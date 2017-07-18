16:37 18 июля

Российские БМП-2 доставлены в Китай для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск»

Для проведения этапа международного конкурса "Суворовский натиск", в Китайский аэропорт Диволу, расположенный на северо-западе страны, самолётами Военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 доставлены российские боевые машины пехоты БМП-2, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

После разгрузки техники машины будут погружены на железнодорожные платформы и эшелонами прибудут на полигон.

Международный этап конкурса будет проводиться в рамках АрМИ-2017 в период с 29 июля по 12 августа. Именно эти соревнования положат старт конкурсам, проводимым в Баян-Гол-Монгольском автономном округе на территории полигона Министерства обороны Китая.




Во время подготовки к конкурсу команда Сухопутных войск России ознакомится с местностью и правилами проведения соревнований, изучит на китайском полигоне маршруты этапов состязаний, осуществит пристрелку оружия и потренируется в преодолении препятствий.

В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли несколько десятков человек. Выделено три основных экипажа, один запасной, а также инженерно-техническое сопровождение.

Особенностью конкурса для российской команды станет участие в нём двух курсантских экипажей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 16:25
    Ета хорошо. Теперь охрану с собаками, а то песку и сахару насыпят. Восток....
    Mavrikiy
    1. Подрезчик Сегодня, 16:34
      Машина хорошая! До сих пор классные воспоминания от вождения и стрельбы! good
      Подрезчик
  2. Alexey-74 Сегодня, 16:35
    Можно на соревнования уже и поновее технику направлять.
    Alexey-74
Картина дня