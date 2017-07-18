РПГ-7 не помог: сирийский Т-62 заставил боевиков панически бежать
Недавно появился новый ролик, довольно нетипичный для боевиков. Если, как правило, на видеоматериалы попадают кадры с атаками по технике из различного противотанкового вооружения, а также огонь артиллерии или результаты авиаударов, то ближний бой снимают довольно редко.
На этом же ролике боевики лицом к лицу встретились с Т-62 САА и пытаются его поразить из РПГ. Видимо, под рукой не оказалось более мощных противотанковых средств. «Морковки» ПГ-7в не взяли броню танка, и тот ответным огнём поверг боевиков в бегство. Вояки побежали, бросая оружие.
На этом же ролике боевики лицом к лицу встретились с Т-62 САА и пытаются его поразить из РПГ. Видимо, под рукой не оказалось более мощных противотанковых средств. «Морковки» ПГ-7в не взяли броню танка, и тот ответным огнём поверг боевиков в бегство. Вояки побежали, бросая оружие.
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