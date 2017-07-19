Кровь и смерть Марави. Удастся ли Дутерте победить «филиппинское ИГИЛ»?

На Филиппинах продолжается вооруженное противостояние правительственных войск и отрядов религиозных фундаменталистов, захвативших город Марави. За два месяца боев в этом городе правительственным войскам удалось практически разгромить своих противников, однако отдельные отряды боевиков еще продолжают сопротивление. Поэтому сегодня стало известно о том, что президент Филиппин Родриго Дутерте попросил у парламента еще на полгода продлить чрезвычайное положение. Судя по всему, президент рассчитывает, что за это время правительственным войскам удастся окончательно преодолеть сопротивление радикалов и взять ситуацию в южных провинциях под полный контроль.Напомним, что Филиппины давно привлекли внимание международных радикальных организаций, которые пытаются «подмять» под себя национально-освободительное движение моро — мусульманского меньшинства, населяющего южные районы страны. В мае 2017 года отряды исламистов захватили Марави — административный центр провинции Южный Ланао. Основанный еще в XVII веке, город Марави в свое время был столицей независимого султаната, созданного проживавшими здесь последователями ислама. Поэтому не было ничего удивительного в том, что именно этот город боевики избрали в качестве своей цели. Захват Марави религиозными фундаменталистами должен был символизировать начало «освобождения» южнофилиппинских земель, населенных моро, от власти центрального правительства.На самом деле, мусульманское меньшинство «моро» пытается добиться политической автономии на протяжении нескольких последних десятилетий. Представители моро считают, что центральное правительство дискриминирует мусульманское меньшинство и, более того, нарушает право моро на самоопределение. До колонизации Филиппин испанцами, на островах существовали независимые мусульманские султанаты, т.е. у моро была своя традиция государственности, и современные моро стремятся ее восстановить. Однако центральные власти очень долго не собирались идти на переговоры с представителями моро, считая, что силовым путем можно решить любые проблемы, в том числе и заставить моро отказаться от идеи национального самоопределения. В итоге моро пришлось не просто активизировать свои протестные действия, но и взяться за оружие, тем более, что природной воинственности им было не занимать, а финансовую поддержку готовились оказать ряд ближневосточных государств и международных организаций.Во второй половине ХХ века были сформированы основные национально-освободительные организации моро. Крупнейшей среди них стал Национальный освободительный фронт моро под руководством Нура Миссуари — одного из наиболее ярких политиков и интеллектуалов моро. В 1972-1976 гг. фронт вел вооруженную борьбу против филиппинского правительства, а затем при посредничестве тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи был заключен мирный договор. Однако Нур Мисуари и его последователи не были радикальными фундаменталистами и достаточно толерантно относились к представителям других конфессий, проживавших на Южных Филиппинах. Поэтому в 1981 году от них откололся Исламский освободительный фронт моро под руководством Хашима Саламата. Он тоже выступал за создание независимого государства Бангсаморо, но видел его сугубо исламским политическим образованием. Долгое время борьбу против правительства вели эти относительно умеренные по сравнению с современными радикалами организации.Однако повсеместная радикализация исламских фундаменталистов на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке в конце концов затронула и Юго-Восточную Азию. На Филиппинах появились сторонники более радикальных взглядов, которые образовали еще одну военно-политическую группировку — «Абу Сайяф». Она была создана в 1991 г., но всемирную известность получила ближе к 2000-м гг. своими террористическими актами против иностранных туристов и специалистов, находившихся на Филиппинах. Целью «Абу Сайяф» были провозглашены не только создание суверенного государства для филиппинских мусульман, но и беспощадная война против «неверных» — как против христианского большинства, так и против иностранцев. Последних боевики «Абу Сайяф» ненавидели особенно рьяно. Они установили связи с «Аль-Каидой» (запрещена в Российской Федерации) и некоторыми другими ультрарадикальными международными организациями. Известно, что боевики «Абу Сайяф» проходили стажировку на территории стран Ближнего и Среднего Востока — в лагерях «Аль-Каиды». Именно «Абу Сайяф» до недавнего времени считалась наиболее радикальным врагом филиппинского правительства, причем для борьбы с этой организацией власти Филиппин были вынуждены обратиться за помощью к своему давнему старшему партнеру — Соединенным Штатам Америки.Затем в провинции Южный Ланао, где как раз и расположен город Марави, появилась еще одна радикальная организация — «Мауте». Ее называют филиппинским филиалом «Исламского государства» (ИГ запрещено в Российской Федерации). Другое название «Мауте» — «Исламское государство Ланао». Но на самом деле и «Абу Сайяф», и «Мауте» не собираются ограничивать свою деятельность границами Филиппин. Они стремятся к распространению своих идей на всю мусульманскую Юго-Восточную Азию, где должно быть создано огромное государство, включающее населенные мусульманами территории Индонезии, Малайзии, Брунея, Филиппин, Таиланда, Мьянмы.Как известно, Филиппины не являются единственной страной Юго-Восточной Азии, где в последние годы активизировались сторонники ИГ. О большой опасности распространения ИГ в регионе неоднократно говорили многие азиатские политики. Так, на растущую активность ИГ в Юго-Восточной Азии недавно обратил внимание министр обороны Малайзии Хишамуддин Хуссейн. В самом факте распространения идей ИГ и обретения этой организацией многочисленных сторонников в регионе нет ничего удивительного. Во-первых, в Юго-Восточной Азии проживает очень многочисленное мусульманское население. Ислам — основная религия Индонезии, третьей по численности населения страны в мире. Во-вторых, подавляющее большинство мусульманского населения региона живет в нищете, испытывает множество социальных и экономических проблем и является плодотворной средой для распространения радикальных идеологий. В-третьих, в регионе есть масса нерешенных политических проблем, в том числе с самоопределением исповедующих ислам этнических групп в немусульманских странах — это малайцы на юге Таиланда, рохинджа в юго-западной Мьянме и те же народности группы моро на Южных Филиппинах. Сталкиваясь с противодействием центральных властей, представители мусульманских меньшинств радикализуются, тем более, что среди них целенаправленно работают эмиссары соответствующих международных организаций.Долгое время радикальные организации достаточно активно действовали на юге Филиппин, однако приход к власти экстравагантного и резкого президента Родриго Дутерте изменил сложившиеся расклады. Дутерте — человек, способный к самым решительным действиям и самым неожиданным альянсам. Он заявил, что «съест печень» радикалов — и никто не усомнился в том, что инициатор тотального уничтожения филиппинской наркомафии способен на такой поступок. Решив покончить с сопротивлением радикалов, Дутерте бросил против них наиболее подготовленные силы национальной полиции. Затем стражам порядка пришли на помощь армейские подразделения.Когда филиппинские власти получили информацию, что в Марави находится сам Иснилон Хапилон — лидер «Абу Сайяф» и один из самых разыскиваемых в стране радикалов, тут же был отдан приказ во что бы то ни стало захватить или ликвидировать известного экстремиста. Однако против правительственных войск объединились силы двух самых радикальных группировок — самой «Абу Сайяф» и «Мауте». В Марави началась настоящая бойня. К городу были стянуты практически все элитные и боеспособные части и соединения филиппинской армии, включая полк быстрого реагирования, полк филиппинских рейнджеров и бригаду морской пехоты. Вместе с тем, высокопоставленные филиппинские военные отмечают невероятную сложность борьбы с террористами в городских условиях. И это действительно так. В отличие от традиционной линейной войны, сражаться в городе очень сложно. Даже один «стрелок», забаррикадировавшийся в жилом доме или административном здании, отвлекает на себя целый отряд спецназа плюс полицейских и солдат, образующих оцепление. Поэтому хотя в Марави засели лишь несколько сотен боевиков, выбить их правительственные войска пытаются уже третий месяц.За это время из города бежали тысячи мирных жителей, а их дома оказались разрушенными. Для местного небогатого населения боевые действия — огромный удар по благосостоянию. Кроме того, филиппинские СМИ сообщают о расправах боевиков над мирными жителями. Поведение радикалов заставляет вспомнить о трагедии Сирии и Ирака. Например, представители филиппинских властей не так давно сообщили о найденных обезглавленных телах мирных жителей — несчастные горожане, судя по всему, были казнены членами одной из радикальных группировок.Конечно, филиппинская армия может бросить в бой бронетехнику, артиллерию и авиацию, однако это приведет к неминуемым и очень многочисленным жертвам среди мирного населения. Родриго Дутерте, при всей его крутости, на это идти не хочет. Зато ему удалось добиться невозможного — против «Абу Сайяф» и «Мауте» с правительственными войсками консолидировались вчерашние лютые враги центрального правительства — «сепаратисты» из Национального освободительного фронта моро и даже Исламского освободительного фронта моро, которые сочли, что правительство — «меньшее зло» по сравнению с радикалами из «Абу Сайяф» и «Мауте».Кроме того, Родриго Дутерте привлек на свою сторону и достаточно многочисленную Новую народную армию Филиппин. Эта военно-политическая организация, вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин, также на протяжении нескольких десятилетий вела непрекращающуюся гражданскую войну против центрального правительства. Теперь руководители маоистов решили, что лучше объединиться с правительственными войсками для разгрома «общего противника».Кстати, когда противостояние между «Абу Сайяф», «Мауте» с одной стороны, и филиппинским правительством с другой, вошло в максимально активную фазу, на Филиппины потянулись иностранные «добровольцы» — сначала из соседних стран — Индонезии и Малайзии, а затем и с Ближнего Востока. Появилась даже информация о присутствии в Марави выходцев с российского Северного Кавказа, которые прежде сражались в Сирии против войск Башара Асада, а теперь отправились помогать филиппинским единомышленникам. В филиппинской полиции сообщили, что у убитых боевиков были найдены паспорта целого ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. В Марави приехали граждане Саудовской Аравии, Йемена, Пакистана, Марокко, Малайзии, Сингапура, Индии, Турции.Однако большинство боевиков все же составляет местная радикальная молодежь — выходцы из моро. Как правило, сторонники «Мауте» и «Абу Сайяф» младше, чем актив НОФМ и ИОФМ — традиционных южнофилиппинских «сепаратистских» организаций. Именно на таких молодых ребят 15-18 лет ориентированы проповеди эмиссаров радикальных организаций, а то, что эти проповеди оказываются успешными, связано с социально-экономической ситуацией на Филиппинах. Высокий уровень безработицы среди молодежи, преступность, наркомания — все эти факторы способствуют уходу многих молодых людей в радикальные организации. И боевики, и правительственные войска несут большие потери.В свою очередь, Родриго Дутерте также опирается на помощь иностранных партнеров. Во-первых, несмотря на его неоднократные антиамериканские заявления, президент Филиппин не стал отказываться от помощи США. Известно, что сведения о боевиках в Марави филиппинским спецслужбам передают американцы — именно их беспилотники наблюдают за ситуацией в городе с воздуха. У Марави находятся офицеры американских спецподразделений, которые не вступают в боевые действия, но оказывают консультационную помощь своим филиппинским коллегам.Во-вторых, готовность прийти на помощь филиппинскому лидеру выразил Китай, который уже давно поставляет оружие на Филиппины. В-третьих, Дутерте заручился поддержкой еще одного сильного государства региона — Австралии. Наконец, в последнее время Филиппины проявляют все больший интерес к военно-торговому сотрудничеству с Российской Федерацией. Кстати, начало боевых действий в Марави, как известно, совпало с визитом Родриго Дутерте в Москву — и именно из-за разгоревшегося вооруженного конфликта президент Филиппин был вынужден сократить продолжительность своего визита в нашу страну.Для Дутерте борьба с радикалами превратилась в «дело чести». Судя по всему, он хочет войти в историю Филиппин президентом, освободившим страну от опасных радикальных организаций . Учитывая упрямство и решительность президента Дутерте, не исключено, что это ему действительно удастся.Примечание: ИГИЛ (ИГ) запрещено в Российской Федерации.