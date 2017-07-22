16:12 22 июля

И треснул мир напополам, дымит разлом...

И треснул мир напополам, дымит разлом...


16 июля 1054 года произошло событие, оказавшее, пожалуй, наибольшее влияние на всю дальнейшую историю человечства. Христианская ойкумена раскололась на две части, враждующие до сих пор. Посол папы римского Льва IХ возложил на алтарь Храма Святой Софии в Константинополе папскую грамоту об отлучении от Церкви константинопольского патриарха Михаила. В ответ на этот демарш Михаил через четыре дня провозгласил анафему папы римского, то есть проклял его на веки вечные.




С тех пор сторонники патриарха и его последователей, называющие себя православными, уже почти тысячу лет враждуют с папистами, именующими себя католиками. Интересно, как сейчас воспринимают это люди, верящие в христианские догматы? И как, с их точки зрения, относится к этому сам Господь Бог? На чьей Он стороне в этом конфликте?



А самый интересный вопрос: почему Он допустил возникновение этого конфликта? Зачем Ему это было нужно? Ведь, если отталкиваться от христианского догмата о всеведении Бога и о Его способности передначертывать будущее, то Он должен был знать о нем еще в момент сотворения мира. Также, как и о будущем мятеже еще не созданного Им Люцифера, о будущем грехопадении еще не созданных Им Адама и Евы и т.д. Он должен был изначально знать всё! Но, знал ли? А если не знал, то действительно ли Он - всеведущий и весмогущий?!

Я неоднократно задавал этот вопрос людям, называющим себя убежденными христианами, но в ответ получал либо бессодержательное хамство, либо - невнятное бормотание типа "нам не дано постичь премудрость Божию" и "неисповедимы пути Господни". А сможет ли кто-нибудь из вас, господа-товарищи, прочитавшие этот текст, дать более вразумительный ответ?

Особенно интересно было бы узнать мнение христианских интеллектуалов, в том числе - уважаемого протодиакона Андрея Кураева, который, насколько я знаю, иногда просматривает мой журнал. Что скажете, Андрей Вячеславович?
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/648103.html


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Nehist Сегодня, 15:12
    Гг Религия это Опиум для народа!!! Как только появилась религия (не важно какая) она используется в первую очередь для власти!!! Идеология напрямую детище религии вот только к чему эта статья на страницах ВО???
    Ей место в каком нибудь Теологическом издании
    Nehist
    1. ando_bor Сегодня, 15:51
      Цитата: Nehist
      Как только появилась религия (не важно какая) она используется в первую очередь для власти!!!

      Как только человек слез с дерева у него появилась религия, у кого не появилась, залезли обратно, религия важная составляющая человечества, в принципе не существовало ни одной цивилизации без религии, - значит она нужна.
      ando_bor
  2. parusnik Сегодня, 15:24
    Особенно интересно было бы узнать мнение христианских интеллектуалов, в том числе - уважаемого протодиакона Андрея Кураева, который, насколько я знаю, иногда просматривает мой журнал. Что скажете, Андрей Вячеславович?
    ...Андрей Вячеславович, вероятно на ВО не зарегистрирован и в состав админов не входит, так что ответа не услышим..
    parusnik
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 15:33
    Вера либо есть, либо ее нет. Доказать или опровергнуть существование Бога невозможно. Поэтому любой спор о религии быстро переходит на эмоции и может кончиться весьма печально..
    Учитывая сложность и многообразие окружающего мира, склоняюсь к мнению, что мы слишком мало знаем, чтобы спорить об этом.
    Razvedka_Boem
    1. Анатоль Клим Сегодня, 15:56
      Цитата: Razvedka_Boem
      Вера либо есть, либо ее нет.

      Пусть Бог меня в церквях не ищет,
      Меня не встретит в храмах он,
      Душою я богат, не нищий,
      Для покаяния я мыслью не грешён,
      Не думайте, я верю в Бога,
      Да что - то вовсе не пойму,
      Посредников уж слишком много,
      Как попристроились они к нему,
      Не буду их я здесь перечислять,
      Святое, что б не осквернять.
      Автор Леонид Ковтанюк
      Анатоль Клим
  4. Оператор Сегодня, 15:36
    Приведенная в статье карта Европы содержит дезинформацию - в природе никогда не существовало Священной Римской империи и Византийской империи. Правильное наименование этих государственных образований - Священная Римская империя германской нации и Римская империя.

    Кроме того, нет такого религиозного статуса "римский папа" (жаргон), а есть "понтифик". Также не существует статуса "константинопольский патриарх" - правильно "вселенский патриарх".

    Автору статьи сначала необходимо подучить матчасть, а уж потом носиться со своим вопросом, как курица с выеденным яйцом.
    Оператор
  5. andrewkor Сегодня, 15:52
    Цитата: Nehist
    Гг Религия это Опиум для народа!!! Как только появилась религия (не важно какая) она используется в первую очередь для власти!!! Идеология напрямую детище религии вот только к чему эта статья на страницах ВО???Один из 4-х сот сравнительно честных способов отьема денег у населения!
    Ей место в каком нибудь Теологическом издании
    andrewkor
  6. avva2012 Сегодня, 15:58
    Если не ошибаюсь, smile в Библии написано, Бог, есть любовь. А, любовь, это восприятие объекта любви таким, каков он есть, это принятие свободы выбора объекта любви. Если умножить все, это на бесконечность... Спорить о Вере бесполезно, Вам, автор статьи, никто и ничего не докажет пока вы не верите, а когда в вас будет Вера, то вам доказательства не потребуются. Вот такая философия.
    avva2012
  7. 3x3zsave Сегодня, 15:58
    Заметка (не статья) - вброс, на тему " а давайте пободаемся". Давайте не будем бодатся, просто игнор!
    3x3zsave
Картина дня