Добкин: Если бы не я, АТО сейчас шла бы в Харькове

Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ.

Если бы я хотел в 2014 году, то Донецк и Луганск были бы в тылу линии фронта, а линия фронта проходила бы в Харькове. С течением времени я могу сказать: да, это было суперправильное решение. И не потому, что я патриот, а потому, что другого решения быть не могло.

Преследуемый украинским «правосудием» экс-губернатор Харьковской области Украины Михаил Добкин сделал заявление по поводу того, кто пытается свести с ним счёты.Напомним, что на днях Верховная рада Украины приняла решение снять с Михаила Добкина депутатскую неприкосновенность. После Добкин попал под арест.По заявлению Добкина, в его отношении на Украине развёрнута кампания, которая питается Генпрокуратурой Украины и конкретно Юрием Луценко. При этом Добкин преподносит «подарок» Луценко, публикуя в Фейсбуке решение Швейцарии отменить все ранее введённые в его отношении санкционные меры.Из публикации:Сам Добкин раскритиковал майданную власть и объявил, что если бы не его работа, то "АТО шла бы сейчас в районе Харькова".Экс-губернатор Харьковской области в эфире телеканала Zik:На данный момент экс-губернатор Харьковской области отправлен СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий и захвату земли в Харькове. В суде заявили, что он может выйти под залог в 50 млн грн. Добкин заявил, что у его семьи таких денег нет.