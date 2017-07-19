Морская авиация ВМФ. Строительство и модернизация техники



Один из истребителей Су-30СМ, переданных Балтийскому флоту в мае. Фото Vk.com/su30_family



МиГ-29К во время демонстрационного полета, 2009 г. Фото Wikimedia Commons



Су-33 Северного флота. Фото МО РФ



Взлет серийного Ил-38Н. Фото Wikimedia Commons



Вертолет Ка-52К. Лопасти и крылья сложены. Фото Vitalykuzmin.net

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

https://lenta.ru/

http://flotprom.ru/

http://rg.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

Важной структурой в составе военно-морского флота России является морская авиация. Самолеты и вертолеты различных типов, базирующиеся на берегу и на палубах кораблей, способны решать те или иные задачи, заметным образом повышая боеспособность флота в целом. В рамках текущей госпрограммы вооружений ведется строительство новых образцов техники для морской авиации. Часть подобных планов уже была реализована, тогда как другие заказы пока остаются лишь в планах, и их выполнение относится к средней перспективе.К настоящему времени морская авиация успела получить некоторое количество новой техники разных типов. Кроме того, имеются планы по продолжению выпуска тех или иных самолетов и вертолетов. Ранее упоминалось, что с 2017 по 2020 годы планируется закупить около сотни новых летательных аппаратов. Параллельно с этим будет выполняться модернизация существующей техники. К примеру, палубные истребители Су-33 планируется отремонтировать и обновить, после чего по своему боевому потенциалу они сравняются с новыми «сухопутными» Су-30СМ, строящимися в рамках существующего заказа.Всего несколько лет назад существовали заметные риски осложнения ситуации с палубной истребительной авиацией. Имеющиеся в наличии самолеты вырабатывали свой ресурс, тогда как их замена оставалась под вопросом. В 2012 году эти проблемы были решены при помощи контракта на поставку новых самолетов семейства МиГ-29. К 2015 году авиационная промышленность должна была построить 20 палубных истребителей МиГ-29К и 4 учебно-боевых МиГ-29КУБ. Выполнение этого заказа заняло несколько лет и привело к желаемым результатам. По очевидным причинам, все новые палубные самолеты были переданы Северному флоту.В настоящее время палубные МиГ-29К успели войти в состав авиационной группы единственного российского авианосца «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Более того, эти машины даже привлекались к решению реальных боевых задач во время сирийской операции. Согласно ряду заявлений недавнего прошлого, МиГ-29К в будущем может стать основой палубной истребительной авиации. Со временем такая техника получит шанс заменить устаревающие Су-33, производство которых более не представляется возможным.В составе морской авиации также имеются истребительные полки берегового базирования, которые с недавнего времени тоже получают технику новых типов. Такое обновление парка самолетов осуществляется при помощи новых серийных истребителей Су-30СМ. Морская авиация ВМФ должна получить полсотни таких самолетов, и эти планы уже выполнены на треть. 17 новых машин отправилось служить на авиабазы Черноморского, Северного и Балтийского флотов. Самые новые Су-30СМ были переданы заказчику в конце мая и перелетели на аэродром Черняховск (Калининградская область).Согласно ранее опубликованной информации, к этому времени Балтийский флот уже имел на вооружении один истребитель Су-30СМ. Еще два самолета ранее были переданы Северному флоту. Крупнейшим эксплуатантом подобных истребителей в морской авиации на данный момент является 43-й отдельный морской штурмовой полк Черноморского флота, базирующийся в Крыму. Он имеет 12 самолетов типа Су-30СМ. Существующие планы пока выполнены лишь на треть. Как следствие, строительство серийных истребителей будет продолжаться, и морская авиация получит новые машины в достаточном количестве.Имеющиеся планы подразумевают строительство не только боевых, но и учебных самолетов. Достаточно давно военно-морской флот стал проявлять интерес к новейшему отечественному учебно-боевому самолету Як-130. Нужды флота оценивались примерно в 10 таких машин. В 2013 году появился контракт на поставку первой партии из пять учебно-боевых самолетов. Оставшиеся предполагалось заказать в рамках другого контракта. Точные сведения о выполнении имеющегося заказа пока отсутствуют, но известно, что до настоящего времени Як-130 морской авиации не передавались. По-видимому, первые самолеты этого типа отправятся служить в авиации ВМФ только в обозримом будущем.Параллельно со строительством новой авиационной техники предлагается осуществлять ремонт и модернизацию уже имеющихся машин. Значительное число самолетов и вертолетов все еще может продолжать службу, но их характеристики уже не в полной мере устраивают военных. Как следствие, к настоящему времени был разработан и доведен до практической реализации целый ряд проектов ремонта и модернизации строевых машин различного назначения.Еще в 2015 году командование авиации ВМФ огласило свои планы, касающиеся дальнейшей службы палубных истребителей Су-33. Тогда планировалось провести ремонт и комплексную модернизацию, в результате которых самолеты могли бы оставаться в строю в течение следующих 10 лет. При этом они могли бы эксплуатироваться параллельно с МиГ-29К новой постройки и дополнять друг друга. Модернизированные Су-33 могли бы взять на себя решение боевых задач в дальней зоне, тогда как МиГ-29К получили бы возможность сосредоточиться на работе в ближнем и среднем радиусе.К сожалению, подробные сведения о планируемой модернизации палубных истребителей пока не оглашались. Указывались лишь планы по комплексной модернизации. Подразумевающей обновление всех основных бортовых систем. Вероятно, при таком обновлении самолеты получат новое радиоэлектронное оборудование тех или иных типов, результатом чего станет расширение возможностей по применению существующего и перспективного оружия. Также возможно обновление силовой установки. Осенью прошлого года появились сведения об испытаниях доработанного Су-33, получившего прицельную систему СВП-24 «Гефест».Еще один важнейший проект модернизации осуществляется в области противолодочной авиации. С конца восьмидесятых годов разрабатывался проект модернизации противолодочных самолетов Ил-38, однако известные события и трудности не позволили своевременно завершить эти работы. Позже проект был завершен в интересах ВМС Индии, в результате чего несколько индийских Ил-38 были обновлены до состояния Ил-38SD. Только после этого военно-морской флот России нашел возможность обновить и свои самолеты.В начале текущего десятилетия появился контракт на модернизацию строевых самолетов Ил-38 по проекту Ил-38Н. От машины базовой модели новый самолет отличается значительной частью бортового оборудования, в том числе необходимого для решения основных задач. Главным элементом бортовой аппаратуры теперь является новый противолодочный комплекс «Новелла». К прошлому году силами российского авиастроения были отремонтированы и модернизированы восемь Ил-38 из имеющихся. Более 40 самолетов базовой версии пока продолжают службу в исходной конфигурации.Важную роль в структуре морской авиации играют многоцелевые вертолеты Ка-27 разных модификаций. Эти машины с тем или иным оснащением на борту способны находить и атаковать подлодки противника, участвовать в поисково-спасательных операциях или решать иные задачи. Не так давно начался ремонт строевых вертолетов с модернизацией по проекту Ка-27М. В ходе такого обновления машины получают новую аппаратуру, заметным образом повышающую их характеристики. Модернизированные вертолеты несут улучшенную радиолокационную станцию и перспективное гидроакустическое оборудование.Испытания опытных Ка-27М завершились несколько лет назад, и вскоре появился контракт на серийный выпуск такой техники. Было решено не строить новые вертолеты и обойтись обновлением имеющихся у военно-морского флота. В январе этого года первые восемь серийно модернизированных Ка-27М, перестроенных из вертолетов предыдущих модификаций, были возвращены морской авиации. Теперь эта техника используется по своему прямому назначению. Модернизация имеющихся у флота вертолетов продолжается.В обозримом будущем вертолетный парк морской авиации ВМФ должен будет пополниться машинами новой постройки. Для решения ударных задач планируется использовать перспективные вертолеты Ка-52К «Катран», построенные на основе серийной машины военно-воздушных сил. Палубная модификация Ка-52 отличается от базового образца наличием средств складывания крыла и лопастей, усиленными стойками шасси и улучшенным антикоррозийным покрытием деталей. Боевые характеристики остаются на уровне базового образца.Проработка палубной модификации Ка-52 началась в 2011 году, и за несколько лет был разработан полноценный проект. Уже в 2014-м в воздух поднялись опытные образцы. Изначально такие вертолеты предназначались для использования в составе авиационной группы десантных кораблей типа «Мистраль». Известные события вокруг этих кораблей не позволили выполнить подобные планы, однако работы по палубным ударным вертолетам были продолжены. Весной 2014 года появился заказ на 32 серийных вертолета Ка-52К.Несмотря на отказ Франции, испытания палубного вертолета были продолжены. К настоящему времени Ка-52К был опробован на сухопутных и морских полигонах, а кроме того, принял участие в сирийской операции. В Средиземное море вертолеты попали на палубе авианосца «Адмирал Кузнецов». В течение нескольких следующих лет планируется завершить все необходимые проверки и поставить «Катран» в серию. Все необходимые работы будут закончены к началу 2020 года.Несмотря на поставки новой техники и модернизацию уже имеющихся в частях машин, морская авиация военно-морского флота будет вынуждена использовать значительное число самолетов и вертолетов сравнительно старых типов. Скорейшая замена всего парка техники попросту не представляется возможной, однако текущие программы строительства и модернизации вполне способны дать желаемый эффект и довести боеспособность морской авиации до требуемого уровня.По мере поставок новой техники ВМФ будет сохранять в строю несколько десятков истребителей Су-27 и МиГ-31 разных модификаций. Также продолжится эксплуатация фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые в дальнейшем могут быть заменены современными Су-34. До выполнения контракта на поставку учебно-тренировочных самолетов Як-130 подготовка летчиков будет осуществляться при помощи машин типов L-39 и Су-25УТГ. Вряд ли заметные изменения в обозримом будущем претерпит парк военно-транспортных самолетов, в составе которого сейчас имеются самые разные машины, в том числе и достаточно старых типов.Схожим образом дело обстоит и с парком вертолетов. На вооружении сохранятся боевые Ми-24, транспортные Ми-8 и Ка-29. При этом будет осуществляться постепенная модернизация наличных Ка-27, подразумевающая установку нового оборудования того или иного назначения. Таким образом, большая часть двух с половиной сотен вертолетов различного назначения будет продолжать службу в имеющемся виде. Лишь несколько десятков машин, по имеющимся планам, должны будут пройти обновление.В течение последних лет авиационная промышленность построила или модернизировала для морской авиации ВМФ России несколько десятков самолетов и вертолетов разных типов. Конечно, имеющееся количество новой или улучшенной техники пока не позволяет полностью обновить весь парк, но и проведенные работы уже оказали заметное влияние на состояние и потенциал авиационных частей. По очевидным причинам, наибольшее внимание при таком обновлении уделяется истребительной авиации, как берегового, так и корабельного базирования. Кроме того, на модернизацию отправились самолеты и вертолеты противолодочной авиации.Текущие планы подразумевают постепенное развитие имеющегося парка авиационной техники путем модернизации наличных образцов и строительства новых. Благодаря этому морская авиация военно-морского флота сохраняет и наращивает свой боевой потенциал, а также получает новые возможности. Согласно уже опубликованным планам, такие подходы к модернизации будут сохраняться и в обозримом будущем. Достаточно давно были сформированы планы до конца текущего десятилетия, и сейчас командование определяет проекты, которые предстоит реализовывать в следующий период. Таким образом, морская авиация и ее техника продолжат развиваться с очевидными положительными последствиями для обороноспособности всей страны.