Британское засилье в Египте в XIX – первой четверти XX века

Хедив Исмаил

Ахмад Ораби-паша

Хедив Аббас II

Султан Хусейн

Саад Заглюль

А. Мильнер

ПРИМЕЧАНИЯ

Экономическое проникновение британцев в Египет началось с подписания в 1838 г. Англо-турецкого договора о свободе торговли, предоставлявшее европейским коммерсантам право торговать также и в Египте, формально являвшимся частью Османской империи.После открытия Суэцкого канала в 1869 г. Египет стал особенно притягателен для мировых держав, правительства которых понимали, что канал будет контролировать тот, кто будет хозяином в стране. В 1875 г. правитель Египта хедив Исмаил для решения финансовых проблем страны был вынужден продать Великобритании принадлежавший ему пакет акций Суэцкого канала. Это и кабальное кредитование европейцами египетского правительства привело к прямому вмешательству британцев и французов в управление страной.[1]Сложившаяся ситуация вызвала в патриотических слоях общества подъем национального движения. В 1879 г. возникла первая египетская политическая партия «Ватан» («Отечество»), выдвинувшая лозунг «Египет для египтян».[2] В сентябре 1881 г. части каирского гарнизона во главе с полковником Ахмадом Ораби-пашой подняли восстание, выдвинув общеполитические требования. Полковник Ораби-паша стал военным министром, сосредоточив в своих руках фактически всю государственную власть. Пользуясь противоречиями между европейскими державами, Ораби-паша лишил их контроля над финансами страны, а также выступил противником вмешательства Великобритании во внутренние дела Египта.В ответ на сентябрьское восстание европейские державы начали готовить вооруженную интервенцию. В январе 1882 г. представители Великобритании и Франции направили правительству Египта ноту, в которой оставляли за собой право вмешиваться во внутренние дела страны. Правительство, принявшее англо-французскую ноту и согласившееся с ней, вынуждено было уйти в отставку. В феврале 1882 г. было сформировано новое египетское правительство. Одним из первых шагов нового египетского правительства стало упразднение англо-французского финансового контроля.[3]В 1882 г. в результате спровоцированной Великобританией англо-египетской войны в стране был установлен британский колониальный режим: Ораби-паша, потерпевший 13 сентября поражение в бою при Телль-эль-Кабире был сослан на Цейлон, а власть хедива была ограничена настолько, что страной фактически управлял британский дипломатический агент и генеральный консул.[4] «…Египет после начала войны был выведен из-под юрисдикции стамбульского правительства и провозглашен протекторатом державы оккупанта»[5]. Несмотря на то, что Египет формально являлся частью Османской империи, он стал британской колонией: Великобритания превратила Египет в сырьевой придаток своей промышленности.[6]Еще в январе 1882 г. египетский парламент принял конституцию страны, которая «явилась попыткой учреждения системы национальных политических институтов перед лицом европейских угроз автономии Египта. <…> Устанавливая свой контроль над Египтом, английские колонизаторы первым делом отменили конституцию 1882 г. В новом “Основном законе” (1883 г.) предусматривалось создание двух новых полупарламентских институтов по индийскому образцу — Законодательный совет и Генеральное собрание. <…> Наиболее важным в британском “Основном законе” было восстановление абсолютной власти хедива. <…> Таким образом, были ликвидированы достижения египетского конституционного движения, а страна была отброшена к прежней деспотической системе. Британская система косвенного управления (“Мы не правим Египтом, мы лишь управляем его правителями”) основывалась на сильной власти полностью зависимого от них хедива».[7]Фактическая оккупация Египта Великобританией вызвала напряженность в англо-французских отношениях. Противоречия между Великобританией и Францией по Египту были урегулированы лишь в 1904 г. в связи с образованием Антанты.[8]14 декабря 1914 г. Великобритания объявила Египет своим протекторатом, отделив его от Османской империи и низложив хедива Аббаса II Хильми, однако во время Первой мировой войны египетский вопрос оставался открытым.В ходе боевых действий на Синайском фронте, развернувшихся в январе 1915 г., турецкая армия оккупировала Синайский полуостров и предприняла попытку форсирования Суэцкого канала, закончившуюся, однако, неудачей. В 1916 г. турецкие войска при участии германо-австрийских частей предприняли еще две попытки форсирования Суэцкого канала, но и они не привели к успеху. После этого британские силы в Египте перешли в наступление, вытеснив противника с Синайского полуострова и заняв 21 декабря 1916 г. Эль-Ариш. Ими была начата подготовка к наступлению на Палестинском фронте.[9]В феврале 1918 г. Военный кабинет окончательно высказался против аннексии и за сохранение протектората.[10] Ставленником британцев стал Хусейн Камиль, принявший титул султана. Высший британский чиновник в стране — дипломатический агент и генеральный консул, в руках которого была сосредоточена вся реальная власть в стране, — стал именоваться верховным комиссаром.По мере приближения окончания войны национальная буржуазия все явственнее сознавала, что в условиях колониального режима она не сумеет конкурировать с могущественной буржуазией метрополии, под натиском которой ей придется уступить свои позиции на египетском рынке.[11]По окончании войны в сохранении британского господства были заинтересованы лишь придворная камарилья, узкий слой компрадорской буржуазии и часть земельной аристократии, которые противостояли, по существу, всей нации.[12]В конце 1918 г. экс-вице-президент Законодательного собрания Египта Саад Заглюль [13] со своими сторонниками, основавшими партию «Вафд» («Делегация») [14], начали кампанию по сбору подписей под Хартией национальных требований, важнейшим из которых было предоставление Египту полной независимости.В стране в 1919 г. вспыхнуло мощное антибританское восстание.[15] Ему предшествовала массовая демонстрация в Каире против ареста руководителя «Вафд» Заглюля. Сосредоточив в Египте большую армию, британцы подавили это выступление.[16]Подавив народное восстание, правительство Великобритании в конце 1919 г. направили в Египет комиссию во главе с министром колоний Альфредом Мильнером. Изучив положение дел на месте, она пришла к выводу о необходимости изменения формы колониального господства. Комиссия рекомендовала признать независимость Египта при условии заключения с ним договора, который гарантировал бы неприкосновенность военно-стратегических, политических и экономических интересов Великобритании. Она советовала также посредством некоторых уступок отколоть от национально-освободительного движения его правое крыло и добиться сотрудничества с ним.[17]Однако упорные попытки Великобритании в течение 1920–1921 гг. заключить договор с националистами, который обеспечил бы ее «особые права» в Египте в духе «плана Мильнера», потерпели провал и вызвали в ноябре-декабре 1921 г. новое восстание. За то, что руководство «Вафда» отвергло договор, оно в 1920–1923 гг. подвергалось преследованиям. Так, в 1921–1923 гг. четырежды менялось руководство партии. Народное восстание 1921 г. было жестоко подавлено.[18]Оба восстания стали серьезными ударами по британскому господству в Египте. 28 февраля 1922 г. правительство Великобритании опубликовало декларацию об отмене протектората и о признании Египта «независимым и суверенным государством». При этом Великобритания сохранила права на оборону Египта, охрану имперских путей, проходивших через страну, и на «соуправление» Суданом. В Египте сохранялись британские оккупационные войска, советники, верховный комиссар. Экономические позиции Великобритании не пострадали. Тем не менее, британское засилье закончилось. 19 апреля 1923 г. была принята конституция Египта, в соответствие с которой страна стала конституционной монархией с двухпалатным парламентом.[19]