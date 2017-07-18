16:37 18 июля

Добкин: Если бы не я, АТО сейчас шла бы в Харькове

Преследуемый украинским «правосудием» экс-губернатор Харьковской области Украины Михаил Добкин сделал заявление по поводу того, кто пытается свести с ним счёты.

Напомним, что на днях Верховная рада Украины приняла решение снять с Михаила Добкина депутатскую неприкосновенность. После Добкин попал под арест.

По заявлению Добкина, в его отношении на Украине развёрнута кампания, которая питается Генпрокуратурой Украины и конкретно Юрием Луценко. При этом Добкин преподносит «подарок» Луценко, публикуя в Фейсбуке решение Швейцарии отменить все ранее введённые в его отношении санкционные меры.


Из публикации:
Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ.


Добкин: Если бы не я, АТО сейчас шла бы в Харькове


Сам Добкин раскритиковал майданную власть и объявил, что если бы не его работа, то "АТО шла бы сейчас в районе Харькова".

Экс-губернатор Харьковской области в эфире телеканала Zik:
Если бы я хотел в 2014 году, то Донецк и Луганск были бы в тылу линии фронта, а линия фронта проходила бы в Харькове. С течением времени я могу сказать: да, это было суперправильное решение. И не потому, что я патриот, а потому, что другого решения быть не могло.




На данный момент экс-губернатор Харьковской области отправлен СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и захвату земли в Харькове. В суде заявили, что он может выйти под залог в 50 млн грн. Добкин заявил, что у его семьи таких денег нет.


Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 19

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  1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
    если бы не его работа, то "АТО шла бы сейчас в районе Харькова".

    Ещё один "хэрой" голыми руками армады русских танков вспять обратил . Тьфу ! fool
    bouncyhunter
    1. хрыч Сегодня, 15:55
      Если не они его повесят, то мы....
      хрыч
      1. Николай С. Сегодня, 16:00
        Кличка Допа (Добкин) и кличка Гепа (Кернес) конкретно кинули Януковича во время госпереворота на Украине. В т.ч. вспомните соответствующий "съезд".
        В дальнейшем они сделали все для подавления (и, по возможности, истребления) антифашистского, антихунтовского движения в Харьковской области.
        Николай С.
      2. Mavrikiy Сегодня, 16:08
        Цитата: хрыч
        Если не они его повесят, то мы....

        Вот это правильно. Вместо Трех областей в АТО всего две. Проболтался и подставился. Ну что же, "язык мой, враг мой".
        Mavrikiy
    2. pjastolov Сегодня, 15:56
      Ещё один "хэрой" голыми руками
      под шумок зарабатывал свою малую толику laughing
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 16:05
        Ну чего же, Володя, малую? Хапнуть хотел, да что-то не срослось, или не дали, дорожку может перешел...Пауки в банке!!!
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 16:10
          да что-то не срослось
          у пецы оттяпал laughing
          pjastolov
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:11
          Цитата: Подрезчик
          Ну чего же, Володя, малую? Хапнуть хотел, да что-то не срослось, или не дали, дорожку может перешел...Пауки в банке!!!

          Украину уже всю распродали и воровать становится все сложнее ..Друг у друга наверное отжимать начали и начинается слив компромата друг на друга..Толи еще будет!
          ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 15:50
    Если бы не ты и им подобные бардака на Украине не было..
    210окв
  3. vch Сегодня, 15:51
    Сколько еще грызни и компромата нам предстоит увидеть в незалежной!!
    vch
  4. ydjin Сегодня, 15:51
    Срубить денюжку хотел, но незадачка?!!
    ydjin
  5. den-protector Сегодня, 15:59
    Этот "товарищ" (из пары Допа и Гепа) такой же специалист по сидению на нескольких стульях, как и Янукович. Они при любой власти в ж... без мыла залезут. С майданной властью бабло не поделили, вот они его и прессуют. У нас таких "патриотов" тоже много, особенно в ЕР.
    den-protector
    1. aikon1974 Сегодня, 16:26
      "У нас таких "патриотов" тоже много, особенно в ЕР". За эти слова я бы тебе 100500 плюсов поставил
      aikon1974
  6. Сухой_Т-50 Сегодня, 16:00
    Набивает очки(о) перед выборами
    Сухой_Т-50
  7. Сергей-8848 Сегодня, 16:01
    Это заявление адвокаты в нужную сторону (на 180 градусов) враз извратят. Так что экс-губернатор смотрит вдаль... Потом ещё и страдальцем от режима предстанет.
    Сергей-8848
  8. Сергей С. Сегодня, 16:03
    Если бы я хотел в 2014 году, то Донецк и Луганск были бы в тылу линии фронта, а линия фронта проходила бы в Харькове. С течением времени я могу сказать: да, это было суперправильное решение. И не потому, что я патриот, а потому, что другого решения быть не могло.

    .
    Предал избирателей, продал совесть, польстился личной индульгенцией.
    Оказалось, что все это действовало только относительно короткое время.
    Теперь и за него взялись.
    И по делам...
    Еще бы Кернеса в ту же камеру...
    Что же касается АТО, то она уже давно проходит через Харьков. Сколько людей пострадало, скольким приходится молчать.... а сколько вынуждено прислуживать бандеробандитам...
    И трус добкин, наконец, сознался, что виноват в этом.
    Сергей С.
  9. sgapich Сегодня, 16:23
    Мда, тщательно закрашивать что-то в документе, при этом оставлять QR-код, ведущий аккурат на страницу с полным текстом... laughing
    sgapich
  10. Сечь Сегодня, 16:23
    Не за Украину допа стоял а за свои заводики и пароходики,такие как допа и гепа ненавидят все украинское,воры,жулики и бандосы,давно пара в тюрягу.
    Сечь
  11. Толстоевский Сегодня, 16:31
    перехитрил сам себя Хитродобкин
    Толстоевский
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