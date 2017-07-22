И треснул мир напополам, дымит разлом...

16 июля 1054 года произошло событие, оказавшее, пожалуй, наибольшее влияние на всю дальнейшую историю человечства. Христианская ойкумена раскололась на две части, враждующие до сих пор. Посол папы римского Льва IХ возложил на алтарь Храма Святой Софии в Константинополе папскую грамоту об отлучении от Церкви константинопольского патриарха Михаила. В ответ на этот демарш Михаил через четыре дня провозгласил анафему папы римского, то есть проклял его на веки вечные.С тех пор сторонники патриарха и его последователей, называющие себя православными, уже почти тысячу лет враждуют с папистами, именующими себя католиками. Интересно, как сейчас воспринимают это люди, верящие в христианские догматы? И как, с их точки зрения, относится к этому сам Господь Бог? На чьей Он стороне в этом конфликте?А самый интересный вопрос: почему Он допустил возникновение этого конфликта? Зачем Ему это было нужно? Ведь, если отталкиваться от христианского догмата о всеведении Бога и о Его способности передначертывать будущее, то Он должен был знать о нем еще в момент сотворения мира. Также, как и о будущем мятеже еще не созданного Им Люцифера, о будущем грехопадении еще не созданных Им Адама и Евы и т.д. Он должен был изначально знать всё! Но, знал ли? А если не знал, то действительно ли Он - всеведущий и весмогущий?!Я неоднократно задавал этот вопрос людям, называющим себя убежденными христианами, но в ответ получал либо бессодержательное хамство, либо - невнятное бормотание типа "нам не дано постичь премудрость Божию" и "неисповедимы пути Господни". А сможет ли кто-нибудь из вас, господа-товарищи, прочитавшие этот текст, дать более вразумительный ответ?Особенно интересно было бы узнать мнение христианских интеллектуалов, в том числе - уважаемого протодиакона Андрея Кураева, который, насколько я знаю, иногда просматривает мой журнал. Что скажете, Андрей Вячеславович?