Испанские терции
В конце 15-го века в Западной Европе появились первые централизованные национальные государства. Богатая же Италия представляла из себя лоскутное одеяло, состоящее из множества малых, враждующих между собой государств, слабых в военном отношении. Эту ситуацию пытались использовать Франция, Испания и Священная Римская империя (германской нации). Они пытались занять части Италии и в то же время боролись за господство в Европе.
Одно из старейших изображений испанской пехоты во время Тунисского похода 1535 года. Хотя по одежде и вооружению трудно сказать, что это именно испанцы.
В 1493 году французский король Карл VIII, как наследник Анжу, объявил о претензии на Неаполитанское королевство, которое с 1265 года управлялось Анжуйской династией. Хотя официально это королевство носило имя «Королевства обеих Сицилий», сама Сицилия с 1282 года находилась под властью испанского королевства Арагон. Карл VIII, готовясь к завоеванию, заключил договоры с Англией, Испанией и Священной Римской империей. В 1493 году, когда французский король заключил союз с императором Максимилианом Габсбургом, по Европе распространилась весть, что мореплаватель Колумб открыл морской путь в Индию (на самом деле это был новый, американский континент, о чём он ещё не знал) и объявил эти земли владением испанского короля. Это побудило Карла к скорейшим действиям. С небольшой армией, основу которой составляли новая по тому времени подвижная артиллерия и 10000 швейцарских наёмников, он преодолел альпийский перевал Мон-Женевр и практически без сопротивления занял Неаполь.
Фрагмент битвы при Павии (1525 г.), когда армия Карла V нанесла решающее поражение французам. Рукопашный бой французской (слева) и испанской (справа) пехоты. Солдаты обеих сторон очень похожи, и поэтому художник подчеркнул длинные пики испанцев. Бойцы под французским знаменем несут на груди и спине маленькие белые кресты.
Фрагмент картины Тунисского похода, приводящий в замешательство историков и знатоков оружия — аркебуза оснащена неким прицельным приспособлением.
В Италии разразился хаос. Чтобы восстановить равновесие, 31 апреля 1495 года Испания и Габсбурги образовали Священную лигу, к которой также присоединились Англия и итальянские государства. Испанский полководец (gran capitan) Фернандо де Кордоба отреагировал первым и повел свои войска с Сицилии на Неаполь. Карл VIII, опасаясь окружения, оставил лишь небольшой гарнизон в Неаполе и с основными силами отступил во Францию. Итальянский поход Карла может служить иллюстрацией типичного средневекового набега без подготовленной базы и коммуникаций. Этот поход начал первую из шести итальянских войн, продолжавшихся до 1559 года.
После отступления французов Священная лига распалась, и наследник французского престола Людовик XII начал планировать новый поход в Италию. Он заключил союз с Англией и мирные договоры с Испанией и Венецией. Швейцарская конфедерация позволила ему нанимать швейцарских «райслауферов» (reislaufer, reisende Krieger — путешествующие, кочующие воины, нем.) в качестве наёмников для своей пехоты. В июле 1499 года французские войска пересекли Альпы, и война разгорелась вновь.
Швейцарцы и их длинные копья
Швейцарии удалось в 15-м веке отстоять свою независимость. Народ жил свободно в условиях высокогорья, и все конфликты решались с помощью мечей, секир, алебард и копий. Лишь внешняя угроза могла заставить их объединиться ради защиты независимости. Стрелков среди них было мало, но они научились в полевых сражениях противостоять коннице с помощью своих длинных (до 5,5 м) копий. В сражении при Муртене им удалось победить лучшую на тот момент тяжелую европейскую конницу бургундского герцога Карла Смелого. Бургундцы потеряли в сражении от 6000 до 10000 воинов, а швейцарцы — лишь 410. Этот успех сделал «райслауферов» самыми востребованными и высокооплачиваемыми наёмниками в Европе.
Швейцарцы были известны своей жестокостью, выносливостью и отвагой. В некоторых сражениях они бились в буквальном смысле до последнего человека. Одной из их традиций было убивать паникёров в своих рядах. Они проходили жесткую муштру, особенно это касалось владения их главным оружием — длинным копьём. Подготовка продолжалась до тех пор, пока каждый боец не становился составной частью подразделения. Они не щадили противников, даже тех, кто предлагал за себя большой выкуп. Тяжелая жизнь в Альпах делала из них прекрасных воинов, заслуживших доверия своих нанимателей. Война была их ремеслом. Отсюда происходит и поговорка: «Нет денег — нет швейцарцев». Если жалование не выплачивалось, они тут же уходили, и положение их нанимателя их ничуть не заботило. Но при регулярной оплате лояльность швейцарцев была обеспечена. В то время длинные (до 5,5 м) копья были единственным действенным оружием против конницы. Пехота образовывала большие, от 1000 до 6000 бойцов, прямоугольные построения, похожие на фаланги эпохи Александра Македонского. Для бойцов первых рядов обязательны были доспехи. С начала 16-го века копейщиков стали поддерживать аркебузиры. Обычным было трёхчастное построение: авангард — Vorhut, центр — Gewalthaufen, арьергард — Nachhut. С 1516 года, согласно «эксклюзивному» договору с Францией, швейцарцы служили именно ей в качестве пикинёров и аркебузиров. Длинное пехотное копье было известно в Европе с 13-го века, но именно в руках швейцарцев оно стало столь знаменито и по швейцарскому образцу стало применяться в других армиях.
Фото из Цюрихского музея. Показывает швейцарских солдат в доспехах первой четверти 16-го века. Особенно интересны пикинеры, демонстрирующие три основных способа удержания пики. Не хватает лишь четвертого — горизонтального, на уровне груди. Для отражения атак рыцарской конницы пики упирали в землю.
Ландскнехты и испанцы
Алебардист (ок. 1550 г.). На некоторых аутентичных гравюрах сохранились изображения немецких ландскнехтов — караульных у шатра испанского полководца. Они были, как на этом изображении, вооружены алебардами. В испанской армии алебарда была оружием и отличительным знаком унтер-офицеров. Кроме своей основной функции — ударов и уколов, алебардой можно было выравнивать ряды солдат в строю. Построение боевого порядка было нелёгким занятием и могло занять до нескольких часов. Трёхчетвертной доспех был типичным для всех европейских армий 16-го века.
Постоянное войско Священной Римской империи было организовано императором Максимилианом I в 1486 году. Пехотинцы получили название ландскнехтов. Поначалу они служили империи, но затем стали наниматься и к другим. Типичное подразделение под началом капитана (Hauptmann) состояло из 400 ландскнехтов, 50 из которых были вооружены аркебузами, а остальные — пиками, алебардами или двуручными мечами. Унтер-офицеров солдаты выбирали сами. Опытные ветераны обычно имели лучшее вооружение и доспехи. Они получали большее жалованье и назывались «доппельзёльднер» (Doppelsoeldner — двойной оклад, нем.).
Немецкие ландскнехты ок. 1530 г. Современник писал: «Жизнь их так ужасна, что лишь красивая одежда приносит радость их сердцу». Видимо, ландскнехты и положили начало моде на яркую одежду.
В 16-м веке ведущей военной державой Европы стала Испания. Произошло это главным образом потому, что она оказалась единственным государством к западу от Османской империи, обладающим регулярной армией. «Регулярные» войска постоянно находились на воинской службе и поэтому получали жалованье в течение всего времени. А Испания нуждалась в таком войске, так как в течение всего 16-го века вела непрерывные войны на суше и на море. Эти походы оплачивались богатствами колоний Южной и Центральной Америки.
Испанские офицеры как будто сошли со страниц журналов мод 60-70-х годов 16-го века.
Одним из преимуществ постоянных армий было то, что офицеры могли в течение длительной службы набираться опыта. Поэтому Испания обладала наилучшим в то время офицерским корпусом. Кроме того, постоянное войско может непрерывно развивать свою организационную структуру и тактические приёмы и приспосабливать их к требованиям времени.
Мушкетёр начала 17-го века. Через плечо его надет бандольер с десятью деревянными емкостями для готовых патронов, а на поясе — две пороховницы и мешочек для пуль.
Испанский капитан (ок. 1600 г.). Испанские офицеры были профессиональными военными, карьера которых развивалась соответственно их происхождению и военному дарованию.
Офицер-пикинер. Такие сражались в первых рядах.
В 16-м веке испанские войска сражались в Италии и Ирландии, Франции и Нидерландах, Южной и Центральной Америке, Оране и Триполитании в Северной Африке. Некоторое время Испания была тесно связана со Священной Римской империей. Испанский король Карл I был одновременно императором Карлом V. В 1556 году он отказался от испанского престола в пользу сына Филиппа, а от императорства — в пользу брата Фердинанда. В начале 17-го века Испания ослабла экономически и технически и в то же время была вынуждена противостоять новым соперникам, в первую очередь Англии и Франции. До Тридцатилетней войны 1618-48 годов, вернее, Франко- нидерландско-испанской войны она ещё сохраняла статус великой державы. Но поражение от французов при Рокруа в 1643 г. стало тем ударом, от которого военная мощь Испании так и не оправилась.
Терции
В конце 15-го века католические супруги Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская изгнали мавров из Испании и начали преобразовывать войска своих государств в единую армию. В 1505 году были сформированы 20 отдельных частей — Coronelia или Coronelas (от итальянского colonelli — колонна). Во главе каждой стоял «командир колонны» — cabo de coronelia. Каждая из этих частей включала в себя по несколько рот, численностью от 400 до 1550 человек. С 1534 года три «колонны» объединялись в одну «терцию». Четыре терции образовывали одну бригаду, а семь — одну двойную бригаду. Испании в то время принадлежали южная Италия и Сицилия, где и были сформированы первые терции. Названия они получили от округов, где формировались: Неаполитанская, Ломбардская и Сицилийская. Спустя несколько лет к ним добавилась ещё одна — Сардинская. Позже некоторые терции получили названия по именам их командиров. С 1556 по 1597 год король Филипп II сформировал в общей сложности 23 терции для службы в контролируемых Испанией землях. Так, в период 1572-78 годов в Нидерландах находились четыре терции: Неаполитанская, Фламандская, Люттихская и Ломбардская. Сильнейшей была Неаполитанская, включавшая 16 смешанных рот, состоявших из пикинеров и аркебузиров, и четыре чисто стрелковые — из аркебузиров и мушкетёров. Известно также, что Сицилийская и Ломбардская терции состояли из восьми смешанных и трёх стрелковых рот, а Фламандская — из девяти смешанных и лишь одной стрелковой. Численность рот колебалась от 100 до 300 бойцов. Соотношение пикинеров и стрелков — 50/50.
Пикинер (ок. 1580 г.). Испанцы называли пику «senora y reyna de las armas — госпожой и королевой оружия». Почтение к ней было таково, что даже аристократы не брезговали ею. Герцог Пармский сражался в 1578 году в битве при Рейменаме пешим с пикой в руках. Длина испанской пики составляла ок. 20 футов (ок. 5 м). Согласно некоторым отчетам, в период с 1571 по 1601 год около половины всех испанских пикинеров были облачены в «трёхчетвертной» доспех — то есть доспех, прикрывавший 3/4 поверхности тела. Он обеспечивал защиту от аркебузных пуль, выпущенных с дистанции 200 м. У пикинера, изображенного на рисунке, имеется шлем «морион», характерный для 2-й половины 16-го века.
Численность терций колебалась от 1500 до 5000 человек, разделенных на 10 — 20 рот. Известно, что некоторые терции, предназначенные для высадки в Англию в 1588 году, имели от 24 до 32 рот, реальная численность личного состава неизвестна. Рекорд зафиксирован в 1570 году, когда Фламандская терция насчитывала 8300 солдат, а Сицилийская и Ломбардская в том же году были усилены до 6600.
Терция (ок. 1570 г.)
Нидерландское войско в битве при Ньюпорте (1600 г.). Нидерландцы, ведомые Морицем Нассауским, имели двойной перевес в кавалерии (3000 против 1500 испанских), что во многом обеспечило им победу. Нидерландская армия состояла из 16 небольших пехотных частей, называемых полками. Опыт показал, что более мелкие и подвижные подразделения имеют преимущество перед громоздкими и неповоротливыми терциями.
Организация
Около 1530 года терции приняли свою окончательную форму, и это было важным шагом в развитии организации пехоты того времени. Терция являлась административной единицей и состояла из штаба и, как минимум, из 12 рот, состоявших из 258 солдат и офицеров. Две роты были чисто стрелковыми, а в оставшихся десяти соотношение пикинеров и аркебузиров составляло 50/50. По мнению герцога Альба, наилучшим было сочетание 2/3 пикинеров и 1/3 стрелков. После 1580 года количество солдат в ротах уменьшилось до 150, а количество рот, напротив, выросло до 15. Целью этого было повышение тактической гибкости. Также вскоре количество пикинеров уменьшилось до 40%, а доля мушкетеров в стрелковых ротах выросла с 10% до 20%. С начала 17-го века количество пикинеров было вновь сокращено — до 30%. С 1632 года обе аркебузирные роты были упразднены.
Аркебузир (ок. 1580 г.). На ранних этапах аркебузы назывались escopeta, а стрелки соответственно — escopetero. Это название встречается в источниках вплоть до начала 17-го века. Стандартные фитильные аркебузы назывались «аrcabuz con ilave de mecha», а более поздние колесцовые, как та, что изображена на рисунке, — «arcabuz con ilave de rueda». У стрелка на иллюстрации на поясе под пороховницей подвешен заводной ключ. При выстреле стрелок упирал аркебузу в грудь, поэтому приклад имеет такую форму. Примерно с 1580 года испанские солдаты раз в год получали материал для одежды. Цвета могли быть какими угодно, и о пошиве солдаты заботились также самостоятельно, поэтому ни о какой униформе в современном смысле не могло быть и речи. Считалось, что свободный выбор одежды повышает боевой дух солдат. Например, солдаты одной из терций имели прозвище «церковные слуги» за их черную одежду.
Командовал терцией полковник — Maestre de Campo. Штаб назывался Estado Coronel. Заместитель командира — Sargento Mayor (майор или подполковник) отвечал за подготовку личного состава. В этом ему помогали два адъютанта — Furiel или Furier Mayor. Во главе каждой роты (Compana) стояли капитан (Capitan) с прапорщиком (Alferez). Каждый солдат после пяти лет службы мог стать унтер-офицером (Cabo ), затем сержантом (Sargento), после восьми лет — прапорщиком, а после одиннадцати — капитаном. Командующий над несколькими терциями носил звание Maestre de Campo general (генерал-полковник), а его заместитель — Teniente del maestre de campo general . Со временем терция из тактической превратилась в административную единицу, хотя в некоторых случаях они и действовали как единая часть. В боях чаще участвовали отдельные подразделения одной или нескольких терций. Примерно с 1580 года всё чаще и чаще сражаются отдельные роты, при необходимости объединяемые в импровизированные соединения численностью до 1000 солдат, называемые Regimentos (полки) и и носящие имена их командиров. В испанской армии служило много наёмников, чаще всего немцев. Рекордным был 1574-й год, когда в штате пехоты числилось 27449, а в кавалерии — 10000 наёмников.
Мушкетер (ок. 1580 г.). С 1520-х годов испанцы применяли тяжелые аркебузы, стрелять из которых можно было лишь с сошки. С 1530-х годов за ними закрепилось название мушкетов. Мушкет был в 2-3 раза дороже аркебузы. Для того, чтобы стрелок мог воспринимать его отдачу, упирать его в плечо. Для этого приклад стал прямым. Наёмник Роджер Вильямс, служивший то испанцам, то их противникам- голландцам, говорил : «Сотня мушкетов сильнее тысячи аркебуз». Он также считал, что мушкет может поразить любого всадника или пехотинца на дистанции до 500 шагов, и никакие доспехи не спасут от пули, выпущенной с расстояния менее 500 шагов. Английский хронист Joht Smythe в своей книге «Animadversions» (1591) писал, что испанцы открывают огонь с дистанции 150-300 шагов, а какой-либо ущерб противнику начинают причинять уже с 500-600 шагов. Бернардо де Мендоза писал в 1595-м году, что огонь из мушкетов можно вести одновременно двумя шеренгами, при этом первая должна стрелять с колена. У мушкетера на иллюстрации имеются две пороховницы: большая — с грубым, метательным порохом, и маленькая — с более тонким, затравочным. Фитиль также носился на поясе кусками длиной 1-2 метра и отрезался по мере необходимости.
Тактика
Иллюстрация из учебника для офицеров (ок. 1600 г.) изображает различные варианты построения терции в бою. Такое было невозможно без многолетней подготовки и опытных командиров. Сегодня нельзя сказать, насколько реалистичны и эффективны данные маневры в сражении.
Обычной тактикой испанцев было построение пикинеров прямоугольником с соотношением сторон 1/2, иногда с пустым пространством в середине. Длинная сторона была обращена к противнику. На каждом углу располагались меньшие прямоугольники стрелков — «рукава», как бастионы крепости. Если в сражении участвовало несколько терций, то они образовывали подобие шахматной доски. Выстроить солдат в правильные прямоугольники было нелёгким делом, поэтому были изобретены таблицы, помогающие офицерам рассчитывать количество солдат в рядах и шеренгах. В больших сражениях участвовали до 4-5 терций. В этих случаях они располагались в две линии, чтобы оказывать друг другу огневую поддержку без риска поразить своих. Маневренность таких построений была минимальна, но они были неуязвимы для атак конницы. Прямоугольные построения позволяли обороняться от атак с нескольких направлений, но скорость их передвижения была очень мала. Для выстраивания армии в боевой порядок требовались многие часы.
Размер построения определял зам. командира. Он рассчитывал количество солдат в рядах и шеренгах, чтобы получить фронт нужной ширины, а из «лишних» солдат составляли отдельные мелкие подразделения.
До наших дней сохранились расчетные таблицы для планирования построения и тактики терции, состоящей из отдельных мелкий подразделений. Для таких сложных построений требовалась математическая точность и интенсивная многолетняя муштра. Сегодня мы можем лишь предполагать, как это выглядело в действительности.
Статья опубликована в немецкой версии хорватского военно-исторического журнала "Husar“, 2016, №3.
Одно из старейших изображений испанской пехоты во время Тунисского похода 1535 года. Хотя по одежде и вооружению трудно сказать, что это именно испанцы.
В 1493 году французский король Карл VIII, как наследник Анжу, объявил о претензии на Неаполитанское королевство, которое с 1265 года управлялось Анжуйской династией. Хотя официально это королевство носило имя «Королевства обеих Сицилий», сама Сицилия с 1282 года находилась под властью испанского королевства Арагон. Карл VIII, готовясь к завоеванию, заключил договоры с Англией, Испанией и Священной Римской империей. В 1493 году, когда французский король заключил союз с императором Максимилианом Габсбургом, по Европе распространилась весть, что мореплаватель Колумб открыл морской путь в Индию (на самом деле это был новый, американский континент, о чём он ещё не знал) и объявил эти земли владением испанского короля. Это побудило Карла к скорейшим действиям. С небольшой армией, основу которой составляли новая по тому времени подвижная артиллерия и 10000 швейцарских наёмников, он преодолел альпийский перевал Мон-Женевр и практически без сопротивления занял Неаполь.
Фрагмент битвы при Павии (1525 г.), когда армия Карла V нанесла решающее поражение французам. Рукопашный бой французской (слева) и испанской (справа) пехоты. Солдаты обеих сторон очень похожи, и поэтому художник подчеркнул длинные пики испанцев. Бойцы под французским знаменем несут на груди и спине маленькие белые кресты.
Фрагмент картины Тунисского похода, приводящий в замешательство историков и знатоков оружия — аркебуза оснащена неким прицельным приспособлением.
В Италии разразился хаос. Чтобы восстановить равновесие, 31 апреля 1495 года Испания и Габсбурги образовали Священную лигу, к которой также присоединились Англия и итальянские государства. Испанский полководец (gran capitan) Фернандо де Кордоба отреагировал первым и повел свои войска с Сицилии на Неаполь. Карл VIII, опасаясь окружения, оставил лишь небольшой гарнизон в Неаполе и с основными силами отступил во Францию. Итальянский поход Карла может служить иллюстрацией типичного средневекового набега без подготовленной базы и коммуникаций. Этот поход начал первую из шести итальянских войн, продолжавшихся до 1559 года.
После отступления французов Священная лига распалась, и наследник французского престола Людовик XII начал планировать новый поход в Италию. Он заключил союз с Англией и мирные договоры с Испанией и Венецией. Швейцарская конфедерация позволила ему нанимать швейцарских «райслауферов» (reislaufer, reisende Krieger — путешествующие, кочующие воины, нем.) в качестве наёмников для своей пехоты. В июле 1499 года французские войска пересекли Альпы, и война разгорелась вновь.
Швейцарцы и их длинные копья
Швейцарии удалось в 15-м веке отстоять свою независимость. Народ жил свободно в условиях высокогорья, и все конфликты решались с помощью мечей, секир, алебард и копий. Лишь внешняя угроза могла заставить их объединиться ради защиты независимости. Стрелков среди них было мало, но они научились в полевых сражениях противостоять коннице с помощью своих длинных (до 5,5 м) копий. В сражении при Муртене им удалось победить лучшую на тот момент тяжелую европейскую конницу бургундского герцога Карла Смелого. Бургундцы потеряли в сражении от 6000 до 10000 воинов, а швейцарцы — лишь 410. Этот успех сделал «райслауферов» самыми востребованными и высокооплачиваемыми наёмниками в Европе.
Швейцарцы были известны своей жестокостью, выносливостью и отвагой. В некоторых сражениях они бились в буквальном смысле до последнего человека. Одной из их традиций было убивать паникёров в своих рядах. Они проходили жесткую муштру, особенно это касалось владения их главным оружием — длинным копьём. Подготовка продолжалась до тех пор, пока каждый боец не становился составной частью подразделения. Они не щадили противников, даже тех, кто предлагал за себя большой выкуп. Тяжелая жизнь в Альпах делала из них прекрасных воинов, заслуживших доверия своих нанимателей. Война была их ремеслом. Отсюда происходит и поговорка: «Нет денег — нет швейцарцев». Если жалование не выплачивалось, они тут же уходили, и положение их нанимателя их ничуть не заботило. Но при регулярной оплате лояльность швейцарцев была обеспечена. В то время длинные (до 5,5 м) копья были единственным действенным оружием против конницы. Пехота образовывала большие, от 1000 до 6000 бойцов, прямоугольные построения, похожие на фаланги эпохи Александра Македонского. Для бойцов первых рядов обязательны были доспехи. С начала 16-го века копейщиков стали поддерживать аркебузиры. Обычным было трёхчастное построение: авангард — Vorhut, центр — Gewalthaufen, арьергард — Nachhut. С 1516 года, согласно «эксклюзивному» договору с Францией, швейцарцы служили именно ей в качестве пикинёров и аркебузиров. Длинное пехотное копье было известно в Европе с 13-го века, но именно в руках швейцарцев оно стало столь знаменито и по швейцарскому образцу стало применяться в других армиях.
Фото из Цюрихского музея. Показывает швейцарских солдат в доспехах первой четверти 16-го века. Особенно интересны пикинеры, демонстрирующие три основных способа удержания пики. Не хватает лишь четвертого — горизонтального, на уровне груди. Для отражения атак рыцарской конницы пики упирали в землю.
Ландскнехты и испанцы
Алебардист (ок. 1550 г.). На некоторых аутентичных гравюрах сохранились изображения немецких ландскнехтов — караульных у шатра испанского полководца. Они были, как на этом изображении, вооружены алебардами. В испанской армии алебарда была оружием и отличительным знаком унтер-офицеров. Кроме своей основной функции — ударов и уколов, алебардой можно было выравнивать ряды солдат в строю. Построение боевого порядка было нелёгким занятием и могло занять до нескольких часов. Трёхчетвертной доспех был типичным для всех европейских армий 16-го века.
Постоянное войско Священной Римской империи было организовано императором Максимилианом I в 1486 году. Пехотинцы получили название ландскнехтов. Поначалу они служили империи, но затем стали наниматься и к другим. Типичное подразделение под началом капитана (Hauptmann) состояло из 400 ландскнехтов, 50 из которых были вооружены аркебузами, а остальные — пиками, алебардами или двуручными мечами. Унтер-офицеров солдаты выбирали сами. Опытные ветераны обычно имели лучшее вооружение и доспехи. Они получали большее жалованье и назывались «доппельзёльднер» (Doppelsoeldner — двойной оклад, нем.).
Немецкие ландскнехты ок. 1530 г. Современник писал: «Жизнь их так ужасна, что лишь красивая одежда приносит радость их сердцу». Видимо, ландскнехты и положили начало моде на яркую одежду.
В 16-м веке ведущей военной державой Европы стала Испания. Произошло это главным образом потому, что она оказалась единственным государством к западу от Османской империи, обладающим регулярной армией. «Регулярные» войска постоянно находились на воинской службе и поэтому получали жалованье в течение всего времени. А Испания нуждалась в таком войске, так как в течение всего 16-го века вела непрерывные войны на суше и на море. Эти походы оплачивались богатствами колоний Южной и Центральной Америки.
Испанские офицеры как будто сошли со страниц журналов мод 60-70-х годов 16-го века.
Одним из преимуществ постоянных армий было то, что офицеры могли в течение длительной службы набираться опыта. Поэтому Испания обладала наилучшим в то время офицерским корпусом. Кроме того, постоянное войско может непрерывно развивать свою организационную структуру и тактические приёмы и приспосабливать их к требованиям времени.
Мушкетёр начала 17-го века. Через плечо его надет бандольер с десятью деревянными емкостями для готовых патронов, а на поясе — две пороховницы и мешочек для пуль.
Испанский капитан (ок. 1600 г.). Испанские офицеры были профессиональными военными, карьера которых развивалась соответственно их происхождению и военному дарованию.
Офицер-пикинер. Такие сражались в первых рядах.
В 16-м веке испанские войска сражались в Италии и Ирландии, Франции и Нидерландах, Южной и Центральной Америке, Оране и Триполитании в Северной Африке. Некоторое время Испания была тесно связана со Священной Римской империей. Испанский король Карл I был одновременно императором Карлом V. В 1556 году он отказался от испанского престола в пользу сына Филиппа, а от императорства — в пользу брата Фердинанда. В начале 17-го века Испания ослабла экономически и технически и в то же время была вынуждена противостоять новым соперникам, в первую очередь Англии и Франции. До Тридцатилетней войны 1618-48 годов, вернее, Франко- нидерландско-испанской войны она ещё сохраняла статус великой державы. Но поражение от французов при Рокруа в 1643 г. стало тем ударом, от которого военная мощь Испании так и не оправилась.
Терции
В конце 15-го века католические супруги Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская изгнали мавров из Испании и начали преобразовывать войска своих государств в единую армию. В 1505 году были сформированы 20 отдельных частей — Coronelia или Coronelas (от итальянского colonelli — колонна). Во главе каждой стоял «командир колонны» — cabo de coronelia. Каждая из этих частей включала в себя по несколько рот, численностью от 400 до 1550 человек. С 1534 года три «колонны» объединялись в одну «терцию». Четыре терции образовывали одну бригаду, а семь — одну двойную бригаду. Испании в то время принадлежали южная Италия и Сицилия, где и были сформированы первые терции. Названия они получили от округов, где формировались: Неаполитанская, Ломбардская и Сицилийская. Спустя несколько лет к ним добавилась ещё одна — Сардинская. Позже некоторые терции получили названия по именам их командиров. С 1556 по 1597 год король Филипп II сформировал в общей сложности 23 терции для службы в контролируемых Испанией землях. Так, в период 1572-78 годов в Нидерландах находились четыре терции: Неаполитанская, Фламандская, Люттихская и Ломбардская. Сильнейшей была Неаполитанская, включавшая 16 смешанных рот, состоявших из пикинеров и аркебузиров, и четыре чисто стрелковые — из аркебузиров и мушкетёров. Известно также, что Сицилийская и Ломбардская терции состояли из восьми смешанных и трёх стрелковых рот, а Фламандская — из девяти смешанных и лишь одной стрелковой. Численность рот колебалась от 100 до 300 бойцов. Соотношение пикинеров и стрелков — 50/50.
Пикинер (ок. 1580 г.). Испанцы называли пику «senora y reyna de las armas — госпожой и королевой оружия». Почтение к ней было таково, что даже аристократы не брезговали ею. Герцог Пармский сражался в 1578 году в битве при Рейменаме пешим с пикой в руках. Длина испанской пики составляла ок. 20 футов (ок. 5 м). Согласно некоторым отчетам, в период с 1571 по 1601 год около половины всех испанских пикинеров были облачены в «трёхчетвертной» доспех — то есть доспех, прикрывавший 3/4 поверхности тела. Он обеспечивал защиту от аркебузных пуль, выпущенных с дистанции 200 м. У пикинера, изображенного на рисунке, имеется шлем «морион», характерный для 2-й половины 16-го века.
Численность терций колебалась от 1500 до 5000 человек, разделенных на 10 — 20 рот. Известно, что некоторые терции, предназначенные для высадки в Англию в 1588 году, имели от 24 до 32 рот, реальная численность личного состава неизвестна. Рекорд зафиксирован в 1570 году, когда Фламандская терция насчитывала 8300 солдат, а Сицилийская и Ломбардская в том же году были усилены до 6600.
Терция (ок. 1570 г.)
Нидерландское войско в битве при Ньюпорте (1600 г.). Нидерландцы, ведомые Морицем Нассауским, имели двойной перевес в кавалерии (3000 против 1500 испанских), что во многом обеспечило им победу. Нидерландская армия состояла из 16 небольших пехотных частей, называемых полками. Опыт показал, что более мелкие и подвижные подразделения имеют преимущество перед громоздкими и неповоротливыми терциями.
Организация
Около 1530 года терции приняли свою окончательную форму, и это было важным шагом в развитии организации пехоты того времени. Терция являлась административной единицей и состояла из штаба и, как минимум, из 12 рот, состоявших из 258 солдат и офицеров. Две роты были чисто стрелковыми, а в оставшихся десяти соотношение пикинеров и аркебузиров составляло 50/50. По мнению герцога Альба, наилучшим было сочетание 2/3 пикинеров и 1/3 стрелков. После 1580 года количество солдат в ротах уменьшилось до 150, а количество рот, напротив, выросло до 15. Целью этого было повышение тактической гибкости. Также вскоре количество пикинеров уменьшилось до 40%, а доля мушкетеров в стрелковых ротах выросла с 10% до 20%. С начала 17-го века количество пикинеров было вновь сокращено — до 30%. С 1632 года обе аркебузирные роты были упразднены.
Аркебузир (ок. 1580 г.). На ранних этапах аркебузы назывались escopeta, а стрелки соответственно — escopetero. Это название встречается в источниках вплоть до начала 17-го века. Стандартные фитильные аркебузы назывались «аrcabuz con ilave de mecha», а более поздние колесцовые, как та, что изображена на рисунке, — «arcabuz con ilave de rueda». У стрелка на иллюстрации на поясе под пороховницей подвешен заводной ключ. При выстреле стрелок упирал аркебузу в грудь, поэтому приклад имеет такую форму. Примерно с 1580 года испанские солдаты раз в год получали материал для одежды. Цвета могли быть какими угодно, и о пошиве солдаты заботились также самостоятельно, поэтому ни о какой униформе в современном смысле не могло быть и речи. Считалось, что свободный выбор одежды повышает боевой дух солдат. Например, солдаты одной из терций имели прозвище «церковные слуги» за их черную одежду.
Командовал терцией полковник — Maestre de Campo. Штаб назывался Estado Coronel. Заместитель командира — Sargento Mayor (майор или подполковник) отвечал за подготовку личного состава. В этом ему помогали два адъютанта — Furiel или Furier Mayor. Во главе каждой роты (Compana) стояли капитан (Capitan) с прапорщиком (Alferez). Каждый солдат после пяти лет службы мог стать унтер-офицером (Cabo ), затем сержантом (Sargento), после восьми лет — прапорщиком, а после одиннадцати — капитаном. Командующий над несколькими терциями носил звание Maestre de Campo general (генерал-полковник), а его заместитель — Teniente del maestre de campo general . Со временем терция из тактической превратилась в административную единицу, хотя в некоторых случаях они и действовали как единая часть. В боях чаще участвовали отдельные подразделения одной или нескольких терций. Примерно с 1580 года всё чаще и чаще сражаются отдельные роты, при необходимости объединяемые в импровизированные соединения численностью до 1000 солдат, называемые Regimentos (полки) и и носящие имена их командиров. В испанской армии служило много наёмников, чаще всего немцев. Рекордным был 1574-й год, когда в штате пехоты числилось 27449, а в кавалерии — 10000 наёмников.
Мушкетер (ок. 1580 г.). С 1520-х годов испанцы применяли тяжелые аркебузы, стрелять из которых можно было лишь с сошки. С 1530-х годов за ними закрепилось название мушкетов. Мушкет был в 2-3 раза дороже аркебузы. Для того, чтобы стрелок мог воспринимать его отдачу, упирать его в плечо. Для этого приклад стал прямым. Наёмник Роджер Вильямс, служивший то испанцам, то их противникам- голландцам, говорил : «Сотня мушкетов сильнее тысячи аркебуз». Он также считал, что мушкет может поразить любого всадника или пехотинца на дистанции до 500 шагов, и никакие доспехи не спасут от пули, выпущенной с расстояния менее 500 шагов. Английский хронист Joht Smythe в своей книге «Animadversions» (1591) писал, что испанцы открывают огонь с дистанции 150-300 шагов, а какой-либо ущерб противнику начинают причинять уже с 500-600 шагов. Бернардо де Мендоза писал в 1595-м году, что огонь из мушкетов можно вести одновременно двумя шеренгами, при этом первая должна стрелять с колена. У мушкетера на иллюстрации имеются две пороховницы: большая — с грубым, метательным порохом, и маленькая — с более тонким, затравочным. Фитиль также носился на поясе кусками длиной 1-2 метра и отрезался по мере необходимости.
Тактика
Иллюстрация из учебника для офицеров (ок. 1600 г.) изображает различные варианты построения терции в бою. Такое было невозможно без многолетней подготовки и опытных командиров. Сегодня нельзя сказать, насколько реалистичны и эффективны данные маневры в сражении.
Обычной тактикой испанцев было построение пикинеров прямоугольником с соотношением сторон 1/2, иногда с пустым пространством в середине. Длинная сторона была обращена к противнику. На каждом углу располагались меньшие прямоугольники стрелков — «рукава», как бастионы крепости. Если в сражении участвовало несколько терций, то они образовывали подобие шахматной доски. Выстроить солдат в правильные прямоугольники было нелёгким делом, поэтому были изобретены таблицы, помогающие офицерам рассчитывать количество солдат в рядах и шеренгах. В больших сражениях участвовали до 4-5 терций. В этих случаях они располагались в две линии, чтобы оказывать друг другу огневую поддержку без риска поразить своих. Маневренность таких построений была минимальна, но они были неуязвимы для атак конницы. Прямоугольные построения позволяли обороняться от атак с нескольких направлений, но скорость их передвижения была очень мала. Для выстраивания армии в боевой порядок требовались многие часы.
Размер построения определял зам. командира. Он рассчитывал количество солдат в рядах и шеренгах, чтобы получить фронт нужной ширины, а из «лишних» солдат составляли отдельные мелкие подразделения.
До наших дней сохранились расчетные таблицы для планирования построения и тактики терции, состоящей из отдельных мелкий подразделений. Для таких сложных построений требовалась математическая точность и интенсивная многолетняя муштра. Сегодня мы можем лишь предполагать, как это выглядело в действительности.
Статья опубликована в немецкой версии хорватского военно-исторического журнала "Husar“, 2016, №3.
Перевод: Slug_BDMP
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