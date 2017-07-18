22:50 18 июля

Глава "Ростеха" прокомментировал слухи о локализации производства ЗРК С-400 в Турции

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» прокомментировал информацию о том, что Турция не только собирается приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», но и локализовать их производство на своей территории. Сергей Чемезов в ходе авиасалона МАКС-2017 фактически опроверг такого рода слухи. Главу «Ростеха» цитирует РИА Новости :
Речь идёт об очень серьёзных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На всё это потребовалось бы несколько десятков лет.


Между тем, Турция, как заявлено СМИ, делает серьёзную ставку на российские системы ПВО. При этом в министерстве обороны страны не конкретизируют, зачем конкретно стране, входящей в Североатлантический военный блок, понадобились зенитно-ракетные комплексы российского производства.

Глава "Ростеха" прокомментировал слухи о локализации производства ЗРК С-400 в Турции



Косвенно ответ на этот вопрос можно получить, ознакомившись с явно ужесточившейся риторикой турецких властей и СМИ по отношению к Европе и США. Так, информационное агентство «Анадолу» публикует заявление представителя МИД страны, в котором говорится, что США по-прежнему дают убежище на своей территории «идеологу терроризма и дестабилизации» Фетхуллаху Гюлену. Напомним, что именно Гюлена в Турции считают идейным вдохновителей попытки госпереворота в июле прошлого года.

Сегодня же «Анадолу» выдало и статью под громким названием «США продолжают вооружать террористов в Сирии» . Под террористами Турция в данном случае понимает вооружённые отряды Рабочей партии Курдистана.

Из статьи:
Арсеналы сирийской ветви РПК - PYD пополняются под предлогом борьбы с боевиками другой террористической организации – ДЕАШ (турецкое наименование для ИГИЛ, запрещённой в РФ). Только за последнюю неделю на север города Ракки, где орудуют отряды PYD, поставлено 195 фур с оружием.


Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 32

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  1. Монос Сегодня, 20:56
    При этом в министерстве обороны страны не конкретизируют, зачем конкретно стране, входящей в Североатлантический военный блок, понадобились зенитно-ракетные комплексы российского производства.

    Действительно, ЗАЧЕМ ? И зачем мы им их поставляем?
    Только за последнюю неделю на север города Ракки, где орудуют отряды PYD, поставлено 195 фур с оружием.

    Ушлёпки! А с чьей территории идут поставки? Наверно, не только из Ирака.
    Монос
    1. Zibelew Сегодня, 21:04
      Прикрываем своего газового транзитера.
      Zibelew
      1. Монос Сегодня, 21:07
        Цитата: Zibelew
        Прикрываем своего газового транзитера.

        Пусть военную базу нам разрешат арендовать, вот и прикроем.
        Монос
        1. Zibelew Сегодня, 21:15
          У нас базы есть. В Крыму и в Сирии. Уже современных кораблей не хватает.
          Zibelew
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 22:46
        Zibelew
        Прикрываем своего газового транзитера.
        Своего?Это по вашему флагу? feel laughing
        Наблюдатель2014
    2. 79807420129 Сегодня, 21:07
      Глава "Ростеха" прокомментировал слухи о локализации производства ЗРК С-400 в Турции

      Дыма без огня не бывает. yes Слухи поползли,минимум уже шла речь о продаже
      Речь идёт об очень серьёзных технологиях.

      Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники.

      Эти могут и потом опять воткнут ножик.
      79807420129
      1. Подрезчик Сегодня, 21:12
        Может Турция пошла "вразнос" с НАТО? Со Штатами, с Германией проблемки. Поэтому и закупает комплексы?
        Подрезчик
        1. 79807420129 Сегодня, 21:18
          Цитата: Подрезчик
          Может Турция пошла "вразнос" с НАТО? Со Штатами, с Германией проблемки

          Против НАТО член НАТО не пойдет,там Александр далеко не демократия.А с теми же американцами и немцами,сегодня лаются,а завтра будут лепшими корешами и чем тут думают наши одному Богу известно. request Долляром наверное. what hi
          79807420129
          1. Shahno Сегодня, 21:28
            Как житель БВ востока я бы не доверял секреты туркам. Это опасно. Не последовательны арабы, коих в тюрках не мало. Да и трусливы.
            Shahno
            1. kapitan92 Сегодня, 21:35
              Цитата: Shahno
              Как житель БВ востока я бы не доверял секреты туркам. Это опасно. Не последовательны арабы, коих в тюрках не мало. Да и трусливы.

              Ой-ли! Однако после новых "дружеских объятий" Израиля и Турции, транзит израильского газа с "Левиафана" не сброшен со счетов. hi
              kapitan92
            2. Соломон Кейн Сегодня, 21:36
              Но Ваше то государство не стремиться к сотрудничеству...
              Вы больше большому полосатому брату доверяете....
              Как ни Вам знать, что у америкосов в приоритете лишь свой "гешефт" и ничего личного....
              Соломон Кейн
          2. Подрезчик Сегодня, 21:35
            Влад hi , ну не глупые же "наверху" сидят! Может поставляется в какой-нибудь урезанной комплектации (я не ПВОшный!), или там без системы "свой-чужой"? Непонятки...
            Подрезчик
            1. Соломон Кейн Сегодня, 21:59
              Саш! Там сменный набор "ключей" не буду писать частоту смены - но забить в "вышку" можно любые данные ........
              Соломон Кейн
              1. Подрезчик Сегодня, 22:06
                А-а-а вот как, Костя! hi Потому как этим янычарам доверять славяне даже исторически не могут, они вечно с нами замирялись, а через год-два опять война!
                Подрезчик
                1. Соломон Кейн Сегодня, 22:09
                  Саш! Смотри ниже. Там тема развернута. Но то, что эти демоны в случае чего развернут Триумф против нас - это как 2х2...
                  Соломон Кейн
          3. Deadушка Сегодня, 21:42
            Цитата: 79807420129
            Против НАТО член НАТО не пойдет,там Александр далеко не демократия

            Дык, а НАТО не аксиома и не панацея. "Все течет, все меняется". Актуальность НАТО уже давно сошла на нет, теперь другие реалии. Оно выгодно мелким странам с раздутым самомнением и амбициями, а нормальным не нужно.... воевать-то кто с ними будет?
            Ну и Турок ко всему не особо интегрировать в гейропу собираются, играются как с Украиной. И ситуация рядом с ними меняется, пора и о себе подумать... а то потом поздно может быть.
            Deadушка
            1. 79807420129 Сегодня, 22:04
              Цитата: Подрезчик
              Влад hi , ну не глупые же "наверху" сидят! Может поставляется в какой-нибудь урезанной комплектации (я не ПВОшный!), или там без системы "свой-чужой"? Непонятки...

              Александр я тоже не ПВОшник и ясное дело,что электронику они свою поставят,так же ясное дело что бы выпускать для себя С-400 и С-500 нужны деньги и не малые,вон с братьями нашими желтолицыми китайцами заключили договор на С-400,а у них лучшая копировальная техника в мире. request С индусами тоже вроде заключили,тоже те еще прохиндеи,ну а турки request это что то,сначала лучшими друзьями считают,а ножик у них всегда под рукой. what drinks hi
              Цитата: Deadушка
              Дык, а НАТО не аксиома и не панацея

              Так Виталий и пускай покажут свою принципиальность,выйдут из блока НАТО и погонят натовцев из страны,немцев с "Инжирлика" выкинули,очередь за американцами,но что то верится с трудом в это. drinks hi
              79807420129
              1. Подрезчик Сегодня, 22:11
                Эх, знать бы прикуп, как говорят картежные игроки! Остается надеяться, что это не просто погоня за копейкой"...
                Подрезчик
              2. Deadушка Сегодня, 22:25
                Цитата: 79807420129
                пускай покажут свою принципиальность

                Будем подождать, время покажет drinks
                Deadушка
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:22
          Цитата: Подрезчик
          Может Турция пошла "вразнос" с НАТО? Со Штатами, с Германией проблемки. Поэтому и закупает комплексы?

          Может не может...А к этому идет! Член НАТО Турция (серьезная армия и все такое) Собирается закупить у потенциального противник серьезное ПВО (от кого защищаться собрались..?))))
          Нет чтобы Ф-35 закупать , как все в альянсе по приказу США и Израиля..))))Ну посмотрим , что будет дальше..(кто то закупает Ф-35, а кто то ПВО против этих ..))))) хе хе
          ОТДЕЛ
          1. Shahno Сегодня, 21:34
            Я бы сказал что у турков временное замешательство или через по.. но в общем они не головой думают а сиюмтнутными политическими импульсами руководствуются. Вы сначала из НАТО выйдете,а потом делайте...
            Shahno
      2. Deadушка Сегодня, 21:35
        Цитата: 79807420129
        Эти могут и потом опять воткнут ножик.

        Приветствую hi
        Если даже и задумают, то только после постройки трубы.
        Хотя с трубой им удобнее гейропой манипулировать будет, чем им пакостить. request
        Deadушка
        1. 79807420129 Сегодня, 21:40
          Цитата: Deadушка
          Хотя с трубой им удобнее гейропой манипулировать будет, чем нам пакостить.

          Приветствую Виталий! hi А турки и без трубы не плохо Европу держат беженцами за горло,а с трубой пальцы растопырят. hi
          79807420129
          1. Deadушка Сегодня, 21:45
            Цитата: 79807420129
            а с трубой пальцы растопырят.

            и я про то, они уже фактически ей(Турции) дань платят за беженцев laughing
            Deadушка
      3. Балу Сегодня, 21:46
        ЗРК С-200 ржавеют в подмосковных лесах

        Добро пропадает. Вот его и продать what

        .
        Цитата: 79807420129
        лава "Ростеха" прокомментировал слухи о локализации производства ЗРК С-400 в Турции
        Дыма без огня не бывает. Слухи поползли,минимум уже шла речь о продаже


        С-400 не продавать! stop Хитрый бессовестный турок в любой момент подставит. am
        С-300 уже уплыл при ЕБН через Кипр в заводской смазке прямиком в Англию, а тогда их под Москвой было раз-два и обчелся fool . angry И никто не ответил. am
        С-400 не разрешаю продавать. no
        Ладу калину продать разрешаю, все производство целиком. lol
        Балу
    3. сибиралт Сегодня, 21:30
      "Под террористами Турция понимает ... Рабочую партию Курдистана". Таки, призрак коммунизма из Европы забрел на БВ? belay Ну, ну. То-то еще будет. bully
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 21:02
    Доиграемся,блин.В шахматах нет обратного хода.Как и в преферансе-при сносе на мизер.Филистёр сдесь и рядом не стоит.Не в "дурака" играем.Хотя и в нём мозги нужны.
    ВЕРЕСК
    1. МПК105 Сегодня, 21:13
      Доиграемся... hi С немцами надо поток-3,4,5,6,7 и так и далее,как говорила моя учитель химии в своё время...Все остальные-НЕ ВАРИАНТ как партнёры...НЕ НАДЁЖНЫЕ-ничему нас недавняя история с самолётом не научила... am
      МПК105
      1. VadimSt Сегодня, 21:28
        Точно также, как и с палестинцами, йеменцами, египтянами, курдами и прочими, которых мы еще при Союзе не только поддерживали лозунгами, но и обучали, и подкармливали!
        VadimSt
      2. Соломон Кейн Сегодня, 21:41
        Леша! Там "бабки" и огромные. Нефте-газовая тема. Под это они янычарам и ЯО поставить могут, лишь те попросят. Думают, блин, одним днем....
        Соломон Кейн
        1. МПК105 Сегодня, 21:45
          Да в том-то и дело,Кость... hi Зла не хватает,блин...Меня-в Президенты!!!Я научу справедливости,если успею-убьют ведь... laughing laughing laughing
          МПК105
  3. Incvizitor Сегодня, 22:06
    Можно и ИГИЛ продать, а что, деньги не пахнут и ярс заодно ИГИЛу.
    Incvizitor
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