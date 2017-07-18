Международная коалиция нанесла удар по населенному пункту
Как сообщает сирийское издательство "Сана", в результате бомбардировки возглавляемой США коалиции, созданной для уничтожения ИГ (запрещенная в России террористическая группировка), на востоке Сирии несколько мирных граждан погибли. Авиаудар был нанесен по поселку Аль-Кишкия, расположенному на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает информационное агенство RNS .
Сирийские источники сообщили, что американская военная авиация нанесла удары по населенным пунктам в восточной части провинции Дейр эз-Зор, в результате бомбардировки погиб 21 мирный житель. Еще несколько человек получили ранения.
Военная авиация возглавляемой США коалиции регулярно наносит удары по населенным пунктам Сирии. Так, в конце июня подверглось бомбардировке селение Ад-Даблян (восток провинции Дейр-эз-Зор). Погибло более 40 мирных граждан, в основном женщины и дети, сообщало «Сана». 9 июня на западных окраинах города Ракка (так называемая столица провозглашенного ИГ летом 2014 года «халифата») коалиция использовала фосфорные боеприпасы, запрещенные международным сообществом, указывала «Сана».
Отметим, в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои правительственной армии Сирии с боевиками. Накануне стало известно об успешной атаке террористов, после которой подразделениям САА пришлось перегруппироваться и задействовать артиллерию.
ИГ* - запрещена в России
Сирийские источники сообщили, что американская военная авиация нанесла удары по населенным пунктам в восточной части провинции Дейр эз-Зор, в результате бомбардировки погиб 21 мирный житель. Еще несколько человек получили ранения.
Военная авиация возглавляемой США коалиции регулярно наносит удары по населенным пунктам Сирии. Так, в конце июня подверглось бомбардировке селение Ад-Даблян (восток провинции Дейр-эз-Зор). Погибло более 40 мирных граждан, в основном женщины и дети, сообщало «Сана». 9 июня на западных окраинах города Ракка (так называемая столица провозглашенного ИГ летом 2014 года «халифата») коалиция использовала фосфорные боеприпасы, запрещенные международным сообществом, указывала «Сана».
Отметим, в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои правительственной армии Сирии с боевиками. Накануне стало известно об успешной атаке террористов, после которой подразделениям САА пришлось перегруппироваться и задействовать артиллерию.
ИГ* - запрещена в России
Использованы фотографии: http://3gpnews.ru/
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