19:55 18 июля

Международная коалиция нанесла удар по населенному пункту

Как сообщает сирийское издательство "Сана", в результате бомбардировки возглавляемой США коалиции, созданной для уничтожения ИГ (запрещенная в России террористическая группировка), на востоке Сирии несколько мирных граждан погибли. Авиаудар был нанесен по поселку Аль-Кишкия, расположенному на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает информационное агенство RNS .

Международная коалиция нанесла удар по населенному пункту


Сирийские источники сообщили, что американская военная авиация нанесла удары по населенным пунктам в восточной части провинции Дейр эз-Зор, в результате бомбардировки погиб 21 мирный житель. Еще несколько человек получили ранения.


Военная авиация возглавляемой США коалиции регулярно наносит удары по населенным пунктам Сирии. Так, в конце июня подверглось бомбардировке селение Ад-Даблян (восток провинции Дейр-эз-Зор). Погибло более 40 мирных граждан, в основном женщины и дети, сообщало «Сана». 9 июня на западных окраинах города Ракка (так называемая столица провозглашенного ИГ летом 2014 года «халифата») коалиция использовала фосфорные боеприпасы, запрещенные международным сообществом, указывала «Сана».

Отметим, в провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои правительственной армии Сирии с боевиками. Накануне стало известно об успешной атаке террористов, после которой подразделениям САА пришлось перегруппироваться и задействовать артиллерию.


ИГ* - запрещена в России

Использованы фотографии: http://3gpnews.ru/
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Комментарии 14

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  1. Толстоевский Сегодня, 16:56
    массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль англо-саксов
    Толстоевский
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:11
      Международная коалиция нанесла удар

      Ну что за заголовок статьи , все боимся обидеть кого нибудь ..?
      Лавров недавно правильно расставил все точки над "И" ...БАНДИТЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ ВО ГЛАВЕ С США! И все ...Разбойничают в наглую на территории суверенного государства ! Слов не хватает цензурных, чтобы выразить всю душевную злость и боль... negative
      ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 19:45
      Международная коалиция нанесла удар по населенному пункту. Международ рукоплещет! belay
      сибиралт
  2. капрал Сегодня, 16:58
    Международная коалиция нанесла удар по населенному пункту

    Какой кричащий заголовок. А сирийская авиация и ВКС наносили удары исключительно в чистом поле?
    капрал
    1. Лопатов Сегодня, 17:48
      Цитата: капрал
      А сирийская авиация и ВКС наносили удары исключительно в чистом поле?

      Ну так мы, как и сирийцы не претендуем на "исключительность". Множество раз было заявлено о том, что удары коалиции "высокоточные в отличии от неизбирательных ударов российских и сирийских войк
      Лопатов
    2. Vladimir74 Сегодня, 18:16
      Цитата: капрал
      А сирийская авиация и ВКС наносили удары исключительно в чистом поле?


      Наша страна вроде как вообще не признаёт жертв после ударов и не важно есть они или нет.
      Для России их вообще нет.

      А ударов такого типа, такого количества и учитывая и ошибки и, что террористы прикрываются мирным населением и окапываются среди мирного населения - без жертв среди мирного населения не бывает.

      Поэтому, когда америкосы мажут- они в конечном итоге либо сразу признают, либо позже. Когда наши войска мажут или сирийские- молчок. Отсюда и подозрения к нашей стране . Просто по той причине, что американцы признают жертвы и живут дальше, а Россия молчит, хотя и дураку понятно, что и при ударе наших ВКС и сирийской авиации жертв хватает. То есть смотрится так, что наша страна просто врёт и всё.
      Vladimir74
      1. капрал Сегодня, 18:35
        Цитата: Лопатов
        Ну так мы, как и сирийцы не претендуем на "исключительность"

        Цитата: Vladimir74
        Наша страна вроде как вообще не признаёт жертв после ударов и не важно есть они или нет.

        Так то оно так. Но, в таком случае тенденциозная подача новостей про действия авиации коалиции выглядит как минимум некорректно, как максимум- следование двойным стандартам (в коих упрекаем всех противников, а за собой не замечаем). request
        капрал
  3. Комментарий был удален.
  4. Воля Сегодня, 17:09
    И как всегда дурь окажется на "коне". От того, что она еще массовое явление? what
    Воля
  5. Doliva63 Сегодня, 17:32
    Почему Калибры не настигли убийц на местах базирования? Кишка тонка?
    Doliva63
  6. Комментарий был удален.
  7. Околоточный Сегодня, 17:54
    Самое скверное то, что уже начинаешь привыкать к таким "новостям". А там гибель людей.
    Околоточный
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:59
      Привет , Лёша ! hi Согласен с тобой - привыкаем . Что не радует .
      bouncyhunter
      1. Околоточный Сегодня, 18:01
        Привет Паша. Ведь подумаешь - жили люди со своими заботами, печалями, радостями и раз....нет их, детей в том числе. И такие новости уже не идут с пометкой молния, срочно и т.д. Да, СТАТИСТИКА мать её.
        Околоточный
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:07
          Да , раньше такие новости воспринимались с каким-то внутренним содроганием , что ли . А сейчас ...
          bouncyhunter
  8. Гюйс Сегодня, 18:40
    А как же сопровождение цели ракетными комплексами? Для чего было заявлять? Ну сопровождаем, и что? Или уже не сопровождаем?
    Гюйс
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