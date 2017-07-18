МиГ-35 займет серьезную нишу на зависть нашим конкурентам
В подмосковном Жуковском 18 июля открылся Международный авиационно-космический салон. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний: это как гражданские лайнеры, так и военные самолеты и вертолеты. О новинках МАКСа рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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