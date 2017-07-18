19:54 18 июля

МиГ-35 займет серьезную нишу на зависть нашим конкурентам

В подмосковном Жуковском 18 июля открылся Международный авиационно-космический салон. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний: это как гражданские лайнеры, так и военные самолеты и вертолеты. О новинках МАКСа рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.




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Комментарии 1

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  1. капрал Сегодня, 19:09
    Заголовки бывший замполит придумывает?
    А конкуренты кто?
    капрал
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