkass_98
      На видео не видно попадания в танк, могли просто промахнуться.

      Тоже об этом подумал. А вообще странная война, танк стоит неподвижно, бармалеи из РПГ по нему стреляют. request Либо танк не в состоянии двигаться, либо экипаж пофигисты высшего уровня.
      Владимирец
Картина дня