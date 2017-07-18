Российские БМП-2 доставлены в Китай для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск»
Для проведения этапа международного конкурса "Суворовский натиск", в Китайский аэропорт Диволу, расположенный на северо-западе страны, самолётами Военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 доставлены российские боевые машины пехоты БМП-2, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
После разгрузки техники машины будут погружены на железнодорожные платформы и эшелонами прибудут на полигон.
Международный этап конкурса будет проводиться в рамках АрМИ-2017 в период с 29 июля по 12 августа. Именно эти соревнования положат старт конкурсам, проводимым в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на территории полигона Министерства обороны Китая.
Во время подготовки к конкурсу команда Сухопутных войск России ознакомится с местностью и правилами проведения соревнований, изучит на китайском полигоне маршруты этапов состязаний, осуществит пристрелку оружия и потренируется в преодолении препятствий.
В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли несколько десятков человек. Выделено три основных экипажа, один запасной, а также инженерно-техническое сопровождение.
Особенностью конкурса для российской команды станет участие в нём двух курсантских экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.
После разгрузки техники машины будут погружены на железнодорожные платформы и эшелонами прибудут на полигон.
Международный этап конкурса будет проводиться в рамках АрМИ-2017 в период с 29 июля по 12 августа. Именно эти соревнования положат старт конкурсам, проводимым в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на территории полигона Министерства обороны Китая.
Во время подготовки к конкурсу команда Сухопутных войск России ознакомится с местностью и правилами проведения соревнований, изучит на китайском полигоне маршруты этапов состязаний, осуществит пристрелку оружия и потренируется в преодолении препятствий.
В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли несколько десятков человек. Выделено три основных экипажа, один запасной, а также инженерно-техническое сопровождение.
Особенностью конкурса для российской команды станет участие в нём двух курсантских экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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