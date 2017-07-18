Летные испытания нового двигателя для Т-50 начнутся до конца года
Новый двигатель для истребителя 5-го поколения Т-50 (ПАК ФА) успешно проходит наземные испытания, летные начнутся до конца текущего года, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) на салоне «МАКС-2017».
По его словам, при создании перспективного двигателя применены «новые конструктивные решения, не имеющие аналогов в отечественном двигателестроении».
В конце мая замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил агентству, что предприятия ОПК готовы начать серийное производство истребителя Т-50. «Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим», – сказал замминистра.
Также представитель ОДК сообщил об утверждении эскизного проекта двигателя для другого перспективного самолета – ПАК ДА.
Согласно годовому отчету ОДК за прошлый год, корпорация в интересах «Туполева» создает маршевой двигатель силовой установки с тягой на 23 тс. В документе упоминается "изделие 80" (из открытых источников известно, что это ПАК ДА).
Ранее сообщалось, что ПАК ДА может совершить первый полет 2025-2026 годах.
Программа создания перспективного двигателя (ПД) для ПАК ФА продолжается в соответствии с графиком. Начало летных испытаний двигателя на летной лаборатории ожидается в IV квартале 2017 г. В то же время в обеспечение старта летных испытаний успешно продолжаются наземные испытания ПД для ПАК ФА,сказал собеседник агентства.
По его словам, при создании перспективного двигателя применены «новые конструктивные решения, не имеющие аналогов в отечественном двигателестроении».
В конце мая замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил агентству, что предприятия ОПК готовы начать серийное производство истребителя Т-50. «Промышленность готова, и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим», – сказал замминистра.
Также представитель ОДК сообщил об утверждении эскизного проекта двигателя для другого перспективного самолета – ПАК ДА.
Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации,сказал он.
Согласно годовому отчету ОДК за прошлый год, корпорация в интересах «Туполева» создает маршевой двигатель силовой установки с тягой на 23 тс. В документе упоминается "изделие 80" (из открытых источников известно, что это ПАК ДА).
Ранее сообщалось, что ПАК ДА может совершить первый полет 2025-2026 годах.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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