Глава "Ростеха" прокомментировал слухи о локализации производства ЗРК С-400 в Турции
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» прокомментировал информацию о том, что Турция не только собирается приобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», но и локализовать их производство на своей территории. Сергей Чемезов в ходе авиасалона МАКС-2017 фактически опроверг такого рода слухи. Главу «Ростеха» цитирует РИА Новости :
Между тем, Турция, как заявлено СМИ, делает серьёзную ставку на российские системы ПВО. При этом в министерстве обороны страны не конкретизируют, зачем конкретно стране, входящей в Североатлантический военный блок, понадобились зенитно-ракетные комплексы российского производства.
Косвенно ответ на этот вопрос можно получить, ознакомившись с явно ужесточившейся риторикой турецких властей и СМИ по отношению к Европе и США. Так, информационное агентство «Анадолу» публикует заявление представителя МИД страны, в котором говорится, что США по-прежнему дают убежище на своей территории «идеологу терроризма и дестабилизации» Фетхуллаху Гюлену. Напомним, что именно Гюлена в Турции считают идейным вдохновителей попытки госпереворота в июле прошлого года.
Сегодня же «Анадолу» выдало и статью под громким названием «США продолжают вооружать террористов в Сирии» . Под террористами Турция в данном случае понимает вооружённые отряды Рабочей партии Курдистана.
Из статьи:
Речь идёт об очень серьёзных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На всё это потребовалось бы несколько десятков лет.
Между тем, Турция, как заявлено СМИ, делает серьёзную ставку на российские системы ПВО. При этом в министерстве обороны страны не конкретизируют, зачем конкретно стране, входящей в Североатлантический военный блок, понадобились зенитно-ракетные комплексы российского производства.
Косвенно ответ на этот вопрос можно получить, ознакомившись с явно ужесточившейся риторикой турецких властей и СМИ по отношению к Европе и США. Так, информационное агентство «Анадолу» публикует заявление представителя МИД страны, в котором говорится, что США по-прежнему дают убежище на своей территории «идеологу терроризма и дестабилизации» Фетхуллаху Гюлену. Напомним, что именно Гюлена в Турции считают идейным вдохновителей попытки госпереворота в июле прошлого года.
Сегодня же «Анадолу» выдало и статью под громким названием «США продолжают вооружать террористов в Сирии» . Под террористами Турция в данном случае понимает вооружённые отряды Рабочей партии Курдистана.
Из статьи:
Арсеналы сирийской ветви РПК - PYD пополняются под предлогом борьбы с боевиками другой террористической организации – ДЕАШ (турецкое наименование для ИГИЛ, запрещённой в РФ). Только за последнюю неделю на север города Ракки, где орудуют отряды PYD, поставлено 195 фур с оружием.
Использованы фотографии: МО РФ
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