Рассказы об оружии. Карабин Mauser К98k

В 1898 году братья Вильгельм и Пауль Маузеры создали винтовку, которая впоследствии имела весьма долгую жизнь и была выпущена огромным тиражом. Винтовка получила обозначение "Gew.98" и была принята на вооружение германской армии 5 апреля 1898 года.С 1899 по 1905 г., кроме винтовки, выпускался также карабин "Kar.98", отличавшийся укороченным стволом, "сплющенной" формой отогнутой вниз рукоятки, иным креплением ремня. В 1902 г. он был принят как оружие для кавалерии.Несколько позже по типу кавалерийского был создан карабин "Radfahrgewehr 98" для самокатчиков. "Kar.98" в первоначальном виде выпускался только до 1905 года, когда в связи с принятием на вооружение нового патрона 7.92х57мм, имевшего заостренную пулю вместо тупоконечной, система "Gew.98" претерпела первые изменения.В 1908 году появилась новая версия карабина на базе "Gew.98", получившая обозначение "Kar.98a". В 1923 г. был выпущен карабин "К98b". На самом деле он был скорее не карабином, а модификацией "Gew.98" с упрощенным секторным прицелом, отогнутой книзу рукояткой затвора и изогнутым штырем впереди ложи — для удобства составления карабинов в козлы.В 1935 г. в качестве единого образца личного оружия для всех родов войск вермахта был принят новый универсальный 7,92-мм карабин "Karabiner 98 kurz" (Kar.98k или просто К98k) заменивший винтовки "Gew.98", а также карабины "98а" и "98b".Ствол был укорочен даже по сравнению с "98а". Рукоятка затвора была отогнута вниз под 90 градусов и помещалась в выемке ложи, ремень крепился сбоку на простой антабке. Применение этих решений делало карабин довольно компактным оружием, пригодным для вооружения различных родов войск (пехоты, кавалерии, мотоциклистов, артиллеристов, саперов и т. д.).Карабины Mauser К98k комплектовались стандартными штыками SG 84/98, существенно более короткими и лёгкими, чем штыки, предусмотренные для винтовки Mauser 98. Такой штык имел клинок длиной 25 см при общей длине 38,5 см.Массированные штыковые бои были нехарактерны для Второй мировой, поэтому в целях экономии с конца 1944 г. винтовки перестали комплектоваться штык-ножами, на них даже отсутствовали крепление для штыка и шомпол.Карабины 98k комплектовались очень короткими шомполами (известны штатные шомполы длиной 25 см и 35 см) — для того, чтобы прочистить канал ствола, необходимо было свинтить вместе два шомпола.В качестве снайперских использовались стандартные винтовки, из партии отбирались экземпляры, дающие максимальную кучность. Для стрельбы использовались патроны SmE (Spitzgeschoss mit Eisenkern — остроконечная пуля со стальным сердечником).Для снайперских винтовок применялись телескопические прицелы. Первым типом телескопического прицела, официально принятым на вооружение немецкой армии, был ZF 39 (Zielfernrohr 1939). Иначе этот прицел именовали Zielvier («четырёхкратник»), это название применяли и к другим прицелам, обеспечивающим четырёхкратное увеличение. В 1940 г. прицел получил стандартную градуировку на расстояние до 1200 м. Он устанавливался над затвором, в ходе войны конструкцию крепления неоднократно совершенствовали.В июле 1941 г. был принят на вооружение ещё один прицел — ZF 41 (Zielfernrohr 41), также известный как ZF 40 и ZF 41/1. Карабины K98k, оснащённые ZF 41, начали поступать в войска с конца 1941 г. При длине 13 см он обеспечивал только полуторакратное увеличение, крепился на левой стороне целика, благодаря чему не мешал заряжать магазин из обоймы.Из-за полуторакратного увеличения этот прицел можно было использовать лишь для стрельбы на средние дистанции. Винтовка с таким прицелом позиционировалась как винтовка для стрельбы повышенной точности, а не как снайперская. В начале 1944 г. со многих винтовок прицелы ZF 41 снимались, но выпуск ZF-41/1 продолжался вплоть до конца войны. По современным критериям, такие прицелы ближе к коллиматорным, их применение обусловлено планом блицкрига, по которому не планировалась окопная война.В 1943 году появился дешёвый и надёжный телескопический прицел ZF 4 (или ZF 43, ZFK 43 и ZFK 43/1) кратностью 4X, спроектированный под влиянием советского прицела ПУ. Он предназначался для самозарядной винтовки G43, но наладить выпуск G43 в достаточном количестве не удалось и прицел пришлось приспосабливать к винтовке Kar.98k. Прицел ставился над затвором на стреловидном креплении, принятом за несколько месяцев до конца войны и выпускавшемся ограниченной серией.По очень грубой оценке телескопическими прицелами было оснащено около 200 000 K98k. Примерно половина этого количества приходится на прицел ZF 41, а другая половина на прицелы остальных типов.Во время Второй мировой войны для винтовки Mauser 98k были приняты на вооружение дульный гранатомёт и криволинейные насадки (гладкоствольные), дающие возможность вести стрельбу из-за укрытия.Стандартный ружейный гранатомёт Gewehrgranat Geraet 42 крепился к стволу с помощью раскладывающегося хомута. Максимальная дальность стрельбы до 250 м. Для гранатомёта имелось примерно 7 разновидностей гранат.Ствольный противотанковый гранатомёт GG/P40 (Gewehrgranatgeraet zur Panzerbekaempfung 40) разработан специально для парашютистов. Он был легче и меньше стандартного GG 42, выпускался небольшой партией, крепился к винтовке как штык, предназначался для борьбы с бронетехникой противника.Krummlauf — приспособление для стрельбы из-за укрытия, способное поворачивать ход пули на 30 градусов. Его крепили к стволу винтовки с помощью того же механизма, что и ствольный гранатомёт. Разработано в 1943 г., после изготовления нескольких прототипов, основной упор в работе над искривлением ствола был перенесён на штурмовые винтовки.Winterabzug — устройство для стрельбы из винтовки зимой. Разработано в 1942 г., официально принято на вооружение в 1944г. Зимний спуск состоял из овального жестяного контейнера с рычагом внутри и расположенного сбоку внешнего спускового крючка. Контейнер надевался на предохранительную скобу спускового крючка. Поворачивая наружный спусковой крючок назад, стрелок осуществлял спуск. Неизвестно, сколько таких устройств было изготовлено, но его широко применяли снайперы, поскольку оно позволяло стрелять зимой, не снимая рукавиц.Известны два глушителя для Kar.98k: один длиной 25,5 см со спиралевидной поверхностью, другой — длиной 23 см. Они надевались на ствол с помощью хомута, похожего на крепление ствольного гранатомёта.К98к состоял на вооружении более чем 20 армий мира, и был выпущен количеством более 14 миллионов. Это оружие зарекомендовало себя с самой хорошей стороны. Именно карабин, а не пистолет-пулемет, как раньше представлялось, был основным оружием Вермахта.Подробно о его устройстве и принципе работы расскажет в видео Николай Щукин, военный реконструктор и специалист по стрелковому оружию Германии.Характеристики:Масса, кг: 3,7—4,1Длина, мм: 1110Длина ствола, мм: 600Патрон: 7,92×57 ммКалибр, мм: 7,92Принципы работы: скользящий затворСкорострельность, выстрелов/мин: 15 (боевая)Начальная скорость пули, м/с: 760Прицельная дальность, м: 1500Вид боепитания: неотъёмный магазин на 5 патронов, снаряжаемый обоймами.