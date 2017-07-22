Испанские терции

В конце 15-го века в Западной Европе появились первые централизованные национальные государства. Богатая же Италия представляла из себя лоскутное одеяло, состоящее из множества малых, враждующих между собой государств, слабых в военном отношении. Эту ситуацию пытались использовать Франция, Испания и Священная Римская империя (германской нации). Они пытались занять части Италии и в то же время боролись за господство в Европе.В 1493 году французский король Карл VIII, как наследник Анжу, объявил о претензии на Неаполитанское королевство, которое с 1265 года управлялось Анжуйской династией. Хотя официально это королевство носило имя «Королевства обеих Сицилий», сама Сицилия с 1282 года находилась под властью испанского королевства Арагон. Карл VIII, готовясь к завоеванию, заключил договоры с Англией, Испанией и Священной Римской империей. В 1493 году, когда французский король заключил союз с императором Максимилианом Габсбургом, по Европе распространилась весть, что мореплаватель Колумб открыл морской путь в Индию (на самом деле это был новый, американский континент, о чём он ещё не знал) и объявил эти земли владением испанского короля. Это побудило Карла к скорейшим действиям. С небольшой армией, основу которой составляли новая по тому времени подвижная артиллерия и 10000 швейцарских наёмников, он преодолел альпийский перевал Мон-Женевр и практически без сопротивления занял Неаполь.В Италии разразился хаос. Чтобы восстановить равновесие, 31 апреля 1495 года Испания и Габсбурги образовали Священную лигу, к которой также присоединились Англия и итальянские государства. Испанский полководец (gran capitan) Фернандо де Кордоба отреагировал первым и повел свои войска с Сицилии на Неаполь. Карл VIII, опасаясь окружения, оставил лишь небольшой гарнизон в Неаполе и с основными силами отступил во Францию. Итальянский поход Карла может служить иллюстрацией типичного средневекового набега без подготовленной базы и коммуникаций. Этот поход начал первую из шести итальянских войн, продолжавшихся до 1559 года.После отступления французов Священная лига распалась, и наследник французского престола Людовик XII начал планировать новый поход в Италию. Он заключил союз с Англией и мирные договоры с Испанией и Венецией. Швейцарская конфедерация позволила ему нанимать швейцарских «райслауферов» (reislaufer, reisende Krieger — путешествующие, кочующие воины, нем.) в качестве наёмников для своей пехоты. В июле 1499 года французские войска пересекли Альпы, и война разгорелась вновь.Швейцарии удалось в 15-м веке отстоять свою независимость. Народ жил свободно в условиях высокогорья, и все конфликты решались с помощью мечей, секир, алебард и копий. Лишь внешняя угроза могла заставить их объединиться ради защиты независимости. Стрелков среди них было мало, но они научились в полевых сражениях противостоять коннице с помощью своих длинных (до 5,5 м) копий. В сражении при Муртене им удалось победить лучшую на тот момент тяжелую европейскую конницу бургундского герцога Карла Смелого. Бургундцы потеряли в сражении от 6000 до 10000 воинов, а швейцарцы — лишь 410. Этот успех сделал «райслауферов» самыми востребованными и высокооплачиваемыми наёмниками в Европе.Швейцарцы были известны своей жестокостью, выносливостью и отвагой. В некоторых сражениях они бились в буквальном смысле до последнего человека. Одной из их традиций было убивать паникёров в своих рядах. Они проходили жесткую муштру, особенно это касалось владения их главным оружием — длинным копьём. Подготовка продолжалась до тех пор, пока каждый боец не становился составной частью подразделения. Они не щадили противников, даже тех, кто предлагал за себя большой выкуп. Тяжелая жизнь в Альпах делала из них прекрасных воинов, заслуживших доверия своих нанимателей. Война была их ремеслом. Отсюда происходит и поговорка: «Нет денег — нет швейцарцев». Если жалование не выплачивалось, они тут же уходили, и положение их нанимателя их ничуть не заботило. Но при регулярной оплате лояльность швейцарцев была обеспечена. В то время длинные (до 5,5 м) копья были единственным действенным оружием против конницы. Пехота образовывала большие, от 1000 до 6000 бойцов, прямоугольные построения, похожие на фаланги эпохи Александра Македонского. Для бойцов первых рядов обязательны были доспехи. С начала 16-го века копейщиков стали поддерживать аркебузиры. Обычным было трёхчастное построение: авангард — Vorhut, центр — Gewalthaufen, арьергард — Nachhut. С 1516 года, согласно «эксклюзивному» договору с Францией, швейцарцы служили именно ей в качестве пикинёров и аркебузиров. Длинное пехотное копье было известно в Европе с 13-го века, но именно в руках швейцарцев оно стало столь знаменито и по швейцарскому образцу стало применяться в других армиях.Постоянное войско Священной Римской империи было организовано императором Максимилианом I в 1486 году. Пехотинцы получили название ландскнехтов. Поначалу они служили империи, но затем стали наниматься и к другим. Типичное подразделение под началом капитана (Hauptmann) состояло из 400 ландскнехтов, 50 из которых были вооружены аркебузами, а остальные — пиками, алебардами или двуручными мечами. Унтер-офицеров солдаты выбирали сами. Опытные ветераны обычно имели лучшее вооружение и доспехи. Они получали большее жалованье и назывались «доппельзёльднер» (Doppelsoeldner — двойной оклад, нем.).В 16-м веке ведущей военной державой Европы стала Испания. Произошло это главным образом потому, что она оказалась единственным государством к западу от Османской империи, обладающим регулярной армией. «Регулярные» войска постоянно находились на воинской службе и поэтому получали жалованье в течение всего времени. А Испания нуждалась в таком войске, так как в течение всего 16-го века вела непрерывные войны на суше и на море. Эти походы оплачивались богатствами колоний Южной и Центральной Америки.Одним из преимуществ постоянных армий было то, что офицеры могли в течение длительной службы набираться опыта. Поэтому Испания обладала наилучшим в то время офицерским корпусом. Кроме того, постоянное войско может непрерывно развивать свою организационную структуру и тактические приёмы и приспосабливать их к требованиям времени.В 16-м веке испанские войска сражались в Италии и Ирландии, Франции и Нидерландах, Южной и Центральной Америке, Оране и Триполитании в Северной Африке. Некоторое время Испания была тесно связана со Священной Римской империей. Испанский король Карл I был одновременно императором Карлом V. В 1556 году он отказался от испанского престола в пользу сына Филиппа, а от императорства — в пользу брата Фердинанда. В начале 17-го века Испания ослабла экономически и технически и в то же время была вынуждена противостоять новым соперникам, в первую очередь Англии и Франции. До Тридцатилетней войны 1618-48 годов, вернее, Франко- нидерландско-испанской войны она ещё сохраняла статус великой державы. Но поражение от французов при Рокруа в 1643 г. стало тем ударом, от которого военная мощь Испании так и не оправилась.В конце 15-го века католические супруги Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская изгнали мавров из Испании и начали преобразовывать войска своих государств в единую армию. В 1505 году были сформированы 20 отдельных частей — Coronelia или Coronelas (от итальянского colonelli — колонна). Во главе каждой стоял «командир колонны» — cabo de coronelia. Каждая из этих частей включала в себя по несколько рот, численностью от 400 до 1550 человек. С 1534 года три «колонны» объединялись в одну «терцию». Четыре терции образовывали одну бригаду, а семь — одну двойную бригаду. Испании в то время принадлежали южная Италия и Сицилия, где и были сформированы первые терции. Названия они получили от округов, где формировались: Неаполитанская, Ломбардская и Сицилийская. Спустя несколько лет к ним добавилась ещё одна — Сардинская. Позже некоторые терции получили названия по именам их командиров. С 1556 по 1597 год король Филипп II сформировал в общей сложности 23 терции для службы в контролируемых Испанией землях. Так, в период 1572-78 годов в Нидерландах находились четыре терции: Неаполитанская, Фламандская, Люттихская и Ломбардская. Сильнейшей была Неаполитанская, включавшая 16 смешанных рот, состоявших из пикинеров и аркебузиров, и четыре чисто стрелковые — из аркебузиров и мушкетёров. Известно также, что Сицилийская и Ломбардская терции состояли из восьми смешанных и трёх стрелковых рот, а Фламандская — из девяти смешанных и лишь одной стрелковой. Численность рот колебалась от 100 до 300 бойцов. Соотношение пикинеров и стрелков — 50/50.Численность терций колебалась от 1500 до 5000 человек, разделенных на 10 — 20 рот. Известно, что некоторые терции, предназначенные для высадки в Англию в 1588 году, имели от 24 до 32 рот, реальная численность личного состава неизвестна. Рекорд зафиксирован в 1570 году, когда Фламандская терция насчитывала 8300 солдат, а Сицилийская и Ломбардская в том же году были усилены до 6600.Около 1530 года терции приняли свою окончательную форму, и это было важным шагом в развитии организации пехоты того времени. Терция являлась административной единицей и состояла из штаба и, как минимум, из 12 рот, состоявших из 258 солдат и офицеров. Две роты были чисто стрелковыми, а в оставшихся десяти соотношение пикинеров и аркебузиров составляло 50/50. По мнению герцога Альба, наилучшим было сочетание 2/3 пикинеров и 1/3 стрелков. После 1580 года количество солдат в ротах уменьшилось до 150, а количество рот, напротив, выросло до 15. Целью этого было повышение тактической гибкости. Также вскоре количество пикинеров уменьшилось до 40%, а доля мушкетеров в стрелковых ротах выросла с 10% до 20%. С начала 17-го века количество пикинеров было вновь сокращено — до 30%. С 1632 года обе аркебузирные роты были упразднены.Командовал терцией полковник — Maestre de Campo. Штаб назывался Estado Coronel. Заместитель командира — Sargento Mayor (майор или подполковник) отвечал за подготовку личного состава. В этом ему помогали два адъютанта — Furiel или Furier Mayor. Во главе каждой роты (Compana) стояли капитан (Capitan) с прапорщиком (Alferez). Каждый солдат после пяти лет службы мог стать унтер-офицером (Cabo ), затем сержантом (Sargento), после восьми лет — прапорщиком, а после одиннадцати — капитаном. Командующий над несколькими терциями носил звание Maestre de Campo general (генерал-полковник), а его заместитель — Teniente del maestre de campo general . Со временем терция из тактической превратилась в административную единицу, хотя в некоторых случаях они и действовали как единая часть. В боях чаще участвовали отдельные подразделения одной или нескольких терций. Примерно с 1580 года всё чаще и чаще сражаются отдельные роты, при необходимости объединяемые в импровизированные соединения численностью до 1000 солдат, называемые Regimentos (полки) и и носящие имена их командиров. В испанской армии служило много наёмников, чаще всего немцев. Рекордным был 1574-й год, когда в штате пехоты числилось 27449, а в кавалерии — 10000 наёмников.Обычной тактикой испанцев было построение пикинеров прямоугольником с соотношением сторон 1/2, иногда с пустым пространством в середине. Длинная сторона была обращена к противнику. На каждом углу располагались меньшие прямоугольники стрелков — «рукава», как бастионы крепости. Если в сражении участвовало несколько терций, то они образовывали подобие шахматной доски. Выстроить солдат в правильные прямоугольники было нелёгким делом, поэтому были изобретены таблицы, помогающие офицерам рассчитывать количество солдат в рядах и шеренгах. В больших сражениях участвовали до 4-5 терций. В этих случаях они располагались в две линии, чтобы оказывать друг другу огневую поддержку без риска поразить своих. Маневренность таких построений была минимальна, но они были неуязвимы для атак конницы. Прямоугольные построения позволяли обороняться от атак с нескольких направлений, но скорость их передвижения была очень мала. Для выстраивания армии в боевой порядок требовались многие часы.Размер построения определял зам. командира. Он рассчитывал количество солдат в рядах и шеренгах, чтобы получить фронт нужной ширины, а из «лишних» солдат составляли отдельные мелкие подразделения.До наших дней сохранились расчетные таблицы для планирования построения и тактики терции, состоящей из отдельных мелкий подразделений. Для таких сложных построений требовалась математическая точность и интенсивная многолетняя муштра. Сегодня мы можем лишь предполагать, как это выглядело в действительности.