МиГ-35 займет серьезную нишу на зависть нашим конкурентам

В подмосковном Жуковском 18 июля открылся Международный авиационно-космический салон. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний: это как гражданские лайнеры, так и военные самолеты и вертолеты. О новинках МАКСа рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.