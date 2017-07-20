Рассказы об оружии. МР28: настоящий «Шмайссер»

Английский вариант, "Ланчестер", с магазином на 50 патронов

Это эстонские парни с "Арсенал-Таллинн"

Мадрид, 1936 год















История этого пистолета-пулемета весьма неоднозначна. Изобретенный в 1925 году по плану на смену МР18, МР28 только через три года принял свой окончательный вид после массы доработок. Три года понадобилось Хуго Шмайссеру чтобы создать если не шедевр, то вполне хорошее оружие.Главным отличием от MP18 стало использование коробчатого 32-патронного магазина вместо сложного и сравнительно ненадёжного барабанного от артиллерийского «Люгера». Кроме того, появился переводчик огня, отсутствовавший на МР18.Выпускался МР28 на предприятии Хенеля.Так как статьи Версальского договора запрещали Германии разработку пистолетов-пулемётов как военного оружия, МР28 производился на экспорт и в качестве «полицейского» оружия. С этим связано огромное количество вариантов под различные патроны, в соответствии с требованиями различных рынков сбыта:7,63×25 мм Mauser,7,65 × 21 мм Парабеллум,9×19 мм Luger,9×23 мм Largo,9×25 мм Mauser Export.45 ACP (11,43×25 мм).Также лицензия на его производство была продана в Бельгию, где его производила весьма известная фирма Bayard. В Бельгии МР28 был принят на вооружение как Mitrailette Modele 1934 (Schmaisser-Bayard Mitraillete 34).Бельгийский вариант поставлялся в Испанию, Китай, Японию, Южную Африку и Южную Америку. Кроме того, очень близкие по конструкции образцы были приняты на вооружение в буржуазной Эстонии (Tallin Arsenal), Японии и Англии (Lanchester).Пистолеты-пулемёты этого типа, в основном бельгийского производства, широко использовались в Гражданской войне в Испании, причём республиканцы выпускали его копию под обозначением Naranjero.После прихода к власти Гитлера на Версальский договор постепенно плюнули, и производство МР28 возобновилось уже в Германии.Вермахт, как известно, не проявлял особого интереса к пистолетам-пулемётам. В конечном итоге на вооружение Вермахта были приняты иные, более совершенные и современные образцы.Но МР28 во Второй мировой войне принял участие, пусть и не в первых рядах. Пистолет-пулемет стоял на вооружении Waffen SS и SD. После оккупации Бельгии МР28 бельгийского производства тоже был принят на вооружение под обозначением Maschinenpistole 740(b), но использовался опять же полицией и частями SD.MP28 имел стандартную для своего времени конструкцию, со свободным затвором, стрельба велась с открытого затвора автоматическим или одиночным огнём. Переводчик видов огня был расположен над спусковым крючком и имел вид поперечной кнопки.Магазин, как и на МР18, примыкался слева. Для неполной разборки оружие «переламывалось» вокруг оси, соединяющей ствольную коробку с ложей. Прицел секторного типа, был проградуирован на дальности от 100 до 1 000 метров; последняя цифра выглядит явно завышенной, так как прицельная стрельба на такое расстояние была невозможна, однако в то время считалось, что пистолет-пулемёт будет играть роль своего рода лёгкого ручного пулемёта.32-зарядный магазин был двухрядным, но на выходе патроны перестраивались в один ряд, что снижало надёжность подачи (эта система магазина, разработанная Шмайссером, была стереотипно повторена на всех немецких пистолетах-пулеметах предвоенного и военного периода, а также английском СТЭНе).Характеристики:Масса, кг: 4Длина, мм: 813Длина ствола, мм: 200Патрон: 9×19 мм Парабеллум и другие на экспортКалибр, мм: 9Скорострельность, выстрелов/мин: 550-600Начальная скорость пули, м/с: 380Вид боепитания: рядный магазин на 20 или 32 патронаВ целом — неплохой пистолет-пулемет, прошедший не одну войну. Самое интересное, что на родине его так на вооружение и не приняли.Во время военно-исторического фестиваля "Поле боя" нам весьма повезло познакомиться с реконструктором Николаем Щукиным, который уделил нам изрядное количество своего времени.Рекомендую к просмотру его рассказ-демонстрацию МР28, человек весьма владеет темой немецкого стрелкового оружия, за что ему огромная благодарность и признательность.