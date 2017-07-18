Глава "Ростеха" прокомментировал слухи о локализации производства ЗРК С-400 в Турции

Речь идёт об очень серьёзных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На всё это потребовалось бы несколько десятков лет.

Арсеналы сирийской ветви РПК - PYD пополняются под предлогом борьбы с боевиками другой террористической организации – ДЕАШ (турецкое наименование для ИГИЛ, запрещённой в РФ). Только за последнюю неделю на север города Ракки, где орудуют отряды PYD, поставлено 195 фур с оружием.