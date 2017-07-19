«Полонез» вместо «Искандера»: ОТРК для белорусской армии



РСЗО "Полонез" на параде 2015 года. Фото Kp.by



"Полонез" с другого ракурса. Фото Abw.by



Ракета М20 на выставке MILEX-2017. Фото Kp.by



Китайская ракета M20 в экспозиции одной из выставок КНР. Фото Eastpendulum.com

По материалам сайтов:

https://kp.by/

http://interfax.ru/

http://belvpo.com/

https://rg.ru/

https://russian.rt.com/

http://armyrecognition.com/

Российская Федерация и Республика Беларусь традиционно сотрудничают в разных областях, в том числе в военно-технической сфере. В большинстве случаев такое сотрудничество приводит к реальным взаимовыгодным результатам, но имеют место и некоторые проблемы. Так, уже несколько лет продолжается история с возможной продажей российских оперативно-тактических ракетных комплексов белорусской армии. В течение длительного времени делаются самые разные заявления, но контракт на поставку желаемых систем до сих пор не подписан. Зато белорусские вооруженные силы уже спели получить альтернативные системы схожего назначения.Тема продажи российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) дружественному государству вновь была поднята несколько недель назад. 26 июня посол Республики Беларусь в России Игорь Петришенко заявил, что поставки российских зенитных комплексов С-400 и оперативно-тактических систем «Искандер» могут быть рассмотрены, но только с учетом возможности появления улучшенных видов вооружения, отличающихся повышенными характеристиками. Кроме того, посол напомнил, что, согласно имеющимся планам, в перспективе охраной границ Союзного государства займутся истребители Су-30СМ, служащие в составе белорусских ВВС и ПВО.Незадолго до этих заявлений стало известно, что официальный Минск в обозримом будущем планирует заказать России 12 самолетов Су-30СМ. Их предполагается получить в течение трех лет после заключения соответствующего договора и использовать вместе с другой техникой своего класса. Также в прошлом белорусские вооруженные силы успели получить различные зенитные комплексы российского производства. Что касается систем с баллистическими ракетами оперативно-тактического класса, то они до сих пор не стали предметом какого-либо российско-белорусского контракта.Интерес Беларуси к ОТРК семейства «Искандер» вполне понятен. Эти комплексы являются одними из самых последних и совершенных представителей своего класса. Они отличаются высокими техническими характеристиками и боевыми возможностями. В частности, дальность стрельбы, в зависимости от типа используемой ракеты, может достигать 500 км, что делает комплекс не только эффективным оружием, но и военно-политическим инструментом. Ракеты комплекса могут нести боевые части разных типов, в том числе специальный боезаряд. Благодаря мобильному шасси запуск двух перевозимых ракет может быть выполнен с любой подходящей площадки, находящейся в удобном районе.Поставки серийных комплексов «Искандер» российским вооруженным силам начались в середине прошлого десятилетия. По мере развития базового проекта армия получала как системы базовой версии, так и модернизированные «Искандер-М» и «Искандер-К». Также был создан экспортный вариант ОТРК под обозначением «Искандер-Э». По понятным причинам, такая версия комплекса отличается сокращенными характеристиками и боевыми возможностями. Более того, в определенный период представители отечественной оборонной промышленности утверждали, что комплексы «Искандер» запрещены к продаже за рубеж.Новейшие российские ОТРК привлекли внимание отечественных и зарубежных специалистов вскоре после первого показа и за несколько лет до принятия на вооружение. С определенного момента регулярно появлялась информация об интересе, проявляемом к этому оружию разными странами. В дальнейшем список заинтересовавшихся «Искандерами» пополнила Беларусь.Одно из первых заявлений на этот счет было сделано осенью 2008 года. Тогда президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в одном из интервью отметил, что подобное оружие представляет интерес для белорусской армии. Более того, если Россия не продаст дружественному государству желаемые «Искандеры», то Минск все равно приобретет такое вооружение. А. Лукашенко заявил, что в основе систем наведения новейших российских ракет лежат белорусские технологии. Тем не менее, на тот момент страна не имела возможности развивать их и создавать собственное ракетное оружие. Впрочем, получение подобных систем в будущем все же планировалось.В апреле 2009 года белорусский президент вновь поднял тему приобретения российских ОТРК. Он прямо сказал, что Беларусь никогда не просила у России ракетные комплексы, и планирует закупить их, как это делается во всем мире. При этом А. Лукашенко заявил, что страна и сама может сделать такие системы. В то же время, он признал, что белорусская промышленность не разработает необходимые ракеты. Однако, если ракеты будут нужны, их можно будет купить за рубежом.В дальнейшем белорусское руководство неоднократно поднимало тему возможного приобретения российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Российская сторона, в свою очередь, сначала говорила о невозможности экспорта подобных изделий, но позже стала рассматривать сделанные предложения. При этом Москва не намеревалась передавать комплексы бесплатно или на льготных условиях. Кроме того, существовали заметные затруднения в виде ограниченных темпов выпуска и необходимости поставки ОТРК в собственные вооруженные силы.Еще одна проблема возможной сделки была связана с характеристиками экспортных комплексов. В соответствии с существующими международными договорами, экспортные ракеты должны иметь дальность стрельбы не более 300 км. По известным данным, комплекс «Искандер-Э» способен атаковать цели на расстояниях до 280 км. По некоторым данным, Минск хотел бы получить полноценные «Искандеры» / «Искандеры-М» без подобных ограничений, но это попросту невозможно.Несмотря на многочисленные заявления и длительный обмен ими, переговоры по будущим поставкам так и не начались. Недавние высказывания белорусского посла И. Петришенко вновь показали интерес Минска к «Искандерам», но, как стало ясно через несколько недель, опять не привели к реальным результатам. Подобно тому, как уже бывало ранее, за очередными заявлениями официальных лиц вновь не последовали полноценные шаги, такие как переговоры, консультации и т.д. Естественно, не появился и контракт на поставку.Следует отметить, что Беларусь все же сделала реальные шаги в деле получения новых ракетных комплексов. Несколько лет назад, вскоре после первых заявлений о возможности самостоятельной разработки перспективного ракетного комплекса, при Государственном военно-промышленном комитете была образована новая структура, задачей которой стала координация работ по созданию перспективных ракетных систем. Кроме того, стартовали работы по созданию нового комплекса с неуправляемым и управляемым ракетным вооружением. Результаты этого проекта были представлены несколько лет назад.9 мая 2015 года в Минске прошел военный парад, в ходе которого белорусская армия впервые показала новейшую реактивную систему залпового огня «Полонез». Как стало известно, целью проекта «Полонез» было создание перспективной РСЗО, отличающейся от существующих образцов повышенными техническими характеристиками и боевыми возможности. В частности, утверждалось, что управляемые ракеты этого комплекса способны поражать цели на дальностях до 200 км. Кроме того, было объявлено, что «Полонез» может нанести одновременный удар по восьми удаленным точечным целям. Такие сведения позволяли предполагать, что в рамках нового проекта был создан универсальный ракетный комплекс, способный решать задачи, свойственные РСЗО и ОТРК.После получения независимости Республика Беларусь не имела собственных предприятий, способных выпускать ракетное оружие требуемого класса, однако это не помешало ей разработать и поставить на вооружение комплекс «Полонез». Такое развитие событий привело к появлению понятных вопросов и последовавших за ними предположений. Вскоре была высказана версия, способная объяснить появление ракет с высокими характеристиками в стране, не имеющей подобного промышленного потенциала.Характерные черты транспортно-пусковых контейнеров и пусковой установки комплекса «Полонез» позволили предположить, что в их разработке самое активное участие принимали китайские специалисты. Фактически РСЗО «Полонез» могла являться совместной разработкой белорусских и китайских предприятий, в которой первые отвечали за шасси и некоторое его оснащение, а ракеты создавались в КНР. Опубликованные сведения о характеристиках новой системы залпового огня заставили вспомнить о китайской ракете A200, достаточно давно предлагаемой для поставок на экспорт.Через несколько месяцев после «премьерного показа» нового ракетного комплекса белорусский президент рассказал об одной из причин его появления. По его словам, Беларуси не пришлось бы тратить огромные деньги на такой проект, если бы Россия поддержала ее своими ракетными вооружениями.Несколько месяцев назад стало известно, что Республика Беларусь продолжает развитие перспективных ракетных систем и уже может показать специалистам и общественности некоторые новые результаты. В мае этого года в Минске прошла международная военно-техническая выставка MILEX-2017, в рамках которой белорусская промышленность впервые представила новую ракету для РСЗО «Полонез». Такой боеприпас, судя по опубликованным данным, переводит имеющуюся боевую машину из категории систем залпового огня в класс оперативно-тактических систем.На этот раз вместе с комплексом «Полонез» демонстрировалась перспективная баллистическая ракета М20. Согласно опубликованным данным, новая ракета создавалась минским Заводом точной электромеханики. Отдельные особенности ракеты весьма прозрачно намекают на вероятное сотрудничество белорусских специалистов с китайскими коллегами. Более того, имеются основания считать «белорусскую» ракету М20 лицензионной локализованной версией одноименного изделия, ранее представленного китайской организацией China Academy of Launch Vehicle Technology. Следует напомнить, что китайская ракета M20 была представлена еще в 2011 году и предлагается только для экспорта.Оперативно-тактическая ракета M20 имеет одноступенчатую конструкцию и комплектуется твердотопливным двигателем. Наведение обеспечивается комбинированной системой на основе инерциальной и спутниковой навигации. Утверждается, что ракета летит по квазибаллистической траектории и сохраняет возможность маневрирования на любом этапе полета. Контроль за траекторией осуществляется при помощи аэродинамических и газовых рулей. В головной части ракеты помещается фугасный заряд массой 480 кг.В связи с наличием ограничений, накладываемых международными соглашениями, китайская экспортная ракета может лететь на дальность не более 280 км. Ранее в белорусской прессе приводились утверждения, согласно которым фактическая дальность стрельбы гораздо выше и достигает 500 км. Соответствуют ли эти сведения действительности, и каким образом удалось получить такой прирост характеристик изначально экспортного изделия – неизвестно. С равной вероятностью могли иметь место доработки исходной конструкции либо простые слухи, связанные с желанием выдать желаемое за действительное.Согласно ранее публиковавшимся данным, новая белорусская ракета М20 в будущем, подтвердив свои характеристики и возможности, должна будет пополнить номенклатуру боеприпасов реактивной системы залпового огня «Полонез». Разработка отдельной пусковой системы, насколько известно, не планируется в связи с ее нецелесообразностью.Используя ракеты двух типов (предположительно, китайские A200 и M20), новый ракетный комплекс белорусского производства способен решать различные боевые задачи и поражать цели на дистанции до нескольких сотен километров. При использовании представленных несколько лет назад ракет комплекс сможет выполнять залповую стрельбу по стационарным объектам на удалении до 200 км. Готовый к применению боекомплект – восемь ракет. Для поражения целей могут использоваться сравнительно легкие боевые части трех типов. Наличие системы наведения в определенной мере повышает точность массированного ракетного удара.Получив более крупные и тяжелые ракеты М20, боевая машина «Полонез» сможет нести меньший боезапас, однако при этом получит возможность выполнения иных задач. Изделие М20 фактически представляет собой современную баллистическую ракету оперативно-тактического класса и должно решать соответствующие боевые задачи. При помощи таких боеприпасов «Полонез» сможет наносить высокоточные и сравнительно мощные удары по удаленным объектам в радиусе 280 км. Помимо повышенной дальностью стрельбы ракета М20 выгодно отличается от A200 мощностью боевой части, имеющей в несколько раз большую массу.Таким образом, в обозримом будущем на вооружении армии Республики Беларусь может появиться универсальная ракетная система, сочетающая в себе качества техники двух классов. Стоит отметить, что подобные комплексы, имеющие возможность использования снарядов для залповой стрельбы и оперативно-тактических ракет, уже имеются за рубежом. Так, на вооружении США и их союзников достаточно давно состоят боевые машины M270 MLRS и M142 HIMARS, способные решать разные боевые задачи.РСЗО / ОТРК «Полонез» с ракетой М20 способна поражать цели на дальностях до 250-280 км, причем этот параметр ограничен, прежде всего, существующими международными соглашениями, но не техническими проблемами. В существующем виде белорусская боевая машина может считаться примерным аналогом российского комплекса «Искандер-Э», который мог стать предметом международного контракта. Одновременно с этим «Полонез» даже с новой ракетой явно проигрывает последним модификациям российского комплекса.В такой ситуации новая разработка Беларуси (вероятно, созданная при участии китайских коллег) оказывается аналогом экспортного варианта российского ОТРК, ранее отвергнутого в связи с недостаточно высокими характеристиками. Для получения комплекса, способного конкурировать с более новыми и совершенными «Искандером-М» и «Искандером-К», необходимо самым заметным образом переработать изделие М20 с вывести его характеристики на более высокий уровень.Тем не менее, в силу определенных причин, даже в таком виде комплекс белорусского производства может использоваться в качестве инструмента для реализации военных и политических планов. При дальности стрельбы до 200-280 км «Полонезы», находящиеся на территории Беларуси, способны наносить удары по объектам на территории нескольких соседних стран. При этом для некоторых государств такие ОТРК будут представлять особую опасность. Нетрудно представить, какими будут военно-политические последствия появления у Минска ракет с дальностью более 300 км, вплоть до желаемых 500 км.В течение нескольких последних лет можно было наблюдать развитие интересных событий в сфере военно-технического сотрудничества. Белорусские вооруженные силы самым серьезным образом заинтересованы в получении современных оперативно-тактических ракетных комплексов, способных поспособствовать обеспечению безопасности государства. Тем не менее, Минску так и не удалось договориться с Москвой и получить желаемые системы российского производства. Впоследствии получилось наладить контакты с Китаем и совместными усилиями создать универсальный ракетный комплекс. К настоящему времени он способен работать в режиме реактивной системы залпового огня, а в обозримом будущем получит возможность применения в качестве полноценного ОТРК.Таким образом, не без зарубежной помощи соседнему государству удалось решить важную задачу в контексте обороны. Впрочем, к настоящему времени были получены далеко не все желаемые результаты. Имеющаяся ракета М20, насколько известно, еще не прошла испытания и не была принята на вооружение, а ее характеристики пока не в полной мере соответствуют главным желаниям заказчика. Достижение требуемой дальности стрельбы до 500 км, в свою очередь, требует продолжения работ. Вряд ли стоит сомневаться в том, что решение подобной задачи будет связано с самыми серьезными трудностями.Как будет дальше развиваться белорусская ракетная программа – покажет время. Но уже сейчас очевидно, что официальный Минск действительно желает получить современное оружие с высокими характеристиками, и для этого готов сотрудничать с различными зарубежными партнерами. Определенные результаты совместной работы с новыми партнерами уже были получены, и, вероятно, они не были последними. Текущая ситуация с РСЗО и ОТРК белорусско-китайской разработки представляет особый интерес, и потому за ней стоит следить.