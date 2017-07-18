16:37 18 июля

Летные испытания нового двигателя для Т-50 начнутся до конца года

Новый двигатель для истребителя 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА) успешно проходит наземные испытания, летные начнутся до конца текущего года, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) на салоне «МАКС-2017».



Программа создания перспективного двигателя (ПД) для ПАК ФА продолжается в соответствии с графиком. Начало летных испытаний двигателя на летной лаборатории ожидается в IV квартале 2017 г. В то же время в обеспечение старта летных испытаний успешно продолжаются наземные испытания ПД для ПАК ФА,
сказал собеседник агентства.


По его словам, при создании перспективного двигателя применены «новые конструктивные решения, не имеющие аналогов в отечественном двигателестроении».

В конце мая замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил агентству, что предприятия ОПК готовы начать серийное производство истребителя Т-50. «Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим», – сказал замминистра.

Также представитель ОДК сообщил об утверждении эскизного проекта двигателя для другого перспективного самолета – ПАК ДА.

Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации,
сказал он.

Согласно годовому отчету ОДК за прошлый год, корпорация в интересах «Туполева» создает маршевой двигатель силовой установки с тягой на 23 тс. В документе упоминается "изделие 80" (из открытых источников известно, что это ПАК ДА).

Ранее сообщалось, что ПАК ДА может совершить первый полет 2025-2026 годах.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 9

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:52
    Так -второго этапа,или-новый?Или это одно и то-же?И сколько ещё машину тянуть будут?
    ВЕРЕСК
    1. просто экспл Сегодня, 16:01
      это движок второго этапа .
      просто экспл
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:06
        Ну вот как начнут испытания,вот тогда и статью втыкайте..А то уже раз пять про это читал!
        ОТДЕЛ
    2. Соломон Кейн Сегодня, 16:15
      Похоже на модернизированный ПД-14, хотя могу и ошибаться........
      Соломон Кейн
      1. Muvka Сегодня, 16:17
        Это совершенно разные по типу двигателя...
        Muvka
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:35
          Согласен, они скорее для Илюши-76-го......
          Соломон Кейн
    3. Соломон Кейн Сегодня, 16:20
      АЛ-41Ф1 не потянул. Пытаются Рыбинским 30-ым изделием исправить ситуёвину.
      Соломон Кейн
      1. Соломон Кейн Сегодня, 16:32

        Хотя , там сам черт ногу сломит, что будут ставить , не понятно...
        Соломон Кейн
  2. Alexey-74 Сегодня, 16:21
    Ничего нового, это уже озвучивалось не раз.....а вообще, уже начинает напрягать вся эта инфа за Т-50, как в серию пойдет, так и поговорить можно.
    Alexey-74
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