Летные испытания нового двигателя для Т-50 начнутся до конца года

Программа создания перспективного двигателя (ПД) для ПАК ФА продолжается в соответствии с графиком. Начало летных испытаний двигателя на летной лаборатории ожидается в IV квартале 2017 г. В то же время в обеспечение старта летных испытаний успешно продолжаются наземные испытания ПД для ПАК ФА,

Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации,